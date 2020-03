Résultats bruts de la WWE (23/03/20): Brock Lesnar; Randy Orton

Des enregistrements télévisés consécutifs sans public se poursuivent alors que nous avons reçu l’épisode de WWE RAW hier soir en route vers WrestleMania 36. Le champion de la WWE est revenu sur l’émission après une interruption de trois semaines. De plus, Randy Orton a répondu au défi WrestleMania lancé par Edge. Découvrez les résultats de l’édition de cette semaine de l’émission phare de la WWE qui a été organisée par le WWE Performance Center à Orlando, en Floride.

Nous avons vu des promos préenregistrées autour de Brock Lesnar et Drew McIntyre et de leur sommet de match WrestleMania ouvert WWE Raw. La caméra a reculé sur le ring où nous avons vu le champion de la WWE, Brock Lesnar, debout avec Paul Heyman, qui a coupé une promo sur la domination de Lesnar pour hype le match à venir.

AJ Styles est apparu avec les OC sur WWE Raw pour parler de The Undertaker et de la façon dont sa femme Michelle McCool a enterré sa carrière. Il a ensuite mentionné que leur match à WrestleMania sera un match de boneyard où AJ tentera de ramener le Deadman.

Une annonce a été faite où il a été annoncé que les champions par équipe de la WWE RAW The Street Profits défendraient contre Angel Garza et le champion des États-Unis Andrade de la WWE à WrestleMania 36.

Ricochet et Cedric Alexander contre Angel Garza et Andrade était le concours d’ouverture de WWE RAW. Cédric a sauté sur Garza pour l’envoyer aux barrières. De retour sur le ring, il a livré un pilote Michinoku sur Andrade et déchargé sur lui. Andrade l’a attrapé avec un coude arrière soudain pour la victoire. Après le match, une bagarre a éclaté où Garza et Andrade ont été retirés du ring par les Street Profits.

Les champions par équipe de la WWE RAW Tag ont affronté les superstars de la WWE NXT Shane Thorne et Brendan Vink pour remporter une victoire facile. Dawkins a claqué Thorne pour se préparer à The Cash Out. Ford est allé à la corde supérieure et a frappé le Frogsplash pour assurer la victoire.

Shayna Baszler était au milieu d’une interview avec Charly Caruso lorsque la championne de la WWE Raw Women Becky Lynch est apparue de dos et l’a frappée avec quelques coups de chaise pour la rabaisser. Becky a ri de la rampe lorsque nous avons vu Shayna se remettre de ces tirs.

Aleister Black a écrasé la star d’EVOLVE Leon Ruff avec une messe noire sur WWE Raw. Nous avons appris que Black affrontera Bobby Lashley dans un concours en simple à WrestleMania 36.

Kevin Owens a appelé Seth Rollins sur le ring qui a coupé une promo unilatérale sur WWE Raw sur la façon dont il est derrière la construction de ce Performance Center. Il n’y a pas de NXT ni de Women’s Evolution si Rollins n’y serait pas. Il est un Dieu et Owens n’a aucune chance à WrestleMania.

Randy Orton est sorti dans le dernier segment de la WWE RAW en affirmant qu’il écrira le dernier chapitre de la carrière de catch d’Edge à WrestleMania 36. Il a accepté le défi posé par le Hall of Famer pour officialiser le dernier homme debout pour le show de spectacles.

