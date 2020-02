Résultats AEW Dark: 28 février 2020

Vous pensiez que vous deviez attendre cela? Non! AEW vous donne les allumettes sombres pour Dynamite KC juste à temps pour la Révolution le jour de l’année bissextile!

RÉSULTATS OFFICIELS

Luther VS Sonny Kiss; Luther gagne. The Dark Order VS Michael Nakazawa & Peter Avalon w / Leva Bates; victoire (s) .Britt Baker VS Miranda Alize; gagne.Private Party VS Brandon Cutler & Shawn Spears w / Tully Blanchard; gagner (s).

JOUER PAR JEU

Luther VS Sonny Kiss!

Le Death Dealer d’origine veut «jouer au ballon» avec Jimmy Havoc, mais il doit donner à chacun quelque chose à voir. La rose concrète se flétrira-t-elle dans le noir?

La cloche sonne et Luther va droit à Sonny avec des coups de palme et un CHOP! Et un autre CHOP! Luther clubs Kiss puis fouette, mais Kiss glisse hors de la fenêtre pop-up. Embrassez les verrous mais Luther le repousse. Kiss s’esquive la main arrière mais tombe dans le BOOT! Luther piétine les bras de Kiss et lui donne des coups de pied dans les côtes. Kiss va au tablier et Luther enlève sa veste et l’utilise pour CHOKE Kiss! L’arbitre compte mais Luther jette Kiss down! Les fans huent alors que Luther tombe pour donner des coups de pied et piétiner Kiss plus. Les fans se rassemblent pour Kiss et il revient! Et CHOPS! Et CHOPS! Kiss obtient de l’espace mais se heurte à la SONNERIE! Luther s’en tire avec celui-là alors que son propre corps obstruait la vue de l’arbitre, puis Luther rafraîchit le nombre d’anneaux.

Luther jette Kiss dans les rampes puis dans le ring. Il laisse tomber un genou sur Kiss puis le traîne pour un snap suplex. Couvrir, DEUX! Kiss résiste mais Luther le fait reculer. Luther sous-crochets pour un suplex papillon puis une housse, DEUX! Les fans applaudissent mais Luther se dispute avec l’arbitre. Kiss embrasse Luther, DEUX! Kiss court, bascule vers un écolier, DEUX! Luther se dépêche et bloque un coup de pied pour retourner Kiss. Kiss atterrit sur ses pieds et esquive la corde à linge, mais pas le LARIAT! Les fans huent alors que Luther traîne Embrassez-vous à nouveau et retournez les suplex. Kiss atterrit à nouveau sur ses pieds et dropsaults! Kiss tourne Luther pour donner un coup de pied, donner un coup de pied et enziguri! Luther titube et les fans s’enflamment pendant que Kiss court, pour BOOT! Et faites le grand écart!

Kiss va coin à coin avec une main, un coude arrière! Mais Luther l’attrape! Kiss coudes, bloque les bottes de Luther et le tourne de côté! Les fans tirent tandis que Kiss frappe le coup de pied de la hache! Couvrir, DEUX! Luther survit à Axes ‘n’ Oh’s, mais Kiss a encore plus à essayer! Kiss monte, les fans s’enflamment et Kiss MOONSAULTS! Luther bouge, Kiss atterrit sur ses pieds et Kiss va Matrix pour éviter la corde à linge! Mais Luther attend qu’il se relève et le DECKS! Luther fait reculer Kiss, fouette, mais Kiss dégringole et les maisons rondes reviennent! Kiss monte et saute, mais Luther bloque l’ouraganrana à POWERBOMB! Luther traîne Kiss dans une pochette de chameau et CLAWS au visage de Kiss! Embrassez les robinets, Luther gagne!

Gagnant: Luther, par soumission

Luther refuse de laisser Kiss sortir de ses griffes, mais voici Havoc! L’invitation de Luther a été acceptée, mais Luther renonce. Le marchand de mort dit qu’il est trop intelligent pour jouer sur le calendrier de Havoc. Quand ces deux «joueront-ils au ballon»?

Tony Schiavone et Dasha Gonzalez nous accueillent dans ce spécial AEW Dark.

À un jour de la révolution AEW, nous avons une dernière action. Dasha a peur de Luther, et Tony plaisante en regardant Luther dans les yeux pourrait vous transformer en pierre. Mais Dasha est plus excité de voir des matchs de championnat et aimerait voir un NOUVEAU champion du monde AEW à Jon Moxley. Mais d’abord, Tony fait l’éloge de notre équipe de commentateurs AEW Dark, Excalibur et Taz! Et ils le lui renvoient pour notre prochain match.

The Dark Order VS Michael Nakazawa & Peter Avalon w / Leva Bates!

Evil Uno et Stu Grayson préparent le terrain pour l’Exalted One, mais préparent également un match avec SoCal Uncensored. Vont-ils tuer deux oiseaux avec une pierre alors qu’ils font face à l’une des cibles des Exaltés?