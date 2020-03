Résultats bruts de la WWE du lundi soir: 9 mars 2020

Parce qu’Edge est de retour pour se venger de Randy Orton! La Viper paiera-t-elle le RKO sur Beth Phoenix qui a fermé Raw la semaine dernière?

Angel Garza VS Rey Mysterio; Mysterio gagne. Bobby Lashley VS Zack Ryder avec Curt Hawkins; Lashley gagne.Drew McIntyre VS Erick Rowan; McIntyre gagne.Liv Morgan & Natalya VS The Kabuki Warriors; Les Kabuki Warriors gagnent.WWE 24/7 Championship: Riddick Moss VS Cedric Alexander; Moss remporte et conserve le championnat WWE 24/7.Aleister Black VS Seth Rollins w / Murphy; Aleister gagne, par disqualification. 8 Étiquette d’homme: The Viking Raiders & Street Profits VS Seth Rollins, Murphy & The Authors of Pain; Rollins, Murphy & The AOP gagnent.

L’homme ouvre Raw!

Becky Lynch tient haut son Championnat des femmes brutes, plus que prête pour son nouveau concurrent n ° 1 après Elimination Chamber! La reine de pique vient pour son titre, mais Becky ne semble pas trop inquiète à ce sujet alors qu’elle attrape un micro. “Washington DC, l’Homme est venu.” Mais plus d’eau ni de plaisanteries maintenant que nous savons que le combattant en cage va à WrestleMania. Becky reprend des images de la performance étonnamment dominante de Shayna Baszler. Aucune autre femme n’en a éliminé une autre, Shayna a fait ce qu’elle avait promis en retirant chacune d’entre elles! Et elle en a apprécié chaque instant.

Après sa victoire, Baszler a déclaré aux médias de la WWE que “Becky Lynch n’a jamais affronté personne comme moi, car il n’y a personne comme moi.” Elle a déjà prélevé du sang, et c’est juste un avant-goût de ce qu’elle peut faire. Shayna a détruit la Chambre pour envoyer un message à Becky. “Becky, regarde-moi quand je te parle.” C’est comme si elle savait que Becky regarderait cette vidéo! Shayna jure de prendre le titre, “et il n’y a rien que vous puissiez faire à ce sujet, salope!”

De retour dans le présent, les fans encouragent Becky alors qu’elle réfléchit à sa réponse. “Maintenant, voici le problème avec Shayna Baszler.” Elle a coupé le terrain en quelques minutes et a éliminé la seule femme que Becky avait mis toute sa carrière à battre. Une pionnière du MMA, une concurrente de haut niveau et une double championne féminine NXT, mais aussi «un scumbag de classe mondiale». Becky dit au “trou noir du charisme” qu’elle est peut-être une chienne mais c’est la chienne qui dirige la division. Les fans sont fortement derrière Becky car elle dit qu’elle considérait Shayna comme «le robot constipé de NXT», celui qui a refusé de lui serrer la main. Becky voit clairement maintenant que Shayna est la plus grande menace pour le règne depuis que Becky a arraché ce titre des mains de Ronda.

Shayna n’est pas juste après le titre, n’est-ce pas? Becky sait que Shayna se cache, cherchant à réécrire l’histoire. Les gens normaux comme Becky ne battent pas les tueurs entraînés comme Shayna. Sauf quand ils le font. Heart VS Skill, The Man VS Queen of Spades. Mais Shayna sous-estime Becky, et Becky va écraser le visage de Shayna. La chute du micro et l’augmentation du titre, mais Becky pourra-t-elle faire tout cela avec Shayna en quête de sang et d’or?

Angel Garza avec Zelina Vega VS Rey Mysterio!

El Latino es en fuego, mais le roi de Lucha Libre cherche à éteindre cette séquence chaude ici! Mysterio veut aussi se venger du DDT bétonné nu d’il y a des semaines! Avec El Idolo toujours champion de la WWE des États-Unis, qui monte dans les rangs pour se diriger vers Andrade Almas et WrestleMania?

Garza se repose sur les cordes jusqu’à ce que la cloche sonne. Mysterio précipite Garza mais esquive le comptoir de Garza pour obtenir une prise de tête. Garza s’éteint, Mysterio monte et recommence, puis revient au casque inclinable-tourbillonnant Garza en boucles! DC se déclenche alors que Mysterio serre et fouette. Garza se renverse en marteau, mais Mysterio se lève pour snapmare Garza! Mysterio court et serre-tête, mais Garza le bloque! Garza amène Mysterio, repousse Mysterio, puis le BOOTS aux cordes! Les fans huent alors que Garza sourit et serre la taille. Mysterio se bat avec des coudes et une clé. Mysterio fouette, Garza renverse, Mysterio monte pour obtenir un SUPERKICK!

Vega applaudit alors que Garza ose Mysterio se lever. Garza dropkicks Mysterio hors du ring! Vega s’assoit sur le tablier pour regarder le pantalon se détacher! Les fans boo mais Garza s’imprègne de tout pendant que Raw va image en image.

Garza sort chercher Mysterio et lance des uppercuts. Garza club Mysterio et le met sur le ring. L’arbitre compte mais Garza se met à catapulter la guillotine Mysterio! Mysterio bafouille mais Garza est sur lui avec une couverture, ONE! Garza tient Mysterio par une jambe et lui donne un coup de pied. Garza a de nouveau les deux jambes, mais Mysterio résiste au virage, donc Garza catapulte Mysterio en boucles! Et SUPERKICKS lui plus profondément! L’arbitre vérifie Mysterio mais Garza le traîne pour des piétinements! Garza grince sa botte mais recule au compte de l’arbitre. Garza ose Mysterio se lever, Mysterio patauge dans un coin, Garza se précipite pour BOOT! Il hisse Mysterio en haut pour déchirer le masque! L’arbitre réprimande, Garza absorbe la chaleur, mais Mysterio lui donne un coup de coude!

Mysterio combat Garza mais Garza le tire dans un arbre de malheur! Et le CLUBS vers le bas! Garza traîne Mysterio pour couvrir, DEUX! Garza maintient Mysterio avec une prise de tête et le broie. Mysterio perdure alors que Garza se transforme en manivelle. Raw revient sur une seule image alors que Mysterio se bat et se retire! Mysterio pousse Garza puis saute, mais obtient un coup de pied pop-up! Garza regarde Mysterio tandis qu’il l’entraîne vers les cordes. Garza met Mysterio sur les cordes et se moque du cadran! Il court, mais dans un DROPKICK! Mysterio ne laissera personne se moquer du 619! Vega crie à Garza de se lever alors que lui et Mysterio s’agitent.

Mysterio rampe et jette des avant-bras sur Garza! Garza bouscule, verrouille Mysterio mais Mysterio le jette dehors! Mysterio dropkicks Garza out puis construit la vitesse, les éclaboussures coulissantes! Vega panique alors que Mysterio entraîne Garza. Mysterio met Garza dedans et vise, au tremplin sentin assis! Il continue de bouger, sentin assis au sous-sol! Le coucher de soleil de Garza se retourne mais Mysterio se glisse vers BUZZSAW! Couvrir, DEUX! Garza rampe jusqu’aux cordes mais Mysterio court, au tremplin! Mais Garza l’attrape! Et le déplace vers un suplex rebond inversé! Couvrir, DEUX !! Mysterio survit et Vega est furieuse! Mysterio enziguris Garza aux cordes! Composez le, mais l’appel se déconnecte, SUPERKICK !!

Garza entraîne Mysterio alors que les fans sont tonitruants! “Il a fini!” Garza décroche, se soulève, mais Mysterio se fraye un chemin pour un bris de corde! L’arbitre compte mais Garza place Mysterio en tête. Les deux bagarres avec les faucheurs, Garza attrape le masque et les headbutts! La tête de Mysterio revient! Et frappe Garza des cordes! Mysterio s’ajuste, bondit, mais pas de destructeur! Alabama et spin, mais Mysterio coiffe Garza sur des cordes! 6 1 9 !! Drop coude tremplin! Couverture, Mysterio gagne !!

Gagnant: Rey Mysterio, par pinfall

Le roi de Lucha est de retour! At-il également une chance de plus contre Andrade et ce championnat des États-Unis?

Les auteurs de Pain et Buddy Murphy «accueillent» Kevin Owens à Raw.

Tout comme Seth Rollins, avec son sac de pop-corn. Kevin répond en leur jetant ses bagages! Mais il se retrouve dans un mugging 3v1, et jeté dans des racks! Murphy donne un coup de pied à Kevin dans des malles! L’AOP jette Kevin dans une poubelle! Et vider le rack sur lui! La sécurité se précipite pour soutenir Rollins et ses partisans, mais le mal est fait. Kevin pourra-t-il riposter alors que Rollins va de l’avant avec la «phase 2» de son plan?

Stone Cold Steve Austin fait le Raw “3:16 Day” de la semaine prochaine!

C’est parce qu’il sera de retour le 16/03! Qu’est-ce que le Texas Rattlesnake aura à dire si près de WrestleMania?

Raw partage la visite de Rhea Ripley au Raymond James Stadium avant WrestleMania 36.

Abritant les Tampa Bay Buccaneers de la NFL et maintenant les Vipers de Tampa Bay de la XFL, ce stade sera également le lieu où le Championnat féminin NXT entrera dans l’histoire en rejoignant la carte WrestleMania. L’Aussie Nightmare se sent honoré de faire partie d’une telle histoire. Elle regarde autour d’elle et ne peut pas dépasser la taille. Elle a commencé à lutter devant 50 personnes, peut-être même moins. Un rêve devient réalité et cela humilie Rhea. Le rêve de Rhea était d’aider les autres, mais elle devait d’abord s’aider à trouver qui elle était.

Quand Rhea est arrivée à la WWE, les gens disaient tous qu’elle ressemblait beaucoup à Charlotte Flair. Depuis lors, elle s’est assurée de se démarquer différemment de Charlotte. Ric Flair disait: «Pour être l’homme, il faut battre l’homme», c’est-à-dire être le meilleur, il faut battre le meilleur. Charlotte est certainement l’une des meilleures, et bien que Rhea ne sache pas ce qui va se passer, elle sait que Tampa éclatera en voyant ce match. Rhea jure de battre les meilleurs pour devenir les meilleurs, mais le Riptide ne parviendra-t-il pas à faire chavirer la reine?

Charlotte Flair est là!

La reine de toutes les époques descend la rampe et DC laisse échapper un “WOO ~!” pour elle. Charlotte a un arbitre pour l’aider à traverser les cordes, puis on lui remet un micro. «Tout le monde, mesdames et messieurs, avez-vous vu ce paquet? Rencontrez Rhea Ripley, la prochaine grande chose. Le nouveau jouet brillant! Inspirant.” La vidéo avait tout enflammé. Et les fans? Mais c’est ce qui confond Charlotte. Rhea sait que pour être le meilleur, il faut battre le meilleur. Pourtant, Rhea ne veut pas être comme Charlotte, elle veut être elle-même. Ne perdez pas de sommeil à cause de cela, car Charlotte le clarifiera: Rhea n’est pas comme Charlotte, elle ne sera jamais comme Charlotte et il n’y aura qu’une seule Charlotte!

Ainsi, Rhea peut continuer à être brillante et “la prochaine grande chose” et profiter du battage médiatique qui l’entoure, car cela ne durera pas. Charlotte nous rappellera tous pourquoi elle veut le championnat féminin NXT: donner une leçon à Rhea et à tous les autres. C’est une chose d’être dans une arène vide et de parler d’espoirs et de rêves, et une autre de se tenir dans une arène de 90 MILLIERS de personnes et d’être humilié par la Reine. Mais attendez! Rhea Ripley est là! Et elle se pavane également sur le ring. Rhea s’aide à travers les cordes, se prend un micro et dit: “Je vais vous expliquer quelque chose.” Charlotte dit que nous avons suffisamment entendu parler de Rhea juste dans cette vidéo. «Ce n’est pas NXT. C’est Monday Night Raw! ” Raw est le royaume de Charlotte! Charlotte dit à Rhea qu’elle est excusée.

Rhea DECKS Charlotte à la place !! Charlotte ne peut s’empêcher de sourire et de rire des tripes de Rhea. Rhea la quitte maintenant, un sourire aux lèvres aussi. La Reine se compose tandis que Rhea demande comment se sent sa mâchoire. Mais que ressentira l’une ou l’autre femme lorsqu’elles entreront en collision au stade Raymond James?

Bobby Lashley VS Zack Ryder avec Curt Hawkins!

La Rocky Mountain Machine est sans le Ravishing Russian cette semaine, mais le Broski a son frère avec lui. Est-ce que tout cela fera une différence?

La cloche sonne, Lashley écrase Ryder avec une épaule puis le tire vers le haut. Lashley jette des faiseurs de foin et piétine dans Ryder mais l’arbitre le recule. Lashley revient dans la RAM avec son épaule dans Ryder! Il est clair que la défaite de R-Truth dans le Tuwaiq Mountain Gauntlet le dérange toujours…

Les fans trollent avec “We Want Lana!” tandis que Lashley met Ryder dans un coin et il trébuche loin. L’arbitre soutient Lashley mais Lashley absorbe la chaleur. Lashley court de nouveau de coin en coin, mais Ryder s’agenouille! Ryder saute, mais son dropkick de missile manque! ROCKY MOUNTAIN SPINE BUSTER! Lashley lève le poing dans la victoire et entraîne Ryder pour une clé en boyau, DOMINATOR! Couvrir, Lashley gagne!

Gagnant: Bobby Lashley, par pinfall

Il n’a peut-être pas de trophée mais il n’est pas moins montagneux. Lashley va-t-il se déchaîner sur ce homestretch à WrestleMania?

Raw entend Aleister Black.

Mais attendez, quelqu’un frappe à sa porte?! Seth Rollins et Murphy lui rendent visite. Que peut-il faire pour ces «messieurs»? Eh bien d’abord, ravi de pouvoir enfin se rencontrer. Murphy a beaucoup parlé d’Aleister à Rollins. Mais Aleister semble avoir un problème de jeux de chiffres, mais Rollins est un expert dans ce domaine. En bout de ligne, Rollins veut Aleister de son côté. Va-t-il rejoindre leur mouvement? Peut-être pas. Rollins n’était-il pas clair la première fois? Il le dira clairement: soit vous êtes avec eux, soit contre eux. Eh bien, M. Rollins, cela ressemble à des mots de combat. Dans ce cas, Aleister accepte. L’incarnation de la fin fera-t-elle Rollins #FadeToBlack? Ou choisit-il le mauvais côté de cette guerre pour Raw?

Drew McIntyre VS Erick Rowan!

Le Scottish Stud affronte un Big Red Behemoth! Est-ce que McIntyre coupera l’Ent (arbre vivant) avant de poursuivre Suplex City?

La cloche sonne et Rowan encercle McIntyre. DC chante pour «Drew! A dessiné!” mais Rowan arrive! McIntyre BOOTS et CHOPS mais Rowan ne bronche pas! Rowan serre la griffe, mais McIntyre se bat. McIntyre évite à Rowan de lui faire des cordes à linge! Mais Rowan traîne McIntyre, seulement pour que McIntyre l’envoie en poste! McIntyre enfonce Rowan dans les barrières, puis le jette AU-DESSUS! Les fans tirent alors que McIntyre laisse Rowan derrière lui assez longtemps pour rafraîchir le décompte. McIntyre devient alors curieux au sujet de l’ami à huit pattes de Rowan. McIntyre prend la cage, la pose, puis attrape les marches en acier! McIntyre apporte les étapes, tout le monde chante «OUI! OUI!” et McIntyre SERRE LE BOGUE !!

Rowan est furieux, mais il obtient d’abord un baiser de Glasgow! McIntyre met Rowan dedans, Rowan le pousse et charge le péché, mais obtient le poste! Et le CHOC FUTUR! McIntyre kips droit pour aller à son coin préféré. Les fans applaudissent et comptent, 3, 2, 1! CLAYMORE !! Cover, McIntyre gagne!

Gagnant: Drew McIntyre, par pinfall

Claymore Country écrase deux monstres à la fois! Il bat Rowan dans le ring et extermine l’arachnide au-dessus de la moyenne dans sa cage. McIntyre fera-t-il de même pour le règne de Brock Lesnar à WrestleMania?

Liv Morgan & Natalya VS The Warriors Kabuki!

Alors que Shayna Baszler a un match pour le Championnat des femmes brutes, Asuka et Kairi Sane ont encore leurs Championnats par équipes féminines de la WWE à exposer. Mais l’impératrice de demain, la reine des chapeaux ou le mode de vie pourra-t-elle faire beaucoup de choses après que Shayna les ait déchiquetées comme du papier?

Raw revient alors qu’Asuka et Kairi dansent sur leur propre musique, puis la rient sur les micros. “Asuka desu ~!” “Kairi desu ~!” Et ce sont… les GUERRIERS KABUKI! Asuka parle de détritus en japonais à presque tout le monde. Kairi dit que Elimination Chamber était horrible! La main d’Asuka s’est blessée PLUS! Comment est-elle? “Ça va.” Ce n’est pas! Regardez ce que Shayna a fait !! Asuka est la meilleure absolue, alors pourquoi cela lui est-il arrivé!? POURQUOI!? Asuka est tellement prête à battre quelqu’un! N’importe qui! Qui en veut?! Alexa Bliss et Nikki Cross sur SmackDown, ce sont des filles méchantes! Ouais et idiot! Mais avant de pouvoir parler plus fort de l’équipe SmackDown, Natalya et Liv font leurs entrées ce soir. Ils montrent également les dégâts causés par Shayna, mais ne pleurent pas à ce sujet. Se sentiront-ils beaucoup mieux avec une victoire sur les champions du tag?

Les équipes trient et Liv commence avec Kairi. Le cercle Princesse pirate et Liv, mais DC est du côté de Liv. Ils attachent, Kairi tire les cheveux et met Liv sur les cordes. L’arbitre compte, Kairi pince les joues de Liv et lui tapote la tête, puis lui donne un coup de pouce. Liv sourit alors qu’elle gifle et repousse Kairi! Liv va Matrix et roule Kair, ONE! Kairi tombe sur le coup de pied de Liv, puis Liv fouette. Kair redirige Liv, monte et retourne vers le headscissor Liv down! Kairi rit et revient en courant, mais dans un pied tombé! Elle frappe des cordes et Liv revient pour un dropkick! Couvrir, UN! Liv garde Kairi avec une clé à bras et la fouette dans le coin. Elle frappe une vérification corporelle dans le dos puis marque Natty. Ils doublent suplex Kairi, puis Natty couvre, DEUX!

Natty garde Kairi avec un fouet, mais Liv attrape des cordes. Les fans boo parce que Ruby Riott se montre. Ruby a ses propres marques de la Chambre, mais elle dit qu’elle est juste là pour regarder. Ruby reste en arrière pendant que Raw passe en image dans l’image.

Asuka se rapproche et attaque Natty, et les deux se désignent les mauvais bras de l’autre. Natty pousse Asuka puis esquive la corde à linge pour renverser Asuka avec une épaule. Elle fouette mais Asuka s’inverse, seulement pour Natty pour attraper l’attaque de la hanche. Asuka contre la ceinture à un jet de victoire, DEUX, Natty est assis sur la couverture! DEUX et Asuka a récupéré sa couverture, DEUX! Natty voyage Asuka, mais Asuka la repousse avant que le tireur d’élite ne monte! Les Kabuki Warriors se regroupent mais Natty et Liv double dropball de baseball! Les fans s’enflamment avec Natty pendant qu’elle s’assure que Ruby reste en arrière. Natty met Asuka dans le ring puis l’amène autour de tag Liv. Liv fait rouler Asuka, DEUX!

Liv jette les mains mais Asuka lui donne des œufs. Alors Liv tire l’avant-bras après l’avant-bras! Liv court mais Asuka l’écrase! Ruby applaudit moqueusement tandis qu’Asuka traîne Liv par son bras. Asuka lance le bras pour un verrou de bras monté, mais Liv persiste. Les fans se rallient et Liv se bat pour monter. Liv jette les avant-bras mais Asuka la jette par les cheveux! Asuka joue avec Liv maintenant, la frottant avec son pied. Asuka serre un genou dans Liv aux cordes et Kairi «photobombs» pour le moment. L’arbitre les réprimande tous les deux et soutient Asuka. Liv riposte mais Asuka la DECK! Et la piétine! Et se tient sur son visage! Asuka traîne Liv pour fouetter dans le coin, puis lance encore et encore de gros avant-bras! Elle ramène Liv dans le bras alors que Raw revient à une seule image.

Les fans se rassemblent pour Liv et elle se bat à nouveau. Asuka la retient de Natty mais Liv frappe Kairi! Liv donne un coup de coude à Asuka, puis monte et tourne pour lancer un missile! Liv se précipite dans son coin et se tape Natty! Les deux double fouet Asuka et double lancer de hanche! Couvrir, DEUX! Natty fait reculer Asuka mais Asuka ARRIÈRE LES MAINS! Asuka étouffe Natty, mais Kairi frappe le mauvais bras pendant que l’arbitre repousse Asuka. Les fans huent comme Asuka joue avec le mauvais bras. Asuka serre et tire le bras, puis tape Kairi. Kairi grimpe et laisse tomber les manches de hache sur le mauvais bras! Kairi raille Liv mais les fans se rassemblent pour Natty. Maintenant, Kairi joue avec Natty et étiquette «Asuka-nee». Asuka grimpe et laisse tomber ses propres manches de hache sur le mauvais bras.

Asuka traîne Natty pour marquer Kairi. Kairi grimpe une fois de plus et laisse tomber des manches de hache encore plus gros! Ruby aime que Kairi se lève et salue la couverture. UN, mais Kairi donne un coup de pied à Natty dans le mauvais bras. Les fans se rassemblent mais Kairi retrouve Asuka. Ils double fouet Natty pour coup de pied, coup de hache et un combo dropkick d’embrayage de chameau! Couvrir, DEUX! Les guerriers Kabuki gardent leur sang-froid alors qu’Asuka plane sur Natty. Asuka donne des coups de pied au mauvais bras encore et encore, puis court pour faire glisser l’enziguri! BARRE DE BRAS! Natty se débat et se déplace pour marteler Asuka! Les fans tirent mais Asuka attrape Natty pour une guillotine! Natty se met en marche, mais maintenant Sarah Logan apparaît. Ruby ne voit pas Sarah tant qu’elle n’est pas à côté d’elle.

Asuka lance la guillotine mais Natty se met en marche! Natty propulse Asuka de haut en bas pour un scoop! Les deux femmes sont en baisse mais les fans se rallient! Asuka et Natty rampent, mais Sarah et Ruby se tirent dessus! Sarah berce Ruby à genoux mais Liv grimpe? Liv LEAPS sur ses anciens amis! La Riott Squad ne peut pas se laisser tranquille! Mais cela laisse Natty seul !! Kairi tape et s’en prend à Natty, mais Natty la repousse et l’enroule! UN, DISCUS LARIAT! Couvrir, DEUX !! Natty traîne Kairi pour un scoop mais Kairi se glisse vers la ceinture. Natty donne un coup de coude mais Asuka se rapproche. Kairi court, dans le takedown et Sharpshooter! Mais Asuka est légale et elle BUZZSAWS Natty! Couvrir, les guerriers Kabuki gagnent!

Gagnants: The Kabuki Warriors, par pinfall

Maintenant que les distractions sont éliminées, l’impératrice de demain et la princesse pirate rendront-elles visite à la division féminine de SmackDown?

AJ Styles et l’OC sont là!

Le Phenomenal One et ses Good Brothers étaient sur le point de vaincre Aleister Black à nouveau, mais le Phenom s’est assuré qu’ils ne s’en tireraient pas! Ces trois-là vont sur le ring et Karl Anderson donne à Styles un micro. “Pas une fois mais deux fois, l’Undertaker a coincé son nez dans mon entreprise, où il n’appartient pas!” Taker a pris des moments de Styles! Le trophée Tuwaiq au Super Showdown et une victoire à Elimination Chamber! Les enregistrements vidéo de ce moment, et les fans chantent pour Undertaker plus maintenant.

Dans le présent, Styles dit qu ‘«il y a trois ans à WrestleMania, j’ai vu The Undertaker se faire battre par Roman Reigns. Et après le match, l’Undertaker a plié sa veste, a enlevé ses gants et son chapeau, et les a posés agréablement et bien au milieu du ring. » Taker fit son poing, comme s’il partait au soleil couchant. Il aurait dû le faire à la fin de la séquence, mais peu importe. Le fait est que ce fut un moment magnifique et puissant. Pourtant, Taker l’a ruiné en revenant. Que ce soit l’ego ou le chèque de paie, Styles mettra fin à Taker une fois pour toutes cette année!

Il y a peut-être 10, 15 ans, Styles aurait peut-être hésité à appeler Taker, mais la vérité est qu’il ne voit plus de monstre mythique! Il ne voit pas de Phenom! Styles voit juste “un vieil homme en panne nommé Mark Calaway!” Taker aurait dû prendre sa retraite dans son PRIME. Styles ne sait pas pourquoi Taker revient sans cesse, mais il a une assez bonne idée. C’est sa femme, Michelle McCool! Hé, Michelle, tu regardes? Il est temps de laisser le chat sortir du sac! Ils sont mariés, “et elle le joue comme un violon!” Elle le fait revenir, même si Taker continue de se blesser. Michelle est la personne la plus complice que Styles ait jamais rencontrée!

Voici donc quelques conseils de Styles à Taker: «Votre femme va vous faire tomber par terre. Et je vais l’aider. ” Styles dit qu’il s’assure que Taker DIES dans le ring! Et bien, non. Les styles prendront l’âme de Taker! Il fera ce que Michelle veut que quelqu’un fasse! Styles défie Taker à un match à WrestleMania! Taker, qu’avez-vous à perdre? Vous avez perdu votre dignité, votre fierté et votre mystique. Maintenant tu n’es qu’un vieil homme en panne. Boo tout ce que vous voulez, fans. Bravo pour Taker! Mais nous savons tous qu’ils s’en foutent de Taker. Alors acceptez le défi de combattre les promesses Styles, Taker et Styles qui mettront le clou dans votre cercueil. Les mots les plus forts que l’on ait jamais dit au mort. L’héritage mourra-t-il enfin?

Raw revient à une interview dans les coulisses de Randy Orton.

Charly Caruso sait qu’il attend Edge, alors pourrait-il partager ses pensées? La Viper reste silencieuse, mais le léger sourire narquois sur son visage en dit long. Quels schémas éclosent dans cet esprit tordu?

Championnat WWE 24/7: Riddick Moss VS Cedric Alexander!

Le Riddick Regimen est le champion de la WWE 24/7 en titre le plus long, et établit déjà des records pour la plupart des défenses de matchs en simple traditionnelles. Mais son temps prendra-t-il fin pour faire place à un nouvel âge d’Alexandre?

La cloche sonne et les deux se nouent. Moss jette Alexander vers le bas, augmente la vitesse et le renverse avec une épaule! Alexander arrive à un coin mais Moss jette des mains et trébuche. Alexander BOOTS de retour! Puis saute et saute, dans les bras de Moss pour Fall Away Slam Alexander dans un coin! Alexander dégringole mais Moss le récupère dans le ring. Couvrir, DEUX! Moss se fixe avec un jugulaire et s’appuie sur Alexander. Il fait tourner Alexander mais Alexander persiste. Les fans se rallient et Alexander se bat contre un briseur de mâchoires! Alexandre jette des faucheurs puis une rafale de grèves! Moss descend, mais il envoie Alexander. Alexander rebondit et intervient sur Shots complets! Couvrir, DEUX!

Moss patauge, Alexander court, mais Moss le met sur le tablier. Alexander frappe Moss, puis tremplins, mais Moss le fait trébucher! Alexander plante «n» brûle sur le tapis, puis Moss le RAMS dans le coin! SPIKE Neckbreaker! Couvrir, Moss gagne!

Gagnant: Riddick Moss, par pinfall (toujours Champion de la WWE 24/7)

Moss l’emmène à la maison et marque à nouveau gros! Quelqu’un pourra-t-il mettre à sac le nouveau quart-arrière?

Raw revient à MVP dans le ring.

Montel Vontavius ​​Porter veut que nous comprenions qu’il préfère être n’importe où sauf DC. Ils ne sont même pas vraiment un État, ils ne sont qu’un point sur la carte dont personne ne se soucie. Mais les faire descendre n’est pas la raison pour laquelle il est ici. MVP est en train de passer d’un concurrent dans le ring à un «cerveau absolu». MVP a goûté à l’or à plusieurs reprises, et maintenant il va conduire les autres au but. Il commencera son écurie et la construira autour d’un homme comme Edge. Ils remontent loin, MVP a beaucoup appris d’Edge. Edge a juste un problème de mise au point. Avec le leadership de MVP, Edge sera sûrement de retour à l’importance qu’il occupait autrefois! MVP promet de faire à nouveau Edge un champion, mais il a besoin d’Edge pour l’écouter. Tout le monde veut voir Edge, mais Edge n’est pas là pour les fans.

Mais Edge EST ici! Et il se précipite sur le ring! MVP aime l’expression sérieuse sur son visage. “Nous sommes sur le point de gagner beaucoup d’argent, mec.” MVP veut qu’Edge le rejoigne sur le ring pour parler affaires. “Tu penses que tu me connais.” Edge se dirige directement vers le ring, s’approche du MVP et prend son micro pour crier pour Randy Orton! “J’ai besoin de toi pour faire pousser un ensemble et sortir ton cul ici maintenant!” MVP est en colère contre Edge, mais dit que c’est le problème. La concentration mentale d’Edge est désactivée! Ici, se gênant. En parlant de se concentrer sur les mauvaises choses, comment va sa femme? MVP, tu n’aurais pas dû dire ça. LANCE! Mais Orton apparaît! Orton jette la main et a Edge sur les cordes. Edge repousse Orton et VOLE le RKO !!

Les fans perdent la tête alors qu’Edge regarde les yeux sauvages autour. Edge sort et décide de récupérer un coup qui lui appartient! Il attrape une chaise, puis une autre chaise! Edge les amène sur le ring mais The Viper s’enfuit! MVP poursuit Edge, mais obtient un triangle de bras! Edge serre MVP jusqu’à ce qu’il disparaisse, mais il regarde juste Orton tout le temps! MVP halète pour l’air lorsque Edge se tient au-dessus de la chaise. Edge traîne MVP et s’assure que Orton voit ce RKO EN MÉTAL COMPLET !! MVP frappe la chaise, mais Edge n’a pas encore fini. Edge attrape l’autre chaise, et avec les fans qui scandent oui, “c’est VOUS, Randy!” CON-CHAIR-TO !! Les fans en veulent un autre, alors Edge leur en donne, et MVP, un autre CON-CHAIR-TO !!

Inutile de dire que MVP devra chercher ailleurs pour démarrer cette écurie. Mais avec aussi instable qu’Edge et Orton sont devenus, l’un ou l’autre homme restera-t-il debout sur la route de WrestleMania? Orton hésite à partir, et Edge donne la chasse! Est-ce qu’Edge rattrapera la Viper avant qu’il ne puisse s’éloigner?

Raw la semaine prochaine aura une signature de contrat phénoménale!

The Undertaker apparaîtra la semaine prochaine pour affronter AJ Styles et officialiser leur match WrestleMania!

Triple H a remporté le prix Arnold Lifetime Achievement Award!

Arnold Schwarzenegger a personnellement remis le prix à HHH. HHH dit que le gymnase vous apprend tout ce que vous devez savoir pour réussir dans la vie. Plus vous en mettez, plus vous en récupérez. Dans la mesure du possible, inspirez, soutenez et donnez des opportunités.

Raw regarde Lesnar VS McIntyre.

«Mesdames et messieurs», l’avocat du champion du monde des poids lourds de la WWE, défenseur et incontesté, déclare que son client, Brock Lesnar, a démontré pendant 18 ans qu’il est la force la plus dominante en matière de lutte. “La liste des victimes est interminable.” Roman Reigns, Seth Rollins, Randy Orton, Hulk Hogan, The Rock, Ric Flair, Stone Cold Steve Austin, John Cena, HHH et même The Undertaker. “Personne, personne, n’a jamais été aussi dominant depuis si longtemps.”

Mais maintenant, Drew McIntyre donne son introduction. Heyman a dit la vérité. Il n’y a jamais eu personne qui ait dominé et conquis tout comme Lesnar. Jusqu’à ce que Lesnar rencontre McIntyre. Parce que quand c’est arrivé, McIntyre a ÉLIMINÉ Lesnar du Royal Rumble! Et McIntyre s’est assuré que Lesnar comprenait que ce n’était pas un hasard quand il a donné TROIS Claymores à The Beast la semaine dernière. McIntyre a appris à ne jamais réclamer quelque chose qu’il ne peut pas sauvegarder. Il choisit ses mots très soigneusement. Par conséquent, McIntyre va à nouveau Claymore Lenar, lui épingler le cul, et devenir le NOUVEAU champion du monde des poids lourds WWE en titre, incontesté à WrestleMania!

Charly Caruso retrouve Edge dans les coulisses.

Edge veut après Orton mais elle dit qu’Orton a déjà quitté l’arène. Edge bouillonne, mais il semble aussi comploter. Edge aura-t-il un plan pour se rendre à Orton?

Aleister Black VS Seth Rollins avec Murphy!

L’incarnation de la fin a refusé de rejoindre la mission du Lundi soir, mais cela fait de lui une cible de la «phase 2». Est-ce que Rollins supprimera toutes ses frustrations concernant Raw sur Aleister?

La cloche sonne et Aleister tourne avec Rollins. Les verrous Rollins mais Aleister fait le tour pour accrocher une jambe et faire rouler Rollins. Aleister facelocks mais Rollins endure la manivelle. Rollins fait levier sur un bracelet et serre la clé Aleister. Aleister roule et tire les bras S’éloigne, puis le tire à nouveau! Aleister se serre la tête mais Rollins glisse vers le sien. Rollins jette Aleister avec le retrait, mais le casque Aleister. Rollins sort, bloque un coup de pied pour donner un coup de pied, et court, seulement pour manquer le piétinement. Aleister balance mais Rollins évite à peine la messe noire! Aleister jette Rollins dehors, puis lui fait semblant de s’asseoir les jambes croisées! Les fans se déclenchent alors que Raw va en image dans l’image.

Rollins se rassemble avec Murphy pour se rafraîchir, puis prend son temps pour revenir. Aleister attend patiemment que Rollins entre. Rollins dépose Aleister mais Aleister ne répond pas. Aleister esquive la botte pour s’arrêter et tirer! Rollins s’agenouille et ramène Aleister, mais Aleister se glisse hors du suplex jusqu’à la ceinture. Rollins coudes libres et court mais les canards Aleister et l’évier de cuisine s’agenouillent Rollins! Aleister amène Rollins mais Rollins le frappe dans un coin. Rollins entre mais Aleister démarre! Et les genoux! Aleister bouillonne tandis que Rollins renoue. Murphy vérifie son sauveur pendant qu’Aleister se précipite. Les vieux rivaux regardent fixement, mais Rollins coupe la gorge à Aleister! Et le fait tomber des barrières!

Rollins met Aleister dedans et le piétine. Rollins raille et gifle Aleister, puis étouffe la cale sur les cordes! L’arbitre compte et Rollins recule pour utiliser les cordes pour ramener Aleister. Rollins absorbe la chaleur alors qu’il plane sur Aleister. Aleister pivote mais manque, et maintenant Rollins le traîne par sa barbe. Rollins court, mais Aleister met le slingblade pour lancer des frappes! POUSSÉE DE GENOU! Couvrir, DEUX! Raw revient à une image unique alors qu’Aleister entraîne Rollins vers le haut. Rollins résiste à la ceinture et aux coudes en arrière, mais Aleister se soulève toujours. Rollins coud à nouveau et court aux cordes! Aleister obtient un hotshot, puis une fronde! Couvrir, DEUX!

Rollins enfonce les coudes dans l’épaule et le cou d’Aleister avant de s’enrouler sur une jugulaire. Aleister perdure et les fans se rallient. Aleister se bat et rejette Rollins. Rollins est dans un coin et attrape Aleister pour un coup de boucle! Rollins traîne Aleister sur le tablier et les clubs loin sur lui! Les fans se moquent alors que Rollins obtient de l’espace et KNEES Aleister de retour dans le ring! Seul Murphy applaudit alors que Rollins revient dans le ring. Rollins traque Aleister dans un coin et le COUPE! Il jette des foin et des côtelettes, mais Aleister titube dans un autre coin. L’arbitre réprimande Rollins mais Rollins s’en fiche. Rollins court de coin en coin mais Aleister le met sur le tablier! Rollins tient bon et les tremplins de retour, mais Aleister s’éclaircit! Aleister se rallie avec les avant-bras!

Aleister lance une fête de grève, un balayage des jambes et une poussée du genou! Et kip up! Les fans s’enflamment, Aleister QUEBRADAS! Mais Murphy distrait, alors il est DECKED! Rollins roule Aleister, DEUX! Rollins donne un coup de pied, Aleister canards pour démarrer et ROUNDHOUSE! SNAP GERMAN! Couverture de pont, mais Murphy attaque !!

Gagnant: Aleister Black, par disqualification

Le disciple sauve le sauveur et piétine son ancien rival. Mais Aleister change les choses! Rollins attaque Aleister pour aider Murphy, puis il appelle les auteurs de Pain. Akam et Rezar apparaissent et se dirigent vers le ring. They all mug Aleister 4v1, then bring Aleiser up for the suplex BOMB! But here come the Viking Raiders! Erik and Ivar wage war with Akam and Rezar once again! They each are in a corner but Murphy and Rollins turn the tide! 4v2 is still in Rollins’ favor, but here come the Street Profits! Montez Ford & Angelo Dawkins even things out again! It’s a 4v4 fight! The resistance runs Rollins and his followers out of the ring! DC explodes with “We Want the Smoke!”

Ford tells the refs that before there’s any disqualifications, let’s just skip to an EIGHT MAN!! DC wants to see that! The Vikings and the Profits are up, and #WeWantTheSmoke. Rollins and his forces accept this challenge, and we’ll see this go down after the break!

8 Man Tag: The Viking Raiders & Street Profits VS Seth Rollins, Murphy & The Authors of Pain!

Raw returns as Murphy and Ford are set to start for their quartets. The bell rings and fans fire up. Murphy and Ford circle, tie up, and go around the ropes. They end up in an open corner and are pawing at each other, but they break. Ford shoves, Murphy shoves and BOOTS! Murphy whips, Ford goes up and over then handsprings to show off. And dropkicks Murphy down! Tag to Dawkins, things speed up and Dawkins dropkicks Murphy! Cover, ONE, but Dawkins drags Murphy up. Murphy elbows Dawkins away, tag to Akam and Ivar!

Ivar dodges Akam to throw haymakers and back hands! Ivar whips, Akam reverses to throw forearms. But Ivar BOOTS back! Tag to Erik, and Erik feeds Akam to Ivar’s knee! Ivar feeds Akam to Erik’s KNEE! Erik tags Ivar back in, and Ivar drags Akam up, only for Akam to knee and club him down. Tag to Rollins and Rollins throws haymakers and jabs on Ivar. Rollins whips, Ivar holds the ropes to block! Rollins tries again but Ivar won’t, so Rollins hits a rolling elbow! Tag to Murphy, and they double whip Ivar. Murphy whips Rollins in, but Ivar dodges Rollins to then run Murphy over! Tag to Erik, and Ivar scoop slams Murphy. Erik scoop slams Ivar, onto Murphy! Erik drags Murphy up but Murphy jawbreakers back!

Tag to Ford and Rezar, and Ford CHOPS away! Rezar doesn’t flinch! Ford keeps trying but still nothing. Ford ducks the punch to kick, kick and dropkick! He runs to the corner but Rezar puts him on the apron. Ford enziguris then hops up top, to leap! Into Rezar’s arms! Rezar uses a Fall Away Slam to TOSS Ford! Tag to Akam and the Authors of Pain mug Ford against the ropes! Akam knees and hammers Ford toward the corner, then tags Murphy. Murphy mugs Ford and snapmares him to a chinlock. Ford endures as Rollins taunts him. Fans rally up and Ford fights his way up to throw elbows. Murphy clubs Ford back down then puts him in the corner. Murphy taunts the Raiders but runs into a boot!

Ford fights out of Rollins’ corner but Murphy catches him. Ford sunset flips, Murphy rolls through, Ford pushes Murphy away! Tag to Erik! Erik rallies on Murphy then gives him an EXPLODER! Rezar runs in but gets knees and forearms! Erik whips Rezar but Rezar reverses, only for Erik to go up and over and shotgun knee Rezar out! Erik builds speed to DIVE! But Rezar catches Erik and stares him down! The two talk trash, Murphy METEORAS Erik down! Rollins’ followers take control as Raw goes to break!

Raw returns once more, and Rollins’ team drags Erik back to their corner! Murphy stomps Erik down then tags in Rollins so he can throw Erik out. Rollins goes out to throw Erik into barriers! And then back the other way, into more barriers! Fans boo but Rollins soaks it up. Rollins refreshes the count then fetches Erik to whip, but Erik whips and rams Rollins into barriers! Rollins is practically in the front row! Murphy gets Rollins back in and Rollins drags Erik back. Erik throws haymakers on Rollins as he hops for his corner, but Murphy goes past to blast the Profits and Akam hits Ivar! Rollins stomps Erik down and soaks up more heat as he taunts Erik’s team.

Erik throws hands back but Rollins tackles him to the corner. Murphy tags in and mugs Erik in the corner. Tag to Akam and Akam throws big knees into Erik! Tag to Rezar and the AOP give Erik the atomic KNEE! Cover, TWO!! Tag to Akam and the AOP mug Erik more. Akam clamps on with a chinlock and grinds Erik down. Ivar and the Profits coach Erik and fans rally up. Erik fights up to his feet and throws body shots. Akam knees back and tags in Rollins. The mugging continues with fast hands and big knees! The ref counts, Akam leaves but Rollins grinds a knee into Erik. Rollins backs off but Murphy gets in a cheap shot!

Fans rally with “We Want the Smoke!” and Ford stares Rollins down. Rollins goes to Erik but Erik throws haymakers! Rollins hits back but Erik keeps throwing forearms. They brawl back and forth, but Erik is gaining ground. Rollins clamps on with a facelock and grinds Erik down! Erik endures but Rollins says “Nobody’s getting the smoke!” Fans rally and Erik powers up to throw body shots. Rollins knees low then PELES Ivar! Rollins mocks the War Beard, but he turns around into Ace Ten Mao! Both men are down and DC fires up! Erik and Rollins crawl, hot tags to Murhpy and Ford! Ford springboards to crossbody! And then he dropkicks the AOP out! Ford dropkicks Murphy, too! And spins Murphy around, for a DDT!

Ford kips up as Raw goes picture in picture, and he hits the standing moonsault! Cover, TWO! Ford keeps his cool as he glares down at Murphy. He runs at Murphy in the corner but Murphy puts him on the apron. Ford punches Murphy away then climbs up top, but Akam shoves him down! Ford gets caught up on the ropes and then tumbles out. Murphy tags Akam and Akam goes around the way to drag Ford up. Akam throws Ford into barriers! Rollins applauds as Akam puts Ford in the ring. Akam stomps Ford around while staying between him and Dawkins. He drags Dawkins up to whip hard into the corner! Tag to Murphy and they mug Ford.

Murphy snapmares Ford and KICKS him hard in the back. Murphy drags Ford up to throw big forearms in the back. Rollins taunts Ford on the ropes and Murphy throws another hard forearm. Murphy chokes Ford but the ref backs him off. Rollins taunts more, but Ford DECKS him! Murphy rolls Ford up, TWO, and Ford pushes him away! Murphy keeps going after Ford, snapmare and KICK! Tag to Rollins and Rollins drags Ford up to whip. Rollins runs Ford over with an elbow then just slaps him all around! Rollins whips Ford hard into the corner! Fans rally for Ford as Raw returns to single picture.

Rollins stomps Ford’s hand, then dares him to go to his corner. He stomps Ford’s hands more, just toying with him now. Rollins makes Ford hold a hand out, but Ford rolls Rollins up! TOW, and Rollins CLOBBERS Ford down! Rollins cranks Ford’s neck then locks on a chinlock. Fans continue to rally and Ford fights his way back up. Ford throws body shots but Rollins clubs him down. Tag to Murphy and he drags Ford up for a snap suplex. Cover, TWO! Murphy KICKS Ford and drives in a knee before putting the chinlock back on. Ford endures as Murphy leans on him. Ford fights up again, and DC gets thunderous for the smoke! Murphy keeps Ford away from his corner and back suplexes Ford high and hard! Murphy taunts the Raiders and Dawkins, but turns around into a SUPERKICK!

Both men are down but moving, hot tags to Rollins and Ivar! Ivar BLASTS Rollins then scoop sidewalk slams Akam! Basement splash! Ivar dodges Rezar and gives him the seated senton! Cartwheel clothesline for Akam! Fans fire up with the War Beard! Tag to Erik and they grab Rollins. High waistlock and springboard, but Akam trips Ivar up! Rollins SUPERKICKS Erik! And then snap FALCON ARROW! Cover, but Ford breaks it! Murphy flips Ford but Ford enziguris Murphy out! Akam SPINE BUSTERS Ford but Dawkins SPEARS Akam! Rezar back elbows Murphy, but Erik returns to KNEE Rezar! Eirk turns into a mule kick, Rollins runs, but into an URENAGE! Tag to Ford and Ford is electric as he climbs. FROM THE HEAVENS!! Cover, Murphy breaks it!

Dawkins thrwos Murphy out and ROCKS him onto the AOP. Dawkins has the Vikings DIVE! They bowl everyone over! Rollins flying KNEES Dawkins down! Ford flounders over and scraps with Rollins. SUPERKICK! Rollins goes out, Ford points to the Mania sign! Ford FLIES onto everyone!! But wait, Rollins got back in! Rollins sees Ford return, to CURB STOMP!! Cover, Rollins and team win!!

Winners: Seth Rollins, Murphy & AOP, by pinfall

The Monday Night Messiah gets payback on the Raw Tag Team Champions and the rest of the resistance! But Kevin Owens is still here!? Kevin drags Rollins out and gives him payback for the assault! The AOP push Kevin into the ring but Kevin gives Akam a STUNNER! Kevin dumps Rezar out and gives Murphy a STUNNER! Rollins CURB STOMPS Kevin down!! Rollins scowls as he goes to a corner. He gives Kevin ANOTHER CURB STOMP! Rollins has Murphy stay out of the ring so that he can stand alone over Kevin. He drags Kevin up, for A THIRD CURB STOMP! Will the resistance be able to rise up after this?

My Thoughts:

A really good episode of Raw to follow up a pretty good Elimination Chamber. After the perplexing character shift last week, Becky’s back to the Becky we need for this story. Intense Becky and intense Shayna is what we need for this build. And I like that we got multiple builds in the women’s tag match tonight. The Riott Squad feud helps the Kabuki Warriors win their match, and the Kabuki Warriors’ promo beforehand was really good. I get that Bliss-Cross are pretty much the only Face team on SmackDown, and it’s always fun to see Kairi tease Alexa for being short when Kairi is barely that much taller, but I really hope we get more teams in on this. The whole point Bliss-Cross made was that the titles are cross-brand, so give us more brand representation!

Riddick Moss is becoming the biggest winner out of this next phase in the WWE 24/7 Championship’s run. He hasn’t lost the title even once since taking it off Mojo Rawley, and he’s getting wins over superstars who have already held other titles. However, we still need more social media matches for Moss because that is what charmed fans up to this point. I know Moss can be funny, so let him be the serious guy in a funny situation like he was at the Funko Pop HQ. WrestleMania needs to really give us something big for this title, too. For that matter, what is Lashley doing for Mania? Maybe he could win the Andre the Giant Battle Royal? And also take the 24/7 Championship to also take it on a long consecutive reign? That’d be pretty cool.

The Edge and Orton segment was pretty good tonight. I still feel they should’ve taken a beat for someone to give us that promised medical update from last week. That explanation to us that Edge was still able to return would’ve taken care of the stupid “Oh hey Edge is returning” advertising that just takes the drama out. Edge stealing the RKO was great, and then giving MVP multiple Conchairtos was great. I still hope MVP can make that stable as a post-Mania story. Maybe that’s something Lashley could do? And maybe the story of recruiting is made into something.

Mysterio VS Garza was a great opening match, and I’m really hoping the rumored Fatal 4 Way for the United States Championship is happening. Mysterio, Garza, Almas and Carrillo are going to steal the show. And assuming Vega’s stable no longer has the title after Mania, I would love to see them go into the Raw Tag Team Division. Almas & Garza VS Street Profits would make for some great action and promos. At least, I would hope the Profits still have the belts. I really like that Aleister was brought around into the story with them and Rollins given the history with Murphy. With Samoa Joe out from injury and suspension, I hope Aleister joins Kevin’s resistance and becomes a tag partner against Rollins and Murphy. I feel like with the US Championship and WWE World Championship spoken for, the pay off for this story are the Raw Tag titles.

Styles’ promo was wild. I did NOT think he’d do a worked shoot like that. The contract signing next week will be interesting, but I would actually hope nothing physical happens. The emphasis should be on Styles wanting to beat Taker down at WrestleMania, so nothing more should happen between them from here to Mania. McIntyre beating Rowan and “killing” the spider creature was an insane moment to give McIntyre in-ring momentum towards the title match. Plus, his promo package with Heyman was really well done, too. I think a lot of people would agree that we NEED McIntyre to win and so does the WWE. Their stocks are dropping along with their viewership and attendance. Lesnar is a great Heel, but even the greatest villain needs to lose in the end. And that needs to happen on the Greatest Stage of Them All.

My Score: 8.4/10