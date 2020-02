Résultats AEW Dark: 18 février 2020

L’or brillant jette de fortes ombres à Austin, et AEW Dark nous offre une action incroyable des divisions féminine et par équipe!

RÉSULTATS OFFICIELS

Diamante VS Kris Statlander; Statlander gagne. Best Friends VS The Hybrid2; Les meilleurs amis gagnent. Big Swole VS Christi Jaynes; Swole gagne. Les Young Bucks VS QT Marshall & Peter Avalon w / Leva Bates; gagner.

JOUER PAR JEU

Tony Schiavone nous souhaite la bienvenue à AEW Dark!

Les coulisses de Tony au H-E-B Center et promettent quatre super matchs d’Austin! De superbes tout premiers matchs, comme notre premier match!

Diamante VS Kris Statlander!

Le diamant du 305 et le plus grand extraterrestre de la galaxie cherchent à gravir les échelons dans le fond de Riho VS Nyla Rose. Qui gagne du terrain dans ce paysage en constante évolution de la division des femmes AEW?

Avant le match, Kris lui donne le nez exotique! La cloche sonne et Kris tourne avec Diamante. Diamante voit Kris vouloir boop et lui dit de ne pas le faire. Kris se rapproche très, très près du nez, mais Diamante claque la main! Alors SLAPS Kris! Kris fronce les sourcils avant de DECKS Diamante! Diamante arrive dans un coin mais Kris s’approche d’elle. L’arbitre soutient Kris mais Kris CHOPS et les clubs Diamante! Kris fouets et discus cordes à linge Diamante en duvet! Kris traîne Diamante et mouille les doigts de Diamante pour DOUBLE WET WILLIES! Diamente repousse Kris et jette de gros avant-bras! Diamante court, mais dans le backbreaker inclinable et tourbillonnant de Kris et étirez-vous!

Kris traîne Diamante mais Diamante jette des coudes. Kris associe alors des coups de pied et des uppercuts à Diamante et PELES! Les fans se déchaînent avec Kris alors qu’elle court de coin en coin pour un gros uppercut! Kris va côte à côte à KNEE Diamante dès la sortie du ring! L’arbitre retient Kris, mais Kris sort du camp. Kris accélère en cours de route, mais doit d’abord esquiver la corde à linge de Diamante. Presses militaires Kris et SLAMS Diamante sur le tablier! Les fans tirent alors que Kris pousse Diamante dans le ring. Kris invoque ses pouvoirs et soulève les morts Diamante! Diamante se bat, SUNSET BOMB! Couvrir, DEUX! Diamante est frustré mais les fans se rallient.

Diamante court et brouettes, mais Kris bloque! Kris utilise sa force extraterrestre pour brouette allemande! Diamante patauge dans un BUZZSAW! Kris traîne Diamante, la replie, BIG BANG THEORY! Cover, Kris gagne!

Gagnant: Kris Statlander, par pinfall

The Galaxy’s Greatest vient de remporter une grande victoire! Nous savons dans le présent que la bête indigène a enlevé le titre à la Wrestling Idol, mais Nyla Rose aura-t-elle bientôt une expérience qui est hors de ce monde?

Best Friends VS The Hybrid2!

Lorsque AEW Dynamite frappera Atlanta, ces deux équipes feront partie de la bataille royale qui déterminera les prochains challengers pour les championnats du monde par équipe AEW à AEW Revolution! Est-ce que Chuck Taylor & Trent Baretta ou Angelico & Jack Evans gagneront un élan majeur vers ce dernier scénario permanent de l’équipe?

Les équipes trient et Evans commence avec Trent. Ils tournent en rond tandis que les fans applaudissent pour “Fraîchement pressé!” Trent verrouille et claque Evans pour ensuite obtenir un facelock, mais Evans se glisse vers le marteau. Trent se glisse pour prendre le contrôle de la prise de tête. Le casque d’Evans revient, mais Trent se déplace. Trent sort et a les jambes, mais Evans lui donne un coup de pied. Trent l’esquive et les mains libres d’Evans sont libres. Evans se loue et les fans applaudissent. Evans parle de trash sur le fait que les meilleurs amis sont des lutteurs horribles, et les fans le huent maintenant. Trent et Evans se nouent à nouveau et Trent se serre sur un bracelet.

Les mains et les clés d’Evans reviennent à Bob Trent pour un facelock. Trent retombe, mais Evans atterrit sur ses pieds. Evans rit mais se transforme en Trent’s CHOP! Trent fouette Evans mais Evans fait main levée et esquive pour ensuite démarrer Trent. Evans va au tablier, coupe un caméraman, les épaules dans Trent et crie, “Baise le caméraman!” Evans lance des frondes, dans le suplex Northern Lights de Trent! Couverture de pontage, DEUX! Trent garde son sang-froid et étiquette Chuckie T. Le double fouet, le double coude, la poignée de main et les coudes des meilleurs amis! Evans patauge à un tag et Angelico s’en prend à Chuckie.

Chuckie donne des coups de pied, des headlocks mais Angelico s’éteint. Chuckie épaule Angelico, les pistolets doubles accélèrent puis. Angelico fait des haies mais Chuckie traîne Angelico. Les fans se rassemblent pour les meilleurs amis alors que Trent se joint à nous. Orange Cassidy se met en travers du chemin d’Angelico, alors Angelico le DECKS! Trent et Chuckie vont juste après Angelico pour celui-là! Les meilleurs amis enfoncent Angelico dans le tablier mais le triangle d’Evans LEAPS sur eux! Et puis piétine Cassidy pour faire bonne mesure! Les fans boo TH2 comme Angelico met les deux meilleurs amis dans le ring. Angelico club Trent et Chuckie sur le chemin de son coin et se balade à Evans. Le tire-bouchon du tremplin d’Evans donne un coup de pied à Chuckie!

Angelico traîne Trent, Gory Especial et Evans ajoute un dropsault, atterrissant sur Chuckie! Angelico maintient Trent en place, pour une bombe sanglante qui claque Trent sur Chuckie! Evans se tient sur les deux meilleurs amis avant de frapper un moonsault debout! Austin doit admettre que c’était une bonne séquence. TH2 traîne Trent et Angelico lance jab après jab. Angelico amène Trent à fouetter dans le coin TH2. Trent monte, dégringole et Evans se glisse dedans. Evans monte alors qu’Angelico soulève Trent, un trottoir à double pédale claquant! Couvrir, DEUX! Evans fait valoir le décompte mais il garde Trent.

Tag to Angelico et Angelico nargue Chuckie. L’arbitre retient Chuckie et rate la combinaison Chancery Penalty Kick! Couvrir, DEUX! Angelico reste près de Trent et le traîne. Evans essaie de faire chanter les fans pour TH2, mais les fans ne sont pas lus. Angeilco soulève Trent, Trent glisse, TORNADO DDT! Les fans tirent alors que les deux hommes remuent sur le tapis. Trent se lève, et hot tags Chuckie T! Evans fait son entrée dans le rallye du Kentucky Gentleman et BOOT! Angelico recule et fouette, mais Chuckie monte et retourne pour appâter Angelico dans un flapjack! Evans arrive, Chuckie fait exploser des bombes Evans sur Angelico! Chuckie ramène Evans, SPINNING LIGER BOMB! Couvrir, DEUX !!

Chuckie balise Trent et Best Friends entraîne Evans vers le haut. Chuckie soulève Evans, LONG DART CUTTER! Couvrir mais Angelico le casse à temps! ANgelico jette Chuckie mais Trent le poursuit. Pas de tornade DDT cette fois, DÉCLENCHEUR DE GENOU! ANgelico aide Evans avec le 450 debout! Couvrir mais maintenant Chuckie le casse! Angelico rejette Chuckie et Evans entraîne Trent dans une zone de largage. Chuckie traîne Angelico pour jeter les avant-bras, et Cassidy distrait Evans. The Sloth «bouscule» et «voyages» et «clubs» Evans. Cassidy se termine, mais Angelico déborde! Cassidy esquive, Angelico se raccroche à la corde, et à son tour trébuche Evans! Bravo à Freshly Squeezed! Cassidy saute alors que TH2 s’effondre. Chuckie est de la partie et les meilleurs amis se font un câlin !! Trent traîne Evans vers le haut, la position de l’Alabama, Chuckie entre, STRONG ZERO!

Gagnants: Best Friends, par pinfall

Trent et Chuckie T atteignent .500 dans leur record d’équipe par équipe, mais cette reprise est juste à temps! Vont-ils monter encore plus haut dans le tag team battle royal?

Tony Schiavone nous rappelle où AEW se dirige ensuite!

19/02/2020: La State Farm Arena d’Atlanta, Géorgie! 26/02/2020: La Silverstein Eye Centers Arena de Kansas City, Missouri!Révolution AEW 29/02/2020: La Wintrust Arena de Chicago, Illinois! 3/4/2020: Le 1STBANK Center de Broomfield, Colorado! 3/11/2020: Le Maverik Center de Salt Lake City, Utah! 18/03/2020: La Blue Cross Arena à Rochester, New York! 25/03/2020: Le Prudential Center à Newark, New Jersey! 01/04/2020: La Panther Arena de l’Université du Wisconsin Milwaukee où ailleurs? Milwaukee Wisconsin! 08/04/2020: Le Chaifetz Arena de Saint-Louis, Missouri! 15/04/2020: L’Agganis Arena de Boston, Massachusetts! 22/04/2020: Le Liacouras Center de Philadelphie, Pennsylvanie!AEW Double or Nothing 2 – 23/05/2020: La MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada!NOUVEAU – 27/05/2020: AEW Dynamite est également dans les retombées du MGM Grand Arean pour DoN2!

Big Swole VS Christi Jaynes!

Aerial Monroe accueille la luchadora brésilienne au sein de la division des femmes AEW! Mais «CJ Vavoom» se félicitera-t-elle d’une grande victoire à Austin?

La cloche sonne et CJ ne prend pas vraiment Swole au sérieux. Swole ne semble pas non plus impressionné par CJ comme les deux cercles. Les deux s’enchaînent et Swole met CJ dans un coin, mais CJ sort immédiatement. Ils vont à l’autre coin mais Swole garde le contrôle. CJ se met sous tension mais Swole la repousse. Les fans acclament la confrontation de force et les deux repartent. Ceintures de serrage swole, blocs CJ et leviers libres à une clé. CJ a le bracelet mais Swole glisse à travers le marteau. Swole headlocks et grind CJ pour frapper une prise de contrôle headlock! CJ lance Swole, ONE et les deux se lèvent. Swole grince plus mais CJ la met à genoux. CJ sort pour obtenir sa propre prise de tête.

Swole jette des avant-bras et des coups de corps pour se libérer. Les deux se heurtent mais aucune femme ne tombe. Ils repartent et Swole écrase CJ! Les choses s’accélèrent, Swole bloque un lancer de hanche pour donner un coup de hanche! Les fans s’enflamment avec Swole alors qu’elle regarde CJ arriver dans un coin. Swole ose CJ pour essayer un test de force. CJ accepte et ils vont côte à côte. Swole plie CJ en arrière et s’exhibe en fléchissant. CJ se lève mais Swole la fouette dans un coin. CJ rebondit sur les boucles et Swar LARIATS! Swole vise CJ dans le coin, court de coin en coin, mais CJ échappe. CJ revient mais obtient un coude. Swole bondit mais CJ est à la hauteur d’enziguri! Les fans applaudissent alors que Swole dégringole.

CJ va au tablier, traîne Swole dans les cordes pour l’étouffer! L’arbitre compte mais CJ lâche à 4. CJ traîne Swole, la frappe et KICKS! Swole serra les dents mais CJ la repoussa. CJ apporte Swole, utilise les cheveux pour snapmare, puis recommence! L’arbitre réprimande mais CJ «s’excuse». Swole arrive dans un coin, CJ est sur elle, mais Swole la repousse! Swole court mais dans un genou bas. Elle lance des coups de corps en retour et ROCKS CJ avec un uppercut! CJ rencontre un HEADBUTT!

Swole arrive mais CJ la met sur le tablier. Swole counter roundhouses, puis entre pour un CUTTER! Les fans tirent avec Swole alors qu’elle traîne CJ dans une ceinture. CJ combat Swole mais obtient un BOOT! Cordon de serrage pour poignet, AVANT-BRAS DE DIRTY DANCING! Couvrir, Swole gagne!

Gagnant: Big Swole, par pinfall

CJ n’a peut-être pas eu le temps de sa vie, mais Swole fouette ses cheveux en arrière après cette grande victoire! Avec un nouveau champion du monde féminin AEW sur la scène, Big Swole sera-t-elle l’un des nouveaux challengers à venir sur le chemin de la révolution AEW?

The Young Bucks VS QT Marshall & Peter Avalon w / Leva Bates!

Matt et Nick Jackson seront également dans Dynamite’s Tag Team Battle Royal pour avoir une chance aux titres de tag à AEW Revolution! Mais le bibliothécaire cherchera-t-il à faire taire le Superkick Party?

En parlant du bibliothécaire, Peter a de nouveau un micro et tente de faire taire la foule. “Pardonnez-moi, j’ai dit SHH.” Leva essaie à nouveau de garder Peter civil pendant qu’ils se dirigent vers le ring. Peter s’adresse à Austin, au Texas, mais QT prend le micro. QT dit que nous avons déjà vu ce gag. Si nous ne laissons pas Peter parler de sa pièce, le match n’aura jamais lieu, alors QT demande poliment à Austin de laisser Peter parler. Les fans huent mais Peter a son temps. Sauf que les Young Bucks coupent court!

Les équipes trient et nous commençons par des départs QT contre Nick. QT et Nick encerclent les fans pour «Young Bucks! Woop woop! ” Nick et QT sont attachés, les clés Nick mais QT roule et fait des ressorts pour les serrer. QT a le bracelet mais Nick utilise les cordes pour passer. Nick headlocks, QT hors tension, QT haies mais Nick aussi. QT saute par-dessus et marche sur les côtés, mais Nick utilise des cordes pour se retourner et se rediriger, mais QT utilise ensuite les cordes pour monter et faire glisser le bras! Les choses continuent de bouger, les ressorts QT et les terres de super-héros?! Même QT se choque! Mais ensuite Avalon siffle et huée: «Ce n’est pas de la lutte! C’est tout simplement flippy dippy! ” Pourquoi cela vous semble familier?

Avalon entre et demande à QT de sortir. Avalon promet de montrer à l’enseignant de lutte à quoi ressemble la vraie lutte, mais il se transforme en un pied tombant et en une jambe fronde! Matt prend le micro d’Avalon pour demander à Nick: “Et si nous faisions un mouvement de badass tag?” Les fans aiment le son de ça! Nick entre et demande aux fans s’ils veulent voir un double lancer de hanche. Les fans le font! Le double fouet des Bucks Avalon pour frapper le double coup de hanche, puis les dropkicks du ressort! Matt incite les fans à chanter à nouveau, puis il serre le casque QT pour que Nick le baisse! Les fans applaudissent “C’était génial!”

Matt fait tomber Avalon des boucles, Nick entre et bloque les bottes. Tag to Matt and Nick frappe un cache-cou drapé! Matt lance des sentinelles sur Avalon puis frappe QT. Matt continue de bouger pour détruire QT avec un dropkick! Nick écope Avalon tandis que Matt écorche le chat, du gutbuster au casse-dos du brise-cou! Les fans adorent la classe par équipe que les Bucks enseignent! Matt prépare les fans pour le “SUPERKICK PARTY!” Avalon se démène pour marquer QT! Matt et QT encerclent, mais le meunier d’Avalon frappe Matt! Nick est bouleversé mais même QT doit remettre cela en question. Avalon passe au triangle dropkick Nick! Avalon est après Matt avec une pluie de droits en colère et même des gauches. Les fans disent: “Ce n’est pas de la lutte!”

Avalon fouette Matt et frappe un lariat de jambe! Couvrir, DEUX! Avalon traîne Matt pour s’étouffer avec les cordes mais l’arbitre compte. Avalon laisse tomber à 4 heures et Leva saute pour montrer à Matt son livre. Matt écarte la copie de poche de The Wrestlers pour que Leva fasse ses photos bon marché! Avalon tire Matt vers le haut pour marquer dans QT et Avalon coud Matt vers le bas. QT entraîne Matt vers le haut mais Matt jette des foin! QT donne un coup de pied bas puis écope pour un backbreaker! Couvrir, DEUX! QT devient frustré et il entraîne Matt dans le coin. Matt riposte alors que les fans se rassemblent! Matt démarre QT puis saute pour un dropkick de missile!

Les deux hommes sont à terre, mais Avalon entre en scène. Avalon renverse Nick et Nick frappe des marches en acier en chemin! Matt retourne Avalon! Mais il n’y a personne à étiqueter! Avalon frappe un avant-bras, fouette coin à coin et frappe un autre avant-bras! Matt renverse et Northern Lights! Et puis encore! Le Polar Express commence! QT entre après le quatrième, et Matt frappe un cinquième. Un sixième! Un septième!? QT se joint au huitième !! Austin est tiré huit fois de plus! Matt hot tags Nick! Nick se rallie, frappe QT, esquive et tisse avec Avalon pour lancer une fête de grève! Nick court coin à coin, brillant sorcier, rotonde, avant-bras! QT s’exécute mais le splash est envoyé dans Avalon!

Maintenant, c’est deux pour un avec l’assistant brillant, la rotonde, l’avant-bras et les DOUBLE BULLDOGS! Austin est tonitruant alors que Nick se dirige vers le tablier. Nick regarde Avalon se lever et se mettre à l’épaule pour le facebuster de la fronde! Moonsault sur QT! Nick vise à nouveau Avalon pour un flip coucher de soleil fronde, dans le SHARPSHOOTER! Avalon perdure alors que les fans scandent «TAP! ROBINET!” Avalon se traîne jusqu’au bris de corde! Nick lâche prise et Leva vérifie Avalon. Matt marque le pas mais Avalon renverse le fouet de Nick. Nick amorce Avalon pour Matt’s SPEAR! Matt tire Avalon en position, les Bucks se combinent pour le splash de tremplin et le moonsault debout! QT court mais les Bucks se dégagent, le coude de QT tombe sur Avalon! Leva est contrarié par QT mais le double drop des Bucks le fait sortir.

Nick va au tablier, PENALTY KICK! Matt traîne Avalon, des clés en boyau, mais Avalon se glisse pour pousser Matt dans Nick! Avalon roule Matt et a des collants, DEUX !! ENZIGURI! Avalon emprunte un livre à Leva mais QT le perturbe. QT ne veut pas tricher, donc Avalon DECKS QT! Les fans huent alors qu’Avalon confisque la pomme de QT et «veut être cool». Mais il se transforme en DOUBLE SUPERKICKS! Les Bucks se mettent à feu et Austin a raison avec eux! Matt traîne Avalon, des clés en boyau et des tremplins Nick pour le MELTZER DRIVER! Cover, les Young Bucks gagnent!

Gagnants: The Young Bucks, par pinfall

L’élite reste élite sur le chemin d’Atlanta! Mais les Bucks triompheront-ils de toutes les autres équipes dans les vestiaires? Et avec les titres de tag en ligne dans la même nuit, sera-ce Hangman & Omega ou les frères Lucha qui les rencontreront à Revolution?

Mes pensées:

Un très bon épisode d’AEW Dark cette semaine! Il est très logique de donner à Austin deux autres matches de division féminine et de division par équipe pour égaler les deux titres présentés ce soir-là. Statlander VS Diamante était assez amusant, et Statlander semble incroyablement dominant dans la victoire. Swole VS Jaynes était incroyablement compétitif, ce qui en fait un excellent début pour Jaynes et une victoire encore plus grande pour Swole. Swole et Statlander sont définitivement là-haut avec Hikaru Shida comme visages avant-coureurs pour faire face à Nyla Rose. Il n’y a que 10 jours avant la révolution AEW, donc un gros match féminin à domicile pourrait à tout le moins faire du bien en termes d’audience.

Best Friends VS TH2 était aussi un match très amusant, et Orange Cassidy continue de briller. Les meilleurs amis semblent franchir le pas, ni gagner ni perdre beaucoup. Je ne sais pas si AEW garde vraiment cette “sensation sportive” quand ils réservent une équipe aussi formidable. Bien que dans le même temps, les vrais sports aient de grandes équipes qui finissent toujours avec 500 records. QT impressionne vraiment tout le monde, y compris moi-même, et j’aime que sa séquence avec Nick ait été utilisée pour se moquer des critiques de Ricochet VS Ospreay. Je suppose que Hangman et Omega conservent les titres AEW World Tag pour ensuite défendre à Revolution, et cela devrait être contre The Bucks. Il y a beaucoup d’histoire là-bas, donc ils n’ont besoin que du retour à la maison pour parsemer les I et traverser les T sur la construction, et nous savons immédiatement que Revolution aura un classique instantané par équipe.

Mon score: 8.5 / 10