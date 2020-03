Résultats de l’événement WWE Live à Allentown, PA

La WWE a organisé un événement en direct samedi soir à Allentown, en Pennsylvanie, au PPL Center et voici les résultats.

* Match par équipe de six joueurs: The Street Profits et Kevin Owens déf. Seth Rollins et les auteurs de la douleur

* Ricochet déf. Bobby Lashley

* Match de titre par équipe WWE SmackDown Tag: The Miz & John Morrison (c) def. Le nouveau jour

* Shayna Baszler bat. Liv Morgan

– Après le match, Baszler continue d’attaquer Morgan. Becky Lynch fait la sauvegarde.

* Match triple menace WWE Raw Women: Becky Lynch (c) déf. Charlotte Flair et Asuka

* AJ Styles vs Aleister Black se termine par un DQ The O.C. attaque les Noirs; Les Viking Raiders font la sauvegarde.

* Match par équipe de six joueurs: les Viking Raiders et Aleister Black déf. L’O.C. (Styles, Gallows et Anderson)

* «The Fiend» Bray Wyatt bat. Daniel Bryan