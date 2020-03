Résultats AEW Dark: 3 mars 2020

Vous pensiez que la Révolution était terminée? HA! AEW Dark vous offre du contenu supplémentaire sur le Leap Day à Chicago, ainsi que des suites et des interviews!

RÉSULTATS OFFICIELS

Britt Baker et Penelope Ford contre Yuka Sakazaki et Riho; Baker et Ford gagnent.

JOUER PAR JEU

Colt Cabana parle dans les coulisses.

«Eh bien je suis là, AEW Chicago, Illinois. Et quand vous le faites depuis aussi longtemps que moi, vous savez. Tu sais que tu viens toujours préparé. Les grands vous diront de toujours apporter votre équipement et c’est ce que Cabana a fait. Cabana connaît les Young Bucks depuis si longtemps, puis le reste de l’élite. Il lutte avec ces gars depuis des décennies et ils l’ont invité à rejoindre AEW. Ils lui ont laissé la liberté de ne pas signer de contrat, «faites ce que vous faites» et la porte était ouverte. “Si quelque chose arrive, dites ce que vous en pensez.” Cabana ne fait généralement pas cela, mais il veut toujours le faire. Japon, Australie et maintenant AEW.

Le SCU était également ami, il a vu une opportunité et une ville désespérée de l’aide, et Cabana a sauté sur cette opportunité. Si l’Ordre des Ténèbres veut s’écrouler, il est prêt. Cabana, l’élite et maintenant Boom Boom, Colt Cabana! L’Ordre des Ténèbres pourra-t-il durer beaucoup plus longtemps?

Entretien dans les coulisses de Christopher Daniels.

Le Ring Général fait les cent pas alors que Lexi parle de sa déviation Exalted One. Qu’est-ce qui l’a poussé à faire ça? Il nous dira tout ce qu’il a finalement réalisé et ce qui a fait «tomber les écailles de mes yeux». Ce soir à Chicago, Daniels a réalisé que parmi tous les mensonges, les demi-vérités et les promesses vides de l’Ordre des Ténèbres, la plus grande concernait The Exalted One. IL N’Y A PAS D’EXALTE! Il n’y a personne derrière Uno et Grayson, c’est juste eux! Ils gardent tout le monde sur le qui-vive car ils se font plus qu’eux, “ce qui est juste des petits hommes désespérés.” Daniels dit qu’il a dévoilé l’Ordre des Ténèbres, que c’est juste l’Ordre des Ténèbres contre Cabana & SCU. Et Daniels promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour se débarrasser du «cancer» qu’est l’Ordre des Ténèbres! S C U plus tard!

Entretien en coulisses avec Kris Statlander.

La plus grande extraterrestre du Galaxy a perdu dans son tir au championnat du monde féminin AEW et la bête indigène règne toujours. Kris se sent déçu, frustré. Aujourd’hui n’était pas le jour pour l’Alien de ramener la ceinture chez son planteur, mais peut-être qu’elle sera plus «terre à terre» la prochaine fois. Elle n’est même pas d’humeur à boop. Kris pourra-t-il récupérer et revenir sur la scène du titre?

Entretien en coulisses avec PAC.

Le bâtard a obtenu plus d’un combat d’Orange Cassidy qu’il ne s’y attendait, mais il a trouvé un moyen de gagner. Mais les Lucha Brothers ont poursuivi les meilleurs amis, Trent Baretta et Chuck Taylor, lors de ce match. Quelle est sa relation avec Pentagon Jr. et Rey Fenix? «Excusez-moi, petite dame. Ça ne te regarde pas.” Ce qu’elle devrait demander, c’est sa victoire! C’était «inévitable». À la direction d’AEW, ayez honte! La condition de Cassidy est dans leur conscience, et tout le monde peut simplement garder le nez sur les affaires de Pac.

Britt Baker et Penelope Ford avec Kip Sabian VS Yuka Sakazaki et Riho!

AEW Dark nous offre une action exclusive alors que le Docteur et la Bad Girl s’associent pour affronter la Wrestling Magical Girl et la Wrestling Idol! Riho aidera-t-elle Yuka à se venger de Britt pour cette suppression de dents non désirée?

Britt frappe le ring et Yuka la frappe! Les fans applaudissent alors que la fille magique frappe Baker dans le coin! Riho intercepte Penelope et se bagarre de leur côté! Kip monte et attrape Riho, pour obtenir un V-TRIGGER! Vous pensez que la croisière de Jericho Mixed Tag aurait donné une leçon à Superbad. Penelope retourne Riho pour donner un coup de pied bas et fouetter. Riho s’inverse et envoie Penelope sur Kip! Baker retourne les choses sur Yuka et la cloche sonne. Yuka donne un coup de coude à Britt et Riho l’aide à aller de coin en coin pour un gros avant-bras! Riho ajoute un genou puis passe d’un coin à l’autre et obtient de l’aide de Yuka, dropkick de fusil de chasse trottoir! Les fans sont excités alors que Yuka couvre, DEUX! Yuka piétine et frappe Britt puis tape Riho.

Riho court mais Baker la fait tourner. Riho esquive mais Baker mule donne un coup de pied dur! Identifiez-vous à Penelope et Penelope headlocks. Riho se bat mais Penelope l’écrase. Cover, ONE comme Riho va Matrix! Riho fusil de chasse dropkicks Penelope vers le bas! Penelope est dans les cordes alors que Riho tague Yuka. Les fans se relancent alors que Yuka fait monter Penelope. Riho et Yuka à double clé et à double bout pointu Penelope vers le bas. Ensuite, ils doublent le coude, courent et doublent DERNIER CHANCHEUR! Britt proteste et l’arbitre compte, mais Riho et Yuka lâchent prise à 4. Riho retourne au coin et Yuka entraîne Penelope. Yuka snap suplexes flotte alors, una amiga! Un autre suplex, dos amiga! Yuka récupère Penelope pour un CONDUCTEUR d’aurores boréales! Couvrir, DEUX !!

Penelope survit au tour du chapeau magique, mais Yuka s’enclenche et roule au sous-sol enziguri! Yuka court mais Kip la fait trébucher! Les fans huent Superbad mais il joue innocent. Britt s’installe pour une planche de surf STOMP! Britt se tape dedans et s’en prend à Yuka avec des piétinements! Elle traîne Yuka pour un suplex instantané! Couvrir, DEUX! Britt traîne Yuka pour un suplex papillon! Couvrir, DEUX! Britter est de plus en plus agacée par Yuka alors elle serre la mâchoire avec une mentonnière. Les fans se rassemblent pour Yuka alors que Britt la met sur les cordes. Britt étouffe Yuka, puis lui donne le même STOMP! Tag to Penelope, Peneope runs and shotgun dropkicks Yuka back into the ropes! L’arbitre réprimande Penelope mais manque le tir bon marché de Britt SUPERKICK! Penelope couvre, DEUX !! Yuka survit mais à peine.

Penelope traîne Yuka dans un coin et jette de gros avant-bras. Penelope fouette coin à coin, puis les mains avec le coude arrière! Elle court côte à côte pour BOOT! Couvrir, DEUX !! Yuka vit toujours et les fans se rallient. Tag à Britt et elle prend le relais pour pousser Yuka contre les boucles! L’arbitre compte et Britt lâche, mais Penelope ajoute un étranglement! L’arbitre réprimande Penelope mais maintenant Britt l’étouffe! Riho monte mais l’arbitre la retient. Kip entre pour discuter avec Riho afin de distraire l’arbitre, et cela donne juste à Britt et Penelope plus de temps pour étouffer et étouffer Yuka! Britt heurte un trou de boue dans Yuka avant que l’arbitre la recule. Britt traîne Yuka pour lancer de gros coups d’avant-bras!

Les fans se rassemblent alors que Britt fouette Yuka dans un coin. Britt arrive mais Yuka redémarre! Yuka se dépêche vers le haut et dropkicks de missiles Britt vers le bas! Yuka tags dans Riho et Riho monte en haut! Penelope déborde mais Riho bondit et court vers le handpring et le dropkick! Riho se glisse vers Crucifix DRIVER! Penelope renonce et Chicago s’enflamme alors que Riho grimpe. Mais Kip saute pour ancrer Riho! Yuka court, tremplins, MAGICAL GIRL SPLASH !! Riho donne un coup de pied à Kip, puis ajuste, pour LEAP sur Superbad! Le super bandoulière sort Kip! Yuka met Britt et maintient Penelope vers le bas pendant que Riho monte en haut. DOUBLE STOMPS! Couvrir, DEUX !! Britt survit mais Riho la garde au frais.

Riho traîne Britt mais Britt bloque les aurores boréales. Riho essaie de pousser Britt dans le coin mais Penelope fait trébucher Yuka! Les fans boo mais Britt frappe le casse-cou de pêcheur balançant! Anneaux de Saturne, mais Riho roule! L’arbitre se dispute toujours avec Penelope, Kip retourne le script! Britt a les anneaux de retour, Penelope empêche Yuka, LOCKJAW !! Riho taps, Britt et Penelope gagnent!

Gagnants: Britt Baker et Penelope Ford, par soumission

Le Docteur sourit en sortant vainqueur grâce à ses coéquipiers Superbad. Britt sourira-t-il dans le cadre du championnat du monde féminin AEW?

Mes pensées:

Un épisode considérablement court mais que je ne m’attendais pas du tout. Les promos de ce soir étaient bonnes, mais Daniels est sûr de lui. J’aime qu’il croit au moins que l’Exalted One soit une fausse publicité, mais cela fera encore plus de surprise à quiconque assumera ce rôle, certainement pour Daniels. Voir Cabana dans AEW tout en étant libre d’aller partout ailleurs, il lutte est super, car il a été très amusant de voir dans NJPW. PAC veut un titre, et il mérite certainement une chance. Selon la façon dont AEW choisit d’aller avec Jon Moxley et le cercle intérieur, cela ne me dérangerait pas de voir PAC, avec ou sans les Lucha Bros, entrer dans le mélange et en faire une histoire à trois volets pour le titre supérieur.

Le match de tag que nous avons eu était bon, il maintient l’histoire entre Baker et Sakazaki et revisite le match de croisière mixte de Jericho à travers Riho et Penelope afin que ces histoires puissent se poursuivre au printemps. J’espère que nous en aurons plus, mais je laisse probablement mon côté fan dire que Riho et Sakazaki auraient dû gagner en tant que visages. J’ai dit avec le précédent Dark avec Baker écraser Alize qu’elle était clairement en train de se construire, je ne le ressentais pas encore. Peut-être que Dynamite nous donne plus de Baker VS Sakazaki et c’est là que Baker perd pour obtenir du buzz.

Mon score: 8/10