Résultats complets et rapport de la WWE NXT du 19 février 2020

Après tout ce qui s’est passé à Portland, le champion NXT est toujours Adam Cole Baybay! Et Johnny Gargano a quelques explications à faire!

RÉSULTATS OFFICIELS

JOUER PAR JEU

NXT, vous pouvez être qui vous voulez.

Mais la reine s’assure que Rhea Ripley est prête à remplir la couronne. Les Broserweights règnent maintenant, le capitaine Kai a un nouveau coéquipier et le Blackheart s’est battu pour sa vie, pour être trahi! Mais ce soir, l’Expérience est de retour et semble avoir son propre rachat! Est-ce que Roderick Strong fera rêver Velveteen Dream qu’il ne serait jamais revenu?

L’ère incontestée ouvre NXT!

Mais il ne reste qu’une ceinture autour de la taille d’Adam Cole BAYBAY! Et Cole dit “Je te l’ai dit ~!” L’obsession ne vaincra jamais le destin, et Cole l’a montré à la dure à Ciampa. Tout comme n’importe qui apprendra quand il montera sur le ring avec «le plus grand champion NXT qui ait jamais existé». Mais que demandait Ciampa? S’il pouvait être un champion comme Cole? “Ce mannequin” a obtenu sa réponse, et c’est incontesté. Parce que le fait est que le titre ne va nulle part! L’ère incontestée est le bâton de mesure de la marque. Ils vont donner des exemples comme une forte volonté contre «la mascarade» qu’est The Velveteen Dream.

Mais en parlant de ça, The Dream est déjà là! “Roddy, ce soir, tu as une chance.” Une chance de prouver quelque chose. Strong devrait laisser ses garçons à la maison et prouver qu’il est un homme. «Faites-le pour Marina. Parce que quand nous le ferons ce soir, faisons-en une soirée rien que pour nous. ” Crie fortement à Dream que, comme tout ce qu’il est en tant qu’homme, il fera rêver Dream qu’il ne reviendra jamais!

Championnat NXT Cruiserweight: Jordan Devlin VS Lio Rush!

L’Irish Ace est en tournée mondiale avec le titre depuis Worlds Collide, mais le moment est venu. L’homme de l’heure veut récupérer le titre, mais pourra-t-il récupérer le Devlinside?

Les présentations sont faites, la ceinture est relevée et ce premier match à enjeux élevés commence!

Devlin et Lio tournent en rond tandis que les fans se rassemblent. Ils ligotent, Devlin propulse Lio dans un corner mais laisse tomber au compte de l’arbitre. Lio bouscule Devlin mais plonge le coup de poing dans la prise de tête. Devlin s’éteint, Lio saute dessus, puis saute, et Devlin évite la rotonde! Devlin renonce alors que les fans s’enflamment, et NXT va image en image. Lio garde les yeux sur Devlin pendant qu’il marche. Devlin se lève sur le tablier et revient sur le ring. Les deux attachent avec des serrures de fusée, mais Devlin frappe bas. Devlin jette des faiseurs de foin et met à nouveau Lio n dans un corner. Il serre et fouette de coin en coin, mais Lio monte et recommence. Lio continue de bouger, redirige et simule Devlin pour le BOOT! Lio glisse et saute sous une corde à linge pour muloter et PELE! Couvrir, UN!

Lio garde son sang-froid en regardant Devlin. Il KICKS Devlin dans le dos, mais Devlin riposte. Lio frappe à nouveau Devlin et Devlin patauge dans un corner. Lio piétine mais Devlin pousse, donc Lio jette les avant-bras. Snap suplex et couvercle, DEUX! Lio reste concentré et amène Devlin. Devlin repousse Lio pour que Lio le fasse tomber. Lio fait tomber Devlin des boucles et jette les avant-bras dans le dos. Il piétine Devlin plus puis l’amène pour un snapmare et un uppercut de sous-sol! Couvrir, DEUX! Lio devient agacé par les chefs d’accusation, mais il s’accroche à Devlin avec un verrou. Devlin tend le dos avec ses jambes mais Lio le tient à l’écart des cordes. Ils se lèvent et Devlin jette la main pour se libérer. Delvin ROCKS Lio avec un jab mais se heurte à un coup de pied de mollet!

Lio se tient au-dessus de Devlin et lui donne un coup de pied à la poitrine. Lio monte pour saisir les armes et amener Devlin au tapis. Il s’enroule sur un jugulaire et broie Devlin, mais Devlin se met sous tension. Lio est un sac à dos alors que Devlin se bat et traîne les bras. Devlin entre mais Lio saute et Devlin dégringole! Lio Handspring donne un coup de pied à Devlin! Lio prend de la vitesse au fur et à mesure que NXT revient à une seule image, mais il court dans le bras de Devlin pour une remontée! Devlin Arabian Press! Couvrir, DEUX! Devlin serre les dents tout en massant ses propres côtes. Les fans se rallient et Lio s’assoit. Devlin amène Lio pour une grève du genou double! Devlin entraîne Lio jusqu’à KICK! Les fans huent alors que Devlin sourit. Le tremplin de Devlin se trouve sur Lio! Et ajoute des avant-bras croisés! L’arbitre réprimande Devlin et Lio s’envole.

Devlin est sur Lio dans un corner avec des Uppercuts européens, mais Lio lance des coups de corps. Devlin lance un droit lourd mais Lio donne l’un des siens. Lio jette plus d’avant-bras, mais Devlin le rattrape, un autre Urenage! Mais Lio contrecarre le moonsault à genoux! Lio tire des coups de paume et un avant-bras! Devlin patauge, Lio fouette mais Devlin s’inverse. Brouettes Lio, mais dans une MOITIÉ ‘N’ DEMI! Couvrir, DEUX! Devlin bouillonne alors qu’il plane sur Lio. Devlin traîne Lio, serre un bras et fouette Lio aux cordes, pour frapper le genou de l’évier de la cuisine! Couvrir, UN! Lio survit mais Devlin le piétine. Devlin enfonce son pied dans les côtes pendant que les fans se rassemblent.

Devlin traîne Lio, décroche et frappe un suplex papillon! Couvrir, DEUX! Lio vit toujours mais Devlin le garde. Devlin accroche Lio dans une pochette de chameau! Lio supporte d’être replié et les fans se rallient à nouveau. Devlin utilise plus d’avant-bras croisés puis s’assoit à nouveau sur Lio. Les fans se rassemblent et se battent en duel alors que Devlin met Lio dans les cordes pour s’étouffer! Devlin laisse tomber à 4 et Lio halète pour l’air. Lio jette des coups de corps, mais Devlin le matraque. Devlin a Lio dans un coin pour un CHOP! Devlin traîne Lio pour un GRAND EuroUpper! Lio patauge et tombe, mais Devlin lui donne des coups de pied. Les fans huent alors que Devlin se moque de Lio, mais Lio ROCKS Devlin avec des droits! Devlin KICKS Lio de retour dans le visage! Ripcord, mais Lio atterrit sur ses pieds!

Lio esquive et tremplins, mais pas de Come Up alors qu’il obtient le brise-vent de l’ascenseur! Les fans se rallient alors que les deux hommes sont à terre. Devlin rampe sur une couverture, DEUX! Lio secoue les toiles d’araignées mais Devlin roule dans un coude. Lio se lève pour CHOP Devlin! Devlin entre dans un autre CHOP! Lio CHOPS Devlin dans le coin, Devlin renverse les choses, mais Lio esquive le chop de Devlin pour CHOP à nouveau! Les fans tirent avec Lio mais il entre dans un briseur de mâchoire! Les deux hommes sont à nouveau en panne alors que NXT va se casser.

NXT revient alors que les deux hommes sont à nouveau tombés après un «dysfonctionnement à la jonction», comme le dit Mauro. Devlin et Lio montent lentement aux extrémités opposées de l’anneau. Lio se précipite, glisse sous puis utilise des cordes pour reculer. Devlin se retourne pour donner un coup de pied au kangourou de Lio, et il s’envole du ring! Lio accélère pour LOWPE! Coup direct et ils finissent par la rampe! Lio met Devlin dedans et grimpe en haut. Deviln est en place, Lio frappe un crossbody! Couvrir, DEUX !! Devlin survit mais Lio serre les dents. Lio traîne Devlin mais Devlin le repousse. Devlin entre mais est mis sur le tablier. Devlin revient avec une fronde CUTTER! Lio renonce mais Devlin poursuit. Tablier Devlin Penalty Kicks!

Lio est dans un état second mais Devlin va dans le coin, MOONSAULT! Mais Lio devient clair, Devlin passe à travers, seulement pour obtenir un SENTON DE BOUCHON! Lio fait participer Devlin alors que les fans s’enflamment. Lio grimpe à nouveau, Devlin se lève à nouveau, mais Devlin est sous ce temps. Devlin se retourne, dans le coup de pied de Lio! Mais le talon Devlin recule! Devlin traque derrière Lio jusqu’à la brouette, mais Lio se glisse pour couvrir la pochette d’allumettes, DEUX! SUPERKICK! Lio se déclenche, court, mais dans la MOUCHE ESPAGNOLE !! Couvrir, mais dans un KOJI KLUTCH !! Devlin endure, fléau, atteint, se déplace et obtient un bris de corde avec sa jambe! L’arbitre compte et Lio laisse aller à contrecœur à 4. Les deux hommes sont en baisse mais les fans se rallient à nouveau.

Lio entraîne Devlin dans une zone de largage et essaie à nouveau. Il monte en haut, mais Devlin le fait trébucher avec les cordes! Devlin grimpe pour rejoindre Lio maintenant, le lève, mais Lio riposte. Lio clubs Devlin vers le bas et ajuste, à SUPER POISON-RANA !! Le COME UP !! Cover, ROPEBREAK !! Devlin survit mais Lio saute, FINAL HEURE FLOPS! Coup de tête de Devlin! Et Devlin attrape le poignet, pour déchirer DEVLINSIDE !! Couvrir, Devlin gagne !!

Gagnant: Jordan Devlin, par pinfall (toujours NXT Cruiserweight Champion)

L’Homme de l’heure n’a pas pu l’emporter sur l’As! À quel point le Jordan Devlin Cruiserweight Championship Tour deviendra-t-il encore plus grand sur la route de WrestleMania?

Entretien dans les coulisses avec Dakota Kai et Raquel Gonzales.

Le livre des records dira que #CapKota a vaincu Tegan Nox à Portland, nous savons tous que c’était grâce à la Fille du Desperado. Quelle est la raison de cette nouvelle alliance? “Tegan Nox a saisi toutes les opportunités et a poussé Dakota de côté.” Raquel sait à quoi cela ressemble, en regardant les autres obtenir des opportunités en premier. Dakota était négligée par ses soi-disant amis, mais est un paria pour se défendre. Portland a prouvé que Raquel avait le dos de Dakota plus que quiconque. Dakota rendra la pareille et ensemble, ils seront intouchables.

Le directeur général de NXT, William Regal, s’approche et félicite Dakota pour sa victoire. Et oui, ce duo est intouchable. Sauf que Raquel sera banni du ring quand Dakota et Tegan auront leur revanche dans deux semaines, dans une cage en acier! Le capitaine Kick vient-il d’intervenir?