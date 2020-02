Résultats complets et rapport de la WWE NXT du 5 février 2020

La reine revient à la voile! Mais va-t-elle relever la championne féminine de NXT, Rhea Ripley, pour son défi de championnat WrestleMania?

NXT prend de la vitesse vers Portland!

Dominik Dijakovic s’assure que “Bootleg Marilyn Manson” a subi une défaite et Candice LeRae a fait en sorte que Dakota Kai obtienne sa comeuppance de Tegan Nox! La maison de papa, et c’est incontesté. Un contrat a été signé de sang, et maintenant nous avons notre match pour le championnat THE NXT. Enfin et surtout, les Broserweights remportent le Dusty Rhodes Tag Team Classic! Est-ce que Pete Dunne et Matt Riddle fumeront Kyle O’Reilly et Bobby Fish chez TakeOver?

Les Broserweights sont là!

Et ils naviguent dans l’arène avec le trophée Dusty Cup à l’arrière de leur Broserweight Mobile! Jedusor et Dunne frappent le ring et donnent le coup d’envoi des tongs pour poser devant la foule. Dunne et Jedusor obtiennent des micros et saluent la foule avec “Bro …” Les Broserweights sont les champions du Dusty Classic 2020, et leur célébration continue. Il suffit de regarder ce magnifique trophée sur la toute nouvelle voiturette de golf personnalisée. Le Broserweight Mobile est une chose. Dunne dit que la dernière chose qu’il ait jamais pensé faire était d’être dans une équipe avec Riddle. “C’était censé être, mon frère.” Et les regarder maintenant? Les vainqueurs de la Dusty Cup et les futurs champions de l’équipe NXT Tag! Les fans aiment le son de ça. Jedusor n’a qu’une question: comment vont-ils y arriver?

The Undisputed Era’s Fish & O’Reilly apparaissent! Ils ne reconnaîtront PAS «Matthew Riddell et Peter Dune» en tant que tag team! La seule chose qu’ils ont faite, c’est manquer de respect à l’héritage du Dusty Rhodes Tag Classic! Le trophée dans une voiturette de golf, pouvez-vous croire cela? Kyle ne veut pas attendre Portland, pas plus que Fish. Mais Roderick Strong sort pour les retenir. The Undisputed Era affirme qu’ils choisiraient un combat ce soir, mais le “Loserweight Mobile” bloque la voie. Et il y a des poissons bien plus gros à faire frire que ces deux saccades. Les fans huent, mais Jedusor rit de Fish en parlant de Fish. Cela déclenche Fish!

Pour suivre l’exemple de Fish, Jedusor veut que Dunne me “devine ça”. Combien de poissons Bobby Fish pourrait-il faire frire si Bobby Fish pouvait faire frire du poisson? Dunne dit qu’ils ne devraient pas s’inquiéter de la quantité de poisson que Bobby Fish pourrait faire frire. “C’est une chose maintenant.” Jedusor répète son virelangue et les fans se joignent. C’est pratiquement une chanson. Dunne dit que ce qui compte, c’est que chez TakeOver, les Broserweights fument l’ère incontestée. Portland vaut mieux être prêt pour reDRagon et les Broserweights pour l’allumer en seulement 11 jours!

Angel Garza VS Isaiah “Swerve” Scott!

El Latino n’est peut-être plus le champion NXT Cruiserweight, mais il est de retour en la casa pour rebondir de Worlds Collide. Garza a-t-il abattu la légende de la lucha, Rey Mysterio, à Raw, mais continuera-t-il à aiguiser cet avantage dans Swerve’s House?