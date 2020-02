Résultats de l’Impact Wrestling Sacrifice et notes de match 22/2/20

Impact Wrestling Sacrifice nous vient de chez OVW; la Davis Arena, à Louisville, Kentucky ce soir! Le nom de l’émission qui vivra dans l’infamie avec Steiner Math, peut ne pas être un PPV officiel; mais il devrait être amusant de voir si ces émissions ImpactPlus s’améliorent.

Passons à l’action et voyons si ces événements se sont améliorés!

Sacrifice Rating:

Résultats du sacrifice:

Josh Mathew et D’Lo Brown sont en commentaire ce soir. Un peu inattendu, mais voyons.

Rohit Raju vs Corey Storm

Donc, je suppose que Corey Storm est un prospect OVW, et quelqu’un doit l’aider à obtenir de nouveaux équipements. Storm était en fait décent dans le ring, mais son look est écrit par Jobber partout. Raju était plutôt l’attaquant au sol et technique, tout en prenant quelques raccourcis au talon. Pas une tonne de faits saillants, mais rien de terrible, honnêtement.

Titres de l’équipe Impact Tag: The Rascalz (Trey & Wentz) vs The North (Josh Alexander & Ethan Page) (c)

Eh bien, le Rascalz ne pensait pas au début de ce match. Chacun d’eux a essayé de lutter avec Josh Alexander; et il a ouvert une clinique. Ils ont essayé d’utiliser des balises rapides pour une sorte d’élan, mais cela ne fonctionnait tout simplement pas. Josh a dominé, et ce n’est que lorsque Trey a finalement trouvé une ouverture pour ramener Wentz dans le match, et la vitesse tue.

Grands coups de pied en arrière, plongées et attaque Cruiserweight. Trey a frappé les Cheeky Nandos et le corner a coincé Tiger Feint Kick. Wentz a retiré un Running Canadian Destroyer et a essayé de faire avancer les choses en contrant le Tandem Mat Slam avec un Double Frankensteiner. Trey est sorti du haut pour essayer et Meteora les deux membres vers le bas, mais à la place ils l’ont attrapé.

Rohit Raju s’est présenté pour pousser le Rascalz hors des cordes, permettant au Nord de retirer leur combo Backbreaker / Spinebuster. Bien que la majeure partie du match ait été vraiment The North dominant par sa taille et sa puissance; L’ingérence de Raju aide le Rascalz et la nature du talon du Nord. Vraiment un bon match.

Bonne sauvegarde du gadget ICU quand il y a eu des problèmes avec l’audio dans les coulisses:

@The_Ace_Austin a tenté d’arracher la légendaire promo de Steiner Math.

Pas sous ma garde.

J’en avais marre d’entendre sa voix dans cette promo…

J’ai donc coupé l’Audio.#RealityIsLost@IMPACTWRESTLING #Sacrafice pic.twitter.com/URURIQGuPE

– ICU (@RealityIsLost) 23 février 2020

Kiera Hogan contre Ray Lyn

Matchup intéressant ici. Ray Lyn est une autre perspective OVW, et elle est en fait assez bonne; certes, on dirait qu’elle fait ses courses au même endroit que Candice LeRae; mais toujours un bon lutteur.

Les deux femmes ont reflété beaucoup de mouvements, et nous avons même obtenu une petite danse; ce qui était logique parce qu’ils étaient juste sournois et cela s’est transformé en danse. Kiera a finalement obtenu l’avantage après avoir frappé Ray Lyn au genou et avoir frappé le coup de pied coulissant. Compétitif et assez égal, pas un mauvais match. Kiera a réussi à terminer sa course par désespoir, alors elle arrive en tête.

Un match assez amusant et compétitif. Me donne envie de voir plus de Ray Lyn; peut-être en partenariat avec Kiera et Madison.

Willie Mack contre Jay Bradley

Bradley attaque Mack tôt, mais cela se transforme en une solide bataille de Hoss. Bradley jette quelques grands faucheurs et suplexes; mais Mack est résilient. Mack retourne un peu les choses à l’extérieur, il les ramène ensuite pour certains de ses moments de signature. Scoop Slam et un Moonsault debout; puis il faut deux Stunners pour renverser Bradley pour le Splash. Rien d’extraordinaire ou de fantaisie, juste un gros match de garçon solide.

Larry D & Acey Romero contre Madman Fulton & Dave Crist

C’était un peu rude. Contrairement à la précédente bataille de Hoss, c’était juste lent et bâclé. Fulton a tenu bon contre les deux autres gros joueurs, ce qui l’a toujours maintenu fort. Dave Crist a profité de certains moments, mais ce fut une vente difficile. Corde lente à courir, vente délicate car Acey est si grosse… juste… meh.

Jake Crist vs Daga

C’était en fait un match décent, juste blessé par une foule morte. Jake et Daga ont tiré beaucoup d’offense, mais n’ont pas vraiment eu d’interaction audible. Nous avons vu Daga frapper un pilote Avalanche Death Valley, Jake a attrapé Daga avec un Cutter et c’était plutôt bien. Cela a été stimulé après que nous ayons eu des problèmes avec Daga et le Dr Wagner Jr lors des enregistrements au Mexique; mais pas une tonne d’histoire dans laquelle enfoncer les dents. Quoi qu’il en soit, un très bon match se serait mieux passé sinon dans un cimetière.

Joey Ryan contre Johnny Swinger

Swinger a donc essayé d’offrir à Joey sa cassette VHS de ses meilleurs matchs; comme paiement pour Joey qui fixe. Joey y réfléchit, mais le suce pour le petit paquet; de façon surprenante, Swinger se lance. Nous avons déjà vu ce match, il y a un public, je suppose, mais ce n’est pas moi. Mauvaise comédie, spots télégraphiés pour tenter une comédie; juste bah.

Championnat à élimination directe: Havok vs Jordynne Grace (c)

Honnêtement, j’avais de faibles attentes pour ce match; donc je n’ai pas été surpris. Havok a utilisé sa taille et son pouvoir pour dominer Jordynne la plupart du temps. Le bras blessé de Jordynne a fait l’objet de beaucoup d’offenses, et Jodynne a continué d’essayer d’utiliser des dormeurs et des étranglements pour faire tomber Havok. À la fin, Jordynne a eu l’étouffement avec les bodyscissors; mais Havok est retombé sur le tapis pour essayer de briser l’étouffement. Jordynne dit juste de reculer et de le replonger; l’arbitre l’appelle car il semble que Havok soit sorti.

J’aurais aimé voir Susie / Su Yung s’impliquer ici; mais je suppose qu’une victoire nette aide Jordynne.

Moose vs Rhino

Donc, initialement, Moose était juste un coup bas punk contre Rhino devant l’arbitre; donc le match s’est terminé par une disqualification. Rhino dit qu’il n’est pas venu en Louisiane pour un DQ, donc il fait le match No DQ.