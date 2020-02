Résultats complets et rapport de la WWE NXT du 26 février 2020

Alors qu’elle a rendez-vous à WrestleMania avec la championne féminine de NXT, Rhea Ripley, Charlotte Flair règle tout d’abord avec l’EST, Bianca Belair!

Cameron Grimes contre Dominik Dijakovic; Grimes gagne. Xia Li VS Mia Yim; Li gagne.Tommaso Ciampa VS Austin Theory; gagne.Bronson Reed VS Killian Dain; gagne.Charlotte Flair VS Bianca Belair; gagne.

Le directeur général de NXT, William Regal, souhaite la bienvenue à Charlotte Flair!

La reine est prête à combattre l’EST, mais elle s’assure qu’il y a quelqu’un pour porter ses sacs. Charlotte reprendra-t-elle le trône de Full Sail? Ou Bianca Belair tiendra-t-elle sa promesse de la semaine dernière et “whoop dat ass”?

Cameron Grimes VS Dominik Dijakovic!

En parlant de la semaine dernière, le Croate Colossus a affronté Keith Lee et a déclaré qu’il n’avait pas fini de se battre. Le champion nord-américain Limitless NXT a accepté et a déclaré que si Dijakovic pouvait faire ses preuves auprès de Regal, il le pourrait #FightForever. Dijakovic va-t-il écraser Grimes pour gagner une revanche de TakeOver: Portland? Ou le Carolina Caveman causera-t-il le plus grand effondrement de sa carrière?

La cloche sonne et les fans se battent entre “Let’s Get Grimy!” et “régalez vos yeux!” Dijakovic et Grimes s’associent, Grimes va chercher une jambe et fait rouler Dijakovic. Dijakovic serre la tête et tient bon pendant que Grimes tente de s’éteindre. Grimes mentons Dijakovic et essaie à nouveau mais Dijakovic s’effondre plus fort. Les deux font le tour, Grimes ramène Dijakovic à genoux et à la mentonnière. Grimes jette un genou bas et finit par s’éteindre, mais Dijakovic le dépasse! Les choses s’accélèrent, Grimes bondit mais dans la voiture du pompier! Grimes se déplace et le coucher du soleil se retourne, mais Dijakovic reste debout pour serrer une main autour de la gorge de Grimes! Dijakovic traîne Grimes pour le soulever, mais les brouettes Grimes! Dijakovic nie toute autre chose, mais Grimes se met en position debout, pour être exclu. Grimes dropkicks Dijakovic d’abord!

Grimse fouets et genoux Dijakovic dur contre les cordes! Et puis enfonce les genoux contre lui. Grimes heurte Dijakovic dans les coins mais l’arbitre le recule. Dijakovic lance des coups de corps mais Grimes ratisse le visage! Grimes donne un coup de pied à Dijakovic dans les bras et les jambes, puis se serre avec une clé pour le cou. Dijakovic a le bris de corde, donc Grimes lâche prise et court dans le BOOT du discus! Couvrir, DEUX! Dijakovic traque Grimes dans un coin et heurte un gros trou de boue. Dijakovic lance également de gros avant-bras, mais Grimes rejette des coups de corps. Ils se bagarrent dans un coin et Dijakovic lance de grands coudes et avant-bras. Dijakovic fouette puis récupère Grimes pour un backbreaker! Et une deuxième corde SPLASH! Couvrir, DEUX!

Dijakovic traque Grimes dans un autre virage mais Grimes CHOPS revient. Dijakovic CHOPS Grimes lance alors plus de coudes. Il fait grimper Grimes et dit: “LE TEMPS DE VOLER!” Mais Grimes se glisse pour lancer les avant-bras dans le dos! Grimes saute sur SNAP-RANA! Grimes court mais son bandoulière est pris! Dijakovic donne des coups de côte debout à Grimes, puis jette Grimes hors du ring! Les fans se mobilisent pour «NXT! NXT! ” alors que Dijakovic sort chercher Grimes. Dijakovic traîne Grimes dans le ring, mais Grimes laisse tomber les jambes sous lui! Grimes va au tablier pour PENALTY KICK! Dijakovic est à terre et Grimes fait les cent pas alors que NXT va image en image.

Grimes remet Dijakovic sur le tablier pour matraquer sur sa poitrine. Grimes reprend son souffle avant de tordre le pied et de piétiner la tête de Dijakovic! Il laisse tomber les genoux et mord ses doigts sur le visage de Dijakovic, mais l’arbitre le réprimande. Grimes entraîne Dijakovic pour lui lancer de gros avant-bras, mais Dijakovic lui rend des coups. Grimes ROCKS Dijakovic l’étouffe alors avec les cordes. L’arbitre réprimande Grimes mais il enfonce sa botte dans Dijakovic dans le coin. Dijakovic recule et jette des uppercuts du tapis! Dijakovic CHOQUE Grimes pour le reculer, mais Grimes enziguris en retour! Grimes regarde Dijakovic alors qu’il le met sur les cordes. Dijakovic bloque le fouet pour BOOT Grimes loin!

Grimes est dans un coin et Dijakovic arrive, mais Grimes monte et recommence! Dijakovic ne frappe que le poteau! Grimes le CLOBBE à son retour! Couvrir, DEUX! Grimes serre les dents alors qu’il se cramponne à Dijakovic avec un jugulaire. Grimes ajoute des avant-bras croisés, puis amène Dijakovic pour un armlock. Dijakovic endure alors que Grimes se lance sur son bras. Grimes serre le bras sur un marteau puis le frappe! Dijakovic serre le mauvais bras alors que Grimes se tient sur sa tête! L’arbitre réprimande et Grimes lâche, pour faire glisser Dijakovic de haut en bas avec le bras. Dijakovic perdure alors que Grimes grince son avant-bras au visage de Dijakovic. Dijakovic se bat mais Grimes le bat! Grimes ne lâchera pas le visage de Dijakovic!

Grimes piétine Dijakovic encore et encore puis se resserre sur le bras. NXT revient à l’image unique alors que les fans se rassemblent. Dijakovic se bat pour monter, mais Grimes le bat à nouveau avec une mentonnière! Grimes enfonce ses doigts dans la bouche de Dijakovic, mais Dijakovic se bat pour se libérer. Grimes le repousse mais Dijakovic lève les avant-bras. Nous avons une bagarre et Dijakovic lance des grèves. Grimes SLAPS Dijakovic pour que Dijakovic tire l’avant-bras après l’avant-bras! Clés, coups de pied et COUDES Dijakovic! “IL EST TEMPS DE PARTIR!” Suplex TOSS! Les fans tirent avec Dijakovic alors qu’il jette les coudes et les genoux sur Grimes. Grimes ROUNDHOUSES, Dijakovic SUPERKICKS et LARIATS! Couvrir, DEUX !! Grimes survit mais Dijakovic a encore plus à essayer.

Dijakovic regarde Grimes se lever et serre la poignée d’étranglement. Grimes tourne à la taille mais il ne peut pas lever Dijakovic. Grimes plonge le coude vers SUPER FOREARM et SUPERKICK! Il lance des coups de pied puis des SUPLEXES ALLEMANDS! Couverture de pontage, DEUX !! Dijakovic survit mais Grimes le met de nouveau à genoux. Grimes donne un coup de pied à Dijakovic sur le tablier alors que les fans se battent à nouveau. Grimes court et glisse au baseball, mais Dijakovic saute dessus, à MOONSAULT! Un coup direct efface les deux hommes sur la rampe! Dijakovic boitille en remettant Grimes. Dijakovic monte sur le tablier, mais DAMIEN PRIEST apparaît! Priest utilise un BATON pliable pour FRAPPER le dos de la mauvaise jambe de Dijakovic !! Dijakovic s’effondre alors que Priest s’en tire!

L’arbitre commence un décompte des anneaux alors que Dijakovic serre sa jambe. Dijakovic utilise la balustrade mais le compte atteint 7! Il boitille à 9,9 !! S’EFFONDRER!!! Couvrir, Grimes gagne !!

Gagnant: Cameron Grimes, par pinfall

Donnez l’énorme assistance à l’archer de l’infamie! Dijakovic fera-t-il payer Priest pour cette attaque sournoise? Grimes va-t-il monter pour affronter le Limitless One ensuite?

Entretien dans les coulisses avec NXT GM, William Regal.

Avec Rhea Ripley VS Charlotte Flair pour le championnat féminin NXT à WrestleMania maintenant officiel, Regal a une annonce majeure pour la division féminine NXT. «À partir de la semaine prochaine, il y aura un certain nombre de matches de qualification. Et les vainqueurs de ces matchs iront à TakeOver: Tampa, et ils s’affronteront dans un match qui déterminera le candidat n ° 1 au championnat féminin NXT. Et ce match sera un match d’échelle. ” ENORME nouvelle qui fait monter le niveau de la concurrence! Qui se qualifiera pour ce match alors que Road to WrestleMania entre dans la dernière ligne droite?

Finn Balor est de retour!

Le Prince a battu Johnny Wrestling à TakeOver: Portland, et est peut-être le catalyseur de la trahison de Tommaso Ciampa par Gargano. Mais Balor ne se soucie pas de tout cela, il est sur le point de faire un autre pas sur l’échiquier qu’est le NXT. Balor prend le micro pendant que les fans applaudissent. “Je ne suis pas du genre à bouger. Je ne suis pas un internaute. ” Et il n’est pas “un pantin sournois pour le gars de la politique de bureau”. Mais quand la cloche sonne, Balor est LE gars. Les fans sont d’accord avec ça! Balor dit qu’il construit des marques. «Japon: c’est fait. Mexique: c’est fait. Championnat intercontinental: c’est fait. Championnat universel: c’est fait! Championnat NXT: c’est fait! ” Et maintenant, c’est la saison de WrestleMania. Tout le monde dans l’entreprise veut atteindre un sommet. Balor est à son apogée depuis 20 ans!

“Donc la grande question est: quelle est la prochaine étape pour le Prince? Qui va faire frotter Finn? ” Matt Riddle a obtenu le sien. Johnny Gargano a obtenu le sien. Enfer, même Ilja Dragunov l’a compris. Mais qu’en est-il d’IMPERIUM? Fabian Aichner et Marcel Barthel sont ici pour représenter la première faction de NXT UK et s’adresser à «M. Baylor. ” Balor est mal informé, car il y a encore quelque chose que Balor n’a pas fait. “La surface NXT appartient au Ring General.” Le champion NXT UK, WALTER, adresse ses salutations à Balor. C’est-à-dire que ces deux-là vont frapper. Mais Balor frappe d’abord avec un double dropkick! Balor se déplace vers le haut d’Aichner pour le DOUBLE ARRÊTER! Barthel arrive mais est envoyé sur les marches en acier! SLINGBLADE pour Aichner!

Balor serre les dents alors qu’il vise Aichner. Mais Barthel intercepte le dropkick du fusil de chasse avec un Uppercut européen volant! Barthel et Aichner ont battu Balor et les fans huent alors qu’ils le jettent dans le tablier. Ils le piétinent davantage et Balor n’a aucun renfort. Aichner RAMS son genou contre Balor contre des marches en acier! Le Prince est à terre et Imperium est grand. Balor aura-t-il une réponse au message de Walter?

Austin Theory a un message pour NXT.

“Austin Theory est l’avenir de NXT.” La meilleure star d’Evolution a une rage qu’il n’a pas eu à montrer. Mais il montrera à tout le monde que Theory peut faire #AllDay et que Ciampa ne passera pas la nuit. Mais la théorie sera-t-elle prouvée après avoir affronté le Blackheart?

NXT reçoit un nouveau message crypté.

Une horloge, le désert, les explosions et la mort. Apocalypse et chaos. Qui ou quoi vient?

NXT Media rattrape Bianca Belair.

L’EST arrive pour son match avec Charlotte. Que pense-t-elle face à la reine? Charlotte essaie de prendre le relais et de mettre la main sur Bianca pour le faire. Charlotte est assez femme pour affronter «les plus forts, les plus coriaces, les plus rudes, les plus rapides, les plus grands, les meilleurs». Bianca donnera à Charlotte ce qu’elle veut. Charlotte pourra-t-elle s’en occuper?

Xia Li VS Mia Yim!

Le Spicy Warrior a une nouvelle coiffure et une nouvelle tenue, mais le même feu. Est-ce que cela l’aidera à gravir les échelons? Ou le HBIC restera-t-il le chef méchant en cet anniversaire d’un an de ce même match?

La cloche sonne et les fans encouragent les deux femmes. Les deux se serrent la main pour montrer qu’il y a du respect ici, mais ensuite Mia attire Xia. Mia s’assure que Xia sait qu’elle veut dire affaires, alors Xia lance des rotondes! Mia reste à l’écart des coups de pied et se retrouve dans un coin. L’arbitre retient Xia et Mia sort pour la laisser tomber! Les choses s’accélèrent, Mia et Xia se redirigent mutuellement, et Mia s’attaque aux jambes pour faire tomber Xia au sous-sol! Couvrir, DEUX! Mia reste proche de Xia mais Xia la chasse. Mia se précipite pour BOOT Xia dans le coin! Le HBIC broie sa botte dans Xia puis lui gratte. L’arbitre compte et Mia lâche à 4. Mia boulets de canon mais obtient seulement des boucles que Xia parvient à échapper!

Mia titube dans les faiseurs de foin de Xia! Xia LARIATS Mia vers le bas puis a poussé les coups de pied et la bottine vers le bas! Les fans tirent avec Xia alors qu’elle court dans le coin pour l’avant-bras volant! Xia continue de bouger, mais Mia esquive le coup de pied dynamique pour lui donner de la nourriture unique! Mais attendez, Dakota Kai et Raquel Gonzalez apparaissent! Le capitaine Kota rappelle à Mia comment elle a pris la place de Dakota à WarGames III, seulement pour que Dakota la reprenne. Mia semble toujours bouleversée à ce sujet. Mais en ce moment, c’est le moment idéal pour le frotter. Xia enroule Mia et gagne !!

Gagnant: Xia Li, par pinfall

Et maintenant Raquel ajoute en poursuivant Mia! Elle clubs et BOOTS Mia vers le bas! Raquel entraîne Mia, mais Xia vient l’aider! Xia démarre mais Raquel bloque sur LARIAT! Dakota applaudit mais Mia saute sur Raquel avec un dormeur! Raquel la jette à genoux et la frappe autour du ring. Les fans huent alors que la Fille du Desperado donne à Mia un POWERBOMB de levage à une jambe! Dakota sourit alors que son nouveau coéquipier vient de donner un coup de pied à Mia. Tegan Nox pourra-t-il venger Mia et Xia dans son prochain match en cage avec Kai?

Velveteen Dream parle.

“La vie n’est pas aussi mauvaise que vous le pensez, Roderick Strong.” Autrement dit, jusqu’à ce que vous vous retrouviez avec un dos cassé. Strong a fait ça au Rêve. Mais Dream se souvient d’avoir battu Strong la semaine dernière. “Mais cela ne suffit pas. Je veux dire, vous avez brisé le dos du Rêve. ” Donc, Dream veut tout! La semaine prochaine, M. Regal accordera à Dream la demande de Strong de découvrir sa propre cage en acier. Snap, Dream out. La cage en acier sera-t-elle réservée la semaine prochaine avec deux énormes matches de rancune?

Tommaso Ciampa VS Austin Theory!

Le Psycho Killer n’était pas d’humeur la semaine dernière quand il a lancé un ultimatum à son meilleur ennemi, Johnny Gargano. M. All Day n’a pas eu le coup, donc Ciampa a dû le rendre beaucoup plus direct pour lui. Theory pourra-t-il répondre en nature avec ce tout premier match?