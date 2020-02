Résultats bruts de la WWE du lundi soir: 17 février 2020

Que va dire la championne de Raw Women, Becky Lynch, à propos de la nouvelle soif de sang de Shayna Baszler? Est-ce que Rusev et Humberto Carrillo CRUSH Bobby Lashley et Angel Garza? Randy Orton sera-t-il BRISÉ par Matt Hardy?

RÉSULTATS OFFICIELS

Erick Rowan VS Aleister Black; Aleister gagne.WWE 24/7 Championship Triple Threat: Riddick Moss VS Mojo Rawley VS R-Truth; Moss gagne et conserve le championnat WWE 24/7.Drew McIntyre VS MVP; McIntyre gagne.Rusev & Humberto Carrillo VS Bobby Lashley VS Angel Garza w / Zelina Vega; Lashley & Garza gagne. Kairi Sane avec Asuka VS Natalya; Kairi gagne.Ricochet VS Karl Anderson w / The OC; Ricochet gagne. Six Man Tag: Buddy Murphy & The Authors of Pain VS Kevin Owens & The Viking Raiders; Kevin & The Viking Raiders gagnent, par disqualification.

JOUER PAR JEU

Raw ouvre avec Randy Orton!

La Viper descend lentement sur le ring alors que les fans huent et se moquent. Il monte dans les anneaux alors que les fans scandent: «You Suck! Tu crains!” Sans dire un mot, Orton montre des images de la semaine dernière, quand il a essayé de venir ici et de s’expliquer, pour obtenir plus de huées et de railleries. Et d’être ensuite interrompu par Matt Hardy. Hardy a raconté sa rivalité et son amitié avec Edge, et comment cela nous a tous écoeurés de voir Orton faire ce qu’il a fait. Au final, Orton ferait la même chose à Hardy qu’à Edge!

De retour dans le présent, les fans ne font que huer et ricaner plus fort après ce rappel. Orton prend un micro pour dire: «Ce soir, je suis censé affronter Matt Hardy dans un match No Holds Barred. Mais après ce qui s’est passé la semaine dernière, je suis désolé, cela ne va pas arriver. ” Même encore, Hardy essaie de se dégager, mais étant donné ce que Orton lui a fait, “cela ne va pas se produire.” Les Hardy Boys sont connus pour sauter du plus haut des sommets et s’écraser au plus bas des bas. Si Matt devait affronter Orton ce soir – Mais Matt Hardy sort! “Arrête arrête arrête.” Matt dit à Orton qu’il ne devrait pas parler de lui. Orton devrait simplement avouer pourquoi il a retiré la deuxième chance d’Edge. Pourquoi Orton SMASH le cou réparé chirurgicalement entre deux chaises? “Qu’est-ce qui ne va pas avec vous, Randy Orton!?”

Hardy peut dire que Orton n’aime pas ça quand il lui a demandé cela. C’est pourquoi Orton a fait ressentir à Hardy ce que ressentait Edge. Orton veut retirer tout cela à Hardy, mais il ne peut pas! Personne ne peut! Hardy n’est pas prêt à arrêter. C’est pourquoi Hardy est là pour combattre Orton! À la surprise de personne, les médecins de la WWE refusent de permettre à Matt Hardy de participer. Mais Hardy est un homme de parole et il est là. Tout comme Edge, Hardy a du grain. Hardy n’a pas quitté, “Matt Hardy ne mourra pas.” Abattez-les tout ce que vous voulez, des hommes comme Edge et Hardy se lèvent toujours. Alors que Hardy ne sait pas ce que son avenir réserve, il sait qu’il ne sera pas déterminé selon les conditions d’Orton! Orton dit que Hardy aurait dû juste lui dire au revoir alors qu’il pouvait encore marcher!

Hardy monte sur le ring et les fans scandent «DELETE! SUPPRIMER!” Orton demande ce que Hardy va faire. Regardez-le, c’est un canard assis! Que ferait Hardy si Orton lui donnait un RKO ici et maintenant?! Hardy refuse de partir et Orton lui rend hommage, mais personne ne comprendra jamais pourquoi Orton a fait ce qu’il a fait! «Du fond du cœur, je vous respecte et tout ce que vous avez fait!» Mais quand il s’agit d’Edge, Orton respecte Edge et l’aime même comme un frère. Les fans ne croient pas cela, et ils ne croient pas Orton quand il s’excuse. Orton dit qu’il est désolé, il laisse tomber le micro et sort du ring. Hardy en reste là, mais aurons-nous jamais une explication claire de #WhyRKOWhy?

Attendez. Orton s’arrête à la rampe et enlève son gilet. Hardy attrape une chaise en préparation d’un combat qui s’en vient! Les fans paniquent alors qu’Orton retourne menaçant sur le ring. Hardy ose Orton pour le finir et a la chaise prête. Les fans sont divisés comme Orton rampe jusqu’au tablier. Hardy balance, canons Orton et puis Hottons Orton Hardy! Le mauvais cou est blessé! Orton se glisse à l’intérieur et regarde Hardy pendant qu’il se tord. Orton est toujours en conflit sur ce qu’il faut faire, mais il se tient comme Hardy. RKO !! Les fans d’Orton veulent “Encore une fois!” tandis qu’Orton regarde la chaise. Orton donne un coup de chaise à Hardy! Et encore! Et encore! Hardy se tord mais maintenant Orton JAMS la chaise dans ses côtes! Et encore! Et encore!

Orton ne montre aucune pitié, même s’il recule. Orton SMACKS Hardy sur le dos! Hardy halète et bafouille, et Orton laisse tomber la chaise. Parce que Orton veut une autre chaise! Maintenant, les fans huent et se moquent alors qu’Orton cherche à recréer la semaine dernière. Les arbitres se dépêchent d’arrêter Orton mais il refuse! Orton pose la tête de Hardy sur une chaise et enlève la minerve! Les arbitres le supplient de ne pas le faire, mais Orton lève la chaise! Mais Orton s’arrête? Orton est à nouveau en conflit, tout comme les fans. Orton laisse tomber la chaise et jette la minerve. Mais alors Orton monte pour traîner Hardy sur le tablier! Orton jette Hardy au sol puis lance le haut des marches en acier! Il amène Hardy à la base, murmure quelque chose à l’oreille de Hardy, puis prend la moitié supérieure! Orton se tient au-dessus de ceux-ci, pour un CON-ESCALIER À !!

Orton prend place dans le fauteuil qu’il vient d’utiliser sur Hardy. Beaucoup de fans huent, beaucoup d’autres se moquent, mais beaucoup d’autres sont juste stupéfaits. Les arbitres se dépêchent de vérifier Hardy pendant qu’Orton s’éloigne. Mais alors Orton revient!? Orton entraîne Hardy, le remet sur les marches de la base et lui tapote le dos. UN AUTRE CON-ESCALIER À !! Orton crie “Je suis désolé!” mais est-ce qu’il le pense même?!

Erick Rowan VS Aleister Black!

Raw passe d’un monstre à un autre tandis que le béhémoth Redwood et sa tête d’animal mystérieux arrivent sur le ring. Mais Big Red sera-t-il bientôt #FadeToBlack?

La cloche sonne et Aleister KNEES Rowan! Rowan reste debout et jette Aleister sur le tablier, mais Aleister jette Rowan dehors. Aleister saute le balayage et les coups de pied de pénalité! Aleister MOONSAULTS mais Rowan s’éclaircit! Rowan revient à BODY CHECK Aleister! Big Red rugit alors que Raw va image en image.

Rowan met Aleister puis court à éclabousser! Couvrir, DEUX! Rowan sourit alors qu’il piétine Aleister. Rowan jette de gros avant-bras et met Aleister dans un coin. Il fouette Aleister coin à coin, puis éclabousse le coin! Aleister titube dans un dropkick! Couvrir, DEUX! Rowan fait remonter Aleister pour enfoncer son genou dans le dos d’Aleister et utiliser ses grosses mains pour arracher le cou d’Aleister. Ensuite, Rowan passe au premier vice! Aleister se bat, jette des coups de corps et se libère, pour se heurter à un gros coude! Rowan rugit à nouveau avant d’entourer Aleister. Aleister passe à un coin mais Rowan pleut des droits! Rowan tire à nouveau Aleister, poignées ump et donne à Aleister un backbreaker!

Rowan plie Aleister, l’amène dans un câlin, puis écrase Aleister! Aleister perdure, même si Rowan lui tapote le dos. Rowan serre fort mais les fans se rallient. Aleister donne un coup de coude contre Rowan mais Rowan le soulève plus haut. Le coucher du soleil d’Aleister bascule, Rowan reste debout et laisse tomber un coude, mais s’effondre quand Aleister échappe! Rowan se lève pour obtenir une MAISON RONDE! Aleister serre les dents alors qu’il reprend son souffle et se redresse. Rowan se tient pour obtenir plus de coups de pied que Raw revient à l’image unique.

Rowan bloque un coup de pied mais Aleister utilise des coups de corps maintenant Aleister lance une fête de grève, manque sa rotonde et Rowan pousse, pour un pop-up dans un POWERSLAM! Couvrir, DEUX! Aleister vit et Rowan est choqué! Rowan traîne Aleister pour laisser tomber coude après coude, puis lève Aleister pour le mettre dans le coin. Rowan martèle avec des faucheurs et des piétinements mais l’arbitre le recule. Il traîne Aleister sur le tablier pour ensuite basculer dans les barrières! Aleister est en tas, mais Rowan le traîne, pour atomiser SLAM Aleister dans la barrière! Rowan rafraîchit le décompte pour revenir pour plus.

Les fans se rassemblent pour Aleister alors que Rowan le lève. Rowan ramène Aleister, la levée des bombes électriques, mais Aleister se bat et les huricanranas Rowan au poste! Les deux hommes sont en baisse mais les fans se rallient. Le décompte des arbitres atteint 7 mais Aleister est à 8. Aleister sort pour viser depuis le tablier, MOONSAULT! Le coup direct enlève Rowan et enlève presque le caméraman! Aleister remet Rowan à l’intérieur, enlève Rowan, puis tire plus de coups de pied! Rowan attrape la corde à linge mais Aleister donne un coup de coude, à KNEE TRIGGER! Couvrir, DEUX !! Rowan survit mais Aleister cherche à le faire payer! Aleister vise, Rowan se lève et Rowan bloque la messe noire?! Rowan serre la griffe, Aleister coude!

Aleister et Rowan lancent des coups de club, Aleister fouette mais Rowan fait marche arrière. Rowan BOOTS Aleister, puis le tire vers le haut pour une POWERBOMB! Couvrir, DEUX !! Rowan ose Aleister à se lever à nouveau. Aleister le fait, et la griffe se referme! Mais Aleister glisse, BLACK MASS! Rowan s’effondre contre des cordes dans une stupéfaction et patauge jusqu’à Aleister. LA MASSE NOIRE ENCORE !! Couvrir, Aleister gagne!

Gagnant: Aleister Black, par pinfall

«L’animal en cage» au sein d’Aleister surmonte le gardien de zoo tordu! Aleister pourra-t-il se libérer de la prison dans son âme?

Raw accueille à nouveau La Reine!

Charlotte Flair est ici ce soir après avoir fait tout un impact à Portland! Charlotte va sur le ring, obtient de l’aide pour entrer et obtient un micro. Elle fait savoir à tout le monde qu’elle était à TakeOver: Portland et affiche les images pour montrer à tous ceux qui l’ont raté, au moment même où elle a attaqué Rhea Ripley par derrière. Rhea Ripley est toujours championne féminine NXT, donc Charlotte a officiellement décidé: “Je vous verrai à WrestleMania.” Elle a souligné la décision avec Natural Selection.

De retour dans le présent, Charlotte demande pourquoi tout le monde aime chanter pour NXT. Personne n’a de réponse. Mais Charlotte voulait voir pourquoi Rhea oserait même se présenter à Raw et défier La Reine. Charlotte a regardé TakeOver et a été impressionnée. Et évoqué. Les défis, les douleurs grandissantes et la promotion NXT qui a construit ce qui est officiellement la troisième marque de la WWE. “C’est donc ce qui me dérange.” Le droit! Les femmes qui n’ont pas griffé, griffé, tombé autant de fois que Charlotte l’ont fait pour gagner le respect que NXT a maintenant, ont-elles l’audace de monter sur le ring de Charlotte et de brandir le titre que Charlotte a mis sur la carte?

Charlotte dit que Rhea est très bonne, mais le dicton dit: «La fierté vient avant la chute.» Charlotte veillera à humilier Rhea à WrestleMania. “Tout le monde est la prochaine grande chose, jusqu’à ce qu’ils ne le soient pas. WOO ~! ” La championne féminine NXT est sur la carte Mania pour la toute première fois! Qui fait l’histoire en étant la première femme à remporter ce titre à Mania?

Triple menace du championnat WWE 24/7: Riddick Moss VS Mojo Rawley VS R-Truth!

Riddick était le “joueur de ligne” de Mojo et l’a gardé à l’abri de prétendants comme R-Truth d’obtenir le titre. Mais le «One True Champion» ne s’attendait pas à être trahi! Maintenant, les trois hommes régleront le score, mais qui marque un touché 24/7?

Raw revient avec la cloche et Mojo précipite Riddick pour un grand coup de coin! La vérité roule Mojo, DEUX! Mojo donne un coup de pied à Truth puis court, mais Truth se divise et donne un coup de pied au mollet! Riddick frappe la vérité et lui fait sauter les boucles. Riddick tire des mains rapides et se déclenche! Les fans boo Riddick comme il traîne la vérité pour un SLAM club dead lift! Couvrir, mais Mojo traîne Riddick! Mojo jette Riddick HARD dans les barrières! Il retourne à la vérité, mais la vérité le secoue avec les mains droites! Mojo bouscule, Truth esquive et frappe un tacle à l’épaule! Et un autre! La vérité va John Cena avec le spin-out BOMB! Et le Five Knuckle Shuffle! Les fans applaudissent alors que le pompier de Truth porte, mais Mojo se retire. Mojo pompier porte, pour la presse militaire SLAM! Mais Riddick enroule Mojo et gagne !!

Gagnant: Riddick Moss, par pinfall (toujours Champion de la WWE 24/7)

Mojo a détourné l’œil du ballon et Riddick marque la victoire! Riddick s’enfuit, et Mojo sort sa frustration de la vérité. La vérité recule pour frapper le SCISSOR KICK! Les fans font écho “Quoi de neuf?!” alors que la vérité sort. La vérité régnera-t-elle 35 avant WrestleMania 36?

Raw partage les dernières nouvelles de The Wrap!

Au PPV d’Elimination Chamber en mars, il y aura un match de chambre des prétendants au Raw Women’s Championship # 1! Asuka, Natalya, Liv Morgan, Ruby Riott, Sarah Logan et Shayna Baszler s’affronteront toutes pour une chance à Becky Lynch! Qui survit aux cinq autres pour se diriger vers WrestleMania?

Drew McIntyre VS MVP!

L’Écossais sexy ne veut pas que quelqu’un essaie de monter ses queues de cochon ou de le conduire en laisse. Montel Vontavius ​​Porter a essayé de faire les deux, et a obtenu un Claymore pour cela! McIntyre en donnera-t-il un autre à MVP pour ramener le clou?

Avant le match, McIntyre a le micro pour dire: «Je vois que tout le monde s’excite ce soir. Cela ne peut signifier qu’une chose. Il n’y a que 48 jours avant WrestleMania. ” Charlotte a déjà pointé le panneau ce soir, donc McIntyre veut aller plus loin. Poinçons tous le signe ensemble! Utilisez le compte à rebours Claymore. Trois, deux, un, POINT! Le voilà! Et maintenant une leçon de géographie rapide. Suplex City est actuellement dans #ClaymoreCountry. Et viens WrestleMania, “nous envahissons Suplex City, démolissons cette chienne au sol, et je quitte Champion de la WWE!” Les fans aiment le son de ça!

Mais mesdames et messieurs, Paul Heyman est là! McIntyre regarde autour de lui au cas où Brock Lesnar se cache. Les fans boo Heyman et Heyman attend. Heyman donne son introduction et dit que si vous voulez que la soirée s’agrandisse, alors la voici! BRRROCK, le champion du monde des poids lourds WWE en titre, en titre et incontesté! LESNARRR! McIntyre est prêt mais les fans huent encore. Oh, désolé, McIntyre pensait-il vraiment que Lesnar serait ici ce soir? Non, non, Heyman veut juste que tout le monde dans l’univers de la WWE sache à quoi cela ressemblera après les mots “Et encore …!” Ces mots seront prononcés après que Lesnar aura battu Ricochet au Super Showdown, et après que Lesnar aura battu McIntyre à WrestleMania. Heyman montre aussi le signe.

McIntyre dit que Heyman peut répéter le nom de Lesnar encore et encore. Heyman peut le dire avant le match, pendant le déjeuner, pendant qu’il se fait manucurer, et quand Lesnar pleure après que McIntyre ait donné le coup d’envoi à Mania pour remporter le championnat de la WWE! Heyman dit qu’il a du respect pour McIntyre. L’avocat n’est pas ici pour débattre de McIntyre. Heyman admire les talents de McIntyre. Mais il y a un homme qui n’est pas un tel fan. C’est l’opposant de McIntyre ce soir, qui a un «grief légitime» à régler avec McIntyre. Alors mesdames et messieurs, Heyman présente M! V! P !! MVP apparaît enfin et il a son propre micro.

“A dessiné.” Oui? M. Heyman n’a aucun problème avec McIntyre, mais MVP a un gros problème. En tant que vieux amis, MVP a invité McIntyre au VIP Lounge et l’a traité avec le respect d’une star de niveau élite. Ils étaient amis, du moins MVP le pensait. Comment McIntyre l’a-t-il remboursé? Oh McIntyre connaît celui-ci: il a donné un coup de pied à MVP! Ha, très drôle. Mais c’était un coup bon marché. MVP promet à whoop McIntyre et McIntyre le verra venir. Sonne la cloche. Et puis le ventouse MVP frappe McIntyre! La cloche n’a pas sonné et le MVP BOOTS McIntyre dans le coin! L’arbitre soutient MVP, mais McIntyre est furieux. Les fans acclament McIntyre alors que la cloche sonne et que McIntyre BOOTS MVP revient!

McIntyre tire MVP vers le haut, enlève le ruban de nez et met MVP dans un coin pour des mains rapides! L’arbitre compte, mais il doit retirer McIntyre du MVP! McIntyre fouette MVP coin à coin mais MVP coude en arrière. MVP s’exécute mais dans le FUTURE SHOCK DDT! McIntyre kips up up! McIntyre arrive dans un coin et les fans s’enflamment. Le compte à rebours recommence! Trois deux un! CLAYMORE! Cover, McIntyre gagne!

Gagnant: Drew McIntyre, par pinfall

BOOM! La Bête fortifie mieux Suplex City, car le roi de Claymore Country vient la conquérir!

La championne de Raw Women, Becky Lynch, est là!

L’Homme ne va pas rester à l’écart, même si elle a des marques de dents de Shayna Baszler dans son cou. Qu’est-ce qu’il y a dans le sac? Nous saurons quand Raw reviendra de la pause.

Raw revient et Becky a un micro. “Washington, j’ai ressenti beaucoup de choses au cours de la semaine dernière.” Becky est venue en Amérique pour chercher sa gloire et sa fortune, et elle s’est rendu compte qu’elle n’avait pas besoin de gloire. Mais elle a une utilité pour la fortune. Ce sac marron est plein de billets de 100 $! Becky explique à WWE Management que c’est elle qui paie maintenant une amende qu’elle s’apprête à infliger lorsqu’elle croise Baszler! “Considérez ceci comme un acompte sur la violence!” Prenez-en plus s’ils le veulent, ou chaque centime qu’elle a. Parce que Becky nous avertit tous que de mauvaises choses vont se produire.

Seuls les animaux vont pour le cou. Et quand ils le font, c’est pour affaiblir leurs proies avant de les tuer. Becky dit à Baszler de regarder le visage de la championne des femmes brutes la plus longue en histoire! “Ai-je l’air d’une proie pour toi?” Becky a affronté une rangée de prétendants assassins, de Natalya à Asuka en passant par Charlotte, Sasha Banks et Ronda Rousey, et quelques autres. Elle les a enlevés parce qu’elle devait le faire. Mais elle s’en prend à Baszler parce qu’elle le veut. Mais alors Shayna est sur le titantron! Regardez Becky, jetez son argent pour quelque chose qu’elle ne fera jamais.

Shayna explique comment cela va se produire: La Reine de pique est dans le match de la Chambre des femmes. Le vainqueur de ce match affrontera Becky à WrestleMania. Et le match de chambre est dans une cage. Baszler est d’abord un combattant en cage. Tout est parfaitement configuré pour que Shayna remporte le titre à Mania. Par conséquent, Baszler va mâcher tout le monde dans ce match. Mais si cela permet à Becky de se sentir mieux, Baszler n’avait pas l’intention de mordre un morceau de Becky. Mais elle l’a quand même fait. Alors maintenant, imaginez ce que Baszler a prévu. “Je vais vous arracher la vie.” Becky la soutiendra à Elimination Chamber. L’Homme accueille le bestial Baszler, mais regrettera-t-il de se prendre la tête d’un animal féroce?

Lana et Lashley rencontrent Garza et Vega.

Et puis Charly Caruso vient d’interviewer les deux duos. Comment s’est passé ce match par équipe? Lana a eu une brillante idée le jour de la Saint-Valentin: quoi de mieux que les deux couples les plus chauds de Raw aujourd’hui pour faire équipe contre leurs ennemis respectifs? C’est une double date brute! Brillant, hein? Vega félicite les jeunes mariés pour leurs noces, mais alors qu’ils font équipe, Garza et Vega sont un couple de gens chauds, ils ne sont PAS un couple. Même chose quand Vega avait Almas à ses côtés. C’est des affaires, de l’argent.

Garza veut que Vega reste calme, nous savons tous à quel point La Muneca est belle. Garza assure également à tous qu’il est juste ici pour le sens des affaires de Vega. Et il n’y a pas de femme qui puisse attacher le dames. Et comme le cousin Carrillo le sait, aucun homme ne peut être à la hauteur de Garza. Lashley et Lana sourient toujours, et ce «double rendez-vous» est à venir!

Rusev & Humberto Carrillo VS Bobby Lashley VS Angel Garza avec Zelina Vega!

#HandsomeRusev et le tout aussi débonnaire Ultimo Ninja sont un duo dynamique. Seront-ils capables de ruiner la première fois de cette super équipe scintillante?

Le retour brut de l’image dans l’image pendant que les équipes trient. Carrillo commence contre Lashley et les fans sont excités pour “Rusev Day!” Lashley met Carrillo dans un coin et le maintient là. Carrillo se glisse dessous et dropkicks back! Carrillo tire des mains rapides mais Lashley le repousse. Lashley bloque le fouet pour inverser, mais les ressorts Carrillo, dans la ceinture de Lashley. Carrillo donne un coup de coude libre et court, mais Lashley le franchit avec une épaule! Lashley fait taire les fans mais Rusev veut après lui. L’arbitre garde Rusev en arrière et Lashley étiquette Garza. Le cousin serre le poignet du cousin, mais les poignées et les roues de carrillo Carrillo sont libres de glisser les bras!

Carrillo court mais Garza se balance sur lui. Carrillo canards mais Garza CHOPS! Vega et Lana sont toutes deux heureuses alors que Garza fouette Carrillo de coin à coin. Carrillo monte et saute, au coup de tête volant Garza! Les fans tirent avec Carrillo alors qu’il entre, mais Garza le met sur le tablier. Carrillo COUPE en arrière, puis le lance-pierre tire Garza loin! Rusev voit Lashley en mouvement et intercepte tandis que le tremplin Carrillo entraîne Garza! Carrillo donne un coup de pied et fouette Garza mais Garza s’inverse. Carrillo monte et redescend mais Garza SHOTGUN dropkicks! VENIR LES PANTALONS! Et il les jette sur Rusev! L’arbitre retient Rusev mais Garza renonce. Garza reçoit un baiser d’une fan féminine! Mais Carrillo DIVES! Le beau Humberto fond la magnifique Garza alors que Raw va se casser!

Raw revient comme Garza snapmares et KICKS Carrillo! Tag à Lashley et ils agrippent Carrillo. Lana et Vega sont toujours heureuses alors que Lashley plane sur Carrillo. Lashley traîne Carrillo juste pour le renverser. Les fans se rallient mais Lashley traîne Carrillo pour une clé en boyau! Lashley a Carrillo dans le rack canadien, mais Carrillo glisse vers le canard et le tremplin, seulement pour se faire prendre! Mais alors Carrillo se glisse hors de l’ascenseur, les canards et esquives à nouveau, seulement pour se faire attraper à nouveau! Le coucher de soleil de Carrillo se retourne, Lashley le traîne et fouette, mais Carrillo fait un saut périlleux au hot tag Rusev! Garza ne fait que se faire écraser par la brute bulgare! Rusev se rallie avec des cordes à linge et un Samoan Drop!

Rusev frappe Lashley puis corner éclabousse Garza, pour OVERHEAD SUPLEX! Splash d’angle et un autre suplex aérien! Couvrir, mais Lashley arrive! Rusev échappe, le coude tombe sur Garza! Rusev jette Lashley dans un coin pour tirer! Garza titube pour rouler Rusev! DEUX!! Coups de pied Rusev, canards Garza, SUPERKICK! Couvrir, mais Carrillo le casse! Maintenant, Lana et Vega sont fous alors que Carrillo fouette Garza. Garza tient des cordes, met Carrillo sur le tablier, mais Carrillo monte et s’arrête alors que le baseball de Garza glisse. Carrillo court à FLY! Le coup direct élimine Garza! Mais Lashley SPEARS Carrillo! Rusev RAMS Lashley! Les fans sont tirés alors que Rusev regarde Garza.

Rusev met Garza dedans et monte en haut. Mais Lashley ancre un pied et l’enzyme Garza! Garza saute en haut, mais Rusev lance des coups de corps pour renverser Garza. MACHKA FLYING HEADBUTT! Couvrir, DEUX !! Garza survit mais Rusev tire encore plus! Rusev crie: «RUSEV !! ÉCRASER!!” Stomp et ACCOLADE, mais Garza glisse! Rusev mule donne des coups de pied, écope mais Lashley distrait. MACHKA KICK! Garza retrousse Rusev, avec des collants !! Garza et Lashley gagnent !!

Gagnants: Bobby Lashley & Angel Garza, par pinfall

El Latino en vole un à la Brute bulgare! Alors Rusev s’en prend à Garza! Rusev frappe et jette Garza dehors tandis que Lashley et Lana s’enfuient. Est-ce que Rusev se vengera de Lashley dans le cadre du match Super Showdown Tuwaiq Gauntlet?

Kairi Sane avec Asuka VS Natalya!

Comme nous l’avons appris, l’Empress of Tomorrow et la Queen of Harts feront partie du match de la Chambre d’élimination des prétendants au Championnat des femmes brutes! Mais pour revenir sur un Raw d’il y a quelques semaines, Natty affrontera d’abord la cohorte d’Asuka dans Pirate Princess! Natty sera-t-elle remboursée par procuration?

Avant le match, Asuka et Kairi utilisent des micros pour se présenter gentiment. “Asuka deeesu ~!” “Kairi deeesu ~!” Ensemble, ils sont les Kabuki Warriors! Cette partie était un peu plus menaçante… Mais Natty, tu vas bien après cet œil au beurre noir qu’Asuka t’a donné? Kairi dit qu’ils ne s’en soucient pas. “On s’en fiche!” C’est devenu une chanson. Asuka promet de battre Natty à l’intérieur de la chambre d’élimination et de passer à WrestleMania, “E-Z P-Z!” Mais ce sera si facile pour Kairi ce soir?

La cloche sonne et Kairi tourne avec Natty. Ils attachent, les ceintures Natty et claquent Kairi. Kairi se lève et coude. Kairi fouette Natty dans un coin et CHOPS! Les fans applaudissent et Kairi rit, mais Natty la met sur le tablier. Kairi épaule, grimpe et saute sur Natty pour rouler. Kairi fait une danse de patte de chat et dit à Natty de «l’embrasser». Natty tourne mais Kairi esquive le disque pour faire face à Natty. Alors Natty SLAPS Kairi! Natty suplexe Kairi et la tient pendant 5 avant de la laisser tomber! Couvrir, DEUX! Natty est après les jambes mais Kairi résiste et rampe jusqu’au bris de corde! L’arbitre soutient Natty, et Kairi ARRIÈRE LES MAINS Natty! Kairi couvre Natty d’un pied tout en faisant des oreilles de chat, DEUX!

La hache de Kairi donne un coup de pied à Natty pendant qu’elle est à terre, puis lui griffe le visage. Les fans se rassemblent pour Natty alors que les clubs de Kairi s’éloignent. Kairi s’enroule sur un jugulaire mais Natty perdure. Natty se bat et monte les coudes en arrière, mais Kairi la jette par les cheveux! Couvrir, UN! L’entraîneur Asuka continue de donner des conseils à Kairi et Kairi enveloppe Natty dans un tronçon de camisole de force. Natty résiste à nouveau alors que Kairi recule. Natty se lève, Kairi devient un sac à dos, mais Natty s’assoit pour un étourdisseur de sac à dos! Kairi se lève, saisissant le coccyx. Elle court dans le coude de Natty, puis dans sa botte. Natty fouette, Kairi s’inverse et envoie Natty dur dans les boucles! Kairi montre ses griffes de chat et fait marcher la planche, pour reculer, au DISQUE! Couvrir, DEUX !!

Natty traîne Kairi, l’ascenseur de l’Alabama, mais Kairi se retourne. Couvrez, DEUX et Kairi saute dans les bras! Natty a les jambes, mais Asuka distrait! Natty laisse tomber le tireur d’élite, et Kairi la fait tomber du tablier! Asuka ROUNDHOUSES Natty pendant que l’arbitre regarde Kairi! Le compte des anneaux commence mais Natty est toujours en baisse à 5! Kairi fait sa danse de patte de chat alors que le nombre augmente, il atteint 10! Kairi gagne!

Vainqueur: Kairi Sane, par décompte

Les guerriers Kabuki célèbrent leur travail d’équipe! Mais Natty utilisera-t-il le match Elimination Chamber comme moyen de se venger?

Raw revient avec Buddy Murphy et The AOP déjà sur le ring.

Les disciples ont un podium et des affiches pour louer leur Messie du lundi soir. Murphy présente «l’homme qui a sauvé à lui seul Monday Night Raw», Seth Rollins! Rollins fait son entrée et seuls les disciples applaudissent en se dirigeant vers le ring. Rollins serre la main de quelques fans en cours de route. Il donne à ses partisans des accolades et des tapotements dans le dos avant de monter sur le podium.

“Merci, Murphy, pour cette aimable présentation, et merci à vous tous de faire de moi l’homme que je suis aujourd’hui!” Rollins dit qu’avant de commencer, il veut parler du mot «sermon». Ce n’est pas quelque chose que Rollins a trouvé, mais c’est ainsi que les pouvoirs qui seront choisis pour annoncer ce moment. Rollins veut juste nous parler honnêtement, mais «sermon» semble approprié, car ce qu’il veut partager est «divin». Il se tourne vers ses cartes de correspondance tandis que les fans huent et se moquent. «Frères et sœurs, nous sommes réunis ici ce soir pour célébrer le progrès!» Nous célébrons l’avenir! Nous célébrons aller de l’avant dans la vision de Rollins! C’est toute notre vision! La phase 1 a rencontré une résistance, mais la semaine dernière a vu sa conclusion. Les fans scandent “You Suck!” mais Rollins souhaite que Washington ait du respect.

Rollins dit que la phase 1 s’est terminée avec la victoire de Kevin Owens, Samoa Joe et les Viking Raiders. Les quatre hommes sur le ring ont prouvé que grâce au sacrifice, à la dévotion et à la croyance, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez! “Mais maintenant, le travail commence.” Rollins ne prend pas la responsabilité de notre Messie du lundi soir à la légère. La phase 2 ne sera pas facile. Les fans chantent toujours “You Suck!” Rollins comprend leur confusion et leur douleur. La phase 2 ne sera pas facile mais elle est nécessaire pour «le plus grand bien!» Il est maintenant temps pour nous de rechercher les faibles, les moindres et les non-conformes. «Nous devons trouver les failles du système et les réhabiliter, si nous le pouvons. Et les éradiquer, si nous le devons. »

Rollins dit à son «peuple» que ce n’est ni une promesse ni une menace. Cela vient de son cœur. “Ceci est l’Évangile.” S’il y a des superstars de la WWE qui ne sont toujours pas conformes, elles subiront le même sort que les faibles Kevin, Joe et Viking Raiders! Si vous vous tenez sur la voie du progrès, sur le chemin de… Voici les Viking Raiders! Erik et Ivar se précipitent sur le ring, mais les AOP sont sur leur chemin! Ces quatre géants se bagarrent alors que Rollins et Murphy s’enfuient! Murphy revient en courant mais se met à genoux d’Ivar et d’Erik! Ensuite, les Raiders jettent Rezar dans un poste! Et double genou Akam vers le bas! Rollins est furieux, mais il n’est pas sans un morceau de l’action que Kevin donne à Rollins un STUNNER! La phase 2 a commencé, mais comment se terminera-t-elle?

Raw trouve Rollins se regroupant avec ses partisans dans les coulisses.

Et Charly Caruso lui demande si le sermon va mal. Oh ~, les dernières nouvelles ~! Les seuls qui respectent Rollins sont les hommes qui l’entourent. Kevin et les Raiders veulent se battre? Ils vont se battre contre les disciples, CE SOIR!

Les OC sont là à 100%!

AJ Styles est de retour en action après cette blessure à l’épaule lors du Royal Rumble, et il mène ses Good Brothers sur le ring. Le Phenomenal One attrape un micro et dit: «C’est vrai! Régaler vos yeux! Le phénoménal A! J! Styles est de retour sur Monday Night Raw! » Que serait la saison de WrestleMania sans lui? Luke Gallows dit que “l’oncle Allen” est à son meilleur lorsque le signe WrestleMania est en place. Ils pointent le signe! Et Karl Anderson dit qu’en ce qui concerne l’OC, Styles est le NOUVEAU Mr. WrestleMania. Styles dit que c’est la chose la plus douce qu’Anderson ait jamais dite. Et étant l’homme humble que Styles est, il est la plus grande superstar de toutes les listes de la WWE. Et de n’importe quelle époque.

Mais il y a ceux qui critiquent les styles. Mais Styles dit que lorsqu’il remporte le match gantelet, personne ne peut rien dire, à l’exception de Styles. Et Styles dira: “Qui est le prochain?” Peu importe qui c’est, mais ce sera peut-être le champion de la WWE. Il pourrait s’agir de Brock Lesnar, Drew McIntyre, Roman Reigns, Ricochet, The Undertaker, Shawn Michaels, Razor Ramon, Diesel, Sting, Hulk Hogan, ou même l’ensemble du nWo, Too Sweet. Quand Styles montre sa domination à Super Showdown – En parlant de Super Showdown, voici Ricochet! The One and Only monte sur le ring, mais Styles ne laissera pas encore «Little Ricky» répondre. Styles plaisantait simplement sur le fait que Ricochet était champion. Les styles étaient juste sympas. Personne ne croit qu’il sera jamais champion du monde. Qu’est-ce que Ricochet a fait pour mériter le match pour le titre, de toute façon?

Ricochet dit que ça va, c’est juste l’opinion de Styles. Mais Ricochet dit que cela leur plaise ou non, Ricochet a remporté son match pour le titre. Au Super Showdown, Ricochet fera l’impossible et battra Brock Lesnar! L’OC rit. Oh c’est bon de les voir de bonne humeur. Alors qu’en est-il de Ricochet le prouve dans un match avec Styles, en ce moment? Les fans veulent voir ça mais le CO dit “Whoa whoa whoa!” Anderson ne laissera pas le retour de Styles à Raw contre le non-bon frère. Donc, si Ricochet veut se battre, et Anderson est l’homme le plus dur du bâtiment, il accepte. Ricochet prouvera-t-il qu’il est prêt à affronter la mitrailleuse?

Ricochet VS Karl Anderson avec le CO!

La cloche sonne et Anderson tourne avec Ricochet. Anderson donne un coup de pied bas puis frappe Ricochet. Il fouette mais Ricochet roule sur le dos d’Anderson. Ricochet fait un saut périlleux sous le ressort et le casque Anderson! Ensuite, déposez-le! Anderson renonce, Ricochet prend de la vitesse et Vole! Coup direct à la rampe! Les fans s’enflamment avec Ricochet alors que Styles dit que ce n’est pas juste parce qu’Anderson n’était pas prêt! Raw entre en scène alors que Ricochet remet Anderson sur le ring.

Ricochet vise mais Gallows distrait. Anderson fait tomber Ricochet du tablier et distrait l’arbitre, et Styles CLOBBERS Ricochet! L’OC utilise à nouveau les chiffres à son avantage mais l’arbitre se rend compte de ce qui s’est passé. La référence EJECTS Styles and Gallows! Styles et Gallows protestent, tout comme Anderson, mais l’arbitre établit la loi. Anderson est désormais seul alors que le compte des anneaux commence sur Ricochet. Anderson va chercher Ricochet dans le ring et le fouette de coin en coin! Ricochet frappe les boucles puis le tapis, puis Anderson pleut les droits. Anderson tire et traque Ricochet dans un coin.

Anderson revient en arrière pour laisser tomber Ricochet haut et fort! Couvrir, DEUX! Anderson enroule un jugulaire et broie Ricochet. Ricochet endures as Anderson grinds him down. Ricochet fights his way up, but Anderson knees low! Anderson scoops Ricochet for a backbreaker! Cover, TWO! Anderson keeps on Ricochet in the corner with palms to the face! The ref backs Anderson off but he goes after Ricochet with stomps. Anderson drags Ricochet up to snapmare and dig an elbow into Ricochet’s face! The ref counts and Anderson lets up, to then kick Ricochet while he’s down.

Raw returns to single picture as Anderson drags Ricochet up, but Ricochet cradle counters! TWO, and Ricochet tries a school boy, TWO! Anderson ducks a punch to hit a neckbreaker! Cover, TWO! Anderson grinds Ricochet down with another chinlock, but fans rally up. Ricochet fights to his feet and throws body shots. Anderson European Uppercuts and whips Ricochet to ropes. Ricochet holds ropes to elbow Anderson away. Ricochet boots Anderson away to somersault shotgun dropkick! Both men are down and fans rally up again. Ricochet and Anderson slowly stand. Ricochet counter punches, bobs ‘n’ weaves with Anderson, then whips, Anderson reverses but Ricochet rallies with clotheslines! Fireman’s carry but Anderson sips out to shove.

Ricochet goes up, out, counter punches and buckle bumps Anderson. Ricochet KICKS Anderson off the buckle! then springboards for the crossbody! But he doesn’t cover there, he hits a standing shooting star! Cover, TWO!! Ricochet drags Anderson to a drop zone to go up top! Ricochet 630, but he has to bail out! Anderson runs in but gets a boot! Ricochet runs, into a SPINE BUSTER! Cover, TWO!! Anderson drags Ricochet up, hangs him up on the ropes, but Ricochet slips off. Anderson standard suplexes but Ricochet lands on his feet! Ricochet SUPERKICKS! And fireman’s carries, to a falling PELE! Cover, Ricochet wins!

Winner: Ricochet, by pinfall

The One and Only conquers the Machine Gun, but can he conquer the Conqueror to shock the world?

Backstage interview with Liv Morgan.

Liv, Ruby Riott and Sarah Logan are all in the Elimination Chamber. Ruby takes credit for everything in Liv’s career. What does Liv say in response? “I was excited as anyone to see one of my closest friends return after battling back an injury. I was just as surprised as everyone else when Ruby Riott appeared.” In that moment, the rush of emotion she felt was one of the best moments of her career. But then it quickly turned into one of the worst as Ruby threw the Riott Squad days away.

Being betrayed by someone who meant that much to you could break anyone. It would’ve broken Liv. But she is not the “puppy on a leash.” Liv found a home in her own skin by looking to the future. And in the future, Liv steps into the Chamber to eliminate Ruby and move on to WrestleMania! Will karma come to make Ruby regret her return?

Six Man Tag: Buddy Murphy & The Authors of Pain VS Kevin Owens & The Viking Raiders!

Phase 2 begins with a huge rematch from the Elimination Tag match a couple weeks ago. Rollins helped his followers win that one, but will it go that way again tonight?

Raw returns again as Murphy starts with Kevin. The bell rings and Kevin dropkicks Murphy right away! Kevin throws hands on Murphy in the corner but the ref backs him off. Fans fire up as Kevin tells the AOP to “SUCK IT!” Kevin fires off more hands on Murphy then bumps him off buckles. Tag to Ivar and Ivar throws big hands. Ivar throws body shots and double chops before he scoops. Murphy slips out and waistlocks but Ivar bucks him off to run him over! Ivar drags Murphy up and puts him in the corner to tag Erik The Viking Raiders ram shoulders into Murphy, then Erik throws knees.

Erik whips Murphy and runs him over! He keeps Murphy from the AOP and brings Murphy back to the corner. Tag to Kevin and Kevin CHOPS Murphy! Kevin throws in knees then CHOPS Murphy again. Kevin whips and runs Murphy over with an elbow! He asks the disciples, “Where’s your little b*tch now?!” The AOP are angry but Kevin drags Murphy away. Kevin throws body shots and tags Erik back in. Erik throws big forearms then tags in Ivar. Ivar rams his shoulders into Murphy then snapmares him down for a fist drop! Ivar grinds his forearm into Murphy’s face before throwing crossface forearms.

Fans rally as Ivar scoops Murphy and tags Erik. Ivar slams Murphy down, then Erik scoop slams Ivar onto Murphy! Cover, TWO! Erik glares at the AOP as he drags Murphy up. Murphy jawbreakers and tags out to Akam! Akam and Erik stare down and start shoving. Erik throws a forearm but Akam returns it, and it’s a barwl! Fans fire up as this gets fast and furious! Erik knees and rocks Akam, then tags in Ivar. The Raiders knee Akam back and forth! The fans fire up as Ivar tags Erik back in. Erik rams his shoulders into Akam then wrenches to a whip. Akam reverses and hits a powerslam! Akam hammers away on Erik but the ref backs him off. Fans duel over AOP as Rezar tags in. They give Erik an atomic KNEE SMASH! Cover, TWO!

Rezar grinds his forearm into Erik’s face but Erik fights back with a body scissors. Rezar smashes Erik then drags him over. Tag to Akam and the AOP mug Erik with big knees to the ribs! The ref backs Rezar off and Akam ROCKS Erik! Akam talks trash as fans chant for Kevin. Akam grinds his boot into Erik but lets up at 4. Tag to Murphy and Murphy mugs Erik. Murphy snapmares Erik to KICK him down! Cover, TWO! Murphy clamps on tight with a chinlock and grinds Erik down. Erik fights his way up and out but Murphy elbows him down. Murphy bumps Erik off buckles then tags in Rezar. Rezar throws big hands then tags in Akam.

Rezar sucker punches Ivar! Kevin avoids the shot, and Erik fights the AOP. The AOP whip but Erik sends Rezar out! Erik rocks Akam, Ace Ten Mao! Fans fire up as Erik and Akam crawl for their corners. Hot tags to Kevin and Murphy! Murphy runs into Kevin’s lariat! And double ax handles! Kevin whips but Murphy kicks him back, only for Kevin to LARIAT! Fans fire up as Kevin drops the senton! Kevin aims but runs into a boot! Raw goes picture in picture as Kevin catches Murphy for a tilt-o-whirl backbreaker! Kevin aims and runs corner to corner, CANNONBALL! Direct hit and fans are fired up! Kevin goes up and up and VADER BOMBS! Cover, TWO!!

Kevin keeps his focus as Murphy survives. Kevin hears the fans chanting, and he whips Murphy for the POP-UP- No! Murphy slips out, elbows back and fires off a strike fest! Kevin avoids the knee to enziguri Murphy! And hit a DDT! Cover, TWO!! Murphy still lives! Kevin heads up top but has to fight Rezar off. And Akam, too! Kevin finishes climbing, but Murphy trips him up! Kevin tumbles down off the top and Murphy tags Rezar. Rezar drags Kevin out to throw him into barriers! And again! Rezar puts Kevin back in the ring and rains down right hands! Rezar sits Kevin up for a neck wrench! Kevin endures and reaches for his partners as Rezar cranks harder.

Kevin fights his way up to his feet, throws body shots, but Rezar hits an STO! Raw returns to single picture as Rezar rains down more hammering fists! The fans boo and the ref backs Rezar off, but Akam tags in. The AOP bring Kevin up to mug with stomps! Akam covers, TWO, and Akam hammers on Kevin more. Akam puts Kevin in the corner to tag in Murphy. Murphy stomps a mudhole into Kevin then backs off to soak up the heat. Kevin SLAPS Murphy. And SUPERKICKS! And SUPERKICKS! Both men are down but fans rally as they crawl for their corners. Murphy drags Kevin to his corner and Rezar tags in. Rezar rains down more furious fists but the ref backs him off.

Rezar drags Kevin up with a guillotine facelock but fans rally. Kevin works towards his corner, but Rezar powers him all the way back! Rezar throws knee after knee then tags Murphy back in. Murphy mugs Kevin more then covers. ONE, but Murphy drags Kevin back up. Kevin ROCKS Murphy with a right! Murphy hits back and we have another brawl! Murphy knees low, elbows then runs, but into a BIG right! Both men are down again and fans fire up. Murphy crawls, tag to Rezar! hot tag to Ivar! The War Bear BOOTS Rezar, scoops and sidewalk slams Akam! BASEMENT SPLASH! Ivar sees Murphy coming, dodges and heel kicks!

Fans fire up as Ivar whips Rezar corner to corner. Rezar reverses but runs into a seated senton! Ivar cartwheel clotheslines Akam! Washington is thunderous as Erik tags in. Ivar corner clotheslines Rezar, Erik adds shotgun knees! Erik picks up Ivar for the human weapon hip attack! Tag to Kevin and Kevin hurries up top, SWANTON BOMB! Cover, TWO!! Rezar survives but fans keep rallying. Kevin watches Rezar rise, kicks, but no stunner! Rezar LARIATS Kevin down! Tag to Murphy and Murphy climbs up top. Murphy leaps, but Kevin gets under. Murphy turns around, into the POP-UP BOMB! Cover but Akam breaks it!

Erik throws Akam out and the Raiders see the AOP together. The Raiders run and DOUBLE DIVE! The four big men wipe out at ringside! Murphy runs in, but gets a STUNNER! But here comes Rollins!! Rollins attacks Kevin!!

Winners: Kevin Owens & The Viking Raiders, by disqualification

The Monday Night Messiah will not let Raw end with Kevin standing tall! Rollins stomps and punches Kevin while he’s down, then takes off the jacket. The AOP throw the Viking Raiders into barriers, then help Rollins beat down Kevin! Murphy joins in for a 4v1, but Rollins grabs himself a mic. “I told you this is what would happen if you stood in the way of progress!” Rollins told Kevin this is what would happen if you resisted Rollins’ “vision.” Kevin has tried to crucify Rollins since day one. So now, they will crucify Kevin! But here come the STREET PROFITS! Kevin’s other allies run down the ramp, and Angelo Dawkins BODY CHECKS Murphy!

Montez Ford climbs up top quick and springboards to crossbody Akam! Dawkins SPEARS Rezar! Rollins goes after the Profits but the Raiders add on. Now Rollins is in a 4v1! Rollins retreats so the AOP and Murphy take the beating in his place! Rollins is again on the stage in anger as Dawkins gives Murphy a SPINE BUSTER! Ivar and Ford are on opposite corners as Murphy and Akam are in the drop zones! Erik gives Rezar to Kevin’s STUNNER, then we get DOUBLE SPLASHES!! The Raw Resistance is stronger than ever! Will this be the alliance needed to deny Rollins his vision?

My Thoughts:

A pretty good Raw episode, though with a lot I don’t really get. Do we really need a Women’s Elimination Chamber match to determine a Raw Women’s Championship challenger? We all know it’ll be Shayna Baszler in the end. I suppose it does help get a lot in one match, such as the growing feuds of Liv VS Ruby and Asuka VS Natty, but it’s all going to be fodder for Shayna. Are there fans watching now that weren’t watching during Survivor Series? Are there really fans that didn’t see Shayna take the Women’s Champions Triple Threat? This Chamber match seems to be about summarizing Shayna running through the same handful of opponents to establish herself instead of making way for other Chamber matches.

Kairi VS Natty was still a good match, and this could still result in a Women’s Tag Team Championship story along the Road to WrestleMania. I feel like Natty and Beth Phoenix might reunite, and I’m still waiting on Paige giving the Kabuki Warriors payback for the mist. And speaking of payback, after Orton decimates Matt Hardy again, I wouldn’t be surprised if this was a way to give Jeff Hardy his return to Raw. Jeff has had his history with Orton in recent years, and it would be a big story for Raw to have Jeff fight Orton while Edge “recovers” and prepares for WrestleMania.

I’m very disappointed in the handling of the WWE 24/7 Championship tonight. I know WWE, through Mojo Rawley, said they’d take the 24/7 Championship more seriously, but I don’t think they’re taking it seriously. A Triple Threat that gets triple “jobber entrances,” and then it happens so quick with no real segments planned after? Vraiment? Aleister VS Rowan was a great match, but I’m still waiting on the day Aleister and the 24/7 title cross paths. Ricochet had a good filler match with Anderson, and it was a subtle way of reintroducing Styles while also covering for that he might not be 100% yet. Styles will surely be ready in time for Super Showdown, or else they wouldn’t even put him in the gauntlet. Also I just realized the only superstars in that match are from Raw. I guess Fox doesn’t want direct affiliation with Saudi Arabia.

Speaking of those other gauntlet competitors, I actually really liked the crossing of stories in Rusev-Carrillo VS Lashley-Garza. I also expected a moment after where Vega and Lana would argue about why they lost, but maybe that’ll be next week. Still hoping that with Almas back with Super Showdown, there is a stable formed so that Almas and Garza can both be Vega guys. Not sure how that’ll shake out for the WWE Untied States Championship, but it hopefully still becomes part of Elimination Chamber in a Men’s Chamber match.

And while I cringed hard at hearing Rollins was going to “give a sermon,” it was a good set-up for Kevin and his forces to strike. The Six Man main event we got was pretty great, even with Rollins interfering. I was surprised the Profits didn’t join this story sooner, or even before the Viking Raiders, but the Raw Tag Team titles needed to be part of this first, it seems. I wonder if this results in an Elimination Chamber match for the Raw Tag titles, where it is Rollins-Murphy, The AOP, the Viking Raiders, the Profits, Kevin-Joe and The OC in, with the OC being the only team that doesn’t care about Rollins’ vision for Raw and only about being the best team on Raw again. It might not be going that way but something about it makes sense.

My Score: 8/10