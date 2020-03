Résultats bruts de la WWE du lundi soir: 30 mars 2020

Un dernier hourra pour Raw avant WrestleMania!

La championne du monde de la WWE, la championne des femmes brutes et légende après légende sont ici ce soir, quelques jours avant le week-end de WrestleMania!

RÉSULTATS OFFICIELS

Six Man Tag: Kevin Owens & The Street Profits VS Seth Rollins, Andrade Almas & Angel Garza w / Zelina Vega; gagner.

JOUER PAR JEU

L’Undertaker parle.

«AJ Styles. Ou devrais-je dire, Allen Jones. ” Si nous devenons réels, devenons réels. Et pour un si petit homme, vous avez une grande bouche, AJ. Les styles ont soit un «grand ensemble», soit sont tout simplement stupides. Mais la bouche de Styles écrit des chèques que son corps ne peut pas encaisser. Taker a entendu de bien pire. Certes, il y a quelques vérités dans ce que Styles a dit. Styles a dit il y a environ 10 ans, il ne voudrait pas essayer le Dead Man. “Tu as vraiment raison, tu ne voudrais pas.” Styles se contentait d’être le gros poisson dans un petit étang, car il ne pouvait pas traîner avec Taker, Stone Cold, The Rock, HBK, HHH, Kurt Angle, Mick Foley, Eddie Guerrero, Booker T, Edge, «le meilleur cette entreprise avait à offrir. ” Phenomenal mah ass! Les styles ont attendu qu’ils soient tous partis, sauf Taker.

Taker admet qu’il a plus derrière lui que devant lui. Mais «Allen» est entré dans quelque chose. La fierté de Styles a pris des décisions stupides pour lui. Les choses que Styles a dites sont «juste des affaires». Mais Styles a franchi la ligne lorsqu’il a mentionné Michelle. La fierté des styles, c’est de jouer à des jeux. Peut-être que Styles est jaloux que Faith Breaker de Michelle, le même mouvement que le Styles Clash, soit meilleur. Mais quelle que soit la raison, Styles paiera le prix pour manquer de respect à la femme de Taker. Et il paiera au Boneyard. “Rappelles toi? C’était ton idée. ” IF Styles veut être pertinent au Showcase of the Immortals, qui mieux que The Undertaker. “Essaie-moi. Je vais te rendre célèbre. »

Et n’oubliez pas d’apporter “ces deux clowns de cul”, Gallows & Anderson, aussi. Les trois membres du CO ressentiront la colère «de la trinité impie que j’emporte avec moi». Ils ressentiront la douleur, ils se blesseront et ils souffriront. Mais plus important encore, ils vont… SE REPOSER, DANS LA PAIX…! La caméra fait un zoom arrière pour montrer que Taker a déjà une pierre tombale pour les styles. Le Phenom mettra-t-il fin au Phenomenal One ce week-end de WrestleMania?

Encore une fois, la championne de Raw Women roule avec style!

Becky Lynch monte à nouveau dans le parking du Performance Center avec le Manmobile! Et elle va être en direct, après la pause!

