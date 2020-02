Résultats AEW Dark: 25 février 2020

Dans l’ombre d’AEW Dynamite qui fait l’histoire avec son Steel Cage Match, Dark nous apporte la rancune Superbad de Kip Sabian VS Joey Janela!

RÉSULTATS OFFICIELS

Jimmy Havoc VS Marko Stunt avec Jurassic Express; Havoc gagne.L’Ordre sombre contre les coeurs forts; L’Ordre Noir l’emporte. Les chutes comptent n’importe où: Joey Janela VS Kip Sabian avec Penelope Ford; Janela gagne. QT Marshall & Dustin Rhodes VS Shawn Spears avec Tully Blanchard & Peter Avalon avec Leva Bates; Marshall et Rhodes gagnent.

JOUER PAR JEU

Jimmy Havoc VS Marko Stunt avec Jurassic Express!

Le vétéran hardcore montre peu de remords sur ce qu’il fait à ses adversaires. Mais alors qu’il affronte le plus petit catcheur d’AEW, aura-t-il peu de raisons de changer de cap?

La cloche sonne et Havoc se précipite Stunt! Stunt esquive, revient en arrière et enfonce Havoc! Stunt fouette mais Havoc fait marche arrière. Havoc entre en jeu mais Stunt se glisse sur le tablier. Havoc frappe des boucles, puis Stunt tremplins pour laisser tomber un coude sur le dos de Havoc! Cover, ONE, mais Stunt s’exécute et dropkicks Havoc out. Stunt DIVES pour éliminer Havoc! Stunt continue de bouger, une autre plongée! Les fans sont enflammés alors que Stunt se lance dans le tour du chapeau et DIVES, pour une tornade DDT! Stunt fait exploser Atlanta alors qu’il traîne Havoc. Havoc le repousse alors Stunt le frappe. Stunt met Havoc à l’intérieur et se dirige vers le haut. Les fans se rallient alors que Stunt bondit, mais l’ouraganrana volante est bloquée! Havoc apporte Stunt pour une bombe à boucle! Et puis, lancez Stunt pour un BRAIN BUSTER! Couvrir, DEUX!

Stunt vit toujours, mais sur scène, c’est Melanie Cruise et Luther! La légende du match à mort a appelé Havoc il y a quelques semaines, alors maintenant il est ici en personne. Havoc voit Luthor mais piétine Stunt. Havoc traîne Stunt pour le frapper, puis envoyez-le dur dans des boucles! Les fans huent mais Havoc trébuche et serre son pied dans Stunt dans le coin. Stunt recule, mais Havoc attrape les jambes pour YANK Stunt du coin! Stunt atterrit dur sur le tapis et les couvertures Havoc, DEUX! Havoc garde Stunt avec une manivelle. Les fans se rallient alors que Havoc passe à une guillotine facelock. Stunt lance des coups de corps, mais Havoc lance un suplex demi-hachure pour lancer Stunt! Havoc frappe un casse-cou STIFF sur Stunt! Couvrir, DEUX! Stunt survit et les fans se rallient, mais Havoc va de coin en coin.

Havoc bloque les bottes mais Stunt le repousse. Brouettes cascadeurs et rouleaux de victoire, pour monter et tremplin, dans la capture de Havoc! Havoc fait glisser Stunt dans une interface modifiée, peut-être même une serrure LeBelle! Le coup dur mais Havoc tire les cheveux! Stunt obtient le bris de corde avec son pied! Havoc lâche comme l’arbitre compte, et il traîne Stunt depuis le tablier. Il plie Stunt en arrière contre les cordes et commence à matraquer sur la poitrine de Stunt! Havoc laisse tomber à 4, et les fans huent alors que Havoc amène Stunt dans le coin. Havoc plie Stunt contre la barre transversale, puis le JANQUE dedans! Stunt tombe au sol dans un état second, tandis que l’arbitre réprimande Havoc. Les fans se rassemblent pour Stunt alors que le Jurassic Express le surveille. Stunt se lève et refuse de cesser de fumer, alors Havoc l’entraîne pour un tirage au sort!

Havoc ramène Stunt à nouveau, Perfect Plex! Couvrir, DEUX! Havoc devient ennuyé par Stunt alors qu’il l’entraîne à nouveau. Stunt repousse Havoc et SUPERKICKS! Stunt jette des foin et des coups de corps, mais Havoc le repousse, pour discuter PUNCH! Havoc ripcords mais Stunt canards Acid Rain to PELE! Stunt arrive à un coin alors que Havoc titube. Havoc arrive mais Stunt esquive à nouveau. Stunt glisse sous, revient en arrière et enziguris en arrière! Stunt monte, jusqu’à DUMDUM STOMP! Havoc tombe à genoux, Stunt frappe un genou qui court! Havoc se sauve du ring mais Stunt se met sous tension. Stunt augmente la vitesse et les plongées, à manquer! Havoc remet Stunt dedans et le CLOBBERS par derrière! Ensuite, le ripcord, ACID RAIN MAKER! Cover, Havoc gagne!

Gagnant: Jimmy Havoc, par pinfall

Une grosse victoire sur le petit bonhomme, et Havoc est invaincu en 2020. Mais va-t-il jouer au ballon avec le mortel Luther?

Dasha Gonzalez revient à AEW Dark!

Elle est enfin de retour! C’est génial de la retrouver et elle est ravie d’être de retour. Elle est tout aussi curieuse que quiconque de savoir qui est «l’Exalté».

L’ordre des ténèbres VS les coeurs forts!

Evil Uno, Stu Grayson et tous les serviteurs attendent l’arrivée de l’Exalté à AEW, mais doivent continuer à aller fort jusqu’à ce qu’il (ou elle) arrive. Seront-ils plus forts que les Cima et T-Hawk de Strong Hearts?

Les équipes trient et Uno commence contre T-Hawk. Uno et Hawk encerclent les fans pour encourager Strong Hearts. Ils se ligotent, les têtes de Hawk mais Uno s’éteint. Hawk enfonce Uno avec une épaule, mais Uno rebondit pour renverser Hawk! Uno court mais Hawk reste bas pour ensuite suivre. Uno crie à Hawk de s’arrêter, mais il ne le fait pas, et Hawk CHOPS Uno! Hawk court, esquive et dit à Uno de s’arrêter. Uno ne le fait pas et se prépare à couper, mais Hawk monte la garde. Alors Uno lui donne un coup dans les yeux! Uno met Hawk dans le coin et étiquette Grayson. L’Ordre des Ténèbres percute des trous dans Hawk puis Grayson entraîne Hawk vers le haut. Grayson fouette Hawk aux cordes mais Hawk saute sur le facelock et le gator roll! Hawk fouette, Grayson s’inverse, mais Hawk revient pour laisser tomber les jambes!

Les fans acclament Hawk alors qu’il frappe Grayson. Cima tape et frappe Grayson, puis le double fouet Strong Hearts. Hawk laisse tomber les orteils et Cima laisse tomber une jambe, puis Hawk a Grayson pour Cima à courir et sous-sol dropkick! Les fans applaudissent alors que Cima nargue Uno. Cima amène Grayson pour le tronçon papillon! Grayson se traîne jusqu’au bris de corde et Cima lâche prise. Cima traque et piétine Grayson, puis glisse sur les Beaver Boys. Hawk entre en scène et les fans se mobilisent alors que Hawk met sa main sous tension. Hawk se balance mais Grayson se met sous tension pour propulser Hawk dans le coin! Étiquetez pour Uno et Uno CHOPS Hawk! Uno jette la main sur Hawk puis le fouette avec des cordes. Hawk détient des cordes pour fouetter Uno, mais Uno détient des cordes et sort.

Hawk poursuit Uno autour de l’extérieur, puis dans le ring. Grayson s’incline, Uno haie Hawk et Grayson frappe un URENAGE! Couvrir, DEUX! Grayson pleut des mains lourdes sur Hawk puis le ramène. Grayson fait sauter Hawk des boucles, puis marque dans Uno. Uno fouette Grayson dans le coin, puis Grayson alimente Hawk au démarrage d’Uno! Uno racle son pied sur le visage de Hawk puis nargue Cima. Tag to Grayson and Uno suplexes Hawk high and hard! Couvrir, DEUX! Grayson se dispute avec l’arbitre avant d’amener Hawk. Hawk jette des coudes mais Grayson fouette Hawk au genou et le CLOBBER! Couvrir, DEUX! Hawk survit mais Grayson plane sur lui. Grayson ose Hawk se lever et absorbe la chaleur des fans.

Hawk se lève et jette plus de coudes dans Grayson. Grayson pousse, bondit, mais Hawk POWERBOMBS Grayson à terre! Les fans se rassemblent alors que les deux hommes rampent pour leurs coins. Tags chauds pour Uno et Cima! Cima dropkicks et court au double genou! Cima esquive Grayson et l’envoie dans Uno, puis O’Conner roule Grayson, seulement vers METEORA Uno! Ensuite, doublez STOMP Grayson! Les fans tirent alors que Cima étiquette Hawk. Les Strong Hearts sont sur Uno avec un double fouet, Hawk fouette Cima dans le coude arrière. Hawk se heurte à la botte d’Uno et Uno saute pour obtenir un CHOP! Uno s’effondre et se regroupe avec le reste de l’Ordre des Ténèbres. The Strong Hearts DOUBLE DIVE! Coup direct sur les quatre hommes!

L’arbitre tente de rétablir l’ordre et Hawk met Uno sur le ring. Hawk traque derrière Uno, va se soulever mais Uno coude et JABS revient. Uno s’exécute, dans un pied tombant qui le met sur les cordes! Cima vole vers le genou double Uno down! Hawk amorce Grayson, pour un KNEE pop-up! Et une flèche de faucon renversante! Cima intervient alors qu’Uno titube, dropkick de missiles! Cima croise les jambes d’Uno pour un CONDUCTEUR PARFAIT! Couvrir, DEUX !! Uno survit mais Cima se balade dans Hawk. Strong Hearts double fouet, Hawk arrive mais Uno lui donne un coup de coude. Cima entre en jeu, mais apparaît dans la boucle! Uno fouette Hawk dans Cima puis le pompier porte Hawk. Uno attrape le combo Cima, DDT et Samoan Drop!

Tag à Grayson et il court au triangle TABLIER DDT Cima !! Uno fait venir Hawk pour Grayson sur une chaise électrique, puis apparaît dans la POWERBOMB d’Uno! Couvrir, DEUX !! Hawk vit toujours! Grayson balise Uno et l’Ordre des Ténèbres se préparent à le finir! Gory Especial comme Grayson est en haut, FATALITY !! Couvrir, Cima ne peut pas arriver à temps, l’Ordre des Ténèbres gagne!

Gagnants: The Dark Order, par pinfall

Uno et Grayson plaisent sûrement à l’Exalté avec cette victoire ici. L’Ordre des Ténèbres est invaincu en 2020, ne feront-ils que se renforcer d’ici?

Tony Schiavone et Dasha nous rappellent où AEW se dirige ensuite!

Les chutes comptent n’importe où: Joey Janela VS Kip Sabian avec Penelope Ford!

Ce match de rancune a mis longtemps à venir. Superbad a pris la Bad Girl loin du Bad Boy, puis l’a frotté à chaque chance qu’il a eue. Mais Janela va-t-elle tout redonner avec intérêt?

En parlant de redonner, Janela surprend Sabian sur la rampe avec un LOW BLOW par derrière! C’est la récompense de quelque chose que Penelope a fait quand tout a commencé! La cloche sonne, Janela enroule Sabian et l’arbitre se précipite sur la rampe! Mais Penelope repousse la couverture! Les fans boo et Janela osent Penelope pour faire quelque chose. Penelope court à Janela, utilise la scène pour le bras-traînée de la tornade! Sabian BOOTS Janela à terre! Sabian traîne Janela, porte pompier et démarre le Spin d’avion! Mais Penelope se rapproche trop et les bottes de Janela la renversent! Janela glisse tandis que Sabian vérifie Penelope, et Janela CLUBS Sabian descend la rampe.

Les garçons laissent la Bad Girl derrière alors que Janela jette des foin sur Sabian. Ils passent par l’écart entre la rampe et la rampe, puis Janela fouette Sabian HARD dans des barrières! Janela frappe Sabian puis le frappe contre les barrières. Il amène Sabian avec un véhicule de pompier, mais Sabian se bat pour pousser. Penelope court et Saute hors de la scène !! Elle anéantit Janela pour Sabian! Cela devient un match de handicap! Sabian frappe Janela et absorbe la chaleur. Sabian ramène Janela mais Janela glisse à SUPERKICK! Penelope remonte la main mais Janela esquive et elle frappe le mur!

Janela se cache pour Sabian, mais Sabain utilise la barrière comme tremplin! Sabian fait un saut périlleux à Janela! Il club Janela et l’amène autour du chemin. Sabian jette Janela sur des marches en acier puis dans le ring. Il serre Janela dans une cravate, roule et a une jambe modifiée nelson! Janela persiste et les fans se rallient alors que Sabian se lance sur le cou. Ils se déplacent, se retrouvent hors du ring et tombent au sol. Sabian met un genou au ventre mais Janela l’empêche de s’enfuir. Janela COUPE Sabian jusqu’à ce qu’il tombe, puis le ramène dans la foule! Sabian rampe au premier rang mais Janela le coupe au col avec un BOOT! Janela renverse Sabian et les fans applaudissent alors que Janela frappe Sabian sur un siège.

Les fans tirent davantage tandis que Janela fait monter Sabian dans les rangs et le fait sauter des sièges ouverts. Janela frappe Sabian dans les escaliers, puis emprunte une bouteille d’eau à SMASH sur la tête de Sabian! Janela repousse Sabian sur le ring, mais Penelope passe à Sabian une chaise! Les fans tirent comme Janela bondit, mais Sabian JETTE la chaise en lui! Janela est à terre et Sabian l’assied dans le fauteuil de CHOP! Les fans chantent «Nous voulons des tables!» mais Sabian arrive chez Janela, seulement pour que Janela bouge! Sabian s’écrase sur la chaise! Janela emprunte une jambe prothétique à un fan?! Janela prend une autre chaise, amène Sabian à s’asseoir, puis se précipite vers le BOTTE PROTHÉTIQUE Sabian descend! Les fans adorent ça alors que Janela retourne la jambe.

Penelope vérifie Sabian pendant que Janela sort une TABLE! Les fans aiment plus Janela mais Penelope va arrêter Janela. Janela la repousse alors qu’il met la table près du ring. Janela retourne chercher Sabian et le ramène. Les fans se rassemblent alors que Janela amène Sabian sur le tablier et les pompiers. Sabian se bat et TABLIE DES SUPLEXES ALLEMANDS! Couverture de pontage, DEUX !! Janela survit et Penelope se dispute avec l’arbitre, mais Sabian amène Janela de l’intérieur du ring. Sabian traîne Janela sur les cordes et les soldes sur la table, à HALF HATCH SUPLEX À TRAVERS LA TABLE! Couvrir, DEUX!?! Les matchs non autorisés de Janela avec Kenny Omega et Jon Moxley l’ont rendu beaucoup plus difficile que nous ne le pensions!

Penelope aide Sabian à sortir une autre table! Ils éloignent l’épave de l’autre alors que les fans scandent “C’est génial!” Sabian SMACKS Janela avec un éclat de table tandis que Penelope sort une troisième table! Les deux tables sont réunies tandis que Sabian remet Janela sur le ring. Sabian ramène Janela, mais Janela tient les cordes. Janela lance des coups de corps mais Sabian continue d’essayer. Ils finissent par un coin donc Penelope déplace une table. Janela berce Sabian avec un coup de tête et des foin! Sabian tient bon, Janela court au coude Sabian! Sabian tient bon et Penelope monte en haut pendant que Janela court, à FLYING HURICANRANA! Et un tacle manuel!

Penelope fait un saut périlleux en arrière, mais Janela la met sur le tablier. Elle le gifle puis grimpe à nouveau, pour sauter! Crossbody mais roulez! Janela amène Penelop dans une remontée de trophées, à lancer sur Sabian! Le couple Superbad CRASHES, mais les tables restent debout!? Atlanta perd son esprit alors que l’arbitre vérifie Sabian et Penelope. Janela couvre Sabian, DEUX !! Superbad survit mais Janela écarte Penelope. Janela essaie de trouver une table qui peut tenir, mais aucune ne le peut. Au lieu de cela, Janela sort un bâton de kendo! Janela SMACKS Sabian dans la tête! Couvrir, Janela gagne!

Gagnant: Joey Janela, par pinfall

C’était aussi rude que rugueux! Le Bad Boy donne à Sabian et Penelope ce qu’ils méritent et continue, se dirigera-t-il vers l’or dans un proche avenir?

Entretien en coulisses avec QT Marshall et Dustin Rhodes.

QT est maintenant membre honoraire de la famille Nightmare, et est honoré de commencer par faire équipe avec une icône. Il est presque sans voix. Et Dustin dit qu’il y a une arme spéciale ici ce soir. Avec Tully Blanchard et Leva Bates au bord du ring, ils feraient mieux de faire attention. De qui pouvaient-ils parler?

QT Marshall et Dustin Rhodes VS Shawn Spears avec Tully Blanchard et Peter Avalon avec Leva Bates!

Le président n’a pas encore atteint l’équipe d’étiquette # PERFECT10N mais les bibliothécaires obtiennent une deuxième chance. Seront-ils à la hauteur des normes de Tully? Ou le cadeau de Dieu à la lutte sera-t-il rentabilisé avec l’aide du naturel?

Comme toujours, Avalon veut que les fans se taisent. “Je suis ravi. Atlanta, Géorgie!” Mais avant qu’Avalon puisse trouver des moyens intelligents d’insulter les fans, Dustin et QT font leur entrée! Et cette arme secrète? C’est BRANDI RHODES! Mme American Nightmare sera-t-elle suffisante pour contrôler Tully et Leva?

Tully suscite des ennuis, mais Brandi lui dit de «l’embrasser». L’arbitre fait trier les équipes, et nous commençons par QT et Avalon. Les fans se rallient alors que QT et Avalon encerclent. QT veut sûrement donner à Avalon un retour sur investissement pour l’avoir critiqué la semaine dernière. Ils se ligotent, QT s’éteint mais Avalon obtient une ceinture. Interrupteurs debout QT, mais la hanche Avalon jette. Avalon fait taire QT droit sur son visage, alors QT le coupe! QT apporte Avalon et balise Dustin. QT fouette Avalon et lance un coup de corps, Dustin ajoute la levée du genou et QT le complète avec un sentin de tire-bouchon debout! Couvrir, DEUX! Dustin traîne Avalon avec une clé à bras, mais Avalon se libère et se précipite dans son coin! Avalon glomps sur Spears mais Spears le frappe. “Ne me touche pas!”

Spears s’incline et les fans trollent avec «TEN! DIX!” Dustin et Spears tournent en rond tandis que les fans se rassemblent. Ils se ligotent, Spears serre la tête et tient bon tandis que Dustin essaie de s’éteindre. Spears se moque des «marques» mais Dustin lance des coups de corps et des coudes. Dustin s’éteint cette fois mais Spears le dépasse. Les choses s’accélèrent et Spears simule Dustin, mais les vieilles habitudes ont la vie dure quand il roule. Spears fait de son mieux pour ne pas faire les Dix et finit par se moquer de Dustin avec la «respiration profonde». Dustin obtient Spears avec le “RAR!” premier! Spears mule donne un coup de pied et fouette Dustin, mais Dustin s’arrête pour descendre et uppercut Spears! Dustin traque Spears mais Spears prétend qu’il a une mauvaise dent. L’arbitre vérifie Spears mais Dustin fait irruption, seulement pour que Spears le frappe bas!

Spears CHOPS Dustin dans le coin puis grimpe pour faire pleuvoir des coups de poing. Les fans scandent «Dix! Dix!” mais cela fait arrêter Spears. Spears leur donne l’oiseau sale, mais ensuite Dustin lui donne une goutte atomique! Dustin place ensuite Spears dans le coin et grimpe pour faire pleuvoir ses propres coups! Il va jusqu’à neuf, montre Spears the Ten puis “SUCK IT!” avant de donner le dixième coup de poing! Spears titube, frappe ivre, et Dustin jette un coup! Et un autre! Et un autre! Avalon entre mais QT intercepte avec ses propres coups! Dustin et QT jab, et jab et jab, puis enroulez-le, Bionic Elbow et windmill punch en stéréo! Les fans se déclenchent alors que QT tient Tully à distance. Les chants de Dusty retentissent avant que Dustin ne passe à QT.

QT attend que Spears marque Avalon. Spears crie à Avalon de “rentrer!” Avalon entre mais QT esquive pour le BASCULER avec un droit! QT amène Avalon au fouet, Avalon inverse mais QT s’arrête avant de tomber sur le tir bon marché de Shawn. QT donne un coup de coude à Avalon et évite le nouveau tir bon marché de Spears pour le DECK! Leva glisse sur QT et Avalon dropkicks QT! Spears s’incline et l’arbitre éloigne Dustin. Spears jette QT dans la balustrade! Il pleut des coups de poing et des piétinements, puis remet les suplexes QT sur le tablier! Tag à Avalon, et les deux mug QT avec des stomps. Avalon traîne QT, le fouette aux cordes et le renverse avec un lariat de jambe! Couvrir, DEUX!

Avalon continue sur QT avec une clé et des étiquettes pour Spears. Spears propose QT pour un scoop slam! Les fans se rassemblent alors que Spears jette la bouteille et SPITS arrose le visage de QT! Spears lève la main pour se moquer de la victoire mais l’arbitre lui fait baisser les bras. QT lance des coups de corps mais Spears lance des avant-bras. Enziguris QT de retour! Les deux hommes sont à terre et les fans se rallient à nouveau. Spears et QT crawl, hot tags pour Avalon et Dustin! Dustin évite Avalon pour rallier les cordes à linge! Il frappe aussi Spears, puis fouette Avalon. Avalon s’inverse mais Dustin redescend à l’uppercut! Dustin a Avalon dans un coin, le fouette de coin en coin, faisant tourner le powerslam! Spears est dedans, simule Dustin, mais Dustin esquive pour frapper le Powerslam après tout!

Les fans tirent alors que Dustin amène Avalon et lui fait assumer la position! Les jambes d’Avalon sont grandes ouvertes, mais Spears s’en mêle! Dustin revient, pour obtenir le SPINE BUSTER! QT s’exécute et ROCKS Spears! Avalon court à QT pour obtenir un backbreaker à Complete Shot! QT fonctionne chez Spears mais est envoyé WAY out! QT plante brutalement et Spears est après Dustin. Compteurs de berceau Dustin, DEUX! Dustin frappe Spears en premier, mais Spears tourne au port du pompier. Pas de C4 alors que Dustin sort et repart. Dustin saute dessus, CODE RED! Couvrir, DEUX !! Les fans se rallient alors que Dustin se relève. Dustin traque derrière Spears et le hisse jusqu’à la corde supérieure. Dustin lance des uppercuts et grimpe pour rejoindre Spears, mais Leva tend un livre à Spears! Spears SMACKS Dustin avec la copie papier! FROG SPLASH! Couvrir, DEUX!?! Dustin survit et Spears est furieux!

Spears entraîne Dustin vers le haut, les portées de pompier et Avalon s’introduit. Spears n’approuve pas cela et il laisse tomber Dustin. Avalon dit qu’il va finir ça, mais Spears le DECK à la place! Le président Man et Tully renflouent à nouveau, et Dustin ROCKS Avalon! Dustin place Avalon dans le coin, les fans tirent, mais Leva s’ancre sur Dustin. Dustin la traîne et la fait monter. Brandi entre pour décoller tout ça et viser Leva! Leva se retourne, SPEAR! COUP DE PIED NON NATUREL! Dustin entraîne Avalon, QT monte, le rack canadien mène au Dominator Cutter! Cover, Dustin et QT gagnent!

Gagnants: Dustin Rhodes & QT Marshall, par pinfall

La famille Nightmare ramène une autre victoire à la maison alors que Spears laisse un autre partenaire tag haut et sec! La famille Nightmare continuera-t-elle de continuer ensemble jusqu’en 2020?

Aimez-vous AEW?

Si c’est le cas, Tony et Dasha vous encouragent à acheter l’une des nouvelles chemises «I <3 AEW» dans la boutique officielle d'AEW. Si vous le faites, 20% des bénéfices vont à l'American Heart Association dans le cadre du mois américain du cœur.

Mes pensées:

Un assez bon AEW Dark cette semaine pour conduire au retour de Dynamite pour Revolution. Havoc VS Stunt était bon, mais j’espérais que Luther et Mel allaient faire plus pour amener Luther VS Havoc. Ce sera peut-être plus important après la Révolution. The Dark Order VS Strong Hearts était un très bon match de tag, et cela explique en partie l’offre à Cima pendant Dynamite. Il y a encore beaucoup de possibilités avec The Exalted One, qui peuvent également être quelque chose pour After Revolution, menant à Double or Nothing 2.

J’ai vraiment aimé le match Falls Count Anywhere, mais bon sang, ces tables ne voulaient pas jouer. J’ai l’impression qu’AEW a eu du mal à faire coopérer leurs tables, mais Janela a eu une bonne ad-lib du kendo stick killshot. Titre de midcard AEW pour Janela, s’il vous plaît? Et le match de tag de l’événement principal était bon, mais je m’attendais à un peu plus de Brandi devant jouer contre Leva et Tully que ce point de lance. Il est clair que AEW veut que Brandi participe, mais je ne suis pas sûr que cela fonctionne beaucoup mieux que le Nightmare Collective.

Mon score: 8/10