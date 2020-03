Résultats de la WWE Elimination Chamber: SmackDown Tag Team Title Match

Le SmackDown Tag Team Title Elimination Chamber Match a eu lieu lors de l’événement à la carte WWE Elimination Chamber à Philadelphie, en Pennsylvanie, au Wells Fargo Center sur le réseau WWE.

Ce match a vu John Morrison et The Miz contre New Day contre Usos contre Robert Roode et Dolph Ziggler, contre Heavy Machinery contre Lucha House Party s’affronter.

Les deux dernières équipes étaient Morrison & Miz et The Usos. Au final, c’est Morrison & Miz qui est sorti vainqueur en tant que champion.

