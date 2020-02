Résultats de l’événement WWE NXT Live à Milwaukee, Wisconsin

La WWE a organisé un événement NXT en direct vendredi à Milwaukee, Wisconsin, au Turner Hall Ballroom et voici les résultats:

Match pour le titre par équipe de la WWE NXT Tag

The BroserWeights (Matt Riddle & Pete Dunne) (c) bat The Undisputed ERA (Bobby Fish & Kyle O’Reilly)

Match en simple

Cameron Grimes bat Rik Bugez

Match en simple

Finn Balor bat Kushida

Match en simple

Bianca Belair bat Kayden Carter

Match en simple

Roderick Strong contre Velveteen Dream – Double Count Out

Match à triple menace pour le titre nord-américain de la WWE NXT

Keith Lee (c) bat Damian Priest et Dominik Dijakovic

Match par équipe de six joueurs

Mia Yim, Rhea Ripley et Tegan Nox battent Chelsea Green, Dakota Kai et Raquel Gonzalez (avec Robert Stone)

Match pour le titre WWE NXT

Adam Cole (c) bat Tommaso Ciampa