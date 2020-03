Résultats complets et rapport de la WWE NXT du 18 mars 2020

Le monde est en crise mais le spectacle doit continuer! Comment NXT s’est-il remis de la bagarre insensée entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano?

Tom Phillips et Triple H sont dans le studio WWE Global Headquarters!

HHH “a cassé Internet” sur SmackDown alors pourquoi ne pas le faire rejoindre sa création de NXT? Une soirée très spéciale ce soir en tant que championne féminine de NXT, Rhea Ripley, sera ici pour une interview avant son match avec Charltote Flair, ainsi qu’une interview avec Finn Baor sur ce qui lui attend dans la franchise NXT. Mais bien sûr, nous devons discuter de l’histoire de Ciampa et Gargano.

Dès le premier jour au Performance Center, le WWE Tryout en 2015, «ce fut en quelque sorte le début de notre amitié.» Ils ont grandi ensemble aux Indes, mais les essais ont commencé à les jumeler. Est-ce le destin ou la chance? De toute façon, les deux sont devenus des amis encore plus proches, ainsi que des rivaux plus forts. Ciampa et Gargano admettent tous deux avoir une chimie instantanée, et tous deux souhaitaient faire plus l’un avec l’autre. Gargano et Ciampa estimaient tous deux qu’ils s’en sortaient si bien et étaient encouragés par la façon dont tout le monde les parlait, ils sentaient qu’ils obtenaient leurs contrats.

Mais ensuite, on leur a dit que non. Il était difficile pour les deux hommes d’avaler cette pilule. Gargano l’a entendu tant de fois, mais c’était encore difficile à comprendre. Mais à la fin, Ciampa et Gargano ont dû se tirer d’affaire. C’est alors qu’ils sont vraiment devenus de vrais amis se battant pour le même rêve. Le Crusierweight Classic arrive, Gargano était là, mais Ciampa ne l’était pas. Ciampa a confronté HHH à ce sujet. Ne pourrait-il pas être juste au premier tour avec Gargano et voir ce qui se passe? Et donc, c’est ce que nous avons obtenu. Et tout a changé avec ce match. Pas seulement pour la WWE ou le NXT, mais pour eux. Les fans ont adoré, la scène était prête, pas seulement la prestation. Shawn Michaels dit que lorsque vous vous levez, vous vous balancez pour les clôtures. Et c’est ce qu’ils ont fait tous les deux.

“Si la lutte est un art et que nous sommes des artistes”, ils ont tous deux l’impression que c’était leur chef-d’œuvre. «Tant de graines y ont été plantées pour l’avenir.» Ciampa admet son hésitation qui lui a peut-être coûté cher. Il a laissé faire et c’était difficile à accepter, mais Gargano l’a mérité. Gargano se voit-il mieux? Ben ouais. À partir de là, l’équipe DIY est passée au niveau supérieur. TakeOver: Brooklyn II, DIY VS The Revival. Un début énorme pour le Barclays Center. Les différences ont été mises de côté et l’objectif était évident: les championnats par équipe NXT ou le buste. Le bricolage a cliqué et c’était un vrai moment de “Hmm, je pense que nous pouvons réellement faire ça.” Ils n’ont pas gagné, mais ils ont été solidifiés en tant qu’unité. DIY et Candice LeRae étaient une grande famille heureuse.

Ciampa et Gargano se disputent «Et si» à propos de ce premier match avec The Revival. L’équipe a travaillé en raison de leur amitié et des fans derrière eux. Gargano le regrette-t-il? Bien sûr. Il n’aime pas laisser tomber personne, en particulier son ami. Les gens voulaient qu’ils gagnent à Brooklyn, les fans en avaient besoin pour gagner à Toronto. Rien n’allait arrêter le bricolage. Et rien ne l’a fait, car ils sont devenus champions ensemble. «Ce sont les moments dont vous rêvez. Ce sont les moments pour lesquels vous travaillez. » Et toutes ces fois où on leur a dit qu’ils n’appartenaient pas, le bricolage pouvait dire: «Va te faire foutre. Mais nous savons ce qui a suivi, et avant d’arriver à ce «moment», NXT fait une pause.

NXT revient avec plus de l’histoire du bricolage.

Gargano dit “Je crois que les gens vous sont fidèles jusqu’à ce que leurs besoins changent.” Ils sont devenus champions, les fans étaient de leur côté et le bricolage a fonctionné parce qu’ils avaient cette connexion. Le bricolage combattait des champions désireux de partager leur règne avec le monde. Ciampa sait qu’ils ont eu un voyage difficile à travers NXT, vivant un rêve. Ils ont eu la chance de remporter les titres à travers le monde, en Australie et au Japon. L’amitié, l’équipe, tout est devenu plus fort et plus proche. Ces moments ensemble étaient super. Les choses ne se sont pas déroulées comme elles le voulaient, mais elles ne peuvent rien y faire maintenant. Les épaules de Ciampa étaient déchirées et le timing pesait sur Ciampa. Les besoins de Ciampa ont changé. Son cœur n’y était plus.

Et puis les auteurs de la douleur entrent en jeu. Akam et Rezar sont de gros et forts badass et c’est dur quand vous n’êtes pas à 100%. Toronto était un rêve devenu réalité, mais San Antonio était un cauchemar. AOP gagne contre DIY pour la première fois, et c’était difficile. Il y avait une sorte de gueule de bois où le bricolage ne pouvait pas prendre pied. Tout le monde dans les coulisses savait ce que Ciampa traversait, mais personne ne sait ce que vous ressentez. Orlando a apporté la triple menace de l’équipe de tag classique instantanée. C’était tellement flou, mais peut-être que leur cœur n’y était pas. Le bricolage perd à nouveau et le rêve d’être les champions de l’équipe NXT Tag était incroyable.

Ciampa l’admet maintenant: “Cette nuit-là à Toronto, Johnny était la star.” Johnny Wrestling est né mais Ciampa a peut-être été oublié. C’était le plus grand match par équipe de cette année, et peut-être jamais. Mais le concurrent de Ciampa n’aimait pas que Gargano soit l’as. Ce doute, cette colère et cette jalousie sont montés dans la tête de Ciampa. Ils sont tous deux compétitifs. Deux alphas dans une équipe ne fonctionnent pas. Ciampa l’a laissé s’envenimer, “c’est ce que c’est.” Ciampa connaît Gargano mieux que quiconque. Et il savait que Gargano savait que récupérer les titres signifierait une tactique différente. Ce serait un changement. Avant d’arriver à «cette nuit-là», NXT fait une autre pause.

NXT revient avec la partie 3 de l’histoire du bricolage.

“Johnny Gargano VS Tommaso Ciampa est une histoire de moments.” TakeOver: Chicago, la première fois qu’ils ont organisé un événement spécial. NXT Tag Team Championship Triple Threat: DIY VS AOP, dans un match d’échelle. C’était comme la dernière fois que le bricolage allait obtenir ces titres, et les deux hommes pensaient que leur vie allait changer. Le 23 mai 2017 est une nuit que personne n’oubliera. Un match incroyable de deux équipes incroyables, et ponctué par Gargano prenant le tir de l’échelle pour Ciampa, c’était pour rien. Une double powerbomb Super Collider conduirait Akam et Rezar à conserver les titres.

Mais la soirée ne se terminerait pas avec l’événement principal. Les fans ont applaudi, mais Ciampa a exigé son moment. La trahison a choqué les fans de Chicago et du monde entier, mais elle a surtout choqué Gargano. Un crash d’un raid aérien à travers des tables. Cela vous semble-t-il familier? Ciampa dit que ce n’était pas personnel, c’était des affaires. Gargano dit que c’était une tentative désespérée de garder Gargano à l’écart pendant le même temps que Ciampa serait absent avec ses blessures. “Ce soir n’était pas notre moment. C’est mon moment. ” Il n’y avait rien que Gargano ne pouvait faire que s’asseoir et attendre. Ciampa a regardé l’effondrement mais a ensuite observé la reprise. Gargano a attendu le retour de Ciampa, mais a obtenu son championnat NXT à Philadelphie.

Gargano a perdu contre Andrade Almas, puis Ciampa a ponctué la nuit de son retour. Les choses allaient s’aggraver pour Gargano et Almas et c’est alors que Ciampa a encore frappé. Gargano était, pendant un certain temps, sans son rêve. Mais avant que les choses ne se transforment en un match de rêve cauchemardesque, NXT prend une pause.

NXT revient avec la partie 4 de l’histoire du bricolage.

Gargano VS Almas, titre VS en carrière et Ciampa coûtent les deux à Gargano. “A partir de ce moment-là, c’était à peu près moi.” Le bricolage ressemblait plus à Johnny Wrestling and friend. Chaque fois que Ciampa sortait, ce n’était rien d’autre qu’une cascade de huées, de railleries et de chants de «Johnny Wrestling!» Gargano hanterait Ciampa par procuration à travers eux. Ensuite, un match non autorisé. Si Gargano gagnait, il reviendrait. si Ciampa gagnait, il obtiendrait son match pour le titre. TakeOver: La Nouvelle-Orléans nous a donné juste le premier de nombreux classiques instantanés entre les anciens partenaires et amis de la Tag Team. La béquille de Ciampa, le béton exposé et la genouillère de Ciampa ont été utilisés, mais le bon cœur de Gargano l’a presque rattrapé. Mais à la fin, Gargano connaissait mieux Ciampa, et une genouillère STF a ramené Johnny Wrestling!

“C’était un moment.” Ciampa reconnaît que Gargano a remporté le match, mais Ciampa a gagné beaucoup plus. Depuis lors, Ciampa était une star. TakeOver: Chicago II aurait un Street Fight presque aussi brutal que la Nouvelle-Orléans. Ciampa a déjoué le Gargano avec du bois apparent. Ensuite, les choses ont pris une tournure étrange lorsque le champion NXT, Aleister Black, se retrouvait dans le mix. Gargano a coûté à Aleister son match pour le titre, Aleister serait agressé et incapable de participer à un match revanche, alors TakeOver: Brooklyn 4 aurait un match de bricolage Last Man Standing! L’obsession de Gargano lui a coûté et Ciampa s’est tenu debout. Et c’est à ce moment-là que nous avons tous réalisé que nous avions «raté le bateau» avec Ciampa.

Ciampa dit que Gargano a commencé à changer. Gargano deviendrait champion nord-américain NXT, faisant les choses «à la manière de Ciampa». Le bricolage se réunirait assez étrangement, mais avant de pouvoir devenir encore plus doré, la blessure au cou de Ciampa perturberait les choses. NXT prend une nouvelle pause avant de nous rapprocher du présent.

NXT revient avec la partie 5 de l’histoire du bricolage.

La blessure au cou de Ciampa l’obligerait à renoncer au titre. “Et juste comme ça, toute ma carrière, tout mon temps en tant que champion NXT, est complètement déraillé.” Personne ne l’a vu venir. C’était les 238 jours les plus importants de la carrière de Ciampa, et ils étaient partis. Gargano dit que c’était le destin. Gargano obtient toujours son match de championnat NXT, mais il doit être contre Adam Cole maintenant. Et à TakeOver: New York, dans un des 2 meilleurs chutes sur 3, c’était un autre classique de Johnny Wrestling. Cole retirerait même quelques pièces du livre de Psycho Killer, mais ce ne serait pas suffisant. L’ère incontestée essaierait de visser Gargano, mais ce ne serait pas suffisant. Au final, Gargano a eu son moment. Et étrangement, Ciampa l’aiderait à célébrer.

Gargano admet avoir été rattrapé dans l’instant. Il a vu son plus grand ennemi comme son vieil ami. Johnny Triple Crown était au sommet du monde. Ciampa dit que Gargano ayant son moment «se sentait bien». Ils voulaient tout mettre derrière eux. Ciampa s’en irait jusqu’à ce qu’il soit prêt à revenir complètement. Quand il l’a fait, les fans ont à nouveau aimé Ciampa. Ils ont suivi sa ligne de «Daddy’s Home» et l’ont scandé. Gargano admet également avoir été pris dans cela. Gargano voulait croire que c’était son meilleur ami qui était revenu. Cole VS Gargano, TakeOver: Portland, «Papa reprend Goldie». Et pendant ces 30 premières minutes, Ciampa a juré que cela se passait. “Tu vas devoir me tuer. Tu ne vas pas me battre. “

L’ère incontestée a essayé de foutre Ciampa comme ils l’ont fait avec Gargano, mais cela ne fonctionnerait pas non plus ici. Cole a peut-être même eu des flashbacks sur sa rivalité avec Gargano à l’époque. Cole est passé à un coup bas mais Ciampa lui rendrait la pareille! Cependant, quelqu’un d’autre a rendu une certaine faveur, et c’était Gargano. Gargano a trahi Ciampa, nous amenant là où nous en sommes. Ciampa dit qu’il savait que lorsque Gargano serait apparu, cela finirait mal. Gargano dit qu’il voulait croire que son meilleur ami était de retour. Mais ce que Gargano a vu était «le même look que j’ai vu à Chicago il y a trois ans». Ciampa dit que c’est là que lui et Gargano diffèrent. Lorsque Gargano a eu son match, Ciampa lui a laissé son moment. Lorsque Ciampa avait son match, Gargano ne lui donnerait pas la même chance.

Garganos dit que Ciampa est un serpent auquel on ne peut pas faire confiance. C’est pourquoi Gargano réparait notre erreur. Ciampa dit que le problème dépasse même le championnat NXT. Ce sont deux hommes qui veulent être le visage de l’or noir «n». Deux alphas, une marque, «c’est juste des affaires». Gargano dit qu’il essayait juste de nous donner les raisons, mais ensuite les attaques psycho. Ils se sont bagarrés partout dans le Performance Center, où cette histoire a vraiment commencé. Leurs essais, leur équipe, leur amitié, tout est représenté par le PC, et ils ont déchiré le PC. Les chants de “Fight Forever!” pourrait juste devenir réalité.

NXT revient à HHH et Tom Phillips.

DIY déchirant le PC WWE, HHH a tout vu en direct. C’est très symbolique du niveau d’intensité entre eux, mais nous n’avons encore rien vu. C’est loin d’être terminé.

Quelle est la prochaine étape pour le «Prince» Finn Balor?

HHH note que si la première manche de Finn en NXT était extraordinaire, il manquait «cette étincelle». Lorsque Finn reviendra sous le mantra de son avenir, ce sera son passé, “cette étincelle” était là, et HHH était ravi d’avoir ce Finn Balor sur sa liste.

L’arrivée de Finn Balor était encore dans les premiers jours de NXT, et il a sûrement apporté des choses que nous n’avions jamais vues auparavant. “Je suis l’avenir.” Qu’il soit Finn ou Demon, Balor était le sommet de la montagne NXT, établissant même un règne d’une durée record.

Finn Balor parle.

«2014, Prince Devitt. Meilleur lutteur du monde. ” NXT a fait ce qu’il a fait de mieux: a signé le meilleur. Devitt est devenu Balor et a prouvé qu’il était le meilleur. Shinsuke Nakamura, Kevin Owens, Samoa Joe et bien d’autres. Finn a prouvé qu’il était le meilleur des meilleurs en les battant tous et en devenant champion NXT. Il a prouvé qu’il était le meilleur en restant champion NXT pendant 292 jours. Mais comment s’appuie-t-il sur cela? NXT va se casser avant de regarder en arrière.

NXT revient avec plus de l’histoire du prince Balor.

C’était le repêchage de la WWE, et Raw a emmené Finn Balor de NXT dans le top 5. Tout le monde était excité, et Balor était fier d’être le plus gros but de Raw. Raw veut le meilleur lutteur, et il a été choisi. Première nuit contre Kevin Owens, Cesaro et Rusev, puis Roman Reigns plus tard dans la nuit, Balor montre au monde pourquoi il est le meilleur. Ensuite, Balor devient le premier champion universel de la WWE contre Seth Rollins. Mais il s’est blessé.

Balor raconte HHH et les autres. Tout le monde est déçu, certains le regrettent. “Pauvre Finn.” Non, pas «pauvre Finn». Balor est le meilleur, et il l’a prouvé. Mais pendant neuf mois, il a dû se remettre. Pendant neuf mois, il a dû travailler pour revenir. Et pendant ces neuf mois, quelque chose a changé. L’atmosphère de Raw a changé. Jinder Mahal, Baron Corbin, Bobby Lashley contre Finn Balor, et tout à coup ces hommes ont les meilleurs matchs de leur carrière. “Voyez-vous le dénominateur commun?” C’est le meilleur lutteur du monde, Finn Balor, qui tire le meilleur parti du reste. “Vous êtes les bienvenus.” Le PPV Royal Rumble 2019 oppose le meilleur contre la bête pour le championnat universel de la WWE Balor n’a jamais perdu. “Et voilà, ce sentiment.”

Balor donne tout contre Lesnar. Balor ressent ce sentiment qu’il n’avait plus ressenti depuis NXT. Oui, Lesnar a gagné. Cela fit comprendre à Balor ce qu’il manquait. Le sentiment qu’il avait face à Joe, Kevin et tout le monde dans NXT. Lesnar a battu Balor mais il l’a sauvé. Balor a retrouvé sa passion. Balor sait de quoi il avait besoin. Il avait besoin de lutter. NXT est le seul endroit où Balor peut ressentir ce sentiment. Balor est accro à l’adrénaline et à la douleur qu’il n’avait pas ressentie depuis trois ans. Oui, matchs, marchandises, apparences, mais où est la lutte? Balor veut prouver qu’il est toujours le meilleur, et vous le faites dans NXT. “Finn Balor est rentré à la maison!”

NXT revient avec la partie 3 de l’histoire du prince Balor.

“Je ne peux pas dormir la nuit.” Balor prie pour récupérer cette ruée. Et donc il a cessé d’essayer de plaire à tout le monde et s’est concentré sur lui-même. S’il vous plaît le marketing, s’il vous plaît l’équipe de marchandise, s’il vous plaît les fabricants de spectacle maison, s’il vous plaît le service des médias, mais qu’en est-il de lui-même? Balor en est malade et fatigué. Il fait ce qui est le mieux pour lui. Il a 38 ans et fait ça depuis 20 ans, donc il ne va pas gaspiller à faire ce en quoi il ne croit pas. Donc, la meilleure chose pour Finn était de retourner à NXT. Mais cela ne revenait pas à la marque, mais à The Prince, “le meilleur lutteur du monde”, ce en quoi Balor croit. Ce n’était donc pas personnel quand il a poursuivi Gargano, c’était pour Balor.

TakeOver: Portland était le retour de Balor sur le ring. Johnny Wrestling était tout aussi déterminé à rester le visage de NXT, mais il était dans le ring avec The Prince. Le Prince a tiré la «bannière» à travers Rebel Heart de Gargano, mais c’était bien plus qu’une victoire pour lui. “Le Finn Balor 2018 est mort.” Le meilleur lutteur du monde sait que ces temps sont incertains. Mais une chose est sûre: Balor affrontera Walter et il obtiendra ce qu’il veut. Il y a beaucoup d’autres stars de NXT accro à la même chose. Alors s’ils veulent danser, le Prince est prêt. La dépendance de Balor peut-elle le ramener sur le trône?

Tom Phillips et HHH discutent de l’histoire de WrestleMania.

Pour la première fois, la gagnante du Royal Rumble féminin ou de tout autre match du Royal Rumble a choisi le Championnat féminin NXT. Charlotte Flair veut après Rhea Ripley, et HHH dit qu’il est approprié que ce soit un défi pour Charlotte. La reine était une fois dans NXT, et maintenant elle veut revenir contre Rhea. Un geste audacieux de Charlotte, mais encore plus audacieux pour la jeune star de Rhea qui ne recule pas. Rhea parle maintenant de son ascension à ce moment.

“NXT est comme mon mosh pit, mais il n’en a pas toujours été ainsi.” Quand Rhea a commencé avec le Mae Young Classic, à seulement 20 ans, elle était nouvelle dans tout et complètement terrifiée. Mais c’était toujours son rêve d’enfance. Elle est passée d’un gros poisson dans un petit étang à un petit poisson dans un grand étang. Être si jeune et d’un endroit avec une jeune scène de lutte, pour Rhea pour obtenir son nom et le pays sur la carte, c’était énorme. Le seul problème de Rhea était de vouloir plaire à tout le monde. Cela a apporté des comparaisons avec d’autres, comme Charlotte Flair ou Toni storm et même Lana. Être grand et blond avec un grand sourire, “je n’étais pas moi.” Lors du deuxième Mae Young Classic, Rhea décide de faire ce qu’elle veut et comment elle veut.

Rhea souffle tout le monde juste sur la transformation, et Rhea savait alors qu’elle était sur la bonne voie. Rhea aime prouver que les gens ont tort. Et lorsque NXT UK a commencé son voyage, Rhea a fait la même chose que MYC II. Rhea déchire son côté du support et rencontre Toni Storm en finale. Un match fou et un moment historique en jeu étant donné que cela couronnerait notre première championne féminine NXT UK. Et à la surprise générale, Rhea gagne. “Je savais que je l’avais exactement là où je la voulais.” Le mauvais dos de Toni et un gros Riptide, Rhea fait l’histoire. Cela faisait seulement un an et demi, dans une petite division féminine, Rhea était dominante. Mais Shayna Baszler aussi.

Donc, la première chance que Rhea a eue, elle s’est approchée de la reine de pique et a tiré. “Je sais ce que tu vas dire. Vous allez dire que vous avez battu tout le monde ici. Mais tu ne m’as pas battu, merde! ” Ce sont des mots qui ont déclenché un autre moment historique, mais d’abord, NXT fait une pause.

NXT revient avec plus de l’histoire de Rhea Ripley.

Survivor Series entre dans l’histoire en 2019 en ajoutant du NXT au mix! Et Rhea Ripley était à la tête de la charge pour l’or noir ‘n’ contre SmackDown rouge brut et bleu! Rhea battrait les capitaines Charlotte et Sasha Banks! Puis, le même week-end, l’équipe de Rhea remporte le tout premier match des WarGames féminins avant de passer à la victoire de NXT dans le match des éliminatoires féminines! “Après le Survivor Series Weekend, tout le monde savait qui était Rhea Ripley.” Mais la seule chose qui manque: son nom sur le titre NXT Women.

Rhea obtient finalement Shayna 1v1 dans un match pour le titre. C’était stressant, mais c’était excitant. Et c’était le moment de Rhea. Les Horsewomen tentaient de visser le Mosh Pit Kid, mais la volonté d’un champion prenait le dessus. Le Riptide a détrôné la reine de pique, et pour la première fois, il y avait une femme qui était à la fois NXT UK et NXT Women’s Champion dans sa carrière. Partager le ring avec les deux autres superstars et les fans était un souvenir que personne n’oubliera jamais. C’était une excellente fin de 2019. Joyeux Noël, non? Et Rhea se sentait tellement excitée d’être le plus grand visage de NXT.

Mais vient ensuite 2020. Le Women’s Rumble a présenté les plus grands noms des trois marques, et The Queen of Flair et la Queen of Spades ont dominé le domaine. Et à la fin, Charlotte Flair était la dernière femme qui restait. Quelque chose a alors dit à Rhea que ce devait être Rhea VS Charlotte. Personne ne veut à nouveau Charlotte VS Becky. Personne ne veut à nouveau Charlotte VS Bayley. Mais quelque chose de nouveau que tout le monde voulait: Charlotte VS Rhea. Rhea est venue à Raw pour lancer le défi en premier. Mais Charlotte a joué timidement. Rhea veut être la meilleure et cela signifie battre la meilleure.

Portland est venu, Rhea a défendu son titre contre Bianca Belair, et c’était un match digne du Road to WrestleMania. Rhea gagne et a ouvert sa route vers Charlotte, et c’est à ce moment que Charlotte allait frapper. “Alors j’y ai pensé, et je vous verrai à WrestleMania.” 2020 a été plein de boules courbes, mais Mania est toujours en cours. Et ce ne sera pas dans l’élément de Charlotte. Charlotte se délecte des stades, de l’apparat. Mais maintenant, c’est dans le monde de Rhea sur le WWE PC. C’est là que le sang, la sueur et les larmes sont tous les jours. Charlotte et Rhea sont deux personnes très différentes, évidemment. Charlotte obtient ce qu’elle veut quand les fans “WOO ~” pour elle.

Mais maintenant, il n’y a personne pour faire ça. C’est juste Charlotte et juste Rhea. Le lieu a peut-être changé, mais Rhea jure que le résultat sera le même que jamais: Rhea épinglant Charlotte et restant championne féminine de NXT. Tom Phillips et HHH notent que ce sera vraiment historique. Ce sera l’un à retenir d’une manière ou d’une autre.

Mes pensées:

Eh bien, c’est certainement un NXT différent. Je dirais qu’ils ont davantage appris de Raw que de SmackDown. Une énorme rediffusion de match ne vaut pas vraiment la peine, et ils ne peuvent pas vraiment retirer du nouveau contenu de match compte tenu des restrictions en vigueur dans le pays et dans le monde. Mais les interviews et les récapitulations étaient plutôt bonnes. L’histoire du bricolage a eu le plus de jeu, car c’est vraiment l’histoire la plus longue et la plus longue de NXT. Maintenant, étant donné que TakeOver: Tampa est reporté, et au pire annulé, les histoires obtiennent sûrement leurs gains sur NXT TV à la place. J’espère que nous obtiendrons cela pendant une bonne demi-heure avec l’image dans l’image afin que nous ne manquions de rien.

