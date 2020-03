Résultats bruts de la WWE du lundi soir: 16 mars 2020

Le verre se brise alors que le Texas Rattlesnake, Steve Austin, revient à Monday Night Raw! Que fera le bon vieux Stone Cold le jour 3:16?

Du Royal Rumble: The 2020 Men’s Royal Rumble Match.Match Arena vide: Rey Mysterio VS Andrade Almas w / Zelina Vega; Mysterio gagne.

Raw est également au Performance Center!

Tom Phillips, Byron Saxton et Jerry «The King» Lawler nous souhaitent la bienvenue sur le ring. En raison des circonstances, il n’y a pas de public, mais les superstars seront toujours là pour divertir! Tout comme Stone Cold Steve Austin pour célébrer le jour 3:16!

Mais d’abord, nous revenons à la semaine dernière, en référence à la façon dont les choses sont devenues passionnantes entre AJ Styles et The Undertaker. Plus précisément, ce discours passionné d’AJ Styles sur Taker et son épouse réelle, Michelle McCool. “Votre femme va vous faire tomber par terre”, a déclaré Taker, et Styles veut l’aider. Styles promet de prendre l’âme de Taker à WrestleMania! Cela nous amène à ce soir, alors que Styles et Taker seront face à face, pour signer un contrat et officialiser leur match! Taker, Austin et… «Tu penses que tu me connais.» EDGE est déjà là !! La Superstar Classé R a donné un avertissement juste et maintenant il se dirige vers le ring!

Edge obtient un micro pour lui et dit: «Ça a été quelques mois étranges pour ma femme Beth et moi.» Les images tournent pour rejouer le dernier retour d’Edge, enragé par ce que Randy Orton a fait non seulement à lui, mais à Matt Hard et à Beth Phoenix. MVP n’a pas remédié à la situation en lui parlant de détritus, alors Edge a donné une LANCE à MVP! La Viper a essayé d’obtenir Edge en premier, mais Edge a donné à ORTON le RKO! Mais avant de pouvoir rendre les Conchairtos, Orton s’est enfui. MVP a donc obtenu un triangle de bras qui a ensuite conduit MVP à prendre un RKO sur une chaise et à prendre la fameuse photo de chaise à la place d’Orton!

Pour en revenir au présent, Edge dit que «cela prend du temps». Lorsque Cowboy Bob les a présentés il y a 21 ans, quelque chose dans l’intestin d’Edge lui a dit que leur vie allait changer. Le WWE Intercontinental Championship, Classé RKO après Degeneration X, et bien plus encore. Tous les voyages, toutes les histoires, tous les points communs aiment détester les mêmes personnes et devoir à la même personne leurs opportunités. Cet homme était Mick Foley. Foley les a poussés à faire de leur mieux. Ils ont atteint ces hauteurs, mais Edge a appris quelque chose qu’Orton n’a pas fait. Cela s’appelle du grain. Le grain devait se tenir debout après 9 ans, les chirurgies du cou, les chirurgies du poignet, tout pour revenir sur le ring.

Edge et Orton se ressemblent sauf dans un sens. Orton est toujours un «gamin autorisé». Orton est peut-être l’un des meilleurs à avoir jamais fait cela, mais il lui a été remis sur un plateau d’argent. Lorsque papa Bob a amené Orton à cet événement en direct dans la journée, il l’a remis à Orton. “Et ça vous tue.” Cela rend Orton jaloux qu’un gars de nulle part travaille si dur et arrive au même endroit! Edge ne lui avait rien remis! Il a été élevé par un parent seul! Une femme qui lui a cassé le dos pour soutenir le rêve d’Edge alors ça deviendrait réalité! Et ça l’a fait. Orton était jaloux d’Edge de faire son retour et de l’éliminer. C’est de cela qu’il s’agit. Pas l’amour, mais l’envie. Orton est jaloux car il ne peut pas faire ce que Edge fait et ça le déchire!

Il y a donc deux semaines, Beth sort pour donner une mise à jour médicale. Ce que personne ne sait, c’est que Beth allait prononcer le deuxième discours de retraite d’Edge. Elle ne pensait pas qu’il était juste que quelqu’un doive revivre cela. Mais Orton ne pouvait pas la laisser s’y mettre, non? Toutes ces années, Edge a retiré Orton d’une décision horrible après une décision horrible, et Orton l’a juste retiré. C’était le trou qu’Orton avait creusé pour Edge. Orton a empêché Edge de prendre sa propre horrible décision. Edge dit que c’est très simple. À WrestleMania, si Orton a le courage, “C’est Edge VS Orton, dans un match de Last Man Standing!” Ce n’est pas une histoire qu’Orton dicte ou écrit, c’est l’histoire d’Edge! Et ce ne sera pas une tragédie. Ceci est une histoire de rédemption. Et à WrestleMania, Orton ne se relève pas.

Becky Lynch arrive à Raw en semi-camion!

The Man roule avec style à sa manière alors qu’elle descend la route de WrestleMania. Le travail de peinture personnalisé est impressionnant en soi alors que Becky se gare et klaxonne. La Championne Raw Women est prête, mais que pouvons-nous attendre d’elle cette semaine?

Extrait du Royal Rumble: The 2020 Men’s Royal Rumble Match!

Raw vous donne LE match qui nous a mis sur la voie de notre événement principal WrestleMania pour le Championnat du Monde WWE!

Ce qui a rendu le Rumble masculin de cette année si différent, c’est que BRRROCK, champion en titre, champion en titre incontesté de la WWE World Heavyweight! LESNARRR! Va nous démarrer! Lui et Heyman se dirigent vers le ring et sont rejoints par l’entrée # 2. Et mesdames et messieurs, c’est ELIAS!

Le Drifter sort, joue de sa guitare et dit «Houston, nous avons un problème». Elias dit qu’il y a un gorille mort cérébral et son gros gardien de zoo qui se promènent. Mais il y a une vérité indéniable que tout le monde connaît sûrement. Et c’est que la WWE signifie vraiment Walk With Elias! Elias entend les fans chanter pour lui dans le style de l’armée des sept nations, et Elias veut que Lesnar entende tout. Elias chante pour Lesnar une petite chanson, “Sacrificial Lamb”. S’il vous plaît, applaudissez. Houston le fait et Elias commence. «L’agneau sacrificiel se dirige vers le ring. Mais avant de le faire, j’ai encore une chanson à chanter. Le rythme de Brock Lesnar, il est prêt à attaquer. Heyman, garde ta putain de bouche fermée ou je vais te casser une guitare dans le dos. “

Lesnar est agacé et s’en prend à Elias! Il y a une bagarre avant le Rumble, puis les choses finissent dans le ring! Lesnar descend Elias et martèle! Il prend Elias dans un coin et enfonce son épaule dedans! Elias essaie de se battre, mais Lesnar verrouille pour un Suplex allemand! Suplex City est déjà là! Elias se redresse mais Lesnar plane sur lui. Heyman tend la guitare à Lesnar et Lesnar la FRAPPE à Elias! Lesnar traîne Elias et jette une cale, Lesnar ELIMINE Elias! C’est un pour un, et Heyman s’en mêle en brandissant le titre mondial. Lesnar se repose juste au début du compte à rebours. Participant n ° 3: Erick Rowan! Big Red a été déchaîné, et il met son animal de compagnie sur les marches du ring. Lesnar est prêt et Rowan se précipite sur le ring.

Rowan nie le suplex une fois, mais les cordes à linge Lesnar Rowan sortent et ELIMINE lui! Les fans ne peuvent pas croire à quel point The Beast a facilement géré Big Red! Cela ne semble presque pas juste à Rowan, mais il prend son animal de compagnie et part. Lesnar encourage les fans à faire du nez alors que nous obtenons # 4: le GLORIEUX Robert Roode! Roode a déjà fait beaucoup de travail ce soir pour essayer d’aider le roi Corbin, mais il ne semble pas y avoir d’aide en retour. Roode prend son temps pour se préparer pour Lesnar, puis court et esquive pour se jeter la main. Lesnar donne des coups de pied et des coups de fouet mais Roode redémarre. Roode tombe sur un LARIAT! Lesnar s’énerve maintenant et il hisse Roode, F5! Lesnar traîne Roode pour le jeter dehors et ÉLIMINER lui! Trois déjà, et il attend le compte à rebours. C’est ici que Raw décide de faire une pause.

Les retours bruts et le participant n ° 5 est JOHN MORRISON! Le gourou de la grandeur est de retour dans le Rumble, mais lui et Lesnar jettent déjà des bottes! Lesnar attrape Morrison à OVERHEAD SUPLEX et ÉLIMINER Morrison déjà! Lesnar détient son titre pour se contenter de jubiler. Le compte à rebours revient et nous donne # 6: Le Kofi Kingston du nouveau jour! Kingston a perdu en moins de 10 secondes pour que Lesnar devienne champion du monde. Kofi peut-il durer plus longtemps dans ce match? Kofi se précipite, esquive et coups de pied de mule! Et jette des mains rapides! Les fans sont excités mais Lesnar met Kofi dans un coin! Et puis le jette autour! Kofi arrive dans un autre virage mais Lesnar est sur lui avec un Suplex allemand! Penser que ce n’est que le deuxième de ceux de ce match. Lesnar prend son temps avec Kofi maintenant, souriant alors qu’il élève Kofi.

Lesnar enfonce Kofi dans un corner mais le compte à rebours nous amène # 7: Rey Mysterio! Et étant donné l’équipement inspiré de Batman, vous savez que Mysterio est là pour se venger! Lesnar garde un œil sur Kofi alors que Mysterio se dirige vers le ring. Mysterio saute dedans, lance des coups de pied et des avant-bras, puis court pour glisser sous et dropkick bas! Lesnar reste debout pour pousser dur Mysterio! Puis Lesnar fouette Mysterio dans Kofi puis les amène tous les deux. Il les fouette deux fois pour doubler une corde à linge! Lesnar reprend son souffle en souriant. Ascenseurs Lesnar et Mysterio suplex allemands! C’est le troisième. Lesnar traque Kofi et lui apporte, le quatrième Suplex allemand! Lesnar ne semble même pas se soucier que le compte à rebours fasse ressortir # 8: Big E!

Kofi et Mysterio sortent du ring mais sous les cordes, donc ils sont en sécurité. Big E se dépêche d’aider les deux hommes à se relever. Les trois décident de s’unir contre leur ennemi commun! Les fans sont excités pour ça aussi! Lesnar se bat mais c’est du 3c1! Ils jettent les mains, il les repousse, TROUBLE IN PARADISE! Big E scoops Lesnar, pour le BIG ENDING! Et Lesnar est sur les cordes, 619 !! Lesnar est toujours dans le ring, Big E le frappe! Mysterio utilise Big E pour Poetry in Motion, mais il se fait attraper et lancer! Lesnar ELIMINE Mysterio! Lesnar utilise Big E comme une étape, BEAST in Motion pour assommer Kofi! Big E se lève, mais Lesnar esquive la corde à linge et ÉLIMINER lui!

Lesnar plane sur Kofi, le traîne et lui donne un F5 pour ÉLIMINER lui! Houston est choqué et même dégoûté que Lesnar fasse tout cela. Et encore une fois, Raw va casser.

Raw revient avec le compte à rebours # 9: Cesaro! Le Swiss Cyborg ne fait aucune hésitation et Lesnar aime ça. Cesaro esquive, jette Uppercut européen après uppercut! Lesnar se met à genoux bas puis jette plus de genoux au suplex standard Cesaro. Corde à linge, Lesnar ELIMINE Cesaro! Lesnar se réjouit à nouveau alors que nous attendons le compte à rebours. Nous sommes au tiers du chemin avec # 10: Shelton Benjamin! Un vieil ami, curieusement. Heyman serre même la main et embrasse Benjamin pour célébrer cette réunion. Benjamin et Lesnar se serrent la main et s’étreignent, parce que Benjamin va être l’équipe Heyman! Mais ensuite Lesnar ALLEMANDS SUPLEXES et LINGES DE LINGE Benjamin à ÉLIMINER lui! Il n’y a pas d’amis dans le Rumble!

Lesnar se détend alors que le compte à rebours recommence. Nous obtenons # 11: Shinsuke Nakamura! Le Champion Intercontinental de la WWE de l’époque avait déjà remporté un Rumble, mais sera-t-il même proche cette fois? Nakamura monte, esquive Lesnar et déclenche une fête de grève! Les genoux et la rotonde rock Lesnar! Mais pas Kinshasa, Lesnar soulève, lance et ELIMINE Nakamura! Même le King of Strong Style était apparemment «trop facile» pour The Beast. Le compte à rebours revient et apporte # 12: MVP! Montel Vontavius ​​Porter est de retour dans un cri à Black Panther, mais son retour à la WWE se passera-t-il bien? MVP poursuit Heyman pour une raison quelconque, mais Lesnar attrape MVP en premier! MVP marque le coup avec Lesnar et jette la main! Et un coup de gorge! Mais Lesnar donne un coup de pied, se soulève et frappe un autre F5!

Lesnar s’amusait mais pas plus, comme il jette et ELIMINE MVP! Une onze éliminations étonnantes et bouleversantes alors que nous arrivons au # 13: KEITH LEE !! Le champion nord-américain Limitless One et NXT cherche à faire tout Houston #BaskInHisGlory! Les fans sont tonitruants et même Lesnar doit prendre du recul. Lesnar et Lee regardent fixement, mais ensuite Lesnar jette de gros genoux. Lesnar fouette, Lee s’inverse et ils entrent en collision. Lee court pour renverser Lesnar! Lesnar est choqué! Lee coin éclabousse, roule et avant-bras Lesnar! Il fouette Lesnar coin à coin mais Lesnar revient, les doubles cordes à linge se heurtent! Lee est le premier homme à abattre Lesnar, et les fans sont tonitruants alors que nous obtenons le # 14: BRAUN !! Le monstre parmi les hommes cherche à capitaliser alors qu’il s’attaque enfin à nouveau à Lesnar!

Lesnar est à bout de souffle alors que Strowman se précipite dans les virages! Mais Strowman frappe aussi Lee, puis revient pour Lesnar! Strowman SHOTGUN DROPKICKS Lee! Lee tombe sous la corde du bas, donc il est en sécurité, mais les fans veulent voir Strowman faire un tour! Strowman plaît à ses fans alors qu’il sort la corde du bas pour écraser Lee! Et puis il monte pour toujours écraser Lesnar! Strowman traîne Lesnar et écope, mais Lesnar se glisse vers German Suplex! Cinq suplex, et maintenant un sixième pour Lee! Septième pour Strowman! Huitième pour Lee! Lesnar leur répond tous les deux, mais il se fatigue.

Strowman et Lee sont les premiers, étant plus frais, mais ils se rencontrent. Ils regardent fixement et commencent à jeter des mains! Lesnar ELIMINE les deux!! TREIZE!! Lesnar est sournois car il est fort, et Raw va se casser avant la mi-course.

Retours bruts avec le participant n ° 15: Ricochet! The One and Only est le Red Robin alors qu’il court dans le ring et les tremplins! Crossbody, mais il est pris! Lesnar donne à Ricochet un backbreaker, uniquement parce qu’il n’avait pas l’énergie pour un F5. Lesnar rappelle à Ricochet qu’il n’a toujours pas peur et utilise un Suplex allemand pour le faire! Ça fait neuf, et Lesnar sourit encore. Mais le compte à rebours revient et apporte # 16: DREW MCINTYRE! Le Scottish Stud a voulu après un championnat du monde, et il a sa chance de faire valoir ses arguments. Lesnar dévisage McIntyre, ne considérant plus Ricochet comme un facteur. McIntyre crie le «Fils de pute» et l’ose se battre. Lesnar enlève les gants parce que c’est ce que nous obtenons.

Ricochet LOW BLOWS puis McIntyre CLAYMORES Lesnar! Ils ÉLIMINER LESNAR !! Houston est ÉLECTRIQUE, car Lesnar paie enfin les conneries qu’il a données à tout le monde! Maintenant, c’est McIntyre qui sourit car c’est lui qui regarde La Bête. Mais alors le missile Ricochet dropkicks McIntyre! Étoile filante debout! Mais McIntyre attrape Ricochet! Jeter et ÉLIMINER Ricochet! Et puis McIntyre recommence à regarder Lesnar. Le compte à rebours revient et nous obtenons # 17: The Miz! Le Rumble devient encore plus impressionnant maintenant, et espère se faufiler pendant que McIntyre regarde Lesnar. McIntyre esquive et Future Shocks Miz!

McIntyre regarde à nouveau Lesnar avant de nous donner son propre compte à rebours. Miz se lève pour obtenir un CLAYMORE! McIntyre jette et ELIMINE Miz! Lesnar se lève enfin et McIntyre le regarde. Houston se moque de Lesnar avec «Hey ~ hey ~ hey ~! Au revoir ~! ” Lesnar dit à McIntyre que ce n’est pas fini, mais Raw va faire une pause.

Raw revient à nouveau alors que le compte à rebours nous amène à l’entrée # 18: AJ Styles! Le Phenomenal One a également un os à choisir avec McIntyre lors de son retour au Rumble. McIntyre et Styles commencent à se jeter la main, puis McIntyre place Styles dans un coin. Styles esquive, McIntyre le met sur le tablier mais Styles riposte. McIntyre passe sous le tremplin pour éviter l’avant-bras. Styles donne un coup de pied sur la jambe de McIntyre puis court, dans une grosse épaule! McIntyre entraîne les styles jusqu’au suplex de l’ascenseur mort! Styles se bat librement, va après la jambe, Calf Crusher! Le compte à rebours amène # 19: Dolph Ziggler! Le Show-Off se dépêche de profiter maintenant que McIntyre n’est pas seul. Ces deux-là ont aussi du boeuf, les styles hachent les blocs McIntyre!

Ziggler racle des lacets sur le visage de McIntyre, et il agresse McIntyre avec l’aide de Styles. Mais alors Ziggler DECKS Styles! McIntyre LANCE Ziggler sur le ring! McIntyre est fou maintenant qu’il amène Ziggler à CHOP! Et les styles CHOPS aussi! Le compte à rebours amène # 20: Karl Anderson! L’OC s’en prend à McIntyre avec de grosses mains! Ziggler recule tandis que Styles et Anderson se font prendre tous les deux! SUPERKICK abat McIntyre! Ziggler essaie de récupérer McIntyre et le CO aide. Mais ils s’en sont pris à Ziggler comme récupération il y a un instant, SPINE BUSTER! Le CO va après le Show-Off et McIntyre mais c’est plus facile à dire qu’à descendre. Ziggler écorche le chat mais Anderson est sur lui avec des stomps.

Le compte à rebours apporte # 21: EDGE!?! Le Royal Rumble vient d’être noté R !! Même Edge semble choqué qu’il soit de retour en action, et il ne laissera pas cet instant s’échapper. Edge entre chez SPEAR Ziggler! Et SPEAR Anderson! Edge fouette McIntyre dans un coin pour ensuite frapper un coup de genou en cours d’exécution et une LANCE! Edge et Styles regardent fixement, et Houston perd la tête pendant un moment que nous pensions ne jamais avoir. Styles lance un blitz phénoménal! Edge donne un coup de pied bas, Styles PELES et Edge va dans un coin. Styles fouette coin à coin mais Edge s’arrête à SPEAR Styles! Houston se déchaîne pour Edge alors que Raw va de nouveau casser.

Les retours bruts et le compte à rebours nous amènent # 22: Baron Corbin! Le Roi Loup revient pour se racheter, et Ziggler est déjà après Edge. Corbin et son court (bouffon) s’en prennent à Edge tandis qu’Anderson s’en prend à McIntyre. Anderson s’en prend à Corbin mais obtient le Choke Slam Backbreaker! Corbin lance Anderson mais Anderson reste sur le tablier. Corbin met la main sur les styles tandis que McIntyre CHOPS Ziggler! Edge a Anderson mais Corbin s’en prend à Edge. Ziggler tient bon pour sa vie et Corbin le sauve. Anderson uppercuts McIntyre, Edge lance et ELIMINE Modes! Encore une fois, même Edge semble un peu surpris, mais il recule alors que nous obtenons # 23: “Bro …” Matt Riddle est ici! Et Jedusor prend son temps pour monter et donner le coup d’envoi des tongs.

Jedusor donne un coup de pied à Corbin puis à McIntyre puis à Anderson! McIntyre se concentre sur McIntyre avec Bro Kicks! Alors le Bro-Saw! Edge s’exécute, mais obtient un flash final! Mais Corbin jette et ELIMINE Énigme! Corbin se moque du spécial Bro, mais s’en prend ensuite à Edge. Nous avons déjà le numéro 24: Luke Gallows! Les Good Brothers sont unis dans ce match contre Corbin! De grosses bottes tout autour, puis Gallows pleut les mains sur Ziggler! Corbin fait glisser Edge vers le haut, mais Edge lève aussi les mains! Edge rencontre un DEEP SIX! Mais McIntyre jette et ELIMINE Corbin! Le roi est choqué mais le CO s’en prend à McIntyre! Ils agressent McIntyre avant de poursuivre Edge. La nostalgie devient MAGIC KILLER!

Mais maintenant, nous avons le numéro 25: Randy Orton! La Viper est un autre ennemi de l’OC, mais il y a quelque chose d’autre qui pourrait arriver ici… Orton entre et donne Gallows et RKO! Puis un RKO pour Anderson! C’est noté RKO, d’ailleurs, car ils ont tous les deux ÉLIMINER l’OC! Orton ne peut toujours pas croire qu’Edge est de retour, même en le voyant en personne. Edge ressemble beaucoup à Orton. Oh l’ironie rétrospective alors que Raw va se briser.

Les retours bruts en tant que RKO évalué vont après McIntyre et Ziggler. Mais maintenant l’entrée # 22 arrive. C’est Roman Reigns! Le Big Dog est de retour et n’a plus à se soucier de Corbin maintenant. McIntyre combat Edge mais Roman a raison sur lui avec des uppercuts! Uppercut pour Orton, uppercut pour Ziggler, SPEAR! Roman jette Ziggler dehors et ELIMINE lui! La cour du roi est complètement nettoyée et Roman donne à McIntyre une boucle. McIntyre bloque le suivant pour le donner à Roman, et puis de plus en plus! McIntyre COUPE Roman, mais Roman haussa les épaules. Roman ROCKS McIntyre avec l’uppercut, et nous obtenons # 27: Kevin Owens! Le Prizefighter se précipite sur le ring pour poursuivre McIntyre avec des mains rapides, puis une corde à linge pour Orton!

Kevin passe Edge à CANNONBALL Roman! Ensuite, il CANNONBALLS Edge de toute façon. McIntyre se jette dans une BOMBE POP-UP! Roman est prêt à recevoir un SUPERKICK et à le lancer. Roman évite la bombe mais pas le STUNNER! Mais Kevin oublie Orton! Ou alors? STUNNER pour Orton! Kevin est sur Edge alors que nous obtenons le # 28: Aleister Black! L’incarnation de la fin pourrait-elle se diriger vers l’or? Aleister choisit une bagarre avec Kevin et lui jette la main, mais Kevin le COUPE. Kevin fouette, Aleister moonsaults mais Kevin se penche, seulement pour avoir une botte! Ceintures Edge, Aleister se met en position debout et pousse Edge pour le mettre à genoux. McIntyre est sur Aleister avec un coup de tête Glasgow Kiss!

McIntyre vise d’un coin, mais se heurte à une MASSE NOIRE! Aleister s’en prend à Kevin dans un coin, mais Kevin riposte. Roman boitille vers Kevin mais prend la main. Orton frappe McIntyre alors que nous obtenons # 29: Samoa Joe! La compréhension entre Joe et Kevin va être mise à l’épreuve, mais Joe met Aleister à l’épreuve avec les poings et les coups de pied! Aleister BOOTS de retour! Aleister arrive, Joe esquive, Aleister coude en arrière mais Joe PELES! McIntyre soulève Orton mais Orton glisse. Kevin CANNONBALLS Aleister pour aider Joe. Mais alors, les deux alliés décident mutuellement de se jeter la main! Kevin court, dans une goutte atomique! Joe BOOTS Kevin à terre, mais voici le # 30: SETH ROLLINS! Et The Monday Night Messiah ne vient pas seul non plus, car il a Buddy Murphy et les auteurs de Pain! Raw va se briser avant que l’enfer ne se déchaîne.

Raw revient alors que Joe et Kevin voient Rollins et son équipe arriver. Joe et Kevin décident de gérer les affaires. Ils sortent sous les cordes pour aller tous les quatre! C’est un peu trop et ils sont battus. Rollins s’assure que l’AOP et Murphy se concentrent sur les autres hommes dans le grondement. Ils traînent Edge et Orton de dessous pour jeter dans les barrières! Et les bureaux d’annonce! Rollins donne à McIntyre une ARRÊT DE BORDURE! Rollins jette la main sur Aleister, puis regarde Roman. De vieilles amitiés ne veulent rien dire, coup de pied muletier pour CURB STOMP! Rollins traîne Roman mais Aleister donne un coup de pied à Rollins dans le dos! Aleister tire des mains mais Rollins s’agenouille. Aleister fait tourner les rotins Rollins puis les tremplins, mais Murphy le fait trébucher! Murphy se venge d’Aleister et Rollins donne un coup de pied au mulet! Rollins jette dehors et ELIMINE Aleister!

Rollins traîne Kevin mais Kevin frappe un STUNNER! Kevin lance Rollins mais l’AOP l’attrape! Rollins est mis à contribution alors Kevin s’en prend à l’AOP! Akam et Rezar tiennent Kevin, Rollins lance et ELIMINE Kevin! Joe obtient la POCHETTE COQUINA! Rollins fléaux mais Murphy enziguris! Joe devient fou et DECKS Murphy, mais Rollins ELIMINE Joe! L’AOP s’ajoute mais Aleister aide. Kevin bondit et maintenant ces six bagarres sur la rampe! Rollins crie à ses disciples mais ils sont partis. Maintenant, c’est juste Rollins, Roman, McIntyre, Edge et Orton. Et par là, nous devrions dire que c’est Rollins VS Roman, McIntyre, Edge et Orton. Rollins essaie de remettre Roman de son côté, montrant la bosse du bouclier. Roman donne à Rollins un SUPERMAN PUNCH!

Edge entraîne Rollins vers le haut pour fouetter le pouvoir de rotation d’Orton! McIntyre vise Rollins, CLAYMORE! McIntyre prend Rollins pour le jeter dehors et ÉLIMINER lui! Et maintenant, nous avons nos quatre derniers. C’est ici que Raw prend une nouvelle pause.

Raw revient alors que McIntyre, Orton, Edge et Roman prennent les virages. Coté les coordonnées RKO, et ils poursuivent Roman et McIntyre avec les poings! McIntyre change les choses pendant qu’Orton enfonce Roman dans un poste! Back2back backbreaker, puis Orton aide Edge avec McIntyre. Les fans scandent “C’est génial!” comme McIntyre headbutts Orton. RKO OUTTA NOWHERE! Edge vise du coin alors que McIntyre se lève, SPEAR! Les RKO évalués se coordonnent à nouveau alors qu’ils font glisser McIntyre vers le haut. Ils donnent à McIntyre le DOUBLE RKO pour le bon vieux temps. Mais Orton s’enroule et traque Edge. Edge le voit juste à temps, alors Orton hausse les épaules juste qu’il plaisantait. Mais alors Edge jette et ELIMINE Orton! L’ultime opportuniste revient! Orton le laisse glisser, et maintenant nous avons nos trois derniers.

Houston chante: «Vous avez toujours compris», Edge! Edge et Roman regardent comme deux maîtres de la lance, et ils commencent à se jeter la main! Gros uppercut et un SUPERMAN PUNCH de Roman! Et en parlant de Spears, Roman vise du coin. Roman se lève lentement, laisse échapper le cri de bataille, mais Edge saute par-dessus la lance pour DONNER LA LANCE! Edge amène Roman et le jette dehors, mais Roman s’accroche! Edge augmente la vitesse mais Roman évite que l’épaule ne recule. Roman traîne Edge par-dessus et ils sont tous les deux sur le tablier. Ils se bagarrent sur le bord et vacillent même. Uppercuts romains et ELIMINE Bord! Les fans huent, mais McIntyre déborde. Roman frappe, puis SUPERMAN PUNCH! Roman lance McIntyre mais McIntyre bloque! McIntyre donne un coup de coude à Roman, CLAYMORE !! McIntyre expulse Roman et GAGNE !!

Gagnant: Drew McIntyre, au # 16; ira à WrestleMania pour défier un championnat du monde

Finalement! L’étalon écossais imparable a remporté la course! Il a remporté le Royal Rumble! Il a gagné une chance d’aller après un championnat du monde! Lesnar a fait autant que n ° 1, mais c’est Sweet Sixteen qui l’a arrêté. Est-ce que McIntyre prendra ce titre de The Beast?

Rapports bruts sur l’énorme changement de WrestleMania 36!

Les circonstances étant ce qu’elles sont dans le monde, la Vitrine des Immortels continuera toujours, mais! Pour des raisons de santé et de sécurité, WrestleMania doit également être en direct du WWE Performance Center sans public. Les fans peuvent toujours regarder sur PPV et sur le réseau WWE, mais ce sera sûrement un événement historique d’une manière ou d’une autre.

Jerry Lawler préside cette signature de contrat spécial.

King présente d’abord, The Undertaker! Et compte tenu de la façon dont le Phénoménal a appelé le «vieil homme en panne», Taker n’est pas son soi inquiétant habituel. Mais il garde ce pouvoir pendant qu’il fait voler la table !! Et les chaises! Taker s’installe et remet la table debout alors que Raw va se casser.

Le retour brut et Taker a complètement effacé le cercle des meubles. Il semble qu’aucun contrat n’attende Taker, peut-être dans le cadre du plan d’AJ Styles. Styles fait son entrée maintenant, ou du moins sa musique joue. Taker regarde autour de lui et la musique recommence. Styles semble jouer avec Taker et cela ne fait que rendre le Dead Man plus en colère. “Hé, Taker!” Styles et The OC parlent via titantron. Et Styles a le contrat, mais nous sommes ici sur le PC WWE maintenant. Un endroit où des centaines de jeunes lutteurs viennent s’entraîner dans l’espoir de devenir comme Taker. Le CO n’avait pas besoin de passer par ici, cependant. Mais cela n’enlève rien à la légende qu’est Taker! Taker est sur le mont Rushmore of Wrestlers!

Mais nous sommes en 2020, et Taker continue de s’interposer dans un monde où les fans préfèrent ne plus le voir. Vous ne voyez pas Michael Jordan essayer de revenir en finale de la NBA, n’est-ce pas? Ou Peyton Manning et Brett Favre essayant de se présenter au Super Bowl! Mais vous pouvez être certain que Taker le fait à chaque saison de Mania. Encore une fois, Styles sait de qui est la faute: Michelle McCool! Elle dépoussière sa vieille veste et son chapeau croustillants, puis l’envoie sur la rampe pour l’embarrasser. Preneur, ou mieux encore, Mark, vous êtes une coquille de votre ancien moi. Styles dit que ces jours sont révolus, alors laissez-les partir! Quelque chose devrait dire à Styles de se montrer tranquille avec le vieil homme, mais Styles ne le trouve pas. Et c’est parce que Taker s’est coincé le nez dans les affaires OC!

The Gauntlet at Super Showdown, Taker STOLE that trophy! Styles VS Aleister à Elimination Chamber, Taker a également coûté des styles à celui-là! Donc à WrestleMania, les lumières peuvent s’éteindre mais Taker ne peut pas se cacher. Et Taker est sûr que l’enfer ne peut pas courir. Ainsi, lorsque Mania prendra fin, Styles paiera volontiers les factures d’aide à la vie de Taker. Parce que les styles auront enfin Taker Rest… In… Peace. Styles de signes sur la ligne pointillée. Il demande à Anderson et Gallows de remettre le contrat à Taker. Pourquoi ont-ils peur?! Ce sont les gars les plus coriaces du bâtiment! Anderson le prend et Gallows surveille son dos. Ne reviens pas parler oncle Allen!

Taker fait les cent pas en regardant l’écran. Les Good Brothers font leur travail et font leur entrée dans l’arène. Gallows et Anderson veulent que Taker se calme, car il s’agit du contrat. Anderson s’approche du ring avec prudence et met le contrat sur le tablier. Lui et Gallows reviennent, mission accomplie. Le gong de Taker sonne et les lumières s’éteignent! Et quand ils arrivent, Taker est derrière le CO! Et quand ils s’en rendent compte, il est déjà trop tard. Gallows et Anderson se retournent pour mettre RAMMED dans le tablier! Taker jette les mains puis fouette Anderson sur des marches en acier! Taker jette plus de mains sur Gallows jusqu’à ce qu’il soit assis! Styles est furieux mais il est à l’arrière alors que Taker jette Anderson dans les barrières!

Taker STOMPS Anderson le traîne ensuite pour l’amener à Gallows. Et puis il jette Gallows dans des barrières! Taker va au contrat et signe sa part. Et il la met dans la bouche d’Anderson! Les styles bouillonnent mais surtout parce qu’il devra affronter la colère de Mark Calaway à WrestleMania!

Rey Mysterio VS Andrade Almas avec Zelina Vega!

Le roi de Lucha Libre a encore de nombreuses raisons de vouloir après El Idolo! Avec WrestleMania toujours en cours, mais dans des circonstances uniques, Mysterio peut-il obtenir une grande victoire sur le champion des États-Unis de la WWE avant l’arrivée de la Vitrine des Immortels?

En outre, Asuka se joint au commentaire pour une raison quelconque. Elle est peut-être juste une grande fan de Mysterio. Oh, attends, elle est fan de Vega et Andrade. Intéressant. Eh bien pendant qu’elle est ici, Phillips interroge Asuka sur son attaque contre Bliss-Cross de Friday Night SmackDown. Sa réponse est en japonais, mais cela revient à Phillips d’être trop stupide pour comprendre qu’elle n’allait pas laisser Alexa et Nikki l’appeler. Mis à part le bœuf d’Asuka avec Bliss-Cross, la cloche sonne et nous obtenons un nouveau chapitre dans cette rivalité déjà légendaire.

Mysterio drop toeholds Almas rapide mais Almas est tout aussi rapide. Ceintures Almas, claquements et piétinements Mysterio autour! Vega applaudit Almas au bord du ring alors qu’il frappe un coup de pied au mollet, et Asuka acclame Almas à travers des commentaires avec beaucoup de «Oui! Agréable!” Almas se cache derrière Mysterio et le frappe encore plus. Il laisse tomber un coude et Mysterio se tord. “Allez, Rey!” Almas traîne Mysterio pour le couper aux cordes. Il fouette mais Mysterio recule! Mysterio CHOPS et CHOPS remontent à l’époque au casque acrobatique d’Almas! Mysterio est mis sur le tablier mais il épaule. Vega s’en prend à Mysterio mais Mysterio repousse toujours Almas. Mysterio grimpe et bondit mais Almas le laisse tomber du ciel! Housses Almas, DEUX! Almas reprend son souffle alors que Raw va se casser.

Raw revient et Almas a Mysterio dans un Gory Especial inversé. Mysterio glisse librement et frappe. Mysterio tourne au casque Almas dans un poste! L’aumône s’effondre alors qu’Asuka crie pour qu’Almas continue d’essayer! Elle est tout aussi frustrée que Vega en ce moment alors que Mysterio et Almas sont sur le tablier. Mysterio vise Almas et les tremplins pour un senton assis! Les choses continuent à bouger, les chefs-mystères de Mysterio à nouveau! Le coucher du soleil d’Almas se retourne, mais Mysterio se met en route pour la scie circulaire! Couvrir, DEUX! Mysterio reste concentré tandis qu’Asuka crie «ALLEZ! ALLER!” Mysterio tremplins mais Almas l’attrape et le fait tourner, pour un suplex. Mais Mysterio se glisse pour retomber les pieds! Composez-le, mais lancez la feinte sur COUDE! Couvrir, DEUX !!

Asuka se dispute comme Vega sur le compte, mais Almas se recentre. Almas crie à Mysterio que «je suis le champion, Rey! Tu es juste un chien! ” Snap suplex pour uno amigo. Un autre pour dos amigos. Asuka aime ce qu’elle voit, tout comme Vega. Almas se réjouit mais Mysterio échappe le troisième au casque! Composez le, 619 !! Mysterio grimpe vite et laisse tomber le sou, FROG SLASH! Mysterio gagne !!

Gagnant: Rey Mysterio, par pinfall

Le roi de Lucha épingle le champion des États-Unis de la WWE! Asuka est aussi bouleversée que Vega qu’El Idolo a perdu! Mais aurons-nous encore une autre revanche entre ces deux Mania viennent?

L’homme se dirige vers le ring!

La championne de Raw Women, Becky Lynch, a attendu toute la nuit et a maintenant le temps de parler. “Shayna, celle-ci est pour toi parce que je sais que tu regardes, je sais que tu écoutes, je sais que tu me regardes.” C’est parce que l’existence de Becky l’agace. Becky étant champion confond Shayna. Shayna a appris et formé qu’il peut intimider son chemin vers le sommet. Elle l’a fait pendant deux années consécutives sur NXT. Oh, il s’avère que Shayna regarde les coulisses.

Becky continue de dire que lorsque Shayna est arrivée à Raw, elle voit «cette forte légende absolue de gingembre d’une femme irlandaise», ce qui lui fait remettre en question l’ordre naturel. Tant que Becky est championne, le monde entier de Shayna est un mensonge. But Becky will explain this so that even “an animal scumbag” can understand. Becky is the one that was hunted and got tired of it. She is the prey that killed the predator. Don’t make the same mistake as the others, Shayna. Ever word, action, Tweet, interview, it is all to make Shayna think what Becky wants her to think. Shayna can have her mouth guard and her cold, dead eyes. She can tear through the others on the roster, but even Shayna knows Becky is a different thing altogether, and that frustrates Shayna and her “little buddies.”

Becky wants Shayna to do something that Shayna would never do: think. And think of how it will feel when she loses. Becky saw Shayna demolish the field at Elimination Chamber and it work her up. But WrestleMania will be Becky exposing Shayna’s life as a lie, and it’ll hit her… like a truck. The Queen of Spades is seething while The Man confidently heads out. Who breaks who when they stand on the Grandest Stage of Them All?

Backstage interview with Kevin Owens.

The Prizefighter knows Seth Rollins awaits his answer to the challenge of any match, any time, any place. Has Kevin made a decision on those stipulations? He has, actually. He takes the mic for his own to speak. “Seth, I know you’re watching. I know you’ve been waiting for an answer for awhile, so let me give it directly to you.” Of course Kevin accepts the challenge. But ever since the challenge was issued, Kevin wondered what to do about it. After today’s news, Kevin has his answer. “It’s going to happen at the Performance Center.” There’s no better place for it. For months, Seth has had the advantage. His goons, disciples, call them what you want. They got the better of Kevin.

But in the PC, Kevin has the advantage. Rollins never spent much time in the PC, but Kevin started his WWE career right in this building! Kevin went through the hardest experience of his career: the WWE Tryout. Many people told Kevin that he’d never make it, that he wasn’t a WWE guy. But one of the people who said that was Rollins. Rollins said it even as Kevin got signed, and Rollins said it again just a few months ago. Kevin made great memories in the PC. He met people that are unforgettable. But when Kevin and Rollins face each other, another memory will be added when Kevin beats Rollins in the place he earned his place in the WWE! And it’ll be part of WRESTLEMANIA!

Stone Cold finally returns to Raw!

“The Greatest of All Time”, the Texas Rattlesnake, Steve Austin goes right to the ring, and there’s still someone out there to throw him some beers. Stone Cold does his signature toast and even does a beer angel real quick on the mat. Austin gets a mic to say he blew himself up on his entrance. It’s a unique night and Austin is honored to be with us through our TV screens. Austin came out here to give a declaration. “I wanna declare that from here on out, the 16th day of March is a national holiday.” If you wanna know what this day is about, gimme a hell yeah. Oh wait, there’s no one here. Saxton gives him one, though! “What.” “HEEEEEEELL YEAH~!” Thanks, Byron..

But here is what 3:16 Day is all about. “3:16 Day is when someone gives you a load of crap, you give it back to them by simply giving a certain hand gesture with one finger.” Byron gives Austin an 8/10 for some reason. Austin appreciates that. “3:16 Day is…” Oh wait that’s upside down. It’s a day when you can open a can of whoop-ass on anybody you want. Wait that only gets a 6? Is that upside-down, too? “3:16 Day is when the speed limit is only a suggestion.” A 10! Agréable. We can skip three cards and go to, “3:16 Day is a day when you don’t give a damn, Happy Hour is 24 hours long, and when you burp, it’s considered poetry.” A nine from Byron.

Stone Cold gets his other cards back and reads them off. “3:16 Day is when your boss works for you.” Only a 7? Allez, Byron. “3:16 Day is when you can have beer instead of your morning coffee.” Back to an 8! A one-man crowd that’s hard to please. “3:16 Day is a day when four letter words are always acceptable.” A five?! Well, here’s some four letter words! “Basically, 3:16 Day is a day when you can whip anybody’s ass and get away with it. And that’s the bottom line!” And Byron, being as he was so helpful sorting those out, come down and celebrate with Austin. Byron excitedly heads down, more beers are sent in, and Austin wonders what kind of suit that is. The red socks are nice, though.

Austin shakes Byron’s hand, says he appreciates Byron’s work, and hands him a beer. Byron says he was just being honest. They pop the tabs and enjoys the “levels of fabric” Byron brings to Raw. Here’s to Byron, “100% pure, unadulterated jackass!” They chug, and Austin gives Byron a STUNNER! Because that is how you celebrate 3:16 Day! What’ll we get next year? Oh wait! Becky wants in on this year! The Man brings a cooler! She steps on Byron as she gets in the ring and brings out her own beers. Stone Cold remembers the Stunner she gave him. So to celebrate 3:16, Becky calls truce. The toast, the chug, and the glass shatters!

Byron makes it back to his feet, Austin gives him a beer shower, and then ANOTHER STUNNER! “That’s what happens when Stone Cold Steve Austin and the Man come around!” And that’s the bottom line, because Stone Cold and Becky said so!

My Thoughts:

Well, this was definitely an odd Raw. It did a lot of the same that SmackDown did on Friday, but for that reason, I don’t think it did all that well. Replaying the entire Men’s Rumble match was an interesting choice, but it was fun to relive Edge’s return and McIntyre’s victory. McIntyre and Lesnar will both be present for what I assume is a second Empty Arena Raw. Edge’s promo tonight was great, audience or no audience. Edge did a great job building off of everything we’ve seen up to this point, like the twist that Edge was considering retiring again until Orton attacked Beth. Last Man Standing between these two, that’s going to be insane.

I really did like how they chose to go with Taker’s return to Raw, though. He is bordering on American Badass Taker but obviously still has his powers of darkness. Now that the world knows Mania is going to be the first ever Empty Arena PC edition, I hope they brawl all through the empty chairs even before the bell just so it can up the heat. Becky had a good promo, and I like the tie in about the semi she drove in on. Mysterio VS Almas was obviously holding back, but there are many reasons WWE won’t have their superstars go all out in the homestretch, even without considering the pandemic. I was hoping Bliss-Cross would attack Asuka on commentary but maybe next time.

Austin’s 3:16 Day segment to end the night was alright. Byron being a goofy judge was pretty funny, and of course he was going to get Stunners for the night. It’s just bad timing that they wanted to do this great tribute to a living legend and then the world has to go and turn to crap. Maybe 3/16/2021 will be a much better spectacle.

My Score: 8/10