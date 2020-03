Résultats bruts de la WWE (08/03/20): Edge Returns; Styles-Undertaker

L’épisode post-Elimination Chamber de WWE RAW a eu lieu hier soir où les retombées du paiement à la séance étaient en magasin. Nous nous attendions à quelques annonces de matchs de WrestleMania 36 avant le plus grand salon. Le Hall of Famer Edge a fait son retour très attendu au spectacle phare tandis que The Undertaker aurait également apparu à la Capital One Arena de Washington, DC.

Goldberg réagit sur le jeu pour la victoire du titre universel de la WWE lors de la Super Showdown

10 superstars de la WWE qui n’ont pas participé à Wrestlemania 35 mais qui seront à Wrestlemania 36

Découvrez les résultats,

La championne féminine de la WWE RAW, Becky Lynch, est venue ouvrir le spectacle en abordant la victoire dominante de Shayna Baszler à Elimination Chamber. Elle a appelé son adversaire WrestleMania un «trou noir de charisme» et elle-même pour être la bi ** h qui dirige cette division. Elle a promis d’écraser le visage de Baszler à WrestleMania avant de laisser tomber le micro.

#TheMan vient. # Raw #WomensChampion @BeckyLynchWWE nous donne le coup d’envoi ce soir! pic.twitter.com/TbUlej85tP

– WWE (@WWE) 10 mars 2020

Vous feriez mieux d’être prêt pour #TheMan, @ QoSBaszler. # Raw #WrestleMania @BeckyLynchWWE pic.twitter.com/GlT8OLHRwn

– WWE (@WWE) 10 mars 2020

Rey Mysterio contre Angel Garza avec Zelina Vega était le match d’ouverture sur WWE Raw où Rey a frappé Seated Senton et a frappé à la tête pour prendre le contrôle. Il a opté pour le 619 mais a rencontré un Superkick à la place. Mysterio a rapidement converti un Canadian Destroyer en 619 suivi d’un Springboard Crossbody Splash pour remporter la victoire.

Il a toujours une longueur d’avance. # Raw @AngelGarzaWwe pic.twitter.com/CNfPvbI8Ds

– WWE (@WWE) 10 mars 2020

🤩🤩🤩 # Raw @reymysterio pic.twitter.com/oLgUzb0cbJ

– WWE (@WWE) 10 mars 2020

Nous avons vu des images sur WWE Raw plus tôt dans la nuit où Seth Rollins, Murphy et AOP ont attaqué Kevin Owens dans les coulisses. Rollins tapa Owens sur le sol.

. @ FightOwensFight n’a pas reçu le meilleur accueil lorsqu’il est arrivé à #Raw plus tôt dans la journée. # Raw @WWERollins @Akam_WWE @Rezar_WWE @WWE_Murphy pic.twitter.com/E8xiUtKoUd

– Univers WWE (@WWEUniverse) 10 mars 2020

Charlotte Flair a coupé une promo sur WWE Raw sur son adversaire WrestleMania Rhea Ripley qui s’est bientôt présentée pour l’interrompre. Flair lui a conseillé de l’excuser mais à la place, Ripley l’a frappée au visage avant de quitter le ring.

Excusé? @RheaRipley_WWE ne le pense pas, @MsCharlotteWWE. #Raw pic.twitter.com/2Rouqs0lWW

– WWE (@WWE) 10 mars 2020

Bobby Lashley a vaincu Zack Ryder dans un court match contre un coup de pied de missile en le plantant sur le tapis. Lana n’a pas été vue avec elle pendant le tournage d’un film.

FORCE FREAKISH. # Raw @fightbobby pic.twitter.com/90cvysJBWO

– Univers WWE (@WWEUniverse) 10 mars 2020

Dans les coulisses de WWE Raw, Seth Rollins voulait qu’Aleister Black rejoigne son groupe. Mais il a nié avoir ainsi insinué un combat.

Pas d’accord, @WWERollins.

Le #MondayNightMessiah a frappé à la porte de droite pour un COMBAT contre @WWEAleister! #Raw pic.twitter.com/Yh6uJpzg07

– WWE (@WWE) 10 mars 2020

Drew McIntyre a participé à un match sur WWE RAW contre Erick Rowan. Il a détruit la cage de Tarantula, l’animal familier de Rowan, en utilisant les marches en acier. Un DDT Futureshock suivi du coup de pied de Claymore a donné une victoire facile à McIntyre.

Avec une grande puissance vient une grande responsabilité… et @DMcIntyreWWE est responsable de la destruction de la cage de @ ERICKROWAN avec ce SPIDER à l’intérieur !!! # RAW pic.twitter.com/OIO3Ok1JmM

– WWE (@WWE) 10 mars 2020

Kabuki Warriors contre Natalya et Liv Morgan était le prochain affrontement sur WWE Raw qui avait Sarah Logan et Ruby Riott debout au bord du ring. Ces deux-là ont finalement commencé à se battre lorsque Liv Morgan a fait un saut à la corde pour les abattre. Natalya a posé Kairi Sane avec une corde à linge Discuss et enfermé dans le tireur d’élite. Mais Asuka était le concurrent légal qui a frappé un coup de pied à l’arrière de la tête pour assurer la victoire.

Nous avons un visiteur… # Raw @RubyRiottWWE pic.twitter.com/mLrQ1WVGLf

– Univers WWE (@WWEUniverse) 10 mars 2020

Oui, le #RiottSquad a connu des jours meilleurs… # Raw @YaOnlyLivvOnce @RubyRiottWWE @sarahloganwwe pic.twitter.com/L0fmgZjl1C

– WWE (@WWE) 10 mars 2020

AJ Styles est apparu sur WWE Raw avec ses copains OC pour lancer un défi WrestleMania à The Undertaker. Il a pris de mauvais coups sur le Deadman en disant qu’il aurait dû prendre sa retraite il y a longtemps. Mais ce doit être la demande de son épouse Michelle McCool qui ne l’a pas laissé faire. Styles a terminé la promo en disant: “Je vais prendre l’âme de The Undertaker à WrestleMania.”

“Undertaker, ta femme va te jeter par terre et je vais l’aider.”

😱 😱 😱 😱 😱 @ AJStylesOrg vient d’y aller. #Raw pic.twitter.com/skhZBHFKrx

– WWE (@WWE) 10 mars 2020

Riddick Moss (c) contre Cedric Alexander pour le WWE 24/7 Championship était le prochain sur WWE Raw où le champion a défendu avec autorité. Moss a livré un gros bloc d’épaule suivi d’un Neckbreaker pour obtenir une victoire facile.

Le champion le plus long # 247 de l’histoire. # Raw @riddickMoss pic.twitter.com/0BWyaJwP2K

– WWE (@WWE) 10 mars 2020

Nous avons vu Edge entrer dans l’arène de la WWE RAW pendant que MVP parlait des ordures à l’intérieur du ring. Edge a frappé le ring pour livrer une lance sur MVP. Randy Orton s’est introduit discrètement mais Edge l’a frappé avec un RKO! Orton a en quelque sorte échappé au ring alors qu’Edge est allé livrer un Con-chair-to. Edge a fini par le frapper sur MVP avant de poursuivre Orton dans les coulisses.

Merci d’avoir joué, @ The305MVP…

LANCE! LANCE! LANCE! #Raw @EdgeRatedR pic.twitter.com/D9B7hePCTR

– Univers WWE (@WWEUniverse) 10 mars 2020

#EdgeReturns et frappe @RandyOrton avec son PROPRE #RKO! #Raw @EdgeRatedR pic.twitter.com/g62gEFhUca

– WWE (@WWE) 10 mars 2020

Deux peuvent jouer à ce jeu, @ RandyOrton. # Raw @EdgeRatedR pic.twitter.com/mlQMIrRLYO

– WWE (@WWE) 10 mars 2020

Seth Rollins et Aleister Black devaient participer à un concours de simple. Les Noirs ont pris le contrôle du match lorsque Murphy et AOP sont intervenus pour disqualifier le match. Les Viking Raiders et Street Profits ont manqué pour faire la sauvegarde. Le match s’est ensuite converti en match par équipe de six joueurs.

LES RENFORTS SONT ICI.

Après que @WWE_Murphy a provoqué la disqualification, les #VikingRaiders et #AOP vont de l’avant! #Raw pic.twitter.com/Z9rkXooBSx

– WWE (@WWE) 10 mars 2020

Seth Rollins, Murphy et AOP contre The Street Profits et The Viking Raiders sont devenus le principal événement de WWE Raw. Les Viking Raiders ont frappé un Stereo Suicide Dive pour effacer l’anneau. Montez Ford a également donné un coup de pouce pour réprimer tout le monde sauf l’homme légal, Seth Rollins. Rollins a frappé un Stomp sur Ford quand il revenait sur le ring pour remporter la victoire. Après le match, Owens a retiré Rollins hors du sol. Mais le jeu des chiffres l’a rattrapé. Rollins a frappé trois Stomps sur Owens pour fermer WWE Raw.

🤘 WIPEOUT 🤘 # Raw @Erik_WWE @Ivar_WWE pic.twitter.com/dg2aYVPfaD

– WWE (@WWE) 10 mars 2020