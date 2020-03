Résultats bruts de la WWE (30/03/20): épisode de Wrestlemania au Go-Home

Le dernier épisode de WWE RAW a été diffusé hier soir avant WrestleMania 36 pour fournir les dernières hypes autour du spectacle. Tous les noms de renom, y compris The Undertaker, Brock Lesnar, Edge étaient présents ainsi que des membres réguliers qui devraient entrer en collision au stade le plus grand de tous.

En outre, la carte de match a été légèrement modifiée, comme indiqué dans le spectacle. Découvrez les résultats de la soirée qui s’est déroulée au WWE Performance Center à Orlando, en Floride,

WWE Raw a commencé avec un package vidéo mettant en vedette Undertaker vs AJ Styles à WrestleMania. La caméra passe à Undertaker debout sur le ring, coupant une promo sur Styles. Il était apparemment en colère contre Styles mentionnant son épouse Michelle McCool lors de promos. Taker a montré une pierre tombale avant de promettre à AJ de reposer en paix.

“Le Phenomenal One, MY ***!” 😱😱😱

La championne de la WWE Raw Women, Becky Lynch, est apparue dans l’émission pour couper une promo sur son match de WrestleMania contre Shayna Baszler. Le challenger est rapidement apparu de l’arrière pour verrouiller l’embrayage Kirifuda sur Becky. Elle claqua Becky dans la table d’annonce avant d’envoyer sa tête la première sur le côté. Becky a été vue tenant son cou douloureux à la fin du segment.

Aleister Black a battu Jason Cade sur WWE Raw dans un match de squash après avoir atteint la Black Mass.

Kevin Owens et The Street Profits contre Seth Rollins, Angel Garza et Austin Theory, était le prochain match sur WWE RAW. Zelina Vega nous a informés que son client Andrade a subi une blessure et Austin le remplacera à WrestleMania 36. Owens a frappé un boulet de canon suivi d’un Swanton sur Garza.

Ford a pris soin d’Austin en dehors du ring, permettant à Owens de frapper le Stunner sur Garza pour remporter la victoire. Après le match, Rollins a immédiatement frappé Owens avec un Stomp. Owens a fait marche arrière et a coupé une promo pour hype son match WrestleMania contre Rollins.

TOUTE LA JOURNÉE.

“Vous n’êtes pas un PROPHÈTE.

Vous n’êtes pas un MESSIAH.

Pour aller de l’avant, nous avons reçu une autre promo du WWE Hall of Famer Edge sur WWE Raw pour hype son match contre Randy Orton à WrestleMania 36. Il a parlé de grain et des coups en attente d’Orton lors du plus grand événement de l’année.

Asuka contre Kayden Carter était le prochain match sur WWE RAW où le champion de tag a commencé avec une attaque de hanche. Une cheville verrouillée suivie d’un suplex allemand a mis fin au talent d’amélioration. Le verrou Asuka a aidé Asuka à obtenir la victoire facile.

Que la danse de la victoire @WWEAsuka commence.

Une vidéo a été vue sur WWE Raw alors que la championne féminine NXT Rhea Ripley arrivait au WWE Performance Center. Charlotte Flair l’a attaquée et l’a cognée contre le mur avant que les fonctionnaires ne courent pour l’arrêter.

Le champion de la WWE Brock Lesnar a été vu debout sur le ring avec Paul Heyman pour la dernière session sur WWE Raw. Heyman a expliqué comment son client avait décimé les légendes dans le passé et Drew McIntyre ne fera certainement pas exception à la règle. L’avocat a promis que McIntyre ne serait autre que la b ** ch de Brock pour terminer la promo ainsi que le spectacle.

