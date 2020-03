Résultats complets et rapport de la WWE SmackDown du 27 mars 2020

WrestleMania va continuer! Soit The New Day ou Usos défieront The Miz & John Morrison pour les championnats SmackDown Tag Team!

RÉSULTATS OFFICIELS

Drew Gulak avec Daniel Bryan VS Shinsuke Nakamura avec The Artist Collective; Gulak gagne et Bryan défiera Sami Zayn pour le WWE Intercontinental Championship à WrestleMania.Alexa Bliss avec Nikki Cross VS Asuka; Bliss gagne. De WrestleMania 32 – Championnat du Monde WWE: Triple H avec Stephanie McMahon VS Roman Reigns.SmackDown Tag Team Championships # 1 Match du Contender: The New Day VS The Usos; Pas de concours, LES DEUX équipes défieront The Miz & John Morrison pour les titres de WrestleMania.

JOUER PAR JEU

Sasha Banks et Bayley ouvrent ce soir SmackDown!

Le boss légitime et le modèle de rôle participeront à un match d’élimination fatale à 5 voies pour le championnat féminin de SmackDown. Paige a fait l’annonce de ce match la semaine dernière, mais en tant que Challenge Six Pack. Malheureusement, Dana Brooke doit se retirer parce qu’elle est mise en quarantaine. Mais Bayley et Sasha savent qu’il ne leur reste qu’une semaine avant le WrestleMania spécial qui est «trop grand pour une nuit». Un WrestleMania de deux nuits et le meilleur des meilleurs seront sur la plus grande scène de tous. La vie peut changer et les rêves peuvent devenir réalité, mais cette année est un cauchemar! “Paige triste, hors de propos, pathétique” est jaloux de l’année que Bayley a eu, et force ces deux meilleurs amis dans le même match! Comment est-ce juste? Ce n’est pas.

Paige pense qu’elle est si habile pour les avoir mis dans le même match. Ce plan se retournera! Ce sont les meilleurs amis qui sont mieux ensemble comme le beurre d’arachide et la gelée. Mais avant que Sasha ne puisse répondre à Bayley, Lacey Evans apparaît! Le Sassy Southern Belle est également dans le Fatal 5 et elle les rejoint maintenant sur le ring. “Bayley, ta bouche est à peu près aussi grande que mon chapeau.” Et elle ne semble pas pouvoir la fermer. Sasha peut à peine saisir un mot. Bayley a un mot pour Lacey: PERDU! Sasha dit que Lacey devrait aller prêcher à son petit enfant bratty. Sauf si elle a honte de voir maman perdre toujours. Hah, bien. Mais Lacey dit que Mania sera un cauchemar. Sasha ne pourra rien dire sur la fille de Lacey avec une mâchoire cassée de The Woman’s Right. Et Bayley va enfin apprendre la leçon dont elle a besoin.

Mais attendez! Voici Naomi! The Glow obtient un autre coup après cette controverse Super Showdown. Naomi est d’accord avec Lacey sur la gestion de ces deux éléments. Bayley sait ce qu’elle a fait à Super Showdown, et c’est une affaire inachevée. Et tandis que Sasha regarde Naomi tout puant, Naoim l’arrachera chauve pour devenir la triple championne! The Glow brillera à nouveau sous les projecteurs! Bayley n’est pas sur le point d’avoir une autre nuit d’interruptions constantes et les gens disent leur pièce. Mais attendez! Voici Tamina! La Fille de Superfly fait un retour énorme avec cette opportunité en or, mais elle a quelque chose à dire ce soir. “L’action a plus de poids que les mots.” Et donc elle a des TÊTES DE TETE Naomi et SUPERKICKS Lacey!

Bayley et Sasha se faufilent devant Tamina pour s’en prendre à Naomi, mais ils confondent cela avec le côté de Tamina. Ils remontent en elle et Tamina lance un regard noir aux deux «chefs des vestiaires». Bayley et Sasha renflouent avec la ceinture, mais sont-elles recroquevillées par la peur de la future championne féminine de SmackDown?

Drew Gulak avec Daniel Bryan VS Shinsuke Nakamura avec le collectif d’artistes!

Sami Zayn affirme que le Philly Stretcher est un «personne» qui retient The Goat. Mais le pari a été fait que si Gulak peut battre le King of Strong Style, alors le Championnat Intercontinental WWE sera en jeu! Gulak peut-il obtenir une énorme victoire pour envoyer Bryan à WrestleMania?

La cloche sonne et Sami rejoint Michael Cole en commentaire. Gulak et Nakamura regardent fixement Bryan se rallier. Les deux sentent le grappin et Nakamura se jette à genoux. Nakamura verrouille et fait descendre Gulak pour les genoux jusqu’aux épaules et à la tête! Nakamura baisse un genou puis enfonce sa botte dans Gulak pour une Bad Vibrations debout! Gulak s’enfuit mais Nakamura le pousse dans un coin. Nakamura piétine et fouette Gulak coin à coin. Mais Gulak revient avec un dropkick de fusil de chasse! Bryan est enflammé alors que Gulak jette des faiseurs de foin sur Nakamura dans les cordes. Gulak piétine Nakamura encore et encore et les protestations des Samis. L’arbitre retire Gulak et Cesaro fait sortir Nakamura du ring. L’arbitre réprimande Cesaro mais retient Gulak.

Gulak sort chercher Nakamura mais Nakamura balaie les jambes! Nakamura amène Gulak au bureau d’annonce pour lancer des coups de pied! Sami applaudit Nakamura alors qu’il met Gulak dans le ring. Sami fait l’éloge de Nakamura mais Gulak obtient la jambe de Nakamura! Vis dragon dans les cordes! Gulak en donne un autre à Nakamura! Nakamura rampe dans un coin mais Gulak piétine la jambe. Cesaro proteste et l’arbitre compte, mais Gulak recule. Sami est bouleversé mais Nakamura esquive pour retourner à Gulak! Nakamura saute, genou volant! Couvrir, DEUX! Bryan s’entraîne et rassemble Gulak alors que Nakamura élève Gulak. Nakamura a un facelock et serre serré. Gulak écarte la prise mais Nakamura enfonce un autre genou! Nakamura retourne Gulak pour un autre verrouillage, mais Gulak lance des coups de corps.

Nakamura déclenche une fête de grève pour ROCK Gulak! Puis il donne à Gulak un gourmet buster! La veste se dézippe et Nakamura vise du coin, mais Bryan sauve Gulak! Gulak fait rouler Nakamura jusqu’à une crevette, GULAK GAGNE !!

Gagnant: Drew Gulak, par chute (Daniel Bryan mettra au défi Sami Zayn pour le WWE Intercontinental Championship)

Sami est furieux mais c’est parce que son équipe a goûté à sa propre médecine. Maintenant, Sami doit supporter ou se taire contre Bryan pendant le week-end de WrestleMania! Est-ce que Sami sera celui qui apprendra une leçon dans un peu plus d’une semaine?

SmackDown revient dans les coulisses de Dolph Ziggler.

Le Show-Off parle avec quelqu’un du déchaînement d’Otis la semaine dernière. Ziggler dit que c’était «pathétique», mais mérité. Attendez, plus de pépins. Mais Ziggler dit que Otis rampant partout dans Mandy Rose est tellement triste. Attendez, voici Otis ET Tucker! Heavy Machinery est prêt à renverser Ziggler, mais les arbitres et la sécurité se précipitent pour les arrêter! Ziggler nargue Otis qu’il a d’autres photos qu’Otis peut voir, tant qu’il a plus de 18 ans! Otis appelle Ziggler un sac de saleté et veut juste un coup de feu sur lui. Ziggler dit qu’ils peuvent mettre fin à «toutes ces conneries» en regardant le monde. Ziggler aura sa fille, Mandy, dans son coin… à WrestleMania! Otis accepte! La rage fait toujours rage, mais est-ce que tout cela prendra fin quand Otis et Ziggler auront finalement sorti 1v1?

Mesdames et messieurs: Elias.

Le Drifter est dans la perche de Full Sail et parle de Gronk lui donnant un match avec le baron Corbin. Avant cette nuit, Elias a une nouvelle chanson dédiée au Roi-Loup, “Kingdom of Fools”. Applaudissez et ne vous inquiétez pas pour les voisins, car ils applaudiront. Sans plus tarder, Elias commence à jouer et chante son nouveau hit.

«WrestleMania ~. C’est trop grand pour une nuit ~. Après avoir détruit Corbin, il verra la lumière. Chez WrestleMania, les chances de gagner Corbin sont étroites. Alors apportez votre costume médiéval et un arc «n» flèche. ” Il y a un rapide Photoshop de Corbin avec une flèche dans la tête comme un bouffon. «J’ai fait le plein de papier toilette en ces temps de détresse ~. Et je tamponnais ton visage à chaque rouleau, je dois avouer. » Baron Corbin le papier toilette! “Cela peut sembler dur, mais c’est le moindre de ce que vous méritiez. Votre trône est une toilette, et Corbin, vous êtes un crétin ~! ” Oui, Corbin est un crétin. Elias remercie la «foule de capacités» mais Corbin attaque!

Corbin frappe Elias sur le perchoir nouvellement réparé (les fans de NXT le savent) et crie: “Vous voulez m’embarrasser, hein?!” Corbin a son sceptre et ose Elias se lever. Elias le fait, et Corbin le FRAPPE avec ledit sceptre! Elias se balance sur le bord, et Corbin démarre une main. Le Drifter vacille mais reprend son emprise, donc Corbin démarre l’autre main! Elias tient le mieux qu’il peut, mais Corbin lui FRAPPE la tête !! Elias frappe le sol avec un bruit sourd et les arbitres se précipitent. Le Roi-Loup vient-il d’annuler son match de Mania avec Elias?

Alexa Bliss avec Nikki Cross VS Asuka!

La Déesse a appelé les Guerrières Kabuki comme «se cachant» à Raw avec les Championnats par équipes féminines de la WWE. Mais Asuka a répondu avec une attaque sournoise pour coûter un match à Bliss-Cross. Maintenant, la balle est dans le camp d’Alexa. Va-t-elle gagner une victoire pour la remettre elle et Nikki sur la bonne voie vers les titres de tag? Ou l’impératrice s’assurera-t-elle qu’elle et la princesse pirate pourront prendre le week-end de WrestleMania?

Nikki rejoint Michael Cole sur un commentaire et lui fait un gros câlin, pas inquiet de la distanciation sociale. La cloche sonne et Asuka rit déjà. Alexa est découragée par cela, mais Nikki est tout simplement trop excité. Asuka glisse mais Alexa devient claire et donne un grand sourire. Asuka se moque de ce sourire, puis rit encore plus. Les deux cercles, Asuka précipite Alexa mais Alexa lui prend une ceinture. Asuka se dégage gratuitement mais Alexa jette un avant-bras, ce qui ne fait que rendre furieux Asuka. Alexa jette plus d’avant-bras mais Asuka tire plus. Alexa court mais esquive Asuka en la suivant et la laisse tomber! Couvrir, DEUX! Nikki frappe avec enthousiasme sa propre main, montrant comment elle et Alexa vont faire ça aux guerriers Kabuki.

Alexa serre la tête d’Asuka mais Asuka tire les cheveux d’Alexa pour les éteindre. Asuka écrase Alexa avec une épaule puis se moque de Nikki avec une danse. Nikki applaudit Alexa mais Asuka la soulève. Alexa renverse le fouet mais Asuka monte et recommence. Alexa ROCKS Asuka avec bien, puis se moque d’Asuka. Asuka est à nouveau contrariée et parle de détritus en japonais. Alexa perruque les mots d’Asuka, puis la frappe dans le bras! C’est le mauvais bras que Shayna Baszler a blessé à la Chambre d’élimination. Alexa s’exécute mais Asuka attrape le dropkick pour ensuite faire glisser Alexa! Asuka jette Alexa HARD sur des marches en acier, armez-vous d’abord! L’impératrice et la déesse sont même maintenant que SmackDown va se briser.

SmackDown revient et Asuka a Alexa dans un verrou. Alexa perdure et Nikki se mobilise pour elle. Nikki demande à Cole de chanter «Lexi! Lexi! ” Alexa se bat mais Asuka lui botte les jambes! Asuka tire des mains rapides et un coup de pied de mule! Alexa se retrouve sur le tablier et Asuka s’exécute, mais l’attaque de la hanche manque! Alexa repousse Asuka et Nikki est suffisamment enflammé pour toute l’arène! Asuka rejoint Alexa sur le tablier et ils commencent à se bagarrer. Ils vont avant-bras pour avant-bras mais Asuka donne un nouveau coup de pied. Asuka sourit en se préparant, mais Alexa se tord le bras sur le tablier! Alexa et Asuka se serrent les bras tandis qu’Alexa revient dans le ring. Couvrir, DEUX !! Sans armes, cela devait arriver.

Asuka tire et traîne Alexa, mais Alexa sursaute le mauvais bras. Cela ne fait qu’énerver Asuka encore plus, mais elle se heurte directement au coup de pied d’Alexa! Alexa appose Asuka dans un coin et l’envoie dans des boucles! Nikki crie: “C’est ce que vous obtenez!” Asuka se lève mais Alexa se rallie avec des droits! Et un dropkick au sous-sol! Alexa serre les dents alors qu’elle baisse les genoux, insulte 2- Non! Asuka mores et Alexa agenouillent le tapis. Asuka renonce mais les deux femmes se serrent les bras. Alexa poursuit mais Asuka monte sur le tablier. Alexa fait monter Asuka puis la frappe dans la LED! Elle met Asuka puis couvre, DEUX !! Asuka vit toujours mais Alexa réessaye, DEUX! Nikki est bouleversé et harcèle Cole à ce sujet.

Alexa entraîne Asuka et résout le mauvais bras. Mais Asuka la fait tourner, et des ailes de poulet ce bras! Alexa résiste à la serrure et enfonce Asuka dans des boucles! Alexa snapmares mais Asuka roule avec elle, seulement pour obtenir un DDT! Couverture, Alexa gagne !!

Gagnante: Alexa Bliss, par pinfall

Nikki explose d’excitation! Elle embrasse Cole, puis elle se précipite pour embrasser Alexa! Ce Bliss-Cross se rapproche-t-il des championnats par équipes féminines de la WWE?

SmackDown entend The Usos.

“Ce ne serait pas la route vers WrestleMania si Usos et le nouveau jour ne se battaient pas au moins une fois de plus.” Deux grandes équipes, des enjeux énormes! Les gagnants courent après les champions de l’équipe SmackDown Tag! #UsoCrazy avec le #Lockdown! Boeuf ou trêve, l’Uce a le jus! Une autre paire de champions à sept reprises arrive! WrestleMania sera-t-il placé au pénitencier d’Uso?

De WrestleMania 32 – Championnat du Monde de la WWE: Triple H avec Stephanie McMahon VS Roman Reigns!

Alors que The Big Dog se prépare pour son match de championnat universel de la WWE avec Goldberg, SmackDown revit quand lui et The Game se sont affrontés au Texas pour un titre mondial différent!

Stephanie McMahon donne au roi des rois une introduction épique pour son entrée, tandis que les fans saluent Roman avec des émotions mitigées. Les feux d’artifice s’envolent, les introductions officielles sont faites, la ceinture est relevée, et cette bataille qui arrive longtemps commence enfin!

Roman et HHH encerclent les fans en rallye et en duel. Ils ligotent, HHH headlocks et obtient la prise de contrôle. HHH écrase Roman mais Roman se lève, alors HHH fait le tour du marteau. HHH gifle Roman au gré de la foule, mais Roman met hors tension et écrase HHH. Les fans n’aiment pas ça, mais les choses s’accélèrent. HHH passe au lancer de la hanche mais aux blocs romains. Roman passe au lancer de la hanche mais HHH bloque, les genoux bas et la hanche lance Roman de haut en bas du ring! Les fans applaudissent alors que Roman frappe le sol, mais huent alors qu’il se lève. HHH nargue Roman en tenant les cordes ouvertes. Roman balaye cela et prend son temps pour retourner sur le ring. Les fans raillent Roman avec “Roman suce!” comme il rentre.

Roman et HHH regardent fixement et tournent à nouveau. Ils attachent, HHH attrape le bras et les clés à un bracelet. HHH tire brusquement sur le bras puis se resserre à un briseur d’épaule. HHH repart mais Roman le ROCHE avec un droit! Les fans huent alors que HHH titube dans le coin. Roman se moque de HHH et DX avec un “SUCK IT!” hacher! HHH ne peut pas croire l’audace, mais SmackDown va se casser.

SmackDown revient alors que Roman est coincé sur la corde supérieure. HHH grimpe dans un coin et LEAPS, mais dans un UPPERCUT! Les fans huent alors que Roman reprend son souffle et HHH rampe de l’autre côté. HHH recule mais dans un coude arrière. BOTTES romaines HHH vers le bas! Les fans huent alors que HHH va dans un autre coin. Roman court pour la corde à linge du coin! HHH titube mais BOOTS romain de retour! HHH s’exécute mais dans un SAMOAN DROP! Couvrir, DEUX! Steph lui lance un regard noir alors qu’elle entraîne HHH. HHH se lève lentement et les fans se rallient alors qu’il va dans un coin. Roman verrouille «n» les charges et vise. Roman court, mais HHH se sauve pour éviter le Superman Punch. Mais Roman sort par le côté et fait le tour, pour SORTIR des marches en acier! UN LARIAT QUI DÉCOUPE fait descendre HHH!

Certains fans de la joie de Roman alors qu’il traîne HHH pour se jeter sur des marches en acier! Roman ramène HHH à jeter dans les autres marches en acier. Steph crie pour HHH alors qu’il rampe au coin de la rue. Roman amène HHH dans le ring mais HHH renverse le flanc. Roman sort mais HHH le jette sur les marches maintenant! HHH traîne Roman pour renverser le bureau d’annonce! Steph vérifie HHH alors qu’il s’éloigne en titubant. Mais Roman vient et LANCE HHH à travers les barrières !! Les fans perdent la tête alors que SmackDown se brise.

SmackDown revient à nouveau alors que Roman et HHH sont de retour dans le ring. Roman se lève dans le coin et laisse échapper le cri de bataille. Il court à HHH mais HHH le repousse! HHH sous-crochets mais le dos romain laisse tomber HHH du ring! Roman reprend son souffle pendant que Steph vérifie HHH. Roman les voit faire le tour et augmente la vitesse, mais HHH ROCKS le premier! HHH entre mais des Lances romaines! Couvrir, mais Steph traîne la référence! L’arbitre la réprimande puis revient pour compter, DEUX! HHH survit grâce à sa reine! Steph se fâche contre l’arbitre maintenant et elle monte sur le ring. Ils se disputent mais l’arbitre essaie de raisonner avec elle que le match est toujours en cours. HHH se lève lentement, Roman arrive et SPEARS Steph !!

Les fans perdent la tête lorsque HHH donne un coup de pied à Roman et frappe le PEDIGREE !! Couvrir, DEUX!?! Roman survit et personne ne peut le croire! HHH et Roman bougent tandis que Steph s’effondre hors du ring. Les fans se rassemblent alors que HHH traîne Roman par ses cheveux. HHH jette un foin, des uppercuts romains! HHH donne un coup de pied bas puis court, pour écraser le genou! Roman titube, rebondit et SUPERMAN PUNCHES! Les fans huent Roman alors qu’il se relève. HHH arrive lentement dans le coin opposé mais Roman se déclenche. Roman court mais dans un genou! Les deux hommes sont de nouveau à terre, HHH rampe jusqu’à une couverture, DEUX! HHH rampe et voit Steph au sol. Il lui fait signe, et elle fait ressortir le marteau de confiance! HHH se lève lentement mais l’arbitre lui dit de ne pas le faire. HHH bouscule l’arbitre mais Roman SUPERMAN PUNCHES!

Roman court à HHH pour UN AUTRE SUPERMAN PUNCH! Il laisse échapper le cri de bataille, prend de la vitesse, esquive le marteau pour LANCE !! Couverture, Roman gagne !!

Gagnant: Roman Reigns, par pinfall (NOUVEAU champion du monde des poids lourds de la WWE)

L’Empire romain détrône le roi des rois!

Le Big Dog a établi son règne en 2016, mais le fera-t-il à nouveau dans la nouvelle décennie?

HHH est sur SmackDown!

Le jeu est l’un des rares à avoir affronté Roman Reigns et Goldberg au cours de sa carrière. Quelle est sa prédiction pour ce match à WrestleMania? HHH sait qu’après avoir été sur le ring avec les deux hommes, les deux hommes ont l’intensité nécessaire pour atteindre le sommet de cette industrie. Mais la plus grande différence, l’intensité de Roman augmente tandis que l’intensité de Goldberg est à la fois. L’intensité de Goldberg est inégalée, mais elle dure pendant une brève période. L’intensité de Roman monte et monte au fil du match. Roman se nourrit de ce que lui donne son adversaire. Si Goldberg peut y mettre fin rapidement, il l’a. Mais si Roman peut résister à l’assaut initial, HHH met son argent sur The Big Dog. Sur qui est votre argent pour le WWE Universal Championship?

SmackDown entend The New Day.

«Salutations et salutations. C’est ya bois, le NOUVEAU ~ JOUR ~! ” Ce soir est très spécial car il pourrait les envoyer à WrestleMania. Mais ils doivent traverser une équipe à laquelle ils ont déjà été confrontés plusieurs fois auparavant. Mais chaque fois qu’eux et leur bois, les Usos, se rencontrent, c’est une bataille pour les âges! Et par «garçons», ils signifient vraiment «fils». Big E se souvient de ce que son papa disait. “Fils, ça va me faire plus de mal que ça ne te fait de mal.” Le nouveau jour aura du mal à faire cela aux Usos, mais leurs papas doivent devenir HUIT FOIS W, W, E, Tag, Team, CHAMPIONS ~! Becaaaause ~, Nouveau. Day Rocks. Qui obtient le beatin ‘avant qu’une équipe ne rencontre Miz et Morrison à Mania?

SmackDown revient à Ziggler pour rencontrer Fire & Desire.

Sonya Deville permet à Mandy d’avoir une conversation privée avec Ziggler. Mandy ne veut pas qu’il fasse ça à Otis. Les Otis qui l’ont relevée? D’accord, mais Ziggler a-t-il dû se frotter? Non, c’est trop, et il s’excuse. Mandy dit que s’ils ont le match, ça va. Mais ils ne vont pas se battre pour elle comme si c’était un prix. Bien sûr, ce n’est pas ce que c’est. Ziggler jure de battre Otis et de laisser tout cela derrière. Les deux retournent ensuite à l’hôtel pour regarder le reste de la nuit avec du champagne.

SmackDown présente une Firefly Fun House très spéciale!

Wyatt a une photo encadrée prise lors de sa défaite à WrestleMania 30. Wyatt essuie les larmes de ses yeux avant de dire bonjour. Il est tellement excité de revoir les lucioles. Mais aujourd’hui, il va nous enseigner… Tais-toi, des voix dans sa tête !! Ce Bray a eu sa chance. Ce Bray a échoué. Mais «il» ne le fera pas. Abby la sorcière dit que Bray était délirant à l’époque, et l’est encore plus maintenant. Ou a-t-il une «recette secrète» pour battre Cena cette fois? Eh bien en fait, oui! Il a un mixeur et des ingrédients! Ajoutez 1 cuillère de déception, un peu de dégoût de vous-même, de la sauce piquante pour la saveur et un tas de rage ET de ressentiment! parfait!

Ramblin ’Rabbit dit de ne pas laisser de côté les carottes. Le bêta-carotène l’aidera à voir Cena. Oh bien sûr! NON. Mais Ramblin lui-même était l’ingrédient secret dont Bray avait besoin! “Quelques opinions non pertinentes et inutiles!” OH NON ~! Ramblin ’Rabbit demande grâce, mais il obtient le réglage de purée à la place. Et maintenant, Bray nous donne un publireportage. Lorsque cette superstar de la WWE ne joue pas dans le fun house, il crée la “concoction parfaite” pour vaincre John Cena à WrestleMania! YOWIE WOWIE! Cela vous va directement à la tête. Une grande star comme Cena mérite bien plus qu’un match ordinaire. D’autant plus que «il» est tout sauf ordinaire.

En fait, «il» veut que Cena rejoigne leur monde de folie et de chaos où le plaisir ne finit jamais! Donc, The Fiend lance officiellement un défi à Cena pour le tout premier match Firefly Fun House! En bas de la trappe! Délicieux. Mais il y a un effet secondaire désagréable. “Laisse moi entrer.” Cena rejoindra-t-elle le «plaisir» à l’intérieur de la Firefly Fun House? Est-ce que Cena s’en sortira vivant?

Le Miz et John Morrison se joignent au commentaire!

C’est parce que les champions de l’équipe SmackDown Tag veulent regarder le match du concurrent n ° 1 de près et personnel!

SmackDown a d’énormes nouvelles pour le dernier épisode avant WrestleMania!

Goldberg et Roman Reigns seront face à face quelques jours avant leur confrontation! Est-ce que l’un ou l’autre homme fera un pas avant leur match de championnat universel de la WWE?

Et avec le défi bizarre de Bray Wyatt, John Cena revient pour donner sa réponse! Cena acceptera-t-elle l’invitation à pénétrer dans l’esprit d’un fou?

SmackDown Tag Team Championships # 1 Contender’s Match: The New Day VS The Usos!

De nombreuses franchises de films sont des succès énormes du premier au dernier. Bien que cette rivalité ne soit pas une franchise de films, les deux équipes ont toujours livré des classiques instantanés. Cette nouvelle suite sera-t-elle également une superproduction? Et qui va continuer à partager les projecteurs avec la plus grande équipe de tag du 21e siècle?

SmackDown revient alors que Miz ‘n’ Morrison donne aux deux équipes concurrentes leurs accessoires. Mais ensuite, ils sont interrompus par “AWWWWW ~ personnes à HOOOME ~!” Miz et Morrison se moquent de l’entrée et disent qu’ils ne ressentent pas le pouvoir. Big E et Kofi apparaissent, servant toujours des crêpes malgré l’absence de fans ici pour s’en régaler. Les Usos sont les suivants, et les introductions sont faites. Les équipes se trient, et cette rivalité recommence avec Kofi et Jimmy.

Jimmy et Kofi encerclent et attachent. Jimmy serre la tête et jette Kofi sur une couverture. UN comme Kofi garde ses épaules. Kofi se lève et se met hors tension mais Jimmy le renverse avec une épaule. Jimmy parle de déchets à mesure que les choses s’accélèrent. Kofi saute et saute mais se fait attraper dans un suplex arrière. Kofi atterrit sur ses pieds mais Jimmy lui court dans le coin. Jimmy utilise un flip de singe mais Kofi atterrit sur ses pieds! Kofi dropkicks Jimmy mais Jimmy l’attrape! Jimmy catapulte Kofi dans un coin mais Kofi atterrit sur les cordes pour faire tomber Jimmy! Jimmy renfloue et Jey se rassemble avec lui. Miz et MOrrison se demandent ce qui ne va pas, puis se moquent du «UCE! OH!”

Jimmy et Jey retournent sur le ring et le tag. Kofi nargue Jimmy à propos de l’endurance, puis marque dans le cercle Big E. Big E et Jey, puis ligote. Ceintures Jey mais libres de Big E. Big E jette Jey sur sa hanche! Jey et Big E tournent à nouveau et se ligotent. Jey met le bras et serre Big E sur un bracelet. Big E bloque le fouet avec une puissance pure, puis fouette Jey dans le coin. Jey s’arrête pour UPPERCUT Big E en arrière. Jey court mais Big E lui donne un coup de coude! Big E tags Kofi et Kofi s’exécute pour bondir de grenouille! Couvrir, DEUX! Kofi mule donne un coup de pied à Jey aux cordes puis fouette. Jimmy se tape dedans et Jey renverse le fouet pour faire un cliché instantané! Jimmy couvre, DEUX! Les Usos gardent leur sang-froid et Jimmy entraîne Kofi. Jimmy CHOPS et CHOPS Kofi, puis balises dans Jey.

Le mug Usos Kofi dans le coin puis Jey donne un coup de pied. Kofi bloque, fait tourner Jey et esquive le Dragon Whip! Tag chaud pour Big E! Jey tape dans Jimmy mais Big E le jette par dessus la tête! Et encore! Big E met Jimmy sur le tablier du club et du club et du club! Il compte avec l’arbitre, puis se dirige vers le coin. Big E s’épuise à APRON SPLASH! Jimmy est à bout de souffle alors que SmackDown se brise.

SmackDown revient alors que Big E soulève Jimmy mais Jey entre en jeu. Big E ROCKS Jey court alors, mais les Usos entrent tous les deux dans DOUBLE SPINE BUSTER! Couvrir, DEUX !! Les Miz et Morrison sont impressionnés par les tactiques de balise rapide. Jey a Big E dans le coin et tire avec “UCE! OH!” Jey arrive, GRANDE attaque de la hanche! Jimmy intervient et prend son tour. «UCE! OH!” Mais il rencontre un URINAG-E! Hot tags à Jey et Kofi! Kofi saute sur le manche de la hache et double hache Jey! Les dropkicks de Kofi frappent alors un lariat bondissant! Il court pour le NOUVEAU ~ JOUR ~ Boom Drop! Kofi applaudit mais il n’y a pas de fans pour applaudir. Même ainsi, Kofi tourne mais Jey se baisse, pour muloter! Jey fouette KOfi coin à coin, mais Kofi monte et huricanranas!

Le Miz et Morrison se moquent des applaudissements alors que Kofi bondit, dans le flapjack de Jey! Jey a un demi-crabe! Kofi persiste alors que Jey est assis profondément. Kofi rampe alors que Miz et Morrison se moquent du chant des Usos. Jey entraîne Kofi, mais Kofi roule et le repousse. Jey rencontre le SOS! Couvrir, DEUX !! Morrison lance un “Fight Forever!” chant et Miz se joignent à eux. Kofi traîne Jey mais le pompier de Jey porte. Kofi se glisse et donne un coup de coude à Jey. Big E se glisse et Kofi grimpe en haut. Big E fait glisser Jey vers le haut, mais Jey tombe pour échapper aux piétinements volants! Jimmy POSTE Kofi! Et SUPERKICKS Big E! Jey SUPERKICKS Big E maintenant! Couvrir, DEUX !! Big E survit et Miz commence un “C’est génial!” chant.

Jey balise Jimmy et les Usos qui traînent Big E ensemble. Ils doublent CHOP Big E dans un coin puis le hissent en haut. Les deux Usos grimpent mais Big E les combat. Descend Jey, puis Jimmy! Mais Jimmy monte à l’enziguri Big E en bas! Les Usos construisent tous deux la vitesse mais Kofi ancre Jey! Jimmy aide Jey à faire glisser Kofi vers le haut et vers l’intérieur, pour le jeter. Kofi reste sur le tablier puis vide les deux Usos! Kofi construit la vitesse pour voler sur Jimmy! Miz et Morrison font leur chant à la place, «Miz‘ n ’Morrison! Hé hé! Ho ho! ” Kofi TRIPS Morrison du bureau! Miz se fâche mais Jey FLIES sur les deux! Big E revient à SPEAR Jey du tablier!

Les six hommes sont à terre et l’arbitre commence un compte d’anneaux. Big E traîne Jey pour le mettre à 5. Mais alors Miz ‘n’ Morrison attaque !!

Pas de compétition

Les champions par équipe de SmackDown ont juste foutu les deux équipes ici! Ils ont mis Jimmy, Jey, Kofi et Big E pour les battre tous! Les #TurtleneckToughGuys ne sont durs que parce que les quatre autres se sont battus tout le temps. Mais les responsables de la WWE font une annonce. Ils seront désormais dans un MATCH À ÉCHELLE DE MENACE TRIPLE contre les deux Usos et le nouveau jour! Miz ‘n’ Morrison est furieux, mais Miz se transforme en DOUBLE SUPERKICKS! Morrison se transforme en scoop et la MINUIT! Miz ‘n’ Morrison vient d’intervenir maintenant! Seront-ils en mesure de sortir de WrestleMania toujours les hommes de tête de la SmackDown Tag Division?

Mes pensées:

Un assez bon épisode alors que la pandémie et les Empty Arena Days se poursuivent. Le match de replay PPV de ce soir était un autre avant de commencer à travailler avec The Chairshot et EWN, donc j’ai dû revoir HHH VS Reigns. Mais avec toutes ces discussions sur le fait que Roman soit absent de la série Mania, je me demande si la publicité en face-à-face est importante cette semaine. Un match décent, mais ce moment Roman Speared Steph est toujours génial. Le baron Corbin m’a vraiment choqué avec probablement la chose la plus sinistre que son personnage ait jamais faite. Je me demande si c’est leur façon d’écrire Corbin VS Elias au cas où l’un ou les deux ne pourraient pas concourir. Cependant, il est dit que le premier jour a été enregistré, alors qui sait.

Gulak a un match décent avec Nakamura, mais cela fonctionne que les choses sont un peu «controversées» pour que Gulak gagne. De toute évidence, nous obtenions Zayn VS Bryan, donc c’est bien que Gulak remporte une victoire comme ça. Je ne sais pas comment se déroule le match du Championnat Intercontinental, mais si Sami gagne, je veux voir un de ses coéquipiers le poursuivre. De même, si Bryan gagne, il peut avoir des matchs avec les autres «artistes» et même un autre match avec Gulak. Bray Wyatt avait une très bonne promo en défiant Cena à un match Firefly Fun House, et ce match lui-même semble être assez bon. Espérons un peu mieux que le match de House of Horrors alors que le Bray «échoué» contre Randy Orton.

Alexa VS Asuka était un très bon match, et c’était toujours surprenant pour Alexa de gagner. Mais comment une histoire de titre de balise peut-elle continuer? Cela dit, je pense que le retour à la maison de Raw devrait planifier Nikki VS Kairi pour terminer le set, puis le retour à la maison de SmackDown annonce officiellement le match pour le titre. Cependant, si les rumeurs selon lesquelles Kairi (et Io Shirai aussi) reviennent au Japon et Stardom se réalisent, attendez-vous à ce que Nikki gagne contre Kairi, puis Bliss-Cross pour remporter les titres. C’est dommage, mais parler de la chute de la balle par la WWE / Vince est un sujet différent pour un article différent. Pendant ce temps, le match du Championnat féminin de SmackDown se réchauffe, et bien que Tamina ait eu une performance impressionnante ce soir, j’ai l’impression que cela va se terminer avec la victoire de Sasha. Elle ne devra peut-être pas trahir Bayley si un autre participant l’élimine, mais le Grand Chelem Sasha pourrait se produire.

Et puis le match par équipe dans l’événement principal a été formidable, tout comme Usos et New Day l’ont dit. Miz & Morrison étaient super sur les commentaires, et je ne m’attendais pas à ce que la fin se passe comme ça. Un Match à Échelle de Triple Menace va être un excellent match, surtout si les nouvelles sont exactes sur le fait que Miz doit rester à l’extérieur en raison de ses propres problèmes de santé. Il est un peu imprudent pour Miz d’avoir même ressenti des sentiments sous les conditions météorologiques, mais un match en échelle et une triple menace leur permettent de compenser plus facilement. Morrison pourrait probablement gagner cela par lui-même, ce qui est le résultat que je vois à ce stade.

Mon score: 8,3 / 10