Résultats complets de la WWE Friday Night Smackdown: 28 février 2020

La WWE Smackdown a été diffusée hier soir avec les retombées du Super Showdown 2020. Le nouveau champion universel Goldberg a honoré le spectacle de sa présence. Les hypes de la Chambre d’élimination ont également commencé avec de nouvelles annonces autour du PPV du 8 mars. De plus, nul autre que le franchisé John Cena est revenu après presque un an d’absence. Découvrez les résultats de l’émission qui a eu lieu au TD Garden de Boston, Massachusetts.

Résultats de la WWE Super Showdown 2020: retour de l’entrepreneur; Goldberg devient champion

D’énormes matchs et le retour du Temple de la renommée annoncés pour la prochaine WWE Raw

Goldberg a ouvert le SmackDown de cette semaine avec son championnat universel. Il a posé la question de savoir qui serait le prochain dans la file pour lui faire face pour le titre. Roman Reigns est entré sur le ring en citant «Je suis le suivant». Il a quitté le ring en nous demandant si ce match aurait lieu à WrestleMania 36.

@WWERomanReigns veut-il être… SUIVANT? 😳 # SmackDown @Goldberg pic.twitter.com/xO58r0simv

– WWE (@WWE) 29 février 2020

Vous pariez qu’il le fait. #SmackDown @Goldberg @WWERomanReigns pic.twitter.com/KzwCy5lNdm

– WWE (@WWE) 29 février 2020

La championne féminine de SmackDown, Bayley, devait affronter Naomi dans un match sans titre. Avant que la cloche ne sonne, Sasha Banks est revenue pour distraire Naomi qui a quand même frappé la vue arrière sur Bayley. Mais Banks l’a attaquée pour disqualifier le match. Un battement a commencé sur Naomi jusqu’à ce que Lacey Evans se précipite et fasse la sauvegarde.

Cela a mis en place un match par équipe improvisé où Naomi et Lacey Evans ont affronté Bayley et Sasha Banks. Les banques ont laissé tomber Naomi avec un Backstabber et sont allées chercher le relevé bancaire. Evans a sorti Banks du ring et a commencé à se bagarrer hors du ring. Naomi a profité de cette occasion pour enrouler un Bayley distrait pour obtenir la victoire finale.

😂🤣😂😂🤣😂 # SmackDown @SashaBanksWWE @LaceyEvansWWE @NaomiWWE pic.twitter.com/QG2TGPYTLq

– WWE Universe (@WWEUniverse) 29 février 2020

Elle est A-MAY-YAY-YAY-ZING! @NaomiWWE gagne une mesure de rachat après #WWESSD en épinglant le champion @itsBayleyWWE sur #SmackDown! @LaceyEvansWWE pic.twitter.com/4qG8DUbFOm

– WWE (@WWE) 29 février 2020

Kofi Kingston contre Robert Roode était le prochain affrontement sur SmackDown où Roode a frappé un Spinebuster sur Kofi et a appelé le Glorious DDT. Kofi répliqua avec un SOS alors que Ziggler posa le pied de Roode sur la corde inférieure. Cela a distrait Kofi lorsque Roode l’a enroulé pour la victoire.

👀 @ HEELZiggler a un public. #SmackDown @WWE_MandyRose pic.twitter.com/xenEKtGMAX

– WWE Universe (@WWEUniverse) 29 février 2020

“L’homme de @ WWE_MandyRose” @HEELZiggler “semble heureux”, et il l’est, parce que son ami @RealRobertRoode vient DEFAIRE @TrueKofi sur #SmackDown! pic.twitter.com/esK7Tft5nh

– WWE (@WWE) 29 février 2020

Dans les coulisses, Tucker Knight a tenté de tirer Otis Dojovic de son chagrin de la Saint-Valentin.

Tout ce qu’il voulait, c’était l’amour. 💞 # SmackDown @otiswwe @tuckerwwe pic.twitter.com/lTgdRcJ5SN

– WWE (@WWE) 29 février 2020

Renee Young a organisé une signature de contrat sur SmackDown pour Shinsuke Nakamura contre Braun Strowman à Elimination Chamber PPV. Braun a déclaré qu’il ne rencontrait aucun problème face à Strowman et à ses copains, Sami Zayn et Cesaro en même temps. Ainsi, un Match Handicap 3 contre 1 a été officialisé pour le PPV. Une fois la paperasse terminée, les trois talons ont attaqué Strowman, ce qui s’est terminé par le coup de pied de Sami Helluva suivi par Nakamura délivrant un Kinshasa.

Ça va être joli. @ BraunStrowman défendra son #ICTitle contre @ShinsukeN @WWECesaro & @SamiZayn à #WWEChamber! #SmackDown pic.twitter.com/uyQmMJnbUY

– WWE (@WWE) 29 février 2020

Daniel Bryan a vaincu Curtis Axel dans un bref affrontement sur SmackDown. Après la domination initiale d’Axel, Bryan est revenu avec son pendentif YES Kicks et a contré un Perfect Plex avec le LeBell Lock pour obtenir la victoire en tant que Drew Gulak a regardé les commentaires.

Désolé, @DrewGulak, mais il semble que @WWEDanielBryan a remporté la victoire sur UN AUTRE de vos alliés, @RealCurtisAxel. #SmackDown pic.twitter.com/mhuiHfqZEU

– WWE (@WWE) 29 février 2020

Les nouveaux champions de l’équipe d’étiquette de SmackDown The Miz et John Morrison sont venus sur le ring pour apprendre que leur prochaine défense de titre aura lieu à l’intérieur de l’Elimination Chamber. Les cinq adversaires pour eux seront The New Day, Heavy Machinery, Lucha House Party, Robert Roode and Dolph Ziggler et The Usos.

QUI VOUS L’A DIT, @GregHamiltonWWE!?!

À #WWEChamber, @mikethemiz et @TheRealMorrison défendront leurs #SmackDown #TagTeamTitles contre #TheNewDay, #HeavyMachinery, #LuchaHouseParty, @WWEUsos et @HEELZiggler & @ RealRobertRoode… dans un #EliminationChamber! pic.twitter.com/AnmVwFifR1

– WWE (@WWE) 29 février 2020

Après cette annonce, The Usos est sorti pour rivaliser avec Miz et Morrison où ce dernier a envoyé Jey à l’extérieur et est allé pour le Starship Pain. Mais Jimmy lui donne un coup de pied à la tête tandis que Jey a posé un Superkick au Miz sur le sol. Jimmy a frappé un super Destroyer du haut vers le tapis sur Morrison auquel Jey a frappé le Frogsplash pour la grande victoire sur SmackDown.

. @ tiktok_us, nous avons trouvé votre nouveau défi de danse. #SmackDown @mikethemiz @TheRealMorrison pic.twitter.com/1PLXxKkESW

– WWE (@WWE) 29 février 2020

Nous ne savons pas 𝘸𝘩𝘢𝘵 c’était, mais nous l’aimons. @ WWEUsos épingle le #SmackDown #TagTeamChampions @TheRealMorrison & @mikethemiz! pic.twitter.com/EhUSRjy6qq

– WWE (@WWE) 29 février 2020

John Cena est revenu sur la machine à sous principale de SmackDown pour annoncer qu’il choisit de ne pas participer à WrestleMania, cette année. Les fans ont hué cette décision alors que Cena a commencé à saluer la foule lorsque nous avons entendu les sons familiers de “The Fiend” Bray Wyatt. Les lumières se sont éteintes et quand il est revenu, nous avons vu The Fiend debout sur la rampe et montrant le signe WrestleMania. Cena a hoché la tête en acceptant le match alors que le spectacle avait disparu.

Quelqu’un veut dire bonjour, @ JohnCena. # TheFiend @WWEBrayWyatt #SmackDown pic.twitter.com/amovGKP7zA

– WWE (@WWE) 29 février 2020

On dirait que @JohnCena ne restera pas sur @WrestleMania après tout… #WrestleMania #TheFiend @WWEBrayWyatt #SmackDown pic.twitter.com/jTPhqfmIQO

– WWE (@WWE) 29 février 2020