Résultats complets de la WWE Friday Night Smackdown: 6 mars 2020

L’épisode de retour à la maison de WWE SmackDown pour Elimination Chamber 2020 a eu lieu hier soir avec un tout nouveau Firefly Funhouse sur la carte. Une équipe de tag Gauntlet Match était là avec une implication majeure sur le PPV. Les superstars féminines ont participé à un match revanche de la semaine dernière. De plus, une faction légendaire était présente à l’émission diffusée depuis la KeyBank Arena de Buffalo, New York. Voici les résultats,

Le spectacle a commencé avec Alexa Bliss et Nikki Cross animant un talk-show A Moment of Bliss. Elle a invité nWo sur le ring lorsque Scott Hall, Sean Waltman et Kevin Nash se sont présentés comme invités. Le segment a été interrompu par Sami Zayn, Cesaro et Shinsuke Nakamura.

Ils ont une confrontation avec nWo jusqu’à ce que Braun Strowman sorte et lance Cesaro sur la rampe. Strowman a promis que les trois talons obtiendraient ces mains à Elimination Chamber.

Naomi et Lacey Evans contre Sasha Banks et Bayley était le concours d’ouverture de SmackDown. Naomi a fait entrer Banks dans le ridoir central et a suivi avec un Sunset Flip. Bayley a brisé le tombé alors que Lacey Evans entre également sur le ring. Les banques ont donné un coup de pied à Evans au sol. Les banques ont contré un moonsault à jambes divisées et enroulé Naomi pour obtenir la victoire finale.

Sheamus a affronté Apollo Crews sur SmackDown où ce dernier nom a pris le contrôle en frappant un Crossbody et un Moonsault debout. Sheamus est revenu avec quelques uppercuts et a frappé un coup de pied brogue de nulle part pour remporter la victoire.

Un match par équipe a eu lieu à SmackDown, avec la formation de Dana Brooke et Carmella contre Mandy Rose et Sonya Deville. Dolph Ziggler a rejoint Rose et Deville pendant qu’ils faisaient l’entrée. Carmella a envoyé Deville voler avec des ciseaux de tête suivis d’un coup de pied. Broke a obtenu l’étiquette mais Ziggler l’a distraite. Deville a tagué Rose qui a frappé un genou en cours d’exécution au visage de Brooke pour la victoire.

Bray Wyatt a diffusé la prochaine édition du segment Firefly Funhouse sur SmackDown, après quoi Elias a pris des photos verbales du roi Baron Corbin avec une chanson. De plus, nous avons vu Otis dire pardon à Mandy Rose de l’avoir laissée attendre le jour de la Saint-Valentin. Rose a dit qu’il était trop tard pour ça.

👀👀👀👀

L’événement principal de SmackDown était un match Gauntlet avec la programmation de Heavy Machinery vs The New Day vs The Usos vs Dolph Ziggler et Robert Roode vs Lucha House Party vs The Miz et John Morrison.

Tucker et Otis ont vaincu The New Day après avoir frappé le Trash Compactor sur Big E pour remporter la victoire lors du premier match.

Gran Metalik et Lince Dorado de The Lucha House Party ont ensuite rejoint le match. Tucker a envoyé Dorado à travers le ring, après quoi Otis a réussi à frapper la Caterpillar sur lui pour la broche d’élimination.

Les Usos sont sortis ensuite pour continuer le SmackDown Gauntlet qui s’est terminé rapidement. Jimmy Uso a frappé un Superkick et est allé chercher un roll-up mais Tucker Knight l’a inversé pour l’élimination.

Les champions par équipe de SmackDown Le Miz et John Morrison ont rejoint le match en essayant de prendre le dessus en faisant équipe. Mais Tucker a soudainement enroulé Morrison pour éliminer les champions.

Robert Roode-Dolph Ziggler a été la dernière équipe à rejoindre le match. Roode a été renversé du tablier par Otis qui n’a pas vu Ziggler fabriquer le tag. Otis est allé chercher le Caterpillar sur Roode mais Ziggler l’a nivelé avec un Superkick soudain pour obtenir la victoire finale. Ainsi, Ziggler et Roode ont remporté le tournoi principal de SmackDown et participeront désormais au match Elimination Chamber.

