Avant d’atteindre l’objectif de WrestleMania, les noms les plus brillants de la WWE doivent passer un dernier test! Qui survit à la chambre d’élimination?!

RÉSULTATS OFFICIELS

JOUER PAR JEU

C’est le coup d’envoi d’Elimination Chamber!

Rejoignez Jonathan Coachman, Charly Caruso, David Otunga et Peter Rosenberg alors qu’ils récapitulent, discutent et prédisent toutes les actions de la WWE sur ce homestretch du Road to WrestleMania!