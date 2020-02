Résultats bruts de la WWE du lundi soir: 24 février 2020

Quelques jours avant le retour de la WWE en Arabie saoudite, The Beast est là! Qu’est-ce que BRRROCK, LESNARRR auront à dire sur le Raw avant le Super Showdown?

RÉSULTATS OFFICIELS

Humberto Carrillo VS Angel Garza avec Zelina Vega; Garza gagne.Ricochet VS ???; gagne.Aleister Black VS Erick Rowan; gagne.Seth Rollins VS Montez Ford; gagne: Buddy Murphy VS Angelo Dawkins; gagne.Randy Orton VS Kevin Owens; gagne.

JOUER PAR JEU

Raw ne comprend toujours pas: pourquoi, RKO, pourquoi?

Pourquoi a-t-il fait les choses qu’il a faites? Pour Edge, qui, selon lui, était comme un frère pour lui. Et à Matt Hardy, qui a défendu Edge. “Du fond du cœur, je suis vraiment désolé.” Mais Orton croit-il même plus ce qu’il dit?

Raw ouvre à nouveau avec Randy Orton!

La Viper prend son temps pour aller sur le ring, comme il l’a fait chaque semaine depuis son attaque écœurante contre la superstar classée R. Orton attrape un micro et dit: “Je dois m’excuser.” Orton n’est pas sentimental pour le moins, mais même il sait que ses émotions sont devenues «déséquilibrées». Les fans sifflent, comme le dit Orton, quand il est arrivé ce matin, on lui a dit que cela faisait 15 ans que Raw n’était pas venu à Winnipeg. C’était quand Orton avait 24 ans. Il était Champion Intercontinental de la WWE et a reçu un coup de poing au visage par «un certain homme. Un homme qui finirait par me sauver de moi-même, un homme qui me sauverait de mes tendances autodestructrices, un homme que je finirais par admirer. » Ce serait Adam «Edge» Copeland.

Les fans chantent “We Want Edge!” mais Orton dit qu’Edge ne peut pas être ici à cause de ce que lui a fait Orton. Et ce qu’Orton a fait, il ne peut pas s’attendre à ce que nous comprenions. Orton sait que nous ne pourrions jamais comprendre! Mais ce qu’Orton a fait, il en est vraiment désolé, vraiment et du fond du cœur. Voici Kevin Owens! Un autre héros canadien est ici pour affronter Orton et s’empare d’un micro pour lui. “Tu sais, Randy … Au cours des derniers mois, j’ai eu affaire à beaucoup de gens délirants.” Les auteurs de la douleur, Buddy Murphy et «The Monday Night Moron», Seth Rollins. Mais cela est mis de côté pour le moment en raison des problèmes de Kevin avec Orton. Traiter avec des gens délirants est devenu une spécialité de Kevin. Kevin a entendu ces «excuses» concernant Edge. Mais voilà: personne ne le croit. Orton devrait abandonner la loi et nous dire pourquoi!

Matt Hardy a essayé de faire de même et a été brutalement battu à deux reprises. Alors maintenant, KO demandera à Orton pourquoi. “Vous ne voulez pas emprunter cette voie.” Non, Kevin en fait. Parce que le truc avec Edge, c’est que Kevin a toujours été un fan de la WWE. Kevin était un lutteur aux Indes, mais il s’est assis et a regardé un modèle se retirer. Ça craignait pour Edge et ça craignait pour ceux qui voulaient partager la bague avec lui. Le retour d’Edge au Royal Rumble a fait de tout le monde à l’arrière un fan, car Edge a récupéré ce qu’il aimait! Tout le monde a retrouvé ses rêves! Jusqu’à ce qu’Orton le prenne. Kevin demande une dernière fois: “Pourquoi l’avez-vous fait?” Orton cite le thème d’Edge, “Vous pensez que vous me connaissez?” Edge pensait qu’il connaissait aussi Orton.

Intelligent, Orton. Mais aussi vrai. Personne ne connaît vraiment Orton, mais Kevin sait que les fans en ont assez de parler. Au lieu de cela, battons-nous! Orton dit que Kevin veut un match, ici à Winnipeg, ce soir? Kevin est sur! Mais pas maintenant. Orton laisse tomber le micro et quitte l’anneau. La vipère s’éloigne pour se préparer, n’ayant donné aucune réponse. Mais répondra-t-il tout de même de ce qu’il a fait?

Entretien en coulisses avec Angel Garza et Zelina Vega.

El Latino et La Muneca sont les couples les plus chauds de Raw, et c’est une relation d’affaires. Alors qu’ont-ils en réserve pour Humberto Carrillo? La seule chose que Humberrrrto est, est basura. Poubelle. Familia est très importante, alias super importante. Mais parfois, il y a des membres de la famille que vous n’aimez pas vraiment. En tant qu’homme et homme, Garza doit donner un coup de pied à Carrillo pour qu’il puisse prendre la première place à Raw. Charly les remercie pour l’interview et Angel dit que s’il y a des affaires et du plaisir, faire des affaires avec Charly Caruso est toujours un plaisir. Mais va-t-il encore s’amuser après avoir affronté son cousin 1v1?

Humberto Carrillo VS Angel Garza avec Zelina Vega!

Raw revient alors que Ultimo Ninja fait son entrée. La cloche sonne et Garza veut que Carrillo attende. Ils encerclent et attachent, et Garza se dirige vers une prise de contrôle. Garza se déplace vers une monture et a les jambes. Garza CHOPS mais Carrillo CHOPS, puis SLAPS! Carrillo roule et les deux ponts pour un pont très unique. Ils GLISSENT COMBATTE à l’envers! Garza l’amène à couvrir, DEUX! Carrillo a le bras de Garza pour un marteau à la terre. Vega entraîne Garza pendant qu’il endure. Garza se bat mais Carrillo frappe une prise de contrôle. Garza obtient un saut de corde avec ses pieds et Carrillo le laisse partir. Les fans huent alors que Garza se sauve et se regroupe avec Vega.

Garza revient et Carrillo le précipite au coin! Carrillo a une prise de tête mais Garza a les cordes. L’arbitre compte, Garza arrache les cheveux et s’éteint. Carrillo écrase Garza et les choses s’accélèrent. Garza saute dessus mais Carrillo aussi! Carrillo roule sur le dos de Garza, le tremplin Garza traîne les bras mais les ressorts Carrillo passent! Les fans adorent la lucha libre tandis que Garza est choqué. Les choses s’accélèrent à nouveau, Carrillo laisse tomber Garza! Carrillo accélère la plongée! Garza frappe les barrières et les fans sont tous enflammés! Vega panique alors que Raw va image en image.

Carrillo est levé et il berce Garza aux barrières. Et CHOPS! Carrillo traque Garza autour du chemin et le jette dans plus de barrières! Carrillo saute pour faire l’éloge, puis laisse tomber les manches de hache sur Garza! Il met Garza dedans, couverture, DEUX! Carrillo garde son sang-froid en traînant Garza et en fouettant. Garza s’inverse mais les tremplins et les crossbodies Carrillo! Couvrir, DEUX! Carrillo garde son sang-froid en traînant Garza et en fouettant. Garza s’inverse à nouveau, les mains de Carrillo, mais Garza le largue! Les deux cousins ​​remuent lentement et se mettent debout. Garza jette un avant-bras mais Carrillo le rend! Garza frappe à nouveau mais Carrillo suit, seulement pour que Garza bascule Carrillo avec un uppercut! Il met Carrillo dans le coin, mais Carrillo dégringole jusqu’au tablier pour ROUNDHOUSE!

Carrillo grimpe tandis que Garza titube, dropkick de missile! Winnipeg s’enflamme alors que Carrillo fait un saut périlleux lunaire! Couvrir, DEUX! Vega s’inquiète alors que Carrillo pleut les avant-bras droits encore et encore. Carrillo entraîne Garza dans une zone de largage et se dirige vers le haut alors que Raw revient à une seule image. Garza fait monter Carrillo! Et enlève le pantalon! Garza les jette sur Carrillo alors qu’il est dans l’Arbre du Malheur, puis PENALTY le tue! Vega applaudit mais les fans huent. Garza traîne Carrillo jusqu’à un dormeur dragon, pour un rebond inversé suplex! Et SUPERKICK! Couvrir, DEUX! Garza devient frustré mais il entraîne Carrillo. Les fans se rassemblent alors que Garza serre Carrillo pour un bras. Carrillo jette des grèves et des ressorts pour tirer Garza loin!

Carrillo contre les coups de poing et coups de pied Garza, puis tremplin et FLYING bras glisser! Garza renonce alors que les fans se déchaînent avec Carrillo. Carrillo augmente la vitesse mais Garza esquive le toboggan de baseball. Garza laisse tomber Carrillo mais Carrillo se tient sur le tablier, seulement pour obtenir un autre SUPERKICK! Garza met Carrillo dans le ring et couvre, DEUX! Carrillo survit mais Garza se dirige vers le tablier. Garza traîne Carrillo et le frappe. Carrillo balance encore et ROUNDHOUSES! Garza patauge, le triangle de Carrillo saute, mais Gaza s’incline. Un autre SUPERKICK! Mais Carrillo BOOTS revient! Garza kangaroo donne un coup de pied depuis le tablier mais Carrillo le BOTTE à nouveau! Les deux cousins ​​sont sur le tablier et Winnipeg s’enflamme!

Carrillo se tient le premier et entraîne Garza. Carrillo piétine Garza puis jette des avant-bras et des COUPES! Garza CHOPS et nous avons un morceau sur le tablier! Carrillo KICKS Garza sur le côté, puis attrape les jambes. Il CATAPULTE Garza au poste! Mais Garza atterrit sur la corde du milieu et frappe Carrillo. Garza MOONSAULTS! Le coup direct fait sortir les deux cousins ​​et Winnipeg est tout enflammé alors que Raw va casser!

Raw revient à nouveau et Garza fait monter Carrillo. Clés Garza et ROCKS Carrillo, mais se heurte à une MOUCHE ESPAGNOLE! Couvrir, DEUX !! Vega est soulagée et Carrillo ne peut pas le croire! Carrillo ramène Garza dans une zone de largage et remonte. Vega monte sur le tablier et les uppercuts de Garza! Garza grimpe, amène Carrillo au sommet, pour un SUPER SPANISH FLY !! Couvrir, DEUX !! Carrillo survit! Garza et Vega sont des fans furieux qui disent: “C’est génial!” Garza jette un uppercut, esquive un coup de pied mais Carrillo atterrit l’enziguri! Carrillo s’effondre sur la couverture, DEUX! Épingles fantômes Garza, DEUX! Housses Carrillo, DEUX! Sunset flip, DEUX! Carrillo est assis dessus, DEUX! Jackillo de Carrillo, DEUX, à un flip de coucher de soleil, DEUX !! Les fans adorent ça! Brouette, victoire, mais Garza est assis! Garza gagne !!

Gagnant: Angel Garza, par pinfall

Rapide et furieux n’est pas seulement une franchise de cinéma! Cette fin a été rapide et Carrillo est frustré de ne pas pouvoir surmonter son cousin. Y aura-t-il une autre rencontre entre Carrillo et Garza sur la route de WrestleMania?

Ricochet VS ???

The One and Only se prépare pour LE plus grand match de sa carrière à la WWE à Super Showdown! Volera-t-il haut avec une victoire ce soir avant de s’envoler pour l’Arabie saoudite?