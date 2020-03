Résultats de la WWE Elimination Chamber: 8 mars 2020

L’édition 2020 d’Elimination Chamber a eu lieu hier soir. Un match de la division féminine était la tête d’affiche de l’émission. Les championnats par équipes SmackDown Tag ont également été défendus à l’intérieur de la structure démoniaque. À l’exception de ceux-ci, les titres de cartes médianes et de balises brutes étaient également en jeu dans l’émission présentée par le Wells Fargo Center de Philadelphie, en Pennsylvanie. Découvrez les résultats,

Daniel Bryan contre Drew Gulak

Les va-et-vient ont gardé les fans debout pendant ce match d’ouverture de la Chambre d’élimination. Bryan a frappé un nelson complet dans un suplex dragon avec le pont pour un compte de deux. Gulak répliqua avec une sortie du suplex allemand. Gulak est allé au sommet pour frapper un suplex inverse dans un dormeur dragon. Bryan l’a inversé au verrou YES pour obtenir la victoire alors que Gulak s’est évanoui.

Match pour le titre WWE États-Unis

Humberto Carrillo contre Andrade (c)

Carrillo a frappé un Super Hurricurana et est allé chercher un moonsault de corde supérieure, mais il a raté. Andrade l’a envoyé dans le tendeur et a frappé le Running Double Knees. Le champion a tenté de frapper un DDT sur le béton, mais Carrillo a fait une chute de dos. Il a essayé de rouler pour la victoire, mais Andrade a inversé la tentative d’épingle pour conserver son titre à Elimination Chamber.

Match de chambre d’élimination pour les titres de l’équipe d’étiquette SmackDown

The Usos vs Robert Roode and Dolph Ziggler vs Heavy Machinery vs Lucha House Party vs. The New Day vs. John Morrison and The Miz (c)

The New Day et The Usos ont commencé le match. Lucha House Party était la troisième équipe tandis que Miz-Morrison et Heavy Machinery étaient les quatrième et cinquième équipes. La première élimination s’est produite après que Dorado soit descendu du haut de la chambre sur Heavy Machinery, qui devait atterrir le compacteur sur Metalik pour la chute.

Ziggler-Roode est entré dans le match pour lancer Otis à travers le pod de chambre. Ils ont frappé Tucker avec un Superkick et un Glorious DDT pour éliminer Heavy Machinery. Bientôt, The New Day et The Usos ont exécuté leurs finisseurs sur Ziggler et Roode pour les éliminer. Kofi a raté un saut de la nacelle et Miz-Morrison l’a épinglé pour éliminer The New Day. Miz avait enfermé The Usos dans le Figure-Four mais ils ont obtenu Superkicked. Miz a quand même réussi à enrouler Jey Uso avec les pieds sur les cordes pour voler la victoire et conserver les titres de tag à l’intérieur de la chambre d’élimination.

Aucune correspondance DQ

Aleister Black contre AJ Styles

AJ Styles s’est moqué de l’Undertaker tout au long du match et a opté pour le Tombstone Piledriver. Mais Black en est sorti et a frappé une Meteora à travers la table. Il est allé pour la messe noire mais Gallows et Anderson l’ont empêché. Le gong de l’Undertaker a frappé lorsque nous l’avons vu étouffer les OC. Il a livré un Chokeslam sur Styles avant de disparaître alors que Black a frappé la Black Mass pour obtenir la grande victoire à Elimination Chamber.

Match des titres par équipe RAW

Murphy et Seth Rollins contre The Street Profits (c)

AOP a tenté d’interférer dans le match mais a été neutralisé par les Viking Raiders. Les Street Profits sont toujours allés pour une double éclaboussure de grenouille, mais Rollins s’est faufilé avec une tentative de Tower of Doom. Kevin Owens est sorti de la foule pour distraire Rollins alors que Dawkins le dépassait. Les bénéfices ont ensuite décroché une Powerbomb tandis que Ford s’est connecté avec un Flying Splash pour conserver leurs titres à Elimination Chamber.

Match de handicap 3 contre 1 pour le titre intercontinental de la WWE

Cesaro, Sami Zayn et Shinsuke Nakamura contre Braun Strowman (c)

Le trio de talons s’est marqué rapidement pour dominer le match. Strowman est revenu avec un coup de matraque à la poitrine de Nakamura. Il a essayé d’écraser Zayn mais s’est fait attraper par le jeu des nombres. Nakamura l’a frappé à l’arrière du cou en l’envoyant dans le poteau du ring. Zayn a enchaîné avec le Helluva Kick pour épingler Strowman pour remporter le titre intercontinental à Elimination Chamber.

Elimination Chamber Match

Shayna Baszler contre Ruby Riott contre Natalya contre Sarah Logan contre Liv Morgan contre la championne féminine par équipe de la WWE Asuka

La gagnante affrontera la championne féminine RAW Becky Lynch à WrestleMania 36.

Natalya et Ruby Riott ont commencé le match Elimination Chamber. Nattie a enfermé le Sharpshooter mais Riott l’a envoyée dans les pods. Sarah Logan est entrée dans le match et a frappé un Double-Knees sur Nattie. Elle a frappé un bond du haut d’une nacelle après quoi Shayna Baszler est entrée dans le match et a éliminé Logan et Riott avec le Kirifuda Clutch.

Baszler a verrouillé le même coup pour étouffer Natalya de la Chambre d’élimination également. Liv Morgan est entrée dans le match et a basculé directement vers le pod de chambre. Baszler l’a également étouffée pour la prochaine élimination. Asuka était le suivant dans le match qui a repoussé l’embrayage Kirifuda. Mais Baszler a ciblé le poignet blessé et l’a effacée avec son embrayage pendant pour gagner le match de la Chambre d’élimination.

