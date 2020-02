Résultats complets bruts de la WWE: 24 février 2020 – Randy Orton-Owens

Le show de retour à la maison de WWE RAW pour Super ShowDown a eu lieu la nuit dernière, ce qui a promis à Randy Orton de traquer une nouvelle victime. Becky Lynch et Shayna Baszler étaient présentes sous un même toit pour taquiner une confrontation passionnée. De plus, le champion de la WWE, Brock Lesnar, était de retour dans l’émission qui a eu lieu au Bell MTS Place à Winnipeg, Manitoba, Canada. Découvrez les résultats,

Randy Orton est sorti pour ouvrir WWE Raw en abordant ses récentes actions bizarres. Kevin Owens est sorti au milieu des acclamations des fans de la ville natale, qui n’achetait évidemment pas les excuses émises par Orton. Owens était mécontent de la façon dont Orton avait attaqué Edge de force après son retour miraculeux. Il a lancé un défi à Orton qui a choisi de s’éloigner de la scène alors que les fans continuaient de huer.

. @ WWEUniverse à #Raw: “NOUS VOULONS BORD! NOUS VOULONS BORD!” @ RandyOrton: pic.twitter.com/R6qC9OOHrd

– WWE (@WWE) 25 février 2020

. @ FightOwensFight pensait, peut-être, juste peut-être, qu’il monterait sur le ring avec @EdgeRatedR un jour après # RoyalRumble…

Puis @RandyOrton s’est produit. #Raw pic.twitter.com/39LnzWOmgY

– Univers WWE (@WWEUniverse) 25 février 2020

Prêt pour un combat?

On dirait que @FightOwensFight va avoir une chance de venger @EdgeRatedR contre @RandyOrton ce soir! #Raw pic.twitter.com/R5TAFJux9b

– WWE (@WWE) 25 février 2020

Angel Garza vs Humberto Carrillo était le concours d’ouverture de WWE RAW. Après le contrôle initial de Carrillo, Garza a frappé un Superkick pour revenir. Carrillo a frappé une mouche espagnole et est allé pour un autre mouvement de corde supérieure, mais Zelina Vega l’a distrait. Cela a permis à Garza de capitaliser et de rouler Carrillo pour la victoire.

🇪🇸 🦋 # Raw @AngelGarzaWwe pic.twitter.com/xDk594ysRi

– Univers WWE (@WWEUniverse) 25 février 2020

. @ Zelina_VegaWWE ​​est un chef d’entreprise heureux. @ AngelGarzaWwe ramasse la VICTOIRE sur @humberto_wwe sur #Raw! pic.twitter.com/61kdHT63Yl

– WWE (@WWE) 25 février 2020

Ricochet a ensuite affronté Luke Gallows sur WWE Raw. Le concurrent numéro un pour le Championnat de la WWE a remporté une victoire facile après deux Superkicks et une Shooting Star Press de la corde supérieure. Après le match, AJ Styles, Gallows et Anderson ont évacué les frustrations sur Aleister Black avec une attaque dans les coulisses.

Il est bon pour abattre les gros gars…

Vous regardez, @BrockLesnar? 👀 # Raw @KingRicochet pic.twitter.com/CxyZeIZ7a3

– Univers WWE (@WWEUniverse) 25 février 2020

#TheOC vient de rappeler à @WWEAleister exactement qui ils sont. # Raw @AJStylesOrg @LukeGallowsWWE @KarlAndersonWWE pic.twitter.com/ZXzsQcnckG

– WWE (@WWE) 25 février 2020

Le champion de la WWE, Brock Lesnar, est sorti avec Paul Heyman qui a coupé une courte promo sur la défense du titre de Super ShowDown de ce jeudi avant de quitter le ring.

Oh, @ HeymanHustle a des blagues. Et @BrockLesnar les aime tous. #Raw pic.twitter.com/Ypqq76iGI5

– Univers WWE (@WWEUniverse) 25 février 2020

Erick Rowan contre Aleister Black était le prochain affrontement sur WWE Raw où ce dernier nom est sorti en boitant sur le ring vendant les attaques des OC. Rowan a profité de la blessure et a laissé tomber Black avec une Powerbomb dans le poteau du ring. Mais Black a répliqué avec une Black Mass, tout d’un coup pour obtenir la victoire.

Ce qui se passe ⬆️ doit venir ⬇️ avec FORCE. # Raw @ERICKROWAN pic.twitter.com/WXxV98LtUq

– Univers WWE (@WWEUniverse) 25 février 2020

😱 IL Y A LA CAGE !!! #Raw pic.twitter.com/5bWE1kIDQY

– WWE (@WWE) 25 février 2020

Un package vidéo préenregistré a été diffusé sur WWE Raw où nous avons vu Michael Cole interviewer Drew McIntyre lors de son événement principal WrestleMania.

Il ne parle pas seulement. @DMcIntyreWWE sauvegarde tout. #Raw pic.twitter.com/MTeiH9ZUUa

– Univers WWE (@WWEUniverse) 25 février 2020

R-Truth est sorti sur WWE Raw pour diffuser un épisode de Truth TV avec Lana et Bobby Lashley. Mais cela a fini par être un match entre Lashley et Truth. La vérité a roulé en frappant Five Knuckle Shuffle de John Cena et a opté pour le réglage d’attitude, mais Lashley l’a bloqué. Il a frappé une grosse lance pour remporter la victoire.

Eh bien, @fightbobby & @ LanaWWE…

AVEZ-VOUS vu @SonicMovie?! # Raw @RonKillings pic.twitter.com/nqGXWA3avD

– Univers WWE (@WWEUniverse) 25 février 2020

Vous savez qui ne peut pas attendre le retour de @ JohnCena ce vendredi sur #SmackDown? @RonKillings !!! #Raw pic.twitter.com/8VjNpKvD6s

– Univers WWE (@WWEUniverse) 25 février 2020

Jerry Lawler, membre du Temple de la renommée de la WWE, était sur le ring pour la signature du contrat avec la WWE RAW Women’s Elimination Chamber. Tous les concurrents ont signé le contrat où Baszler a été le dernier à le faire. Une fois les formalités accomplies, le chaos a éclaté sur le ring. Baszler se tenait debout à la fin de celui-ci, après quoi Becky Lynch a frappé le ring pour commencer un combat avec l’ancienne championne féminine WWE NXT. Les fonctionnaires se sont précipités pour séparer ces deux.

👀 LIV 👀 # Raw #WWEChamber @YaOnlyLivvOnce pic.twitter.com/cYnJ4ZPUwH

– Univers WWE (@WWEUniverse) 25 février 2020

C’EST MAINTENANT! #TheMan @BeckyLynchWWE a trouvé @QoSBaszler au milieu du ring! #Raw #WWEChamber pic.twitter.com/mlOCUIwGOf

– WWE (@WWE) 25 février 2020

Murphy contre Angelo Dawkins était le prochain affrontement sur WWE Raw qui a été disqualifié car Seth Rollins a attaqué Dawkins après avoir frappé Murphy avec un slam en plein air. Montez a fait le sauvetage et a invité Rollins pour un match qui a été accepté. Rollins a frappé une Buckle Bomb pour prendre le contrôle, mais Ford est revenu avec un gros DDT. Ford a ensuite raté un Frogsplash de la corde supérieure permettant à Rollins de frapper le Stomp sur lui pour la victoire.

Cette étreinte n’a pas mis fin à la façon dont @WWERollins et @WWE_Murphy avaient imaginé… #Raw pic.twitter.com/TbDaJzxUT3

– Univers WWE (@WWEUniverse) 25 février 2020

Avec CECI, @WWERollins a pris le contrôle. #Raw pic.twitter.com/GAiKdYEPun

– WWE (@WWE) 25 février 2020

Déclaration faite par @WWERollins en direction de #WWESSD! #Raw pic.twitter.com/m9KgNqmyJ4

– WWE (@WWE) 25 février 2020

Randy Orton contre Kevin Owens était l’événement principal de la WWE Raw qui a vu Owens rouler avec un boulet de canon. Seth Rollins, AOP et Murphy sont apparus sur la scène pour distraire Owens. Cela a permis à Orton de frapper le DDT en anneau sur Owens et l’arbitre a déclaré Orton vainqueur avec un décompte rapide.

Regardez qui veut mieux voir # KOvsRKO… # Raw @WWERollins @WWE_Murphy @Akam_WWE @Rezar_WWE pic.twitter.com/vkBCN1ue53

– WWE (@WWE) 25 février 2020

Il semble que @RandyOrton vient de DEFEATED @FightOwensFight sur # Raw… 1️⃣-2️⃣-3️⃣ #KOvsRKO pic.twitter.com/WiQOPkkydH

– WWE (@WWE) 25 février 2020

Owens a saisi l’arbitre pour révéler qu’il portait un t-shirt Seth Rollins. Owens a fini par le frapper avec une chaise, puis l’a mis à travers une table pour terminer le spectacle.

Adorer @WWERollins? Obtenez un STUNNER. # Raw @FightOwensFight pic.twitter.com/ophv4mih2d

– WWE (@WWE) 25 février 2020

C’est ce que @FightOwensFight pense de votre “bon être humain”, @WWERollins! #Raw pic.twitter.com/wVRvVPlAfL

– Univers WWE (@WWEUniverse) 25 février 2020