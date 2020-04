Résultats de la WWE Wrestlemania 36 Night II: 5 avril 2020

La deuxième nuit de WrestleMania 36 a apporté des séquences d’action emballées avec une série de matchs solides alignés. Plusieurs titres étaient en jeu, notamment le championnat de la WWE organisé par Brock Lesnar. En outre, deux matchs de gadget étaient en magasin avec des superstars légendaires.

WWE Wrestlemania 36 résultats de la nuit I: 4 avril 2020

Découvrez les résultats de l’émission qui a été enregistrée au WWE Performance Center à Orlando, en Floride,

Match de titre féminin WWE NXT

Charlotte Flair contre Rhea Ripley (c)

Charlotte Flair a ciblé le genou blessé de Ripley pour prendre rapidement le contrôle du match. Ripley répliqua avec un dropkick de missile suivi d’une attente de soumission de Cloverleaf permanent. Flair est revenu avec un crabe de Boston et une lance. Elle a verrouillé le chiffre huit, forçant son adversaire à tirer. Flair est devenue la nouvelle championne féminine NXT au WrestleMania 36.

Cette.

Est.

Sa

Brutalité. # WrestleMania @RheaRipley_WWE pic.twitter.com/zgMHUeZjKb

– WWE NXT (@WWENXT) 5 avril 2020

ELLE L’AIT FAIT SCOUTER! 👹 @ RheaRipley_WWE #WrestleMania pic.twitter.com/huVqZZGwBn

– WWE (@WWE) 5 avril 2020

#Et nouveau.

Encore une fois. @ MsCharlotteWWE est votre #WWENXT #WomensChampion! #WrestleMania pic.twitter.com/ShdV54oXZC

– WWE (@WWE) 5 avril 2020

Bobby Lashley contre Aleister Black

Lashley a livré quelques mouvements Suplex et Powerslam initiaux avant d’aller pour la lance, mais Black l’a rencontré avec un gros genou. Lashley est revenu avec un Running Crossbody et une corde à linge. Il est allé chercher la lance pour courir dans la Black Mass via laquelle Black a remporté la victoire à WrestleMania.

C’est un #WrestleMania Powerslam, c’est sûr. @ Fightbobby @LanaWWE pic.twitter.com/Z79IvyQKa1

– WWE (@WWE) 5 avril 2020

#BlxckMass. Victoire. @ WWEAleister #WrestleMania pic.twitter.com/Wlen7Ls0g7

– WWE (@WWE) 5 avril 2020

Becky Lynch entre dans l’histoire à la WWE Wrestlemania 36 Night I

Otis contre Dolph Ziggler

Ziggler était sorti avec Sonya Deville dans son coin. Il a livré un Superkick tôt pour contrôler le match jusqu’à ce qu’Otis le claque au tapis. Il a frappé le Compacteur après quoi Deville a essayé d’interférer. Mais Mandy Rose est sortie et a giflé Deville au visage. Elle a frappé un coup bas sur Ziggler et Otis a suivi avec une Caterpillar pour la victoire. Rose déposa un baiser sur Otis alors qu’ils célébraient sur le ring.

“Mignonne”? Peut-être pas après que @HEELZiggler en aura fini avec lui… 😬 # WrestleMania pic.twitter.com/mN4iWrj6IH

– WWE (@WWE) 6 avril 2020

😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱 # WrestleMania @WWE_MandyRose pic.twitter.com/oK5dZOQjtZ

– WWE (@WWE) 6 avril 2020

MEILLEUR. #WRESTLEMANIA MOMENT. DÉJÀ. 💋 @ otiswwe @WWE_MandyRose pic.twitter.com/zqxQpwi22a

– WWE (@WWE) 6 avril 2020

Dernier homme debout

Edge contre Randy Orton

Randy Orton s’est habillé en caméraman et a frappé un RKO avant le début du match. Après que la cloche a sonné, Orton a laissé tomber Edge avec un autre RKO. Edge se leva alors que la bagarre était en cours dans le Performance Center. Orton est allé pour un coup de pied Punt mais Edge l’a attrapé avec une lance. Il est allé chercher une autre lance, mais Orton l’a attrapé avec un RKO. Edge a ensuite étouffé Orton avec un mouvement de soumission unique et a exécuté le Con-chair-to pour remporter la victoire de WrestleMania alors qu’Orton n’a pas répondu au décompte de l’arbitre.

L’innovation se développe dans un match #LastManStanding. 💯 # WrestleMania @EdgeRatedR pic.twitter.com/qA4QHBYhaV

– WWE Network (@WWENetwork) 6 avril 2020

Commencez ce décompte, réf. @ RandyOrton #LastManStanding #WrestleMania pic.twitter.com/5w4UkuWnme

– WWE (@WWE) 6 avril 2020

Ce jour-là, il voit clairement. @ EdgeRatedR est le # LastManStanding. # WrestleMania pic.twitter.com/uJiZKDfiot

– WWE (@WWE) 6 avril 2020

Rob Gronkowski a effectué le tombé sur Mojo Rawley pour devenir le nouveau champion WWE 24/7.

Plonger littéralement dans l’image # 247Title n’est autre que @RobGronkowski! #WrestleMania pic.twitter.com/zdCJdGnI4M

– WWE (@WWE) 6 avril 2020

Match des titres par équipe RAW

Angel Garza et Austin Theory contre The Street Profits (c)

Les challengers ont pris quelques coups bas pour dominer les champions. Garza a frappé un Moonsault mais n’a pas pu obtenir la victoire. Dawkins a bloqué le Wing Clipper et abandonné la théorie permettant à Ford de se connecter avec le Frogsplash pour la victoire. Le challenger a attaqué les champions après la fin de ce match de WrestleMania. Bianca Belair a manqué et a laissé tomber Vega avec un KOD tandis que les Street Profits ont laissé tomber les challengers pour célébrer dans le ring.

Permettez à @AngelGarzaWwe de se glisser dans quelque chose d’un peu plus confortable… # WrestleMania pic.twitter.com/rnMTPwfd2C

– WWE Network (@WWENetwork) 6 avril 2020

Ne pas 👏 jouer 👏 avec 👏 son 👏 homme. @ BiancaBelairWWE #WrestleMania pic.twitter.com/e69P2vXQSa

– WWE (@WWE) 6 avril 2020

The Undertaker Vs. AJ Styles Boneyard Match vole la vedette à la WWE Wrestlemania 36

Match éliminatoire mortel à 5 ​​voies pour le titre féminin de SmackDown

Lacey Evans contre Sasha Banks contre Naomi contre Tamina Snuka contre Bayley (c)

Tamina a été la première femme à être éliminée alors que Naomi a frappé un moonsault à jambes divisées et que toutes les autres femmes se sont empilées sur elle pour la chute. Sasha a ensuite verrouillé le relevé bancaire sur Naomi pour l’écouter, tandis qu’Evans a établi un lien avec le droit des femmes d’éliminer les banques. Evans a frappé un Moonsault mais Bayley en a été exclu. Banks est revenue sur le ring et a frappé un Backstabber permettant à Bayley de conserver son titre à WrestleMania.

Beau Moonsault, mais il ne suffit pas de ranger @itsBayleyWWE! @LaceyEvansWWE #WrestleMania #WomensTitle pic.twitter.com/WgRB9Y2GBk

– WWE WrestleMania (@WrestleMania) 6 avril 2020

C’est… ce n’est PAS ce qu’elle voulait faire! @ItsBayleyWWE #WrestleMania #WomensTitle pic.twitter.com/HBQqqROqYJ

– WWE (@WWE) 6 avril 2020

Juste quelques modèles #WrestleMania. @ ItsBayleyWWE @SashaBanksWWE #WomensTitle pic.twitter.com/vNNAXEBb2Y

– WWE (@WWE) 6 avril 2020

Firefly Fun House Match

John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt

Le match a eu lieu dans l’ensemble Firefly FunHouse où les deux concurrents nous ont traversé différentes légendes et époques de la WWE en sortant déguisés en ces personnages. La fin a été dure où The Fiend est apparu de nulle part pour déposer Cena avec une sœur Abigail. Il a appliqué la griffe mandibule pour remporter une victoire facile.

Le doux son du Doctor of Thuganomics sur le 🎤. # WordLife @ JohnCena #WrestleMania #FireflyFunhouse pic.twitter.com/ge2CnVoaN4

– WWE WrestleMania (@WrestleMania) 6 avril 2020

Il est là.

Laissez-le entrer. @ JohnCena @WWEBrayWyatt #FireflyFunHouse #WrestleMania pic.twitter.com/3YrNy5zKpR

– WWE (@WWE) 6 avril 2020

Match titre WWE

Drew McIntyre contre Brock Lesnar (c)

McIntyre a commencé le match avec un coup de pied de Claymore, mais Lesnar en a été exclu. Le champion a rapidement riposté avec plusieurs suplex allemands suivis de trois F5. Mais Drew a continué de les expulser. Drew a contré un F5 avec le deuxième coup de pied Claymore. Il a suivi avec deux autres pour finalement épingler la Bête incarnée à WrestleMania. Le nouveau champion de la WWE a célébré avec le titre d’envoyer le spectacle hors de l’air.

Ce ne serait pas #WrestleMania sans certains F-5 MASSIVES. @ BrockLesnar @DMcIntyreWWE pic.twitter.com/d91VZZ09Ls

– WWE Network (@WWENetwork) 6 avril 2020

Quel CLAYMORE KICK pour commencer les choses pour @DMcIntyreWWE! #WrestleMania pic.twitter.com/h3yooTAvCH

– WWE (@WWE) 6 avril 2020

#TheBeast a été détrôné. @ DMcIntyreWWE est votre NOUVEAU #WWEChampion! #WrestleMania pic.twitter.com/ruWyhlBNer

– WWE (@WWE) 6 avril 2020