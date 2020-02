Résultats bruts de la WWE du lundi soir: 3 février 2020

Raw est sous le choc de la semaine dernière!

Tout comme l’univers de la WWE après ce que Randy Orton a fait à Edge lors du premier Raw du retour de la superstar classée R! Quelle sera la raison de la vipère pour frapper un vieil ami?

RÉSULTATS OFFICIELS

Liv Morgan VS Lana; gagne.

Match du prétendant au Super Showdown du Championnat de la WWE: Seth Rollins VS Ricochet VS Bobby Lashley; gagne et défiera Brock Lesnar pour le titre au Super Showdown.

JOUER PAR JEU

Les résultats bruts de la WWE du lundi soir: le 3 février 2020 sont apparus en premier sur eWrestlingNews.com.