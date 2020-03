Résultats de lutte contre l’impact et notes de match 3/10/20

Impact Wrestling continue ses enregistrements Sam’s Town de Las Vegas! Nous obtenons l’arrivée d’Eddie contre Elgin au meilleur de 5; et plus du défi ouvert de Jordynne.

Je suppose que nous verrons également une intrusion en unité de soins intensifs, mais j’espère que la date du 3.17.2020 finira par faire bouger les choses. Les choses ce soir devraient commencer à lier les situations existantes et; peut-être même construire pour la prochaine nostalgie boner que sont les émissions TNA.

Passons au spectacle de l’Impact Wrestling!

IMPACT! Évaluations:

Madman Fulton w / oVe vs Rhino: Rhino gagne via Gore – ** 1 / 4Mahabali Shera & Rohit Raju w / Gama Singh vs Dez & Wentz: Dez gagne via Spiral Tap – *** Championnat à élimination directe: Jordynne Grace (c) vs Lacey Ryan avec Madison Rayne: Jordynne conserve via Grace Driver – ** 1 / 2Swing Dancing (Johnny Swinger & Glenn Gilbertti) vs Willie Mack & Ace Austin: Mack gagne via 6 Star Frog Splash – ** 1 / 4Best of 5 Match: Match 5: Elgin vs Eddie Edwards: TIRAGE – ****

IMPACT! La revue:

Donc, l’Impact Wrestling a un lutteur qui reprend son Twitter pour la nuit. Ce soir, c’est Cousin Jake.

Madman Fulton sans OVe vs Rhino

Les frères Crist ont été expulsés dans le dos immédiatement, et à partir de là, nous avons eu un match de gros gars. Fulton a dominé un peu au début, mais Rhino a tenu bon et a renvoyé certains des gros coups. Le match était un peu générique et pesant, mais assez bon je suppose.

Les Crists apparaissent ensuite pour essayer de battre Rhino, les lumières s’éteignent, un Sabu sauvage apparaît. Quelques chaises, des trucs Sabu normaux; menant très probablement vers quelque chose pour les spectacles de retour TNA.

Très par les chiffres de la promo de Tessa, en disant essentiellement que peu importe qui gagne le meilleur des 5; elle est prête pour l’un ou l’autre.

Mahabali Shera & Rohit Raju avec Gama Singh vs Dez & Wentz

Desi Hit Squad est sur une lancée depuis le retour de Shera; tandis que The Rascalz a été un peu sur une diapositive. Rohit est assez athlétique, mais il permet généralement à sa vieille tactique de talon d’école de briller sur ses capacités. Dez et Rohit ont un peu de va-et-vient décent. Mais quand Shera entre dans le Hit Squad commence à prendre le contrôle. Rascalz essaie de garder quelques balises rapides; mais quand Shera et Rohit partent pour leur arrivée en tandem, Dez parvient à revenir. Quelques coups de pied bien placés envoient Rohit voler et bercent Shera; Wentz frappe le Swanton et Dez atterrit Spiral Tap pour la première perte de chute visible pour Shera depuis son retour. Ou je suis presque sûr que oui.

RVD, Katie, Joey et The Deaners… c’est un excellent segment dans les coulisses.

. @ JoeyRyanOnline est venu à l’honneur de @TheKatieForbes, formant une alliance improbable avec @TherealRVD contre @CodyDeaner et @JakeSomething_. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/icoyrYHweZ

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 11 mars 2020

Championnat à élimination directe: Jordynne Grace (c) contre Lacey Ryan avec Madison Rayne

Au début, c’était unilatéral pour Grace; ce qui a rendu difficile l’investissement. Finalement, nous avons commencé à voir la puissance et la capacité de Lacey à absorber certains slams. Elle a commencé à vaincre Jordynne; presque correspondre à elle dans le département de puissance. Grace parvient à attraper Lacey au milieu du Roundhouse Kick, la prépare au Grace Driver; et puis c’était tout ce qu’il y avait. Au moins Lacey semblait être une menace quelque peu décente, mais ces défis de rando sont au mieux maladroits.

Fallah et TJP sont une excellente équipe babyface. Ils ont un bon moment où ils font de la publicité pour devenir éventuellement les premiers champions philippins par équipe; et vous obtenez un bon aperçu de leurs personnalités.

ImpactPlus Flashback Moment: Ultimate X: Michael Shane vs Chris Sabin vs Low Ki vs Christopher Daniels, X Division Championship, 7 janvier 2004

Chris Sabin se présente pour faire le battage médiatique de la TNA et mentionne qu’il sera l’arbitre invité spécial pour le match King of the Mountain. Ce fut un grand segment, car une fois que Moose apparaît; c’est une façon intelligente d’expliquer les règles, de faire une blague et de casser un peu le 4ème mur.

Swing Dancing (Johnny Swinger & Glenn Gilbertti) contre Willie Mack

Donc Glenn et Swinger tirent beaucoup de mauvaise direction classique du talon, plusieurs jointures / rouleaux de quarts en laiton; juste des tactiques de raccourci bon marché, qui commencent à faire le travail. Alors que Disco frappe le coude du YMCA, nous voyons Ace Austin se précipiter dans le coin de Willie. Willie contrecarre le Chart Buster, avec un étourdisseur et des tags dans Ace. Étonnamment, Ace et Willie travaillent très bien ensemble, Ace frappe The Fold sur Disco puis marque Willie pour qu’il puisse obtenir la broche. Que diable est-ce que Ace Austin est en train de faire?

Après le match, nous avons une scène à l’arrière avec Su Yung traquant Havok, et il y a un peu de bagarre qui éclate.

En revenant de la publicité, nous voyons Disco et Swinger se disputer. Cela se termine par une combinaison d’arrêts, de coups de feu; et juste l’ignorance comique générale sur leurs egos.

Match du meilleur de 5: Match 5: Elgin vs Eddie Edwards

Nous nous préparons pour ce match final. Eglin a commencé fort, puis Eddie a obtenu quelques victoires en attrapant Elgin avec des Roll-ups et des chutes opportunistes. Eddie peut-il conserver son trophée Call Your Shot ou Elgin prouvera-t-il qu’il est le meilleur?

Le match a commencé rapidement, comme la plupart de leurs rencontres précédentes; mais cela m’a donné un peu plus de temps. Nous voyons trois pauses publicitaires, et le match a commencé avec environ 30 minutes restantes dans le spectacle. Eddie a sorti un Avalanche Butterfly Suplex; tandis qu’Elgin a sorti un Fireman’s Carry X Factor et un japonais Ocean Cyclone Suplex. Ce fut un excellent match de va-et-vient, mais à ce stade, nous en avons déjà vu la plupart. Elgin a essayé le PG-13 Burning Hammer, mais Eddie a réussi à s’en libérer.

Pour la finition, nous avons vu Elgin appliquer le Crossface, et Eddie l’a transformé en un pinfall. Puisqu’il y avait deux arbitres, après que la bosse de l’arbitre en ait éliminé un, nous obtenons simultanément un pinfall / tap out. Chaque arbitre n’a vu qu’une seule arrivée, nous avons donc une controverse.

Tessa Blanchard vient de terminer l’argument et dit qu’elle les affrontera tous les deux à Rebellion. Nous allons donc voir une triple menace pour le titre mondial.

Note globale: 7,5 / 10

Impact Wrestling était un sacré bon spectacle. De la lutte décente, un grand événement principal; et beaucoup de rides d’histoire amusantes et de vignettes dans les coulisses. Maintenant, depuis que l’ICU a piraté le Twitter officiel de l’Impact, cela a rendu difficile l’obtention de mes gifs habituels. Il n’y a donc pas autant d’éléments insérés dans l’article, mais consultez leur YouTube pour les faits saillants.

La plus grande question que j’ai après cet épisode est:

La triple menace donne-t-elle à l’Impact la possibilité de prendre le titre de Tessa sans avoir à la battre proprement?