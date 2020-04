Résultats bruts de la WWE du lundi soir: 6 avril 2020

Le champion du monde des poids lourds WWE en titre, en titre et incontesté… DRRREW! MCINTYRRRE! Hath a conquis le Conquérant !! Quelle est la prochaine étape pour le leader de Claymore Country et de Monday Night Raw?

Asuka VS Liv Morgan!

L’Empress of Tomorrow n’est plus la championne féminine par équipe de la WWE aux côtés de Kairi Sane, qui est de nouveau absente. Quant à la forme de vie, elle se sent plutôt bien après avoir vaincu la reine des chapeaux. Liv vaincra-t-il un autre royal de catch? Ou Asuka rebondira-t-elle pour elle et pour la princesse pirate?

La cloche sonne et Asuka dit que Liv ne va pas gagner. “Mudi mudi mudi!” Asuka se moque de Liv et ensuite ils se ligotent. Asuka met Liv sur les cordes et tire les cheveux. L’arbitre réprimande et Asuka laisse souper, mais Liv l’enroule! Asuka nie la couverture et piétine Liv pour celle-là. Asuka trash parle mais Liv jette des avant-bras! Liv tire puis court, mais Asuka suit pour une attaque de la hanche! Liv sursaute en se levant et Asuka plaisante. Asuka tire les cheveux mais Liv pousse. Liv va Matrix pour éviter le coup de pied et roule à nouveau Asuka, DEUX! Liv donne un coup de pied bas puis fouette Asuka. Asuka s’inverse mais Liv huricanranas! Asuka est en place et dans le coin, Liv arrive, mais Asuka l’envoie dans des boucles! Liv coudes en arrière puis saute de haut en haut, à pas de géant! Dropkick de missile!

Asuka renonce mais Liv poursuit. Liv ramène Asuka mais Asuka fait tomber Liv du tablier. Asuka met Liv à l’intérieur mais Liv lance des fringues à huricanrana à nouveau! Liv court dans une MAISON RONDE! Liv est à terre et Asuka est de retour pour s’amuser alors que Raw va se casser.

Raw revient et Asuka trébuche sur l’épaule de Liv! Elle s’agrippe avec un armlock mais Liv persiste. Liv se bat et jette de grands foin! Mais Asuka jette Liv par ses cheveux. Asuka court à Liv dans le coin mais Liv démarre. Asuka se fâche juste, mais Liv monte et recommence. Liv revient, mais tombe dans le genou escamotable! Couvrir, DEUX! Asuka reste concentrée et continue de jouer avec Liv. Elle donne un coup de pied à Liv, mais Liv devient juste plus en colère. Liv esquive le coup de pied au rouleau et le jackknife! DEUX, mais Liv contre poinçonne Asuka. Liv court avec Asuka, pour un tremplin CODE BREAKER! Les deux femmes sont en baisse mais en remuant. Un décompte permanent commence et monte à 5. Asuka et Liv utilisent chacun des cordes pour se tenir debout, et Asuka court au LIv. Liv esquive le dos au lariat! Et encore! Liv frappe un facebuster en cours d’exécution! Et ENZIGURI!

Asuka patauge dans un coin, Liv court la DOUBLE ARRÊTER! Couvrir, DEUX !! Liv était si proche et pourtant si loin de battre un autre ancien champion! Mais elle continue, seulement pour se faire prendre dans un BRAS! Asuka lance le bras, Liv roule sur une couverture, DEUX! Asuka laisse Liv libre, pour la SUPLEX ALLEMANDE! Liv vacille mais Asuka SHINING WIZARDS la baisse! Couvrir, ROPEBREAK! Asuka est en colère contre Liv et l’arbitre, mais elle ne peut le retirer que sur l’un d’eux. Liv ose Asuka pour le faire, puis renverse le fouet! Mais Liv saute dans l’ASUKA LOCK !! Mais Liv revient en arrière, DEUX !! ASUKA LOCK! Liv atteint alors que les deux font le tour du ring. Asuka fait tourner Liv pour la faire glisser dans le verrou ASUKA! Liv tapote, Asuka gagne!

Gagnant: Asuka, par soumission

Liv a bien résisté, mais Asuka rebondit après WrestleMania! Est-ce qu’elle et la princesse pirate Kairi seront de retour sur la piste des championnats féminins par équipe?

Raw partage l’interview d’après-match de Becky Lynch dans Night 1 of WrestleMania.

L’homme a conservé son championnat de Raw Women et se sent bien. Elle a presque un an de suite. 365 jours de The Man se sent assez bien. Mais cette victoire était son dernier souffle, mais ce n’était pas par accident. Becky cherche toujours un comptoir, et elle va ton. Shayna Baszler est incroyable, Becky ne lui a jamais enlevé ça. Shayna est celle qui a sous-estimé Becky. Becky donnera à Shayna son dû en tant que combattante et lutteuse MMA accomplie, et la plus longue championne féminine NXT en règne combiné. L’ensemble de compétences de Shayna est peut-être le meilleur de toute la WWE aujourd’hui, mais à la fin, c’était un test de compétence contre le cœur. Becky a du cœur. Mais quelle est la prochaine? Eh bien Shayna pense qu’elle a le numéro de Becky. Si elle veut réessayer, Becky est plus que disposée.

Raw a également interviewé Shayna après le match.

«Le frisson de la victoire. L’agonie de la défaite. ” Shayna pense cela plusieurs fois. Pour Becky, Shayna promet qu’il y aura l’agonie de la défaite de Shayna. Cette revanche aura-t-elle lieu plus tôt que tard?

Championnats Raw Tag Team: The Street Profits VS Austin Theory & Angel Garza w / Zelina Vega!

Un match revanche WrestleMania seulement 24 heures plus tard! Mais la télévision en direct changera-t-elle quelque chose pour l’écurie de La Muneca? Ou les bénéfices vont-ils continuer à augmenter?

Les présentations sont faites, les ceintures sont relevées, et nous commençons par Dawkins et El Latino. Ils tournent en rond et Garza reste à l’écart de l’emprise de Dawkins. Garza se contente de #AllDay, mais Ford aboie. Theory et Dawkins se ligotent et les têtes de Dawkins. La théorie s’éteint mais Dawkins le dépasse. Cela ressemble à du déjà vu alors que les choses s’accélèrent et Dawkins entrave la théorie pour le renverser! Ford est enflammé alors qu’il tape dedans, et Dawkins fouette Théorie. Ford dropkick Theory vers le bas puis Garza rencontre un autre double flapjack sur Theory! Les doubles dropkicks envoient les hommes de Vega, et le déjà-vu est en vigueur lorsque Raw va se briser.

Raw revient et Dawkins a la théorie dans un verrou. Il maintient la théorie pendant qu’il broie l’épaule. La théorie se bat et se bat avec des coups de corps, mais Dawkins fouette. Dawkins s’exécute mais rate l’éclaboussure du cyclone. La théorie s’exécute mais est mise sur le tablier. Théorie hotshots Dawkins puis sauts de fusil à pompe sauteur! La vraie superstar se moque de Ford alors qu’il traîne Dawkins. Garza s’incline et il KICKS Dawkins dur dans les côtes! Garza continue de suivre Dawkins alors qu’il se lance sur un bras. Dawkins perdure alors que Garza recule plus fort. Dawkins se met sous tension et s’éteint mais Garza le met à genoux. Tag to Theory et ils agressent Dawkins. Les clubs de théorie Dawkins le traînent ensuite pour le piétiner. La théorie donne un coup de pied fort à Dawkins dans le dos puis met un verrou.

Dawkins perdure alors que Theory poursuit son bras. La théorie démarre mais Dawkins se remet en marche. Dawkins lance des coups de corps mais Ford se met à genoux. Théorie des verrous et des bosses Dawkins des boucles. Taguez à Garza et il prend la main pour vous éclabousser la jambe! Garza lance la jambe et laisse tomber les coudes. Il serre le genou mais Dawkins obtient le bris de corde. Garza balise la théorie et traîne Dawkins. La théorie piétine Dawkins puis le frappe autour de la tête et des épaules. La théorie pleut les mains gauches en colère mais laisse parler les ordures. Il piétine Dawkins plus puis traîne Dawkins pour lui donner un coup de pied dans les côtes. La théorie se fixe sur Dawkins avec une mentonnière et même des hameçons sur le visage de Dawkins! L’arbitre réprimande, Theory abandonne et Dawkins riposte. Dawkins bloque le coup de pied pour ramasser Theory avec un EXPLODER!

Dawkins et Theory sont en panne et Vega panique. Tags chauds pour Garza et Ford! Tremplins Ford et vole sur Garza! Ford se mobilise avec des lariats et un dropkick! Garza se lève mais Ford le fait tourner pour un DDT! Ford tire et se dirige vers un coin. La théorie distrait l’arbitre mais cela permet à Vega d’attraper Ford. L’arbitre la réprimande, Garza enziguris Ford, mais l’arbitre appelle la cloche!

Gagnants: The Street Profits, par disqualification (toujours Raw Tag Team Champions)

Vega est furieuse, tout comme son équipe. Ils se disputent avec l’arbitre mais ensuite ils se tournent vers l’agression de Ford! Plus de déjà vu de Mania, et cela inclut Bianca Belair! L’EST et Vega repartent, et Bianca SPINE BUSTERS! Les Profits attaquent Garza et Theory et les expulsent du ring! Bianca prend un micro et dit que Vega pense qu’elle fait quelque chose? Fille, Uh-Uh. Bianca va ici maintenant. L’EST de NXT devient l’EST de la WWE! Le plus fort, le plus rude, le plus rapide est le plus rapide. Vous ne pouvez pas la distancer, alors Vega devrait simplement monter dans le ring et régler cela. Bianca aura-t-elle les plus grands débuts sur le Raw After Mania?

Bianca Belair avec The Street Profits VS Zelina Vega avec Angel Garza & Austin Theory!

Les retours bruts et c’est déjà du déjà vu! La cloche sonne et Bianca tourne avec Vega. Bianca se moque de la minuscule Vega et ils se ligotent. Bianca repousse le plus petit mais Vega se lève. Ils repartent et Bianca jette Vega à terre maintenant! Bianca amène Vega mais la tarte Vega lui fait face! Vega s’enfuit dans un corner et l’arbitre maintient Bianca en retrait. Vega revient ensuite et obtient une prise de tête. Bianca prend Vega mais Vega tient bon. Bianca se rallume et s’éteint pour ensuite écraser Vega. Les choses s’accélèrent et les mains de Bianca pour refaire fonctionner Vega! Elle dit à Vega de “l’embrasser” mais ensuite Vega se met à terre et lui donne un coup de pied dans le cul! Vega SLAPS Bianca et maintenant Bianca est folle. Bianca s’éloigne sur le dos de Vega! Les bénéfices sont allumés comme Bianca tire!

Bianca entraîne Vega dans un coin puis la jette en travers! Et puis retour dans l’autre sens! Bianca attend que Vega se tienne pour la ramener dans le coin! Bianca creuse son épaule et les Profits applaudissent. Vega roule sur le dos de Bianca mais elle ne peut pas rouler Bianca. Bianca ressorts, revient en courant, mais Vega l’envoie dans le poste! Vega BOOTS Bianca obtient alors de l’espace. L’entraîneur des bénéfices, Bianca, mais le tigre Vega feint dans une croix de crucifix! L’arbitre compte mais Vega lâche à 4! Vega Oklahoma roule, DEUX! Elle hache des coups de pied et la Bianca du DDT vers le bas! Couvrir, DEUX! Bianca a dit qu’elle était la plus coriace et cela le prouve. Vega pousse Bianca et prend le dormeur dragon. Elle recule mais les bénéfices se redressent.

Bianca se met sous tension et Vega devient un sac à dos. Bianca amène Vega pour un GRAND suplex! Ford est renvoyé pour sa femme, mais elle tombe dans la botte de Vega! Vega saute et saute, mais dans les bras de Bianca! Bianca lance Vega pour une presse militaire! Et quelques squats! Alors une goutte! Bianca fait tournoyer sa queue de cheval avant de courir. La théorie bloque son chemin, mais les bénéfices tirent la théorie vers le bas pour le poursuivre! Cela déborde dans le ring, Ford SPEARS Theory vers le bas! Le mari et la femme frappent leurs ennemis, mais l’arbitre appelle une cloche!

Pas de compétition

Ford reçoit un micro maintenant, et il dit que nous sommes juste un jour retiré de WrestleMania. Il a son frère et sa femme, alors pourquoi ne pas partir avec une «affaire de famille»? UN SIX MIXTES! L’EST et les bénéfices sont en hausse et #WeWantTheSmoke! Est-ce que cela sera finalement réglé en 3v3?

Étiquette pour six personnes: Bianca Belair et The Street Profits VS Zelina Vega, Angel Garza et Austin Theory!

Les retours bruts et les choses ont recommencé pour commencer avec Dawkins et Theory. Ils se ligotent et Dawkins rejette la théorie tout de suite! Tag à Ford et nous répétons le fouet et le dropkick! Des mains de Ford et des applaudissements au visage de Garza. Ford a la théorie dans le coin et CHOPS! Il fouette Théorie coin à coin mais Théorie s’inverse. Ford monte et retourne et des mains pour se montrer, avant un autre dropkick! Garza glisse sur Ford et la théorie s’accroche à Ford par derrière! Ford dégringole du ring et Theory poursuit. La théorie jette Ford dans les barrières alors que le nombre d’anneaux grimpe. La théorie fait entrer Ford et reste entre Ford et son coin avec des coups de pied. Il matraque Ford puis le COUPE dans le coin.

La théorie heurte un trou de boue dans Ford mais l’arbitre le recule. Garza attaque dans la distraction! La théorie amène Ford au snapmare et à la mentonnière. Ford endure le combo mentonnière et armlock alors que son équipe se mobilise pour lui. Ford se bat pour monter, mais Theory le fait reculer. La théorie enfonce un genou dans la tête de Ford et les jointures dans l’épaule de Ford. La théorie ramène Ford, mais Ford se bat. Ford pousse le coup d’arrêt et lance des coups de corps! La théorie en bloque un pour LARIAT! Couvrir, DEUX! La théorie maintient Ford avec un verrou et il abat Ford. Ford se bat à nouveau mais Theory le frappe et le jette dehors. La théorie sort pour faire tomber Ford du tablier et le remettre en place. Il garde Ford de son coin et l’étouffe avec un dormeur. Ford perdure même si Theory est juste au-dessus de lui.

Ford se bat et monte à nouveau contre la prise. Il traîne Theory avec le bras, mais le meunier de Theory frappe Ford! La théorie fouette Ford mais Ford revient à l’enziguri! Les deux hommes sont à terre et rampent pour les virages! Tag chaud à Bianca! Vega arrive et esquive Bianca pour donner un coup de pied et courir à nouveau. Mais Bianca bloque le tilt-o-whirl vers un backbreaker! Et GUT buster! La théorie essaie de se mettre en travers de son chemin, mais le talon de la main de Bianca le bouscule! Et encore des lunes sur Vega! Couvrez, mais Garza le casse! L’arbitre réprimande, mais Ford poursuit Garza pour avoir touché sa femme. Mais la théorie SUPERKICKS n’est nulle part!

Dawkins LARIATS Theory poursuit ensuite Garza pour Ford! Ces deux disparaissent dans les coulisses, et les brouettes Vega. Mais dans un BUCKLE GLAM SLAM! Bianca torture racks, pour le KISS OF DEATH !! Cover, Bianca et les bénéfices gagnent!

Gagnants: Bianca Belair & The Street Profits, par pinfall

Le combat est enfin terminé! Un énorme début à Raw pour l’EST, et elle aide à maintenir les bénéfices! Ces trois-là augmenteront-ils plus que jamais maintenant qu’ils sont ensemble?