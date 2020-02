Résultats AEW Dark: 4 février 2020

Alors qu’il y avait beaucoup d’action dans The Land à reporter, il y a encore du fret à décharger! Découvrez l’histoire d’AEW dans un événement principal à balises mixtes!

RÉSULTATS OFFICIELS

Jurassic Express contre Brandon Cutler & Sonny Kiss; Jurassic Express gagne.Hikaru Shida VS Melanie Cruise w / The Nightmare Collective; Shida gagne. Tag mélangé: Kenny Omega & Riho VS Kip Sabian & Penelope Ford; Omega et Riho gagnent.Les meilleurs amis avec Orange Cassidy VS Shawn Spears et Colin Delaney; gagner.

JOUER PAR JEU

Tony Schiavone nous souhaite la bienvenue à AEW Dark!

Non seulement Tony est de retour sur la terre ferme, mais il est devant le Temple de la renommée du Rock’n Roll à Cleveland! AEW Dark est prêt à basculer alors que nous recevons des matchs des deux à Cleveland, et quelque chose de spécial reste de la croisière de Jéricho, alors continuez, maaan ~!

Jurassic Express VS Brandon Cutler & Sonny Kiss!

Jungle Boy et Marko Stunt représentent ce trio, et ils affrontent un groupe qui a subi une défaite rapide aux mains de l’Ordre des Ténèbres. Cutler & Kiss va-t-il changer les choses à partir de ce #TotalPartyKill? Ou les garçons rendront-ils Luchasaurus fier dans The Land?

Les équipes trient et Marko commence contre Cutler. Les fans sont tirés pour Marko, ce qui jette Cutler hors tension. Cutler et Marko tournent en rond, et Marko bondit pour obtenir une prise de tête! Mais Cutler reste debout facilement. Cutler s’éteint mais Marko saute, puis Marko s’arrête pendant que Cutler prépare un retournement de singe. Marko s’approche pour accrocher les pattes pour une couverture de crevettes! DEUX, et Cutler est un peu ennuyé. Cutler bloque le coup de pied, retourne Marko mais Marko l’appât en boucles. Cutler recule et Marko monte. Marko bondit mais Cutler l’attrape avec facilité. Cutler balance Marko, Marko l’utilise pour enrouler Cutler! DEUX, et Jungle Boy se perchent sur la corde du haut pour s’y accrocher. Les fans tirent quand JB saute dans le ring.

JB et Cutler attachés, ceintures JB mais interrupteurs debout Cutler. JB propulse Cutler dans un coin puis fouette Cutler d’un coin à l’autre. Cutler monte et recule puis esquive JB. JB va et vient et montre son agilité! Cleveland est enflammé en tant que blocs JB et CHOPS! JB knuckle locks pour remonter les cordes pour un rebond acrobatique bras-drag! Et un dropkick! Cutler se précipite dans son coin pendant que les fans acclament JB. Sonny Kiss s’incline et accélère les choses. Embrassez les ciseaux JB puis courez dans la brouette et faites glisser le bras! JB arrive dans un coin et les fans se déchaînent pour Kiss alors qu’il fait des coups de pied à la mule! Kiss roule et court et bloque la botte de JB pour le faire basculer avec un droit! JB est coincé sur la deuxième corde et la hache du ressort à main Kiss lui donne un coup de pied!

Les fans applaudissent pour le twerk, mais Marko se met à la soie dentaire. Embrassez la hanche attaque Marko hors du ring! Ce n’était même pas si difficile à toucher… Embrassez ensuite les lance-pierres en lance-pierre et les jambes écartées! Couvrir, DEUX! Embrassez snapmares et KICKS JB pour taguer dans Cutler. Sentinelles lance-pierre! Kiss et Cutler double fouet mais JB se bat contre ROCK Kiss avec un droit! JB donne un coup de coude à Cutler, puis il utilise Cutler pour équilibrer son tremplin en faisant glisser le bras sur Kiss! JB mainsprings à bras-glisser et CHOP Cutler vers le bas! Tag à Marko et les garçons se coordonnent. Clés JB et Marko hist dumdum trébuche sur le bras. JB snapmares Cutler et pompe poignées Marko, assistée 450 et combo de chute de jambe! Couvrir, DEUX!

Marko garde Cutler avec les mains matraquées. Cutler repousse Marko puis le laisse tomber haut et fort! Cutler traîne Marko mais Marko lance des coups de corps. Les fans se mobilisent pour Marko alors qu’il enziguris! Et puis hop pour une prise dormeur! Marko est un sac à dos et Cutler se bat gratuitement, pour balancer Marko pour un slam latéral! Couvrir, DEUX! Cutler devient frustré et traîne Marko. Embrassez les étiquettes et tasses Marko avec ses propres photos du corps. Kiss jette une GRANDE main droite, mais Marko revient ensuite avec un casque inclinable! Marko rampe mais Kiss l’enroule. La victoire de Marko roule mais Kiss s’y assoit, DEUX! La hache de baiser frappe Marko rapidement!

Kiss traîne Marko, étiquette à Cutler, et Cutler amène Marko pour les faucheurs. Cutler installe Marko et se précipite, mais dans un coude! Marko donne un coup de pied à Kiss mais Cutler arrache Marko. Marko remporte la victoire et l’utilise pour se booster, hot tag pour Jungle Boy! JB se rallie avec de grands avant-bras et coudes! Cutler fouette mais JB LARIATS! Les fans sont tonitruants pour JB alors qu’il traîne Cutler, debout Chancellerie avec une pochette cobra! Embrassez les clubs JB et les fans huent. Kiss fouette mais JB renverse pour envoyer Kiss! JB mule donne un coup de pied à Cutler et marque Marko. JB Canadian racks Cutler, Marko est en haut. Marko bondit, BANANA PEAL STUNNER! Cover, Jurassic Express gagne!

Gagnants: Jurassic Express, par pinfall

Un rebond incroyable pour Jungle Boy et ses amis, mais une autre défaite frustrante pour Cutler & Kiss. Le Jurassic Express continuera-t-il à accélérer vers l’or AEW? Cutler & Kiss pourra-t-il enfin gagner des points?

AEW partage la séance de thérapie de Brandi Rhodes.

La thérapeute est surprise qu’elle soit revenue. At-elle fait une percée? Brandi dit qu’elle peut sentir que quelque chose ne va pas. Eh bien, ils parlaient de ses amis dans le «Nightmare Collective». Peut-être qu’elle passe trop de temps avec eux, qu’ils ont de mauvaises influences. Elle n’est pas sûre. Elle ne le pense pas. «Thyy NEEd YoU. VOUS ÊTES PLUS LONGTEMPS. »Quoi?! Ou Brandi se sent-elle trop stressée? Il y a beaucoup de négativité sur Internet. Elle va bien, elle peut toujours le faire. «VOUS N’AVEZ PAS D’UN ÉCRAN MÉCANISME. VOUS N’ÊTES PAS VRAIMENT PARLÉS. ”

Brandi semble très stressé. Que diriez-vous d’un exercice pour relâcher la tension? Tends les mains, paumes vers le haut. Faites des poings et pensez à tout ce qui vous dérange. “TOUTES LES PÉRIODES DE TOUS LES TEMPS.” Mais les choses auxquelles vous vous accrochez, comme les amis et la famille. Vous devez laisser ces choses disparaître. Vous devez laisser ces choses mourir. Prenez ces deux poings et ouvrez-les. Cela libère toute la colère, toute la tension. «IL S’AGIT ABSOLUMENT DE NE PAS RÉALISER AVEC VOUS.» Alors Brandi devrait partir. Attendez, le thérapeute n’est même pas réel! Brandi parlait à Sock Monkey !! Brandi va-t-il vraiment (pas) bien?

Hikaru Shida VS Melanie Cruise w / The Nightmare Collective!

Parlant des «amis et de la famille» de Brandi, ils entrent à Cleveland pour régler les choses avec les Samouraïs de la célébrité. «Mel» fera-t-il un exemple de Shida? Ou Shida montrera-t-elle au Collectif qu’elle n’a pas peur des cauchemars?

Mais avant que la cloche ne sonne, Mel BOOTS Shida descend par derrière! Awesome Kong prend le bâton de kendo et Mel tasses Shida à la cloche. Mel TOSSES Shida à travers le chemin, mais laisse Shida se lever. Shida enlève sa robe et esquive Mel pour courir en arrière pour un gros genou! Cleveland se rallie derrière Shida alors qu’elle court, mais Luther se cache distrait suffisamment longtemps pour que Kong puisse SMACK Shida avec son propre bâton de kendo! Les fans huent et l’arbitre n’est pas sûr de ce qu’il a entendu. Mel dribble Shida du tapis puis la traîne pour la matraquer. Shida rampe mais Mel joue avec elle. Shida propulse Mel aux cordes et les deux lancent de grosses mains.

Mel met Shida dans un coin pour lancer des avant-bras encore et encore. Les fans huent mais Mel s’imprègne de tout avant de tirer Shida du coin. Couvrir, DEUX, mais Mel se fixe avec une mentonnière. Mel enfonce son genou dans le dos de Shida mais les fans se rallient. Shida endure d’être repliée mais Mel se déplace pour attraper un bras et en faire un dormeur de dragon! Mel replie Shida plus loin et Luther rit, mais Shida refuse d’arrêter. Mel jette Shida et encourage les fans à huer. Shida rampe mais Mel la piétine. Mel traîne Shida pour de grands avant-bras, puis jette plus dans le coin. Mel va de coin en coin mais parvient à bloquer les bottes de Shida. Elle met Shida sur le côté sur les cordes pour la claquer sur le tapis! Luther et Kong aiment ce qu’ils voient, mais les fans se mobilisent pour Shida.

Shida se lève et Mel se précipite, mais Shida la décharge! Mel dégringole, Shida saute sur la poignée à double hache! Shida commence à regarder sous l’anneau et obtient une chaise! Les fans savent ce qu’elle fait avec cela, mais l’arbitre veut qu’elle fasse attention. Shida s’assoit sur la chaise et l’arbitre empêche Kong de s’approcher trop près. Shida se lance alors sur la chaise, à KNEE Luther! Mais Mel BOOTS Shida! Mel frappe Shida et la met dans le ring, puis la traîne pour un scoop! Les fans se rallient toujours pour Shida mais Mel la fait reculer. Mel suplexes mais Shida bloque! Shida jette des coups de corps mais Mel est trop pour elle de suplex. Mel essaie à nouveau le suplex pour elle-même, mais Shida se bat et frappe une enziguri!

Shida ramène Mel et gère le suplex! Les fans tirent avec Shida alors qu’elle se relève. Shida va dans un coin et grimpe en haut tandis que Mel se lève. Shida bondit, lance-missiles! Couvrir, DEUX! Mel survit et le Collectif est soulagé, mais Shida n’est que plus excité. Mel se balance, Shida esquive, mais Shida se heurte à un Black Hole Slam! Luther et Kong entraînent Mel alors qu’elle plane sur Shida. Mel laisse tomber une jambe! Couvrir, DEUX !! Shida survit et Mel perd son sang-froid. Mel fait reculer Shida, serre une poignée d’étranglement et soulève! Shida sort du slam pour remporter la victoire, DEUX! PIN fantôme! DEUX! Shida ROCKS Mel avec un droit!

Mel patauge alors qu’elle et Shida se lèvent. Mel arrive mais Shida lui met le genou au dos! Shida s’exécute mais dans une BOOT! Mel court, dans un takedown! Shida attrape un bras, fait rouler Mel et gère le portage du pompier! Mais Mel glisse, berce Shida avec la droite et court dans le genou de Shida! Couvrir, DEUX !! Shida et Cleveland sont toutes deux choquées que Mel survit! Luther distrait l’arbitre alors que Shida augmente la vitesse, et Kong fait monter Shida! Les fans huent mais Mel fait reculer Shida. Kong vise le bâton de kendo, mais Shida parvient à esquiver, Mel se fait GLISSER dans la tête! Shida ramène son bâton de kendo à SMACK Kong! Shida suplexes Mel pour le FALCON ARROW! Couvrir, DEUX !! Shida ne s’arrêtera pas, elle court et KNEES Mel redescend! Couvrir, Shida gagne !!

Gagnant: Hikaru Shida, par pinfall

Une énorme victoire pour le concurrent n ° 2! Shida va-t-elle affronter à nouveau Riho, championne du monde féminine AEW?

Quant à Mel, elle reçoit un tas de déceptions et même des gifles de tête d’Awesome Kong. Mais Mel repousse Kong!? Luther recule alors que les jeunes recrutent des œufs Kong. Mais alors Luther attrape Kong par les bras en double ailes de poulet?! Et Mel CHOPS et les avant-bras loin sur Kong! Ils fouettent Kong dans les barrières et les barrières tombent! Mel traîne Kong pour la jeter sur des marches en acier, le long des marches! Luther aide Mel à faire demi-tour à Kong et ils l’étendent sur la plus haute marche. Puis Mel DROPS THE LEG! La guillotine sur l’acier laisse Kong à terre! Cela va-t-il bouleverser Brandi? Ou était-ce avec son approbation?

AEW arrive dans votre ville!

Autrement dit, si vous êtes dans ces endroits suivants à ces dates.

2/5/2020: Le Von Braun Center à Huntsville, Alabama! 2/12/2020: Le HEB Center à Austin, Texas! 19/02/2020: La State Farm Arena à Atlanta, Géorgie! 26/02/2020: Le Silverstein Eye Centers Arena à Kansas City, Missouri!Révolution AEW 29/02/2020: La Wintrust Arena de Chicago, Illinois! 3/4/2020: Le 1STBANK Center de Broomfield, Colorado! 3/11/2020: Le Maverik Center de Salt Lake City, Utah! 18/03/2020: La Blue Cross Arena à Rochester, New York! 25/03/2020: Le Prudential Center à Newark, New Jersey! 01/04/2020: La Panther Arena de l’Université du Wisconsin Milwaukee où ailleurs? Milwaukee Wisconsin! 08/04/2020: Le Chaifetz Arena à St. Louis, Missouri!

Tag mixte: Kenny Omega & Riho VS Kip Sabian & Penelope Ford!

AEW écrit l’histoire à bord du Norwegian Pearl! Ce n’est pas seulement le premier match par équipes mixtes à AEW, c’est la première fois que les équipes de championnes du monde féminines AEW avec la nouvelle championne de double promotion! Kenny Omega est toujours AAA Mega Champion et un NOUVEAU champion du monde par équipe AEW, et a même un équipement qui correspond à Riho. Mais le sens de l’or et de la mode sera-t-il suffisant pour être meilleur que le couple Superbad?

Les équipes se débrouillent alors que les fans applaudissent le Wrestling Idol, ainsi que “Pretty in Pink!” Omega et Sabian commencent par la cloche, mais Penelope veut immédiatement y participer? Eh bien Sabian la marque et les fans applaudissent: «Les femmes d’abord! Mesdames d’abord! »Mais avant qu’Omega ne puisse officiellement étiqueter Riho, Penelope le gifle!? Semble Penelope est assez audacieux pour vouloir une confrontation Co-Ed, donc Omega oblige. Ils se ligotent et AEW fait par inadvertance plus d’histoire en passant de Mixed Tag à Co-Ed! Penelope se verrouille sur un verrou mais Omega reste debout. Omega se glisse autour de marteau et tourne Penelope autour d’une clé et d’un bracelet. Les fans applaudissent «C’est de la lutte!» Alors que Penelope serre les dents.

Penelope inverse la clé mais Omega la remet. Penelope roule, fait des ressorts et des clés pour récupérer une prise de tête et une prise de contrôle! Les ciseaux Omega sortent et serrent fermement. Les arbitres vérifient Penelope alors qu’Omega ajoute un certain effet de levier. Penelope se roule pour ensuite sauter et ressortir! Même Omega est impressionné par celui-là. Omega et Penelope encerclent mais Sabian veut entrer. Penelope marque son petit ami Superbad et maintenant les fans veulent Riho. Sabian aussi! Cela surprend Omega, mais tout le monde est excité! Omega oblige et balise à Riho! Riho et Sabian encerclent et se ligotent. Clés Sabian, Riho roule et tourne les clés pendant que les fans scandent: “Riho va te tuer!”

Riho bracelets mais Sabian inverse, seulement pour Riho de revenir en arrière. Sabian prétend qu’il a un grand revers pour celui-ci, et il frappe la jambe de Riho! Les fans huent alors qu’il la frappe dans le dos. Omega proteste mais l’arbitre le retient. Sabian traîne Riho et court, mais Riho tombe. Sabian court Riho et couvre, mais Riho Matrix glisse! Riho court au dropkick Sabian! Les fans tirent alors que Riho se lève pour traîner Sabian dans les bras! Riho écope mais Sabian est trop gros. Sabian clubs Riho pour la ramasser pour un chelem! Sabian absorbe la chaleur puis traîne Riho. Les fans appellent Sabian des noms alors qu’il l’écope et la claque à nouveau. Sabian se moque d’Omega en face, mais il traîne Riho. “Bébé, regarde celui-ci.” Sabian écope mais Riho se glisse pour taguer Omega!

Omega jette de grosses mains sur Sabian puis CHOPS! Sabian pique alors qu’Omega le COUPE à nouveau! Omega fouette et ramasse Sabian pour un PowerSlam en cours d’exécution! Couvrir, DEUX! Sabian survit mais Riho revient. L’équipe Double Champion Idols double fouet Sabian et lui donne des coups de pied doubles. Omega snap suplexes, Riho double stomps! Riho roule Sabian en demi-crabe! Les fans tirent en criant «TAP! TAP! »Mais Sabian rampe jusqu’au bris de corde! Riho laisse Sabian partir alors qu’il crie pour Penelope. Tag à Omega et il traîne Sabian dans un coin. Il CHOPS Sabian, puis a l’aide de Riho pour le fouetter double coin à coin. Omega fouette Riho coin à coin mais Sabian la coude. Omega arrive mais rate le coup de coin!

Sabian fouette Riho dans Omega, puis court de coin à coin. Omega soulève Riho et elle démarre Sabian! Riho ajoute ensuite un bouledogue, et Omega frappe le KOTARO KRUSHER! Couvrir, DEUX! Sabian survit mais Omega le traîne. Omega fouette Sabian dans le coin et marque Riho. Les idoles de la double championne de l’équipe grincent leurs bottes au visage de Sabian! L’arbitre compte et ils relâchent à 4, et Riho CHOPS! Et CHOPS! Et CHOPS! Riho tire autant de côtelettes! Les fans tirent mais Sabian pique les yeux de Riho! Sabian donne à Riho les bottes de Penelope puis la marque. Penelope jette la main sur Riho puis la frappe dans le coin ouvert. Penelope heurte un trou de boue mais l’arbitre compte. La Bad Girl lâche à 4 puis ramène Riho.

Tag à Sabian et il soutient Riho pour la claquer dur! Et puis accrocher une pochette de chameau! Les fans boo et Omega montent au DECK Sabian! Omega s’éloigne, ignorant l’arbitre jusqu’à ce qu’il retire Omega. Omega encourage Riho mais Penelope entraîne Riho loin! Les fans boo plus que Sabian étiquette Penelope. Les tasses de couple Superbad Riho et Penelope, DEUX! Penelope se dispute avec l’arbitre tout en s’agenouillant sur la poitrine de Riho! L’arbitre compte et Penelope lâche. Les fans se rassemblent pour Riho alors que Penelope la traîne. Riho se bat avec les avant-bras mais Penelope aussi! Penelope donne un coup de pied bas, fait reculer Riho et étiquette Sabian.

Le couple Superbad double fouet mais Riho roule à travers sa corde à linge double! Riho dropkicks Penelope sort mais Sabian donne un coup de pied et fouette. Riho tilt-o-whirls au casque! Riho et Sabian sont en baisse, mais Riho se dirige vers Omega. Sabian la bat! Sabian traîne Riho et court, mais dans son jet de victoire, STOMPS! Riho hot tags Omega! Omega rallie Sabian avec des marteaux polonais! Sabian esquive le disque mais Omega renverse le fouet. Le pompier porte: «VOUS! NE PEUT PAS! ÉCHAPPEZ! »Le coup de canon retentit, puis le moonsault! Couvrir, DEUX! Sabian survit mais Omega le ramène au pêcheur, AOI SHOUDO! Couvrir, DEUX!

Riho revient dans le coin et se rapproche. Le double champion d’équipe Idol fouette Sabian mais il attrape des cordes. Sabian donne un coup de coude à Omega puis lance Riho sur le tablier. Omega huricanranas Sabian et aide Riho à se relever pour frapper un huricanrana volant! Sabian est sous le choc tandis que Riho grimpe. Riho bondit pour un crossbody! Couvrir, DEUX! Riho garde son sang-froid et balise dans Omega. Omega fait reculer Sabian, l’enroule et en met un. POwerbomb se soulève, mais Sabian s’échappe. Omega esquive la botte mais Sabian casse les nelson à PELE! Sabian arrive au coin, gros uppercut! Côte à côte et une balise à Penelope avant l’enziguri! Penelope handpring back coudes puis court côte à côte. Sabian retourne comme Penelope BOOTS Omega! Penelope alimente Omega au dropkick du missile tremplin de Sabian! Couvrir, DEUX!

Les deux hommes sont en baisse mais les fans se rallient. Sabian étiquette Penelope et elle saute sur ses épaules. Sabian lance Penelope pour un disjoncteur SUPERBAD! Penelope maintient Omega en place pour le coup de pied de Sabian! Couvrir, UN !! Penelope donne un coup de pied à Omega puis marque Sabian. Sabian saute, des tremplins mais pas de DDT. Balançoires Omega, canards Sabian mais ensuite balançoire Omega canards Sabian. Des ailes de poulet oméga pour reculer, mais Sabian décolle, seulement pour obtenir V-TRIGGER! Les fans se réveillent alors qu’Omega serre les dents. Omega rampe vers le coin et les tags chauds Riho! Riho esquive Penelope et jette la main! Riho court, mais Penelope passe à Matrix! SUPERBE! Penelope balaie les jambes pour couvrir, DEUX !! Riho survit mais Penelope traîne Riho.

Penelope court, saute les mains, mais Riho plonge le coude pour courir et s’agenouille! Puis NORTHERN LIGHTS! Couvrir, DEUX !! Riho monte en haut tandis que Penelope est dans la zone de largage. Sabian arrive mais obtient une botte! RIho bondit mais Penelope esquive, hot tags à Omega et Sabian! Les deux bagarres vont et viennent jusqu’à ce que Sabian bat bas. Sabian tombe sur un CHOP! Omega full nelsons mais Sabian se libère à nouveau. Sabian va courir mais Omega le fait revenir, SNAP Dragon Suplex! Les fans se déclenchent alors qu’Omega vise. BANG mais Sabian utilise la référence comme bouclier! Penelope LOW BLOWS par derrière! Riho s’en prend à la Bad Girl et ils commencent à se bagarrer! L’arbitre leur dit de sortir tous les deux mais Riho tire de plus en plus!

Sabian court à Riho, mais Riho le prend dans un nelson complet! SNAP DRAGON de RIHO! Les fans sont tonnerre maintenant que Riho obtient Penelope dans un nelson complet! Penelope se libère et les coudes, puis elle retourne à Matrix. Omega bloque l’étourdissement! Plein Nelson et Penelope hurlent, mais Omega lui donne toujours un DRAPON SNAP! Sabian est levé, Riho le met dans un crucifix, V-TRIGGER CRUCIFIX DRIVER! L’arbitre a tout sauf abandonné à ce stade comme Omega dit BANG, pour un autre V-TRIGGER! Chaise électrique, ONE WINGED ANGEL !! Cover, Omega et Riho gagnent !!

Gagnants: Kenny Omega & Riho, par pinfall

La jolie double championne en rose restera à jamais dans l’histoire en tant que vainqueurs du tout premier Match Mixte Tag AEW! Vont-ils tous les deux surfer sur cette vague d’élan pour conserver leurs titres respectifs à travers la Révolution?

Omega attrape un micro pour parler au Norwegian Pearl. “Revenons un peu en arrière.” Peut-être environ 100 ans. Il y avait de la lutte pro quelque part à l’époque, et sûrement à l’époque ils ont dit: «Non, ne faisons pas de gymnastique. Ne faisons rien d’athlétique. “À l’époque, les promoteurs ne devraient pas s’entraîner, personne ne devait” jeter un coup d’œil “et personne ne devait même parler. Mais finalement, la lutte a changé pour avoir des matchs de tag, six matchs de tag homme, huit matchs de tag homme, Royal Rumbles et Survivor Series! Belle voix de Vince, Omega. Mais les choses que tout le monde a appris à connaître et à aimer ne suffisent pas. AEW vient de montrer au monde le summum de la lutte et comment il s’agit d’un «monde en constante expansion aux possibilités infinies».

Omega sait qu’il y a eu un moment où AEW a même dit non aux matchs de tag mixtes. Mais aujourd’hui, tout change! Omega espère qu’il y aura plus de matchs comme celui-ci, et remercie les fans de faire partie de leur «univers AEW». Penser qu’ils lutteraient sur un bateau de croisière et à la télévision nationale, avec un groupe de rock vraiment merdique. Jéricho aura quelque chose à dire à ce sujet, mais il est responsable de cet événement, alors donnez du crédit là où il est dû. Omega a des fans pour Riho une fois de plus, puis donne juste un tout petit crédit au couple Superbad pour leur rôle dans l’histoire. Merci donc mesdames et messieurs, à bientôt! Jusque-là, il doit nous dire adieu. Soyez bénis. Donc au nom de Riho, Omega vous dit au revoir, MWAH et bonne nuit, BANG!

AEW vérifie avec les médecins l’état de Awesome Kong!

Après la trahison de Luther et Mel, l’entraîneur d’AEW, le Dr Samson, dit que Kong a une hernie discale, mais l’IRM nous en dira plus. Cette blessure empêchera-t-elle Kong d’exiger du karma sur le collectif avant la révolution?

Les meilleurs amis avec Orange Cassidy VS Shawn Spears et Colin Delaney!

Après la croisière de Jéricho, nous avons de NOUVEAUX champions par équipe AEW World Tag dans Kenny Omega et Hangman Adam Page! Cela signifie que tout le monde dans la division AEW Tag Team a une nouvelle chance aux titres! Chuckie T et Trent s’embrasseront-ils pour célébrer? Ou vont-ils perdre face à cette nouvelle combinaison de # PERFECT10N?

Tully Blanchard attrape un micro pour saluer Cleveland comme une vieille «ville de cavaliers». Tully a obtenu de nombreuses candidatures pour le partenaire tag de Spears de The Land. Il y a beaucoup de gars qui ont l’air bien sur le papier, mais ce qui se passe dans le cercle carré est le vrai test. Tully a choisi un jeune homme qui a l’air vraiment bien sur le papier, mais il est temps de voir si Colin Delaney a ce qu’il faut dans la pratique! Est-ce que cette explosion d’un passé extrême passera le test de Tully et apportera une victoire à Spears?

Les équipes trient et Spears commence contre Trent. Spears se moque du pouce d’Orange Cassidy avant de tourner avec Trent. Ils attachent, font le tour et Spears se serre sur un bracelet. Trent roule et inverse le bracelet pour ensuite le verrou à marteau. Spears fait le tour et tourne Trent pour un snapmare. Lance des roues de chariot pour s’arrêter en deçà des 10 doigts. Les fans huent alors qu’il sourit et dit: «Presque.» Trent et Spears tournent et se nouent à nouveau. Spears propulse Trent dans un coin mais laisse tomber à 4 pour CHOP! Spears fait un pas en deux, mais Trent le reprend! Trent jette de gros avant-bras mais Spears est à genoux. Spears porte des têtes mais Trent s’éteint et les choses s’accélèrent.

Trent double genoux Spears vers le bas et Spears sort rapidement. Tully vérifie Spears et les raisons avec l’arbitre que c’est un temps mort. Spears prend son temps pour rentrer mais reste dans les cordes. Tag to Delaney et les fans applaudissent! Delaney a ses débuts dans le ring AEW, mais Trent le serre à un bracelet. Tag à Chuckie et il prend le relais. Clés et fouets de Chuckie mais Delaney roule et tire les bras! Delaney a le bras, mais Chuckie se lève. Delaney fouette mais Chuckie fait des haies pour attraper le bras de Delaney. Chuckie fait tomber Delaney pour obtenir le demi-crabe! Delaney roule et pousse, puis devient acrobatique pour un autre bras-drag!

Les choses continuent à bouger, les mains de Chuckie sortent de la hanche pour retourner au suplex. Delaney atterrit sur ses pieds et c’est une impasse! Spears crie à Delaney de ne pas s’émerveiller et de continuer Chuckie! Delaney donne un coup de pied bas puis ramène Chuckie. Tag to Spears et ils double fouet. Mais ils ne sont pas sur la même longueur d’onde que Delaney se penche pour un retour en arrière. Chuckie donne un coup de pied à Delaney mais Spears donne un coup de pied à Chuckie. Spears récupère Delaney avec lui, ils fouettent encore une fois, mais maintenant c’est Spears qui se penche pour le back drop! Chuckie repousse Spears maintenant et contre-frappe Delaney. Chuckie envoie Delaney et Trent monte. Meilleurs amis tous les deux PESCADO! Descendez Spears et Delaney, et les meilleurs amis… N’embrassent pas! Spears et Delaney attaquent par derrière puis expulsent Trent.

Attendez. Delaney veut un câlin!? Spears lui dit non et retourne dans le coin. Delaney piétine Chuckie dans un coin, puis serre et fouette. Chuckie frappe fort les boucles et frappe le tapis. Delaney lance de gros avant-bras et un CHOP! Tag to Spears and Spears hugs Tully. Delaney retient Chuckie pendant que Spears le frappe. Spears CHOPS Chuckie l’amène ensuite autour d’un casse-cou! Couvrir, DEUX! Spears est frustré et se dispute avec l’arbitre au sujet du compte. Spears dit 3, ref dit 2, les fans disent «DIX! DIX! »Tag à Delaney et il tasses Chuckie. Delaney CHOPS et snapmares Chuckie dans un jugulaire. Chuckie perdure et les fans se rallient. Chuckie se bat pour courir, dans le grand coude de Delaney!

Tag to Spears et Delaney amène Chuckie à Spears pour le piétiner. Spears piétine plus, mais les fans trollent avec «TEN! DIX! »À nouveau. Spears leur dit de se taire alors qu’il COUPE Chuckie. Chuckie riposte! Le Kentucky Gentleman se bat du coin mais Delaney s’empare des cheveux! Chuckie donne un coup de coude à Delaney pendant que Spears court. Chuckie obtient Spears avec un tir complet! Les deux hommes sont à terre et les fans s’enflamment! Spears et Chuckie rampent, hot tags pour Delaney et Trent! Trent rallie l’équipe de Tully et CHOPS Delaney! Et encore! Et encore! Trent continue de tirer sur CHOPS, puis court vers ROCK Delaney avec ce coude. Il court à nouveau mais Delaney le suit, seulement pour obtenir un LARIAT! Spears entre, mais Trent l’amène avec lui pour un TORNADO DDT!

Les fans tirent alors que Spears sort du ring. Trent accélère pour voler sur Delaney! Frappé directement à la rampe et Trent ramène Delaney à l’intérieur. Trent grimpe et saute, grand bandoulière! Couvrir, DEUX !! Delaney vit mais Trent reste concentré. Trent COUPE Delaney dans le coin maintenant, puis le tire vers le haut. Trent grimpe mais Delaney se glisse sur la chaise électrique et les yeux de serpent! Delaney frappe Chuckie, puis saute pour balancer le DDT Trent! Couvrir, DEUX !! Trent survit et encore nous nous disputons sur les chiffres. Les fans veulent toujours «DIX! DIX! »Delaney étiquette Spears et Spears blâme les fans pour celui-ci. Spears fait glisser Trent vers le haut, et CHOPS Trent vers le bas! Les fans oeufs Spears avec le “TEN! DIX! »Et il CHOPS Trent encore! Trent CHOPS revient!

Delaney se joint à Trent. Delaney et Spears travaillent ensemble pour doubler le suplex, mais Trent se glisse pour étiqueter Chuckie! Chuckie berce Delaney puis épaule Spears. Chuckie lance des frondes sur Spears pour CLOBBER Delaney! Puis Chuckie fait rouler Spears, mais Spears nie Sole Food. Chuckie monte les cordes pour monter et dépasser Spears, puis lancer Delaney sur Spears! Les meilleurs amis ont Delaney, SEMELLE ALIMENTAIRE UNIQUE DEMI-N ‘DEMI! Couvrir, DEUX!?! Toutes ces années passées à WWECW sont payantes pour la ténacité de Delaney. Tag to Trent and Chuckie fait apparaître Delaney. Chuckie scoop claque et Trent monte. Spears fait trébucher pendant que l’arbitre est occupé avec Chuckie! Puis Spears voyage Chuckie sur le tablier! Et Spears ne lâche pas le pouce mais l’oiseau sale d’Orange Cassidy!

Les fans huent, mais Spears amène Delaney à son tour. Spears revient à Trent et grimpe pour le rejoindre. Trent résiste au superplex et lance des coups de corps. Trent jette les avant-bras et Spears s’écroule. Mais Spears se lève à nouveau pour faire trébucher Trent! Trent rebondit sur les boucles et frappe le tapis! Les fans scandent «DIX! DIX! »Alors que le pompier de Spears transporte Trent. Trent glisse mais Delaney Saute pour un COUPE! Spears a Trent up, C4 Driver! Couvrir, mais Chuckie le brise à temps! Delaney revient et il CHOIX Chuckie. Delaney fouette coin à coin, puis se précipite, seulement pour sortir! Spears fait sortir les cordes à linge Chuckie, mais en rouleaux Cassidy. Cassidy bloque le chemin de Spears, mais l’arbitre dit à Cassidy de quitter le ring. Le paresseux ne tient pas compte des ordres et Chuckie traîne Spears hors du ring.

Mais Tully se faufile derrière Cassidy. Cassidy regarde le Cavalier de haut en bas tandis que les fans perdent la raison! Cassidy met ses mains dans ses poches !! Tully fait de même!?! Cassidy décharge les tibias !! Mais Spears le frappe avant la Sweet Shin Music! Trent LARIATS Spears, mais Delaney à l’intérieur des berceaux! DEUX, mais ceintures Delaney. Trent se positionne sur les interrupteurs puis envoie Delaney en Spears! Delaney esquive Trent et se verrouille, mais Trent se retourne vers une prise de tête. Trent alimente Delaney au Sexy Chuckie Knee, puis ajoute son PSYCHO KNEE! Les meilleurs amis s’enflamment et HUG !! Spears se lève et les voit tous les deux, mais Tully lui conseille de reculer. Delaney est suspendu pendant que Trent le ramène. Chuckie monte en haut, ZERO FORT !! Couverture, les meilleurs amis gagnent!

Gagnants: Best Friends, par pinfall

Il semble que rien de moins que # PERFECT10N n’est pas suffisant pour que Tully et Spears restent. Est-ce que Trent et Chuckie T monteront dans le classement pour viser les nouveaux champions par équipe AEW World Tag? Quant à Delaney, Cassidy lui donne du crédit et lève la main. Pour lui rendre la pareille, Delaney se joint à un GROUPE HUG! La carrière de Delaney à AEW fera-t-elle enfin de lui une super star?

Mes pensées:

Un épisode incroyable pour AEW Dark! Et beaucoup de super équipe de catch ce soir. Le match en simple de Melanie Cruise VS Hikaru Shida était vraiment bon, surtout compte tenu de son lien avec une histoire de construction avec le Nightmare Collective. La «thérapie» de Brandi était un segment intéressant, mais elle donne une certaine dimension à cette histoire qui semblait être un groupe génial de fantômes effrayants. Les fans aiment Kong, vous pouvez donc vous attendre à ce qu’elle revienne en tant que visage pour aider Shida et Kris Statlander à combattre le collectif. Ensuite, alors que Jurassic Express remporte un bon match, c’était assez clair étant donné que la grande histoire de l’Ordre Noir est toujours en jeu pour Cutler & Kiss. Cutler & Kiss continueront de perdre jusqu’à ce qu’au moins Cutler s’enclenche et rejoigne The Dark Order comme leur Creeper le plus fort à ce jour.

Les deux matchs de tag ultérieurs étaient tous deux incroyables, valant des matchs de titre! J’aurais personnellement inversé l’ordre car l’histoire devrait être l’événement principal. Best Friends VS Spears & Delaney était un excellent moyen de lancer Delaney à AEW tout en propulsant l’histoire de recherche de partenaires de tag de Spears. En tant que tel, il est logique que les meilleurs amis gagnent, et c’était une bonne chose pour eux d’accepter Delaney comme un autre meilleur ami honoraire. Cela me fait également me demander qui Spears fera enfin son partenaire tag. Le Mixed Tag devenu complètement mixte était un grand match, même avec la qualité de production comme si un fan courait autour de le filmer. La promo d’Omega aurait dû également être la façon dont Dark se ferme, c’est un excellent énoncé de mission de ce que AEW espère faire pour la lutte alors que la société ne fait que se renforcer.

Mon score: 8,8