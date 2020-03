Résultats bruts de la WWE du lundi soir: 23 mars 2020

À seulement quelques dizaines de jours avant un WrestleMania de deux nuits, Raw a la réponse de Randy Orton au défi d’Edge ainsi que BRRROCK! LESNARRR!

Extrait de WWE Royal Rumble 2015 – Triple menace du Championnat du monde de la WWE: Brock Lesnar VS John Cena VS Seth Rollins.Andrade Almas & Angel Garza w / Zelina Vega VS Ricochet & Cedric Alexander; Almas et Garza gagnent.Les Street Profits VS Shane Thorne et Brendan Vink; The Street Profits gagne.Aleister Black VS Leon Ruff; Aleister gagne.De la WWE WrestleMania 34 – SmackDown Women’s Championship: Charlotte Flair VS Asuka.

Paul Heyman aborde l’univers de la WWE.

L’avocat du champion du monde des poids lourds WWE en titre, en titre et incontesté, ouvre Raw et dit que pendant 18 ans, “sans l’ombre d’un doute”, son client a été la force la plus dominante de la WWE. La liste des victimes est interminable. Roman Reigns, Seth Rollins, Randy Orton, Hulk Hogan, The Rock, Ric Flair, Stone Cold Steve Austin, John Cena et même The Undertaker et sa séquence invaincue WrestleMania. “Personne n’a jamais été aussi dominant depuis si longtemps.”

Mais Drew McIntyre supplie de différer. Voici un choc: tout ce que Heyman vient de dire est vrai. Il n’y a jamais eu personne dans la WWE qui ait dominé et conquis comme Lesnar. Jusqu’à ce que Lesnar rencontre McIntyre au Royal Rumble 2020. Sweet Sixteen était le Scottish Stud, et il a étonné le monde en éliminant Lesnar. Si Lesnar pense que c’est un coup de chance, comment l’appelle-t-il quand McIntyre lui a donné TROIS Claymores en une nuit? McIntyre ne fait pas de promesses qu’il ne peut pas sauvegarder, il choisira donc ses mots très soigneusement. Il incarnera à nouveau Claymore Lesnar et l’épinglera pour devenir le NOUVEAU champion du monde des poids lourds WWE en titre, incontesté à WrestleMania!

Raw va maintenant à Heyman et Lesnar sur le ring.

Une fois de plus, l’Avocat se présente lui-même et le champion du monde de la WWE incontesté, en titre, Brock Lesnar. “Mesdames et messieurs, soyons tous honnêtes les uns avec les autres pour un changement ici.” Ce sont des temps vraiment incertains. Et en ce moment, où nous avons tous besoin d’une certitude, Heyman nous donne cette certitude à Brock Lensar. McIntyre peut faire tout ce qu’il veut, de l’entraînement de son cul au combat avec des artistes martiaux mixtes, mais McIntyre ne peut pas battre Brock Lesnar. Et certainement pas ce WrestleMania le plus unique, le plus extraordinaire qui soit «trop grand pour une nuit».

McIntyre pourrait prier Dieu sur les mains et les genoux, mais il n’obtiendra qu’un signal occupé. La prochaine fois que McIntyre priera pour Mania, Lesnar répondra par une réponse «rapide et indolore». Mais après le Royal Rumble et Brooklyn, ça ne sera pas du tout indolore. Ce que McIntyre a accompli au Royal Rumble, puis à Brooklyn, c’est déjà un homme fait! Il est déjà un joueur de l’événement principal juste pour le combat qu’il a mené à Lensar. Mais Heyman nous assure tous, quand tout sera fini, McIntyre sera juste un autre “b * tch” qui a essayé d’arrêter le plus grand champion de la WWE “alors, maintenant et pour toujours”, BRRROCK, LESNARRR! Un héritage se poursuivra-t-il ou une nouvelle ère s’élèvera-t-elle lorsque WrestleMania ne sera pas une mais deux nuits cette année?

De WWE Royal Rumble 2015 – Triple menace du Championnat du monde de la WWE: Brock Lesnar VS John Cena VS Seth Rollins!

Pour donner un contexte à la domination de The Beast, Raw le revit en affrontant à la fois le visage qui dirige le lieu et l’architecte, avant lundi-soir-messie.

Les présentations sont faites, Philly boos Cena et sont divisées sur Mr. Money in the Bank. La ceinture est levée et la route vers WrestleMania pourrait changer ici!

Lesnar précipite Rollins mais Rollins renonce et Cena s’en prend à Lesnar! Lesnar obtient Cena dans une ceinture pour un Suplex allemand! C’est un! Lesnar plane sur Cena pendant que Rollins regarde, et Lesnar donne à Cena un autre Suplex allemand! Rollins se précipite, mais Lesnar le fait monter dans la cage d’un pompier! J&J Security se précipite pour sauver Rollins, mais Lesnar leur donne un DOUBLE SUPLEX ALLEMAND! Cena se cache derrière Lesnar et obtient son propre véhicule de pompier. Lesnar se dérobe et enfonce Cena dans l’enziguri de Rollins! Lesnar attrape Rollins pour un énorme tirage au sort! Rollins titube mais Lesnar lui donne de gros genoux à l’estomac. Lesnar traque Rollins dans les cordes, les ceintures et les SUPLEXES ALLEMANDS! Cela fait quatre! Ou cinq puisque J&J était un double.

Cena arrive mais obtient un autre ALLEMAND pour lui! Les fans acclament The Beast alors qu’il se tient debout. Rollins titube en premier mais Lesnar le met à genoux. Lesnar traîne Cena pour le prendre en photo sur le ring! Lesnar s’en va et donne à Rollins un autre Suplex allemand! Rollins et Cena bafouillent tandis que Lesnar fait les cent pas. Lesnar entraîne Cena pour un autre suplex snap! Philly applaudit Lesnar et Lesnar donne à Rollins un GRAND instantané! Rollins se retrouve hors du ring! Lesnar traîne Cena pour lui lancer des coups de corps. Les fans chantent “E C DUB!” pour Heyman alors que son client attrape le bras de Cena! Lesnar a un Kimura et des ciseaux pour le corps! Cena endure et parvient à se mettre sous tension. Il parvient à soulever Lesnar du sol! Rollins vole avec un genou volant et il les sort tous les deux!

Lesnar titube mais Rollins lui donne un coup de pied dans la jambe. Rollins continue de lancer des coups de pied et même des faiseurs de foin. Lesnar s’agenouille mais Cena jette la main sur Lesnar! Rollins et Cena travaillent ensemble pour doubler le suplex Lesnar! Cena fireman’s transporte Lesnar pour un RÉGLAGE DE L’ATTITUDE! Mais Rollins jette Cena et couvre Lesnar, ONE !! Cena revient pleuvoir les mains droites sur Lesnar mais Lesnar s’agenouille. Lesnar agenouille Rollins puis le jette dehors. Lesnar traîne Cena pour un jeu d’enfant! Cena se sauve et Raw fait une pause.

Raw revient alors que Cena prend UN AUTRE Suplex Allemand! Lesnar entraîne Cena à nouveau pour UN AUTRE! Lesnar tient bon mais Rollins le SUPERKICKS loin! Rollins s’appuie sur des cordes pour rester debout, puis il court vers KNEE Lesnar dans le dos! Lesnar est sorti mais Cena donne à Rollins un scoop Falcon Arrow! Couvrir, DEUX! Heyman fait le tour de son client pendant que Rollins et Cena se lèvent lentement. Cena entre en courant mais Rollins lui donne un coup de coude. Rollins saute pour frapper un BLOCKBUSTER volant! Couvrir, mais Lesnar le casse! Lesnar clubs Rollins sur le dos, et encore. Lesnar jette Rollins dehors mais Cena riposte avec des coups de corps! Cena court mais Lesnar reste en dehors de la corde à linge. Cena continue d’essayer et finit par descendre Lesnar! Mais Rollins traîne Cena!

Rollins grimpe et tremplins, mais dans la voiture du pompier! F5 !! Couvrez, mais Cena le casse! Cena sauve le match et Rollins s’échappe, pour flopter du ring. Lesnar entraîne Cena pour un autre SUPLEX ALLEMAND! Lesnar plane sur Cena avant de sortir. Il nettoie le bureau d’annonce, pour le plus grand plaisir de Philly! Il écrase même un moniteur sur les marches en acier juste pour évacuer sa frustration. Mais il revient à Cena pour obtenir UN AUTRE AA! Et un autre! Lesnar est en place mais Cena lui donne un TROISIÈME AA DE SUITE !! Couverture, Rollins fait glisser Cena hors de la couverture! Rollins jette Cena dans les marches! Rollins donne un coup de pied à Lesnar !! Couvrir, mais Cena le casse à nouveau! Les trois hommes sont à terre et Heyman remercie Dieu. Philly dit “C’est génial!”

Lesnar rampe hors du ring mais Cena le suit. Heyman entraîne Lesnar et Lesnar est de retour sur ses pieds. Lesnar boitille toujours mais Cena le RAMS à travers les barrières !! Philly perd son esprit sur celui-là! Cena parvient à se relever de l’épave et Lesnar s’agite toujours. Cena revient sur le ring et parvient à se hisser. Mais Lesnar se lève et Cena se précipite pour le jeter sur des marches d’acier! Heyman lui-même se libère à peine de cette épave! Cena ramasse une partie des marches en acier et les ramène dans Lesnar! Lesnar se retrouve sur le bureau, mais Rollins détruit Cena avec un dropkick! Rollins FROG éclabousse LESNAR, À TRAVERS LA TABLE !! Philly est tonnerre alors que Raw va se casser!

Raw revient à nouveau alors que Philly déclare à nouveau: “C’est génial!” Cena rampe après Rollins et l’amène sur le ring. Cena quitte Lesnar pour les morts et les fans boo. Mais Rollins met Cena dans un berceau, DEUX! SUPERKICK! Couvrir, DEUX! Rollins est frustré et endolori mais lui et Cena restent assis. Cena arrive dans un coin, et lui et Rollins se lèvent lentement. Rollins arrive mais Cena le fait monter au portier du pompier! AA mais Rollins sort les mains! Pour courir dans une bombe pop-up! Couvrir, DEUX !! Rollins survit mais les deux hommes sont à terre. Heyman crie pour les médecins parce qu’il craint que Lesnar ne soit trop blessé pour se battre. Cena se traîne vers Rollins au tablier et le ramène au coin.

Cena traîne Rollins vers le haut, mais Rollins résiste au superplex. Rollins ratisse les yeux de Cena et se lève! Sunset flip et RUNNING BUCKLE BOMB! Couvrir, DEUX! Rollins est à bout de souffle mais il doit continuer. Il arrive dans un coin pendant que Cena remue. Les fans se rassemblent alors que Rollins arrive, mais Cena le fait trébucher! Cena obtient le STF !! Rollins rampe et atteint, mais J&J attaque! Mercury et Noble peuvent attaquer sans disqualifier Rollins, et c’est ce qu’ils font! Les médecins font sortir une civière pour Lesnar alors que Rollins fait glisser Cena par J&J. Ils se moquent du Bouclier avec la TRIPLE POWERBOMB !! Couvrir, DEUX!?! Cena survit à nouveau et Raw prend une pause.

Raw revient à nouveau et Rollins s’empare de la mallette MITB. Pas pour encaisser, mais pour viser Cena! Mais Cena dumps Rollins! Cena jette Noble dans Mercure et les ramasse tous les deux! J&J obtient un double AA !! Cena attrape Rollins pour un AA !! Couvrir, DEUX!?! Philly est de nouveau tonitruante car les deux hommes sont de nouveau à terre! Les médecins assistent toujours à Lesnar alors que les fans se rassemblent et se battent en duel. Rollins et Cena se lèvent et commencent à lancer des foin! Ils vont et viennent, et le pompier de Cena porte. Rollins glisse, le mulet donne un coup de pied mais se heurte à un autre portage. Rollins s’échappe à nouveau vers l’enziguri! Puis il court à CURB STOMP !! Couvrir, DEUX!?!? Cena survit encore une fois et Rollins ne peut pas le croire! Rollins regarde Cena comme s’il avait vu un fantôme. Mais il va pour fauché et monte en haut.

Rollins PHOENIX SPLASH !! Mais Lesnar se lève? !!? SUPLEX OU ROLLINS ALLEMAND !! ALLEMAND POUR CENA !! Mais comment?!? Lesnar le foudroie alors qu’il a Rollins pour un autre, mais Rollins atterrit sur ses pieds! COUP D’OEIL! Et un autre! Rollins met la tête de Lesnar sur le boîtier, mais Lesnar obtient un portage de pompier, pour un F5 !!! Cover, Lesnar gagne !!

Vainqueur: Brock Lesnar, par pinfall (toujours Champion du Monde WWE)

La Bête est la Bête parce qu’elle est inhumaine! Et maintenant, il se dirige vers l’événement principal de WrestleMania 31!

Mais c’était en 2015. Lesnar continuera-t-il son héritage dans la nouvelle décennie? Ou le temps de McIntyre arrivera-t-il enfin?

Les OC sont là!

AJ Styles et les Good Brothers sont de retour, même après le passage à tabac de The Undertaker contre Luke Gallows et Karl Anderson la semaine dernière. Styles dit que «pour la première fois dans l’histoire de la WWE, WrestleMania est tout simplement trop grand pour une seule nuit». Et maintenant, c’est officiel: Styles VS Taker 1v1! Les styles ne se soucient pas de la nuit, ce pourrait être l’un ou l’autre. Mais peut-être que Taker s’en soucie, car qui sait quand Michelle le laissera sortir de la maison. Taker n’a aucun contrôle sur quoi que ce soit! Comme la semaine dernière, Taker avait son grand pantalon de maman enceinte extensible! Peut-être aussi avec Depends. Mais Gallows sait à quoi s’adresse Styles: le pantalon de maternité. Droite! Et en plus de cela, Taker était comme un chien gothique, le Bounty Hunter, ou peut-être le Tiger King. Douce brûlure!

Mais en parlant de tigres, est-ce que quelqu’un a vu le Twitter de Taker? C’est ridicule en soi, Taker sur Twitter. Mais il y avait cette vidéo où Taker nageait avec un tigre au Myrtle Beach Safari. Ne croyez pas le mot du CO, regardez. Des séquences vidéo de Taker, Michelle et un jeune tigre dans une piscine, branchant un organisme de bienfaisance pour aider à la fois l’environnement et la population de tigres. Wow, yeesh! C’est réel. “Ce gars parle de tigres.” Qui est cet homme? At-il perdu le contrôle de sa vie? Depuis qu’il a perdu The Streak, Taker n’a plus été le même depuis. Le style veut prendre l’âme de Taker, mais peut-être que la femme Michelle l’a déjà fait. La mystique a disparu mais cela s’est produit il y a longtemps. Taker’s sur les réseaux sociaux donnant des J’aime et publiant des selfies. “Qui est cet homme?!”

Les styles ne veulent pas de Mark Calaway qui écrit des choses sur les réseaux sociaux. Il veut Taker d’antan! Mais cet homme est introuvable. Mais… les styles donneront aux fans ce qu’ils veulent! Styles promet que les fans obtiendront ce qu’ils veulent voir. “Je vais ramener The Dead Man dans un match où il aimerait être.” Ce sera… UN MATCH BONEYARD! «C’est ton match, Taker! Ceci est pour vous!” Styles dit que quand c’est fini, il a l’endroit idéal pour enterrer Taker. Ironiquement, c’est le même complot que sa femme, Michelle, a choisi quand elle a enterré la carrière de Taker. GOTEE! Mais des mots forts et un choix audacieux, Styles gagnera-t-il ce match Boneyard au nom inquiétant?

Raw a de grandes nouvelles pour WrestleMania!

Les Street Profits défendront les championnats Raw Tag Team contre l’écurie de Zelina Vega! El Idolo et El Latino deviendront-ils tous les deux des campeurs dans le cadre de ce week-end historique de WrestleMania?

Entretien en coulisses avec Zelina Vega et son équipe.

Vega sort Charly Caruso de son étourdissement en regardant Garza, et elle demande comment les «clients» se préparent pour le match. Oh regarde, c’est Charly! Elle a l’air… peut-être pas «bonne», mais… Et en ce qui concerne leur équipe, ils nous montreront ce soir pourquoi ils sont l’équipe la plus talentueuse et charismatique de la WWE. Ensuite, Almas sera le champion le plus décoré de toute la WWE. Après Mania, les Profits peuvent faire la fête tout ce qu’ils veulent, mais ce ne sera pas avec les titres. Les profits veulent de la fumée, mais Almas et Garza veulent de l’or. Et ce sont des hommes qui savent ce qu’ils veulent. Est-ce que Almas et Garza seront tous les deux en or?

Andrade Almas et Angel Garza avec Zelina Vega VS Ricochet et Cedric Alexander!

L’équipe de La Muneca affronte une autre nouvelle équipe alors que The One and Only s’associe au Ebony Lion. Ce match rapide et furieux sera-t-il un peu plus qu’une mise au point pour l’alliance mortelle Latino?

Alexander et Ricochet sont prêts à tout alors qu’Almas et Garza flanquent le ring. Les équipes se calment et vont dans leurs coins. Almas et Ricochet commencent, et Almas précipite Ricochet à la cloche! Ricochet bloque la botte et jette les avant-bras et les CHOPS en arrière! Ricochet fouette Almas mais Almas se libère pour lancer les avant-bras et les CHOPS! Almas BOOTS Ricochet à terre et Garza encourage son partenaire. Almas fouette Ricochet mais Ricochet roule sur le dos puis se penche sous le casque à ressort, et dropkick! Couvrir, DEUX! Almas recule et marque Garza, mais l’arbitre voit que Garza n’avait pas la corde du tag. L’arbitre amène Garza au coin, et le ventouse d’Almas frappe Ricochet!

Ricochet se lève et s’en prend à Almas avec des faiseurs de foin dans le coin! Vega proteste, mais Almas se précipite dans le même coin qu’Almas. Il y a des cordes d’étiquettes ici, Garza peut-il les utiliser? Il tape mais l’arbitre dit que ce n’est pas leur coin! Garza retourne au coin et Almas obtient un autre tir bon marché sur Ricochet! Almas met Ricochet dans le coin mais Ricochet LE BOOTTE! Ricochet saute mais Almas le repousse! Ricochet s’écrase et brûle, et Garza le poursuit! Garza jette Ricochet dans la LED avant qu’Alexandre ne puisse le faire fuir. Mais voici les Street Profits! Montez Ford et Angelo Dawkins ont les yeux rivés sur leurs futurs adversaires alors qu’ils se joignent aux commentaires. Los Latinos se plaignent tandis que Raw va faire une pause.

Raw revient et Almas broie Ricochet avec un armlock. Ricochet se fraye un chemin tandis que les bénéfices regardent de près. Clés et coudes Almas Ricochet, puis balises en Garza. Ils agrippent et fouettent Ricochet, puis sautent vers le bas! Couvrir, DEUX! Garza donne un coup de pied à Ricochet et le pantalon s’en va! Garza frappe un autre coup de pied de pénalité! Il traîne Ricochet et le serre la tête. Il met Ricochet sur les cordes pour CHOP! Almas s’introduit et l’agression continue. Ricochet riposte mais Almas donne un coup de pied et piétine Ricochet. Les bénéfices donnent à Almas et Garza le crédit approprié en tant qu’équipe alors que Garza revient. Almas court mais dans un SUPERKICK!

Garza serre rapidement Ricochet et jette Ricochet avec une prise de contrôle, mais Ricochet le transforme en couverture! DEUX, et Garza dropkicks Ricochet dur! Garza met Ricochet dans le coin et lance des grèves. Il recule mais Ricochet riposte! Ricochet CHOPS et avant-bras, mais entre dans le genou de l’évier de cuisine de Garza! Garza traîne Ricochet, étiquette Almas et nourrit Ricochet au coucher du soleil! Almas renvoie Ricochet au dropkick du sous-sol! Couvrir, DEUX! Vega est frustrée pour son équipe alors qu’Almas entraîne Ricochet. Almas amène Ricochet dans un coin et le COUPE dans la poitrine par le haut. Almas entraîne Ricochet mais Ricochet se libère. Les deux rebuts et Ricochet botteront alors PAS DE STEINERS A MAIN!

Les Profits s’enflamment des commentaires et Vega crie à Almas. Tags chauds pour Alexander et Almas! Alexander se rallie à Garza et les bénéfices l’adorent! Frappez fest et avant-bras de coin! Alexander roule Garza pour un dropkick au sous-sol! Alexander court mais Garza le met sur le tablier, seulement pour avoir une botte! “VIENS ICI!” Swinging Complete Shot! Couvrir, DEUX !! Vega panique alors qu’Alexander traîne Garza. Tag à Ricochet, les deux doubles fouets mais Garza tient des cordes. Garza bottes Alexander puis bottes Ricochet. Mais il tombe sur une goutte atomique et obtient une enziguri, tot il buster gourde! Étoile filante debout! Couvrir mais Almas le casse!

Alexander va après Almas, mais obtient un coude. Almas CHOPS Ricochet, puis CHOPS Alexander, mais Ricochet bottes. DOUBLE SUPERKICKS! Garza mule met Alexander à la porte et fait tourner Ricochet pour un SUPERKICK! Garza monte et saute, dans un dropkick! Les profits adorent ça, mais Vega panique alors que Raw va casser.

Raw revient une fois de plus et Almas se bat avec Alexander. Ils vont de leurs genoux et reviennent à leurs pieds, mais sur des jambes bancales. Almas frappe à nouveau mais Alexander lance un autre avant-bras. Alexandre prend l’avantage, donne un coup de pied en arrière puis fouette. Almas s’inverse mais Alexander Handsprings, NEURALIZER! Couvrir, DEUX! Alexander serre les dents tandis qu’Almas se retrouve dans un coin. Alexander court coin à coin mais dans un pied tombant et dans des boucles! Vega se rallie à Almas alors qu’il se déclenche. Almas va de coin en coin, CIEN SHADOWS! Couvrir, DEUX !! Alexander apportant la ténacité qui a fait de lui un champion WWE / NXT Cruiserweight dans la journée!

Garza s’incline mais Alexander riposte! Garza met en boîte et enfonce Alexander dans un dormeur dragon. Il suplexe et a Alexander sur la corde supérieure, pour un suplex inversé! Couvrir, DEUX! Garza attrape le bras d’Alexandre pour un bras et une mentonnière. Les profits savent que Garza et Almas donnent tout, mais cela ne leur fait pas peur. Almas s’incline, lui et Garza tasses Alexander, et Almas CHOPS! Tag à Garza et ils double fouet. Alexander obtient TU LO SABE! Couvrir, mais Ricochet le casse! Almas s’en prend à Ricochet mais est jeté à la place. Ricochet lance des frondes mais Almas le fait trébucher! Garza traîne Ricochet mais Alexander l’enroule, DEUX! La botte d’Alexandre est bloquée dans un GENOU! Couvrir, DEUX!?!

Les Profits aiment ce que font «Ceddy» et Ricochet, mais Vega veut leur montrer à quoi ils servent. Garza monte les cordes, MONTAGNE TOP MOONSAULT! Couvrir, DEUX !! Tag à Almas et ils traînent Alexander vers le haut. Ils doublent le suplex mais Ricochet sauve Alexander. Ricochet enziguris Almas court ensuite vers FLY sur Garza! Ils percutent des barrières alors qu’Alexander fait un tremplin à Almas. Almas esquive mais se heurte au SCOOP MICHINOKU! Couvrir, DEUX!?! Ford dit que c’est «l’action de l’équipe Tag à son meilleur!” Alexander traîne Almas mais Almas attrape des cordes. Alexander le piétine mais Vega se plaint. L’arbitre compte et Alexander lâche pour relever Almas. Almas lui donne un coup de coude mais Alexander le frappe. Alexander se lève mais le coucher du soleil d’Almas se retourne, UN! Boot feint to ELBOW !! Cover, Almas et Garza gagnent!

Gagnants: Andrade Almas et Angel Garza, par pinfall

Un petit hoquet avec la vérification de l’épaule mais l’équipe de Vega sort toujours en tête! Les Profits applaudissent cette victoire mais sont toujours très confiants dans leurs propres chances. Les Profits jouent en allant au bord du ring, et l’équipe de Vega les précipite! Almas et Garza se bagarrent avec Ford et Dawkins! Dawkins s’attaque à Almas, ROCKS Garza et Ford dropkicks Garza down! Almas revient pour en savoir plus, et Garza continue de jeter des mains, mais les profits chassent leurs challengers! Les choses se sont réchauffées pour Mania en Floride! Qui organisera les championnats Raw Tag Team à la fin du week-end de WrestleMania?

The Street Profits VS Shane Thorne & Brendan Vink!

La soirée n’est pas finie pour les champions de Raw Tag Team! Ce morceau avec Almas & Garza a été un bon échauffement, mais Ford et Dawkins continueront-ils de rouler contre Worst and Smug de NXT?

Les équipes trient et Dawkins commence contre Thorne. Dawkins et Thorne se ligotent, Thorne se déplace vers une ceinture puis passe à une tête. Dawkins se met sous tension et jette Thorne hors tension! Thorne se lève mais Dawkins le serre maintenant. Thorne se met hors tension, mais Dawkins fait obstacle pour renverser Thorne! Ford est toujours excité par les commentaires alors que Dawkins le marque. Le fouet des bénéfices Thorne et Ford le déposent! Ford applaudit lui-même alors que Thorne arrive dans un coin. Ford veut que tout le monde entende ce CHOP! “As-tu aimé?!” Il COUPE Thorne à nouveau! Ford se moque de la douleur en mettant Thorne dans le coin. Thorne démarre et esquive Ford pour marquer Vink! Vink BOOTS Ford à terre!

Vink pleut des droits sur Ford, puis le tire vers le haut pour de grandes mains et piétine! L’arbitre compte et Vink recule, mais Thorne étouffe Ford sur les cordes! Vink entraîne Ford et CHOPS Ford en arrière! Maintenant, Ford pique vraiment alors que Vink lance de grands avant-bras. Vink écope Ford et le claque pour couvrir, DEUX! Vink amène Ford dans une facelock mais Ford perdure. Ford se bat et se dégage gratuitement. Ford lance des coups de corps mais Vink le ramasse pour le ramer dans le coin! Tag à Thorne et Vink fouette Ford dans le coin ouvert. Thorne arrive à CANNONBALL! Couvrir, DEUX! Thorne garde Ford avec un genou dans le dos et des doigts accrochés à son visage! L’arbitre réprimande mais Thorne lâche pour piétiner Ford.

Thorne traîne Ford avec une mentonnière et le traîne, mais les jawbreakers de Ford sont gratuits! Vink marque et attrape un pied. Ford utilise la force de Vink pour l’aider à se relever et à revenir en enziguri! Vink titube et Ford rampe, hot tags à Thorne et Dawkins! Dawkins BODY CHECKS Thorne jette alors de grosses mains sur Vink. Puis il utilise un Exploder pour lancer Vink! Dawkins renverse Thorne et frappe un cyclone sur Vink! Alors un pour Thorne! SPINE BUSTER pour Thorne, tag pour Ford! DES CIEUX! Couverture, les bénéfices gagnent!

Gagnants: The Street Profits, par pinfall

Cash Out et frog splash, et c’est une autre victoire à la banque pour Ford & Dawkins! Les bénéfices seront-ils plus élevés que jamais après le week-end de WrestleMania?

Raw partage des images de YouTube de la WWE.

Le champion WWE 24/7 fait du jogging dans le quartier. La WWE peut être obligée d’annuler des événements en direct, mais il n’y a pas de jours de congé pour The Riddick Regimen. Il termine une course quand une voiture s’arrête. Un arbitre de la WWE? Eh bien, il ne peut pas vivre dans ce quartier, c’est trop cher. Riddick demande à savoir avec qui l’arbitre est ici. L’arbitre dit qu’il venait de faire un essai routier à sa nouvelle voiture. Mais hors du coffre, c’est R-Truth! La vérité fait rouler Riddick sur la pelouse pour la couverture! La vérité gagne!

Gagnant: R-Truth, par pinfall (NOUVEAU Champion WWE 24/7)

La vérité met fin au règne historique de 40 jours de Riddick et crie: «Vous devez retourner au football, M. Randy Moss!» Puis la vérité saute sur le siège du conducteur et repart avec le titre! Riddick est déçu de l’arbitre, mais l’arbitre dit que la voiture a été louée sous son nom! Mis à part la poursuite du championnat 24/7, l’arbitre peut-il poursuivre Truth et récupérer sa voiture?

Raw fait une autre annonce de WrestleMania!

Deux matchs supplémentaires ont été ajoutés! Tout d’abord, l’hôte de Mania Rob Gronkowski obtient son souhait d’Elias VS Baron Corbin! Le Drifter va-t-il se moquer du roi-loup pour Gronk?

Deuxièmement, Aleister Black affronte Bobby Lashley pour la première fois! Est-ce que la machine Rocky Mountain #FadeToBlack sur la plus grande scène de tous?

Charly Caruso a une interview sur le ring avec Shayna Baszler.

La reine de pique regarde intensément Charly alors que Charly note que Shayna est la femme la plus intimidante de la WWE. Shayna est devenue la candidate n ° 1 au championnat des femmes brutes en éliminant les cinq adversaires dans la chambre d’élimination. C’est une première historique pour la WWE. Shayna est très talentueuse sur le ring et aura son match avec Becky Lynch pendant le week-end de WrestleMania. Comment Shayna entend-elle se comporter en championne? Shayna ne dit rien, donc Charly note que Shayna laisse ses actions parler pour elle. Mais Shayna a-t-elle des mots à partager?

«Tu as l’air nerveux, Charly. Pourquoi es-tu nerveux? Tu as peur de mordre? Désolé, je n’ai pas pu m’aider. ” Mis à part un timing inapproprié, c’est une bonne séquence. Ce fut un moment très choquant pour Shayna de mordre le cou de Becky. Est-ce le niveau de brutalité à attendre chez Mania? Becky devrait s’attendre à perdre à Mania. Charly souligne que Shayna a accepté l’interview, il n’est donc pas nécessaire d’être hostile. Alors peut-être que Charly devrait poser à Shayna la question que nous savons tous qu’elle veut poser! «Pourquoi aimez-vous détruire? Et si tout ce dont vous vous souciez est de détruire, pourquoi voulez-vous si mal gagner le titre de Raw Women? ” La réponse est que Shayna veut ce titre parce qu’elle aime détruire! Lorsque Shayna prend le titre à Becky, cela détruira Becky! “Ce n’est pas si compliqué.” Depuis le début, Shayna a montré à tout le monde exactement qui elle était.

Charly veut que Shayna se concentre sur la dernière fois qu’elle et Becky ont eu un match. C’était la Survivor Series, la triple menace de la championne féminine. Attendez, quelqu’un SMACKS Shayna avec une chaise! C’est BECKY! L’Homme obtient enfin un certain retour sur Shayna alors qu’elle la FUME à nouveau! Becky sourit en quittant Shayna se tordant. Il n’y a plus besoin de mots, car ces actions parlaient très fort. Mais la réponse de Shayna sera-t-elle encore plus forte?

Aleister Black VS Leon Ruff!

L’incarnation de la fin se prépare à un combat avec Bobby Lashley dans un test de ténacité et de domination dans l’alignement de Raw. Mais d’abord, la jeune star d’Evolve sera-t-elle celle de #FadeToBlack?

La cloche sonne et Ruff se méfie d’Aleister. Ruff approche mais Aleister reste dans le coin un moment de plus. Quand Aleister sort, Ruff recule. Aleister s’assoit en tailleur pour mettre la balle dans le camp de Ruff. Ruff veut qu’Aleister se lève mais il ne le fera pas. Alors Ruff entre en jeu, mais Aleister est sous le coup! Aleister se lève, bloque le prochain coup de pied de Ruff et tient Ruff à distance. Aleister tourne ensuite Ruff pour BLACK MASS !! Couvrir, Aleister gagne!

Gagnant: Aleister Black, par pinfall

Cela aurait probablement pu être une victoire par KO. La Rocky Mountain Machine s’effondrera-t-elle lorsqu’elle sera touchée par cette même frappe destructrice? Ou Aleister pourra-t-il même utiliser son meilleur coup contre une force aussi puissante?

Raw revient avec Kevin Owens déjà sur le ring.

Le Prizefighter a lancé son défi au Messie du lundi soir pour WrestleMania, et maintenant il veut entendre la réponse en personne. Kevin a un micro pour dire: «La semaine dernière, j’étais ici pour répondre à votre défi, mais vous n’étiez nulle part.» Rollins est ici ce soir, donc Kevin est tout le monde. Allez, Rollins! Rollins fait son entrée, mais ses disciples brillent par leur absence. “Kevin, juste l’homme que je cherchais.” Rollins a quelques questions pour Kevin. Le Performance Center est plutôt joli comme une arène. Mais est-ce que quelqu’un croit honnêtement que combattre Rollins ici donne l’avantage à Kevin? Kevin s’est entraîné ici, il s’est fait des tonnes de souvenirs et d’amis ici, et a gagné sa place à la WWE ici. Mais Kevin comprend-il comment il a même eu cette opportunité?

Quand Seth Rollins est venu à la WWE, il n’y avait même pas de Centre de Performance pour lui! “Ce bâtiment a été construit sur mon sang, ma sueur et mes larmes, Kevin!” Sur les sacrifices et le succès de Rollins! Le premier jour de Rollins à la WWE, il était dans un “entrepôt délabré” et on lui a dit tout ce qu’il faisait avant que la WWE n’ait pas d’importance! Toute l’œuvre de sa vie, en fumée. Kevin comprend-il cela? Comment Kevin pouvait-il comprendre que jour après jour, Rollins souffrait, persévérait et devait réussir. Pas pour lui, non. Il ne s’agissait jamais de lui. C’était pour des lutteurs comme Kevin, afin qu’un jour ils puissent venir dans un endroit comme le WWE PC.

Rollins a reconstruit le système à partir de zéro et veut le faire pour Raw, mais Kevin est sur son chemin. Rollins n’est pas sûr que ce soit l’égoïsme ou l’ego de Kevin qui gêne et refuse de faire la queue. Mais rien de tout cela n’existe sans Seth Rollins. NXT n’existe pas sans Seth Rollins. Le PC WWE n’existerait pas sans Seth Rollins. Toute personne qui a franchi ces portes après lui doit sa carrière à Rollins! Il n’y a pas de Gargano, pas de Ciampa, pas d’ère incontestée, pas d’évolution féminine (R) sans Seth Rollins! Mais surtout, sans Seth Rollins, il n’y a pas de Kevin Owens. Kevin en a marre de ce discours délirant, mais Rollins l’interrompt. Kevin parle toujours de moins de discussions, de plus de combats, mais laissez juste Rollins terminer ce discours.

La question suivante de Rollins est encore plus importante. Pourquoi Kevin a-t-il choisi WrestleMania pour en faire un exemple? Kevin connaît-il le record de Rollin Mania? WWE Intercontinental Championship, le WWE Universal Championship, battant Triple H, encaissant son contrat MITB sur Brock Lesnar et Roman Reigns pour remporter le WWE World Championship! Rollins a plus de moments Mania qu’il ne peut en compter! Et Kevin n’en a… aucun. Le bilan de Kevin ressemble plus à ceci: échec après échec après échec. Que s’est-il passé l’année dernière? Oh c’est vrai, Kevin n’était même pas assez bon pour être sur Mania. Il n’y a donc aucun moyen que Kevin bat Rollins même lors de sa pire journée. Et Mania n’est jamais le pire jour de Rollins, car sous pression, Rollins devient «un dieu». Kevin n’a aucune chance.

De WWE WrestleMania 34 – Championnat féminin de SmackDown: Charlotte Flair VS Asuka!

En 2018, c’était «Pour être la femme, vous devez battre la femme». L’impératrice de demain oppose sa séquence sans défaite au titre de Queen of Flair!

Les présentations sont faites, la ceinture est relevée, et un royal de catch sera fait pour s’incliner devant l’autre!

Les fans sont tonitruants, et les deux cercle. Ils attachent, Asuka va chercher le bras, mais Charlotte renverse la prise. Asuka utilise les cordes pour inverser l’inversion, mais Charlotte roule pour faire de même, mais Asuka donne un coup de pied dans une jambe. Charlotte se lève et roule pour se libérer et pousser Asuka. Charlotte styles et profils, et laisse même sortir un “WOO ~”, puis ils se lient à nouveau. Asuka donne un coup de pied puis met Charlotte dans une prise de tête. Charlotte s’éteint et les choses s’accélèrent, Charlotte fait trébucher Asuka mais Asuka la roule, DEUX. Asuka frappe Charlotte avec un genou coulissant, une couverture, DEUX. Charlotte et Asuka reculent mais les fans applaudissent.

Asuka nargue Charlotte alors qu’elle est assise dans le coin. Charlotte sort, mais Asuka la fait démonter et double piétiner. Asuka court, mais Charlotte l’attrape, seulement pour Asuka au rouleau de victoire, DEUX. Charlotte coupe Asuka avec les côtelettes de la famille Flair, soutenant Asuka dans un coin. Charlotte fouette Asuka coin à coin mais Asuka s’inverse, alors Charlotte tombe sur le tablier. Asuka se précipite, évite l’épaule et donne des coups de pied. Asuka court à nouveau et la hanche attaque Charlotte aux barrières! L’arbitre vérifie Charlotte pendant qu’Asuka danse sur le ring et Raw prend une pause.

Raw revient et Asuka broie le bras de Charlotte. Charlotte roule et les avant-bras hors de la prise, mais Asuka riposte avec un genou. Asuka runs in, but into the backbreaker and STO from Charlotte! Charlotte grabs Asuka, Asuka turns things around, but Charlotte resists the Asuka Lock! Asuka hops up onto Charlotte, but Charlotte runs for the backpack stunner! Charlotte runs in, blocks boots, and turns Asuka around to forearm away on the back. Asuka elbows back, but Charlotte yanks Asuka in through the ropes to drop the knee on her head! Charlotte keeps going with another Flair knee drop! Asuka is down, so Charlotte climbs up. Charlotte MOONSAULTS! But Asuka catches her into a triangle hold!!

Asuka has her, but Charlotte hammers away with fists. Charlotte gets free, and puts Asuka in a Boston Crab! Asuka endures the hold, crawls and pops out, cover, TWO, Charlotte covers, TWO! The fans are loving this, even as Charlotte and Asuka glare at each other. Asuka hits first and fast, then yanks Charlotte’s bad arm into the ropes. She keeps going, kicking Charlotte back into the ring. Cover, TWO, and Asuka grows frustrated. She stalks Charlotte, going after that bad arm and kicking Charlotte right in the face. Charlotte ends up in a corner but Asuka keeps kicking. Charlotte blocks one to shove Asuka down, but that bad arm slows her down. Asuka trips Charlotte up, then runs, but her hip attack misses! Charlotte’s boot doesn’t!

Asuka ends up on the apron with Charlotte. Charlotte brings Asuka up, but Asuka resists the suplex. Asuka shoves Charlotte, then kicks her into the post. Asuka grabs Charlotte now, for a suplex to the floor! Both Queen and Empress crash land! The referee checks on them, but they’re somehow okay to continue, and Raw takes a break.

Raw returns again as Asuka sits on the top rope. She wants to bring Charlotte up but Charlotte SLAPS and CHOPS and CHOPS back! Charlotte then climbs up to join Asuka, for a SUPER SPANISH FLY! Cover, TWO!! Asuka survives and Charlotte can’t believe it, but fans know “This is Awesome!” The two slowly rise, and Charlotte hits Natural Select– No! Asuka uses that to put on a grounded Octopus stretch! Asuka bends Charlotte all sorts of ways, Charlotte tries to escape, but Asuka rolls through to keep it! Charlotte suddenly pops and goes for Figure Four but Asuka kicks here away! Charlotte blocks the roundhouse and unloads CHOPS, but Asuka blocks one for a takedown! Asuka Lock attempted but Charlotte stands up.

Asuka jumps for bodyscissors and brings Charlotte down, but Charlotte rolls through to make it a cover, TWO! Buzzsaw kick from Asuka! Asuka won’t let her Streak end, but she runs into a SPEAR! Cover, TWO! Charlotte knows she’s close, but she’s growing frustrated and desperate. The fans fire up as she goes for the Figure Four, and gets it! Charlotte bridges, it’s the Figure EIGHT! Charlotte can’t keep her bad arm extended, she has to use just one arm. Even so, she holds on, and Asuka taps!! Charlotte wins and ends The Streak!!

Winner: Charlotte, by submission (still SmackDown Women’s Champion)

It finally happened! After 914 days, someone defeats The Empress! And it’s none other than The Queen!

Two years later, The Queen is now the challenger, hoping to end another incredible run. Will even the Riptide #BowDown to Charlotte?

Raw returns to the present with a backstage interview with Charlotte Flair.

What was it like for her to relive that Mania Moment? For Charlotte, “Inspiring.” But for Rhea Ripley, she surely wants to be just like Charlotte. WrestleMania 34 was both Charlotte’s successful defense of a title but also her ending Asuka’s incredible undefeated streak. Charlotte assumes Rhea is excited to be the first NXT Women’s Champion to be part of WrestleMania, but Charlotte is the “master class of making history.” WrestleMania 34 wasn’t even the first time Charlotte made history. It was WrestleMania 32 when Charlotte retired the WWE Diva’s Championship to become the new WWE Women’s Champion.

Then WrestleMania 35, Charlotte was part of WrestleMania’s first women’s main event match! So WrestleMania 36 will make Charlotte the first woman to win the NXT Women’s Champion on The Grandest Stage of Them All. So if Rhea wants, she can watch some of Charlotte’s “legacy matches,” and learn a thing or two. Will the Queen reign again after this year’s WrestleMania Weekend?

Randy Orton is here!

The Viper has a mic because we’re all expecting his answer to Edge’s WrestleMania challenge of a Last Man Standing match! “Over the last few months, I have done some things, said some things, that have been misunderstood.” What Orton did and said all came from “a place of love.” But everyone has taken it as “an act of brutality.” Orton wants Edge to listen to this. Before responding to the challenge, Orton needs to apologize. Orton lied to Edge’s wife, Beth Phoenix, in the ring. He lied when he said Edge was a junkie for “the roar of the crowd.” Ce n’est pas vrai. Edge is a junkie for his own ego. “Adam Copeland is a junkie for Edge.”

Last week, Edge did say something that ring true. That is the fact that Orton didn’t have to pay his dues. Orton will be the first to admit that he was handed his opportunities in the WWE because of who he was. He was handed those opportunities because of his last name. But being handed opportunities doesn’t guarantee a Hall of Fame worthy career. Orton asks Edge and all of us this. One year after Orton’s “call up” from OVW, Orton wins the WWE Intercontinental Championship. And then after that, he became the youngest World Heavyweight Champion ever. Were those handed to him? No.

Edge says that Mick Foley deserves the credit, and that he “passed the torch” to both Edge and Orton. Orton says Foley didn’t pass anything to Orton. Foley handed Edge the torch and he threw Orton onto a pile of thumbtacks! Orton spat in Foley’s face, beat him down, then took the torch. Orton takes a moment before he continues. “I went from being a third-generation prospect to the three most deadly leaders in sports entertainment. Was that handed to me? No. That all happened because I have the one thing, the one trait, that last week on Raw you said I didn’t have. And that is grit.”

But who knows? Maybe “grit” means different things to different people! “Grit” to Orton isn’t “sitting at home for nine long years on your couch, looking up to the sky and asking yourself, ‘What if?’” What “grit” means to Orton is “longevity in an industry that seldom has any.” To Orton, “grit” means being the one constant in the WWE locker room. Orton looks all around, and he doesn’t see anyone as nearly as accomplished as him. “Nobody has as much grit as me. Nobody, including you,” Edge. And yet Edge says Orton is entitled? Isn’t Edge the ultimate opportunist? Is Edge trying to say he wouldn’t have done the very same thing, had the opportunity come along? If HHH had asked Edge to join Evolution, would Edge have said no?

Orton says that everything he’s said these last few months, they still come from love. Orton loves Edge, his family, the Copeland daughters, Lyric and Ruby. That is why Orton sent their father back home. But Edge’s challenge of Last Man Standing at WrestleMania… Orton says Edge is writing the story, but Orton writes the ending. “I accept.” The Viper makes it official! He and the Rated R Superstar will fight until only one can get back to his feet! Who proves they have true grit?

My Thoughts:

Honestly, a really good episode! And that’s with two PPV match replays. Of course, they made great selections. I remember watching the Royal Rumble PPV in 2015 and loving that match, but I wasn’t doing wrestling coverage like this back then, so this was the first time I typed it all out like that. Still a great match even the second time around. The same goes for the SmackDown Women’s Championship for WM 34, which I did cover in 2018. I touched that one up a bit given the commercials changing the flow. To be honest, I would’ve used Lesnar VS Taker at WM 30 to also help give some support to Styles’ claim that Taker should’ve retired back then. That way it’s two birds, one stone to build the Lesnar VS McIntyre and Taker VS Styles matches.

Speaking of Styles, I like that he wants to up the ante given Taker beat down the Good Brothers. But what is a Boneyard Match? With Mania apparently being recorded and filmed before April 4th and 5th, it could be just about anything, but I’m thinking the go-home next week should give us that match’s rules. I’m going to guess right now that it will be a Street Fight in a graveyard, maybe with a Buried Alive Match twist. And while I’m glad to see Almas & Garza are an official tag team competing for the Raw Tag Team Championships, I’m a bit unsure why it’s happening now. Why not keep it to the Monday Night Messiah story and make it AOP? But even with that, Almas & Garza VS Ricochet & Alexander was a great match tonight. I hope Alexander and Ricochet stick together to be a team in the next phase.

Aleister VS Lashley is definitely outta nowhere, but maybe A) we would’ve gotten that build if the world wasn’t in crisis and B) this match is to fill time now that Mania is going to be two nights. That match will still be really good, and I’d imagine the winner moves on to a title. I therefore feel Aleister wins to go after the US Championship and Almas. Even if I’ve been advocating for Aleister as WWE 24/7 Champion with a John Wick style montage of matches, Aleister and Almas having a return to their NXT title feud sounds really good. Then we got great promos out of Seth Rollins and Randy Orton that add even more intensity to already intense feuds. I’m actually looking forward to Kevin VS Rollins, and how could I not want to see Orton VS Edge, Last Man Standing?

My Score: 8.3/10