Résultats de l’enregistrement de la télévision NWA Powerrr pour le dimanche soir à Atlanta (SPOILERS)

La National Wrestling Alliance (NWA) a organisé une autre série d’enregistrements télévisés NWA Powerrr le 26 janvier au GPB Studios à Atlanta, en Géorgie. Voici les résultats de la NWA Powerrr, gracieuseté de Dave Wills et Fightful.

– Entretiens avec Montana Black & TJ Boss et Patrick Scott & Donnie Ray (enregistrés pour Circle Squared)

* Montana Black & TJ Boss déf. Patrick Scott & Donnie Ray (enregistré pour Circle Squared)

– L’interview de Tim Storm est interrompue par Thomas Latimer. Danny Deals sort et dit qu’il essayait de motiver Storm avec Fake Momma Storm. Storm refuse une équipe de tag, Deals lui offre un adversaire mystère. Jax Dane est présenté.

– Entretien avec Matt Cross

* Zicky Dice déf. Ricky Starks et Matt Cross

– Entretien avec Aron Stevens

* Trevor Murdoch déf. Le point d’interrogation. Question Mark et Stevens attaquent Murdoch après le match.

– Entretien avec Nick Aldis. Marty Scurll lui fait face. Strictly Business arrive mais Brody King fait une apparition, conduisant à une bagarre entre les deux côtés.

– Les videurs allument Eddie Kingston et s’alignent avec le pape.

– Championnat féminin de la NWA: Thunder Rosa (c) déf. Melina par compte à rebours. Melina est sortie et a été attaquée par Allysin Kay. Kamille est sorti et a transpercé Allysin Kay.

– Entretiens avec Jacob Hammermier et Antonio Ace (enregistrés pour Circle Squared)

* Antonio Ace bat. Jacob Hammermier (enregistré pour Circle Squared)

* Championnat de télévision NWA: Zicky Dice bat. Ricky Starks (c) pour remporter le titre.

– Latimer interrompt l’interview de Zicky après le match.

– Entretien avec Aron Stevens & The Question Mark.

* Caleb Conley et CW Anderson battent. Zane et Dave Dawson

– Entretien avec May Valentine et Sal Rinauro. Royce Isaacs interrompt.

* Championnats du monde par équipe de la NWA: Eli Drake & James Storm (c) déf. The Bouncers (Brian Milonas et Beer City Bruiser)

– Entretien avec Marty Scurll et Brody King.

* Kamille déf. Maddie Max

– Kamille refuse de parler

– Entretien avec Rock N Roll Express

* Rock N Roll Express (Ricky Morton et Robert Gibson) bat. Aron Stevens et le point d’interrogation

– Entretiens avec Melina, Allysin Kay et Thunder Rosa.

* Tim Storm déf. Jax Dane. Storm obtient cinq minutes et Danny s’occupe de lui.

* Tasha Steelz d. Marti Belle et Ashley Vox

– Entretien avec James Storm, Eli Drake et Eddie Kingston

* Nick Aldis et Thom Latimer ont battu. Marty Scurll et Brody King

(h / t 411Mania)