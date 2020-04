Résultats de lutte d’impact et notes de match 14/04/20

Impact Wrestling rentre à la maison… hein? Si vous ne le saviez pas, Rebellion va être filmé comme un spécial TV en deux épisodes pour 21/2 et 28/04; par opposition à un Pay-Per-View. Vous ne savez pas s’il y aura des changements de carte, mais peut-être le saurons-nous ce soir?

Ce que nous savons, c’est; nous obtenons du Tenille contre Taya et un match par équipe à 4. De plus, Johnny Swinger fera face à M. Jackson, car les jeunes mâles doivent apprendre.

Voyons donc avec quoi Impact nous permet de travailler.

Évaluations IMPACT:

Johnny Swinger vs M. Jackson: Swinger gagne via Foot On Ropes Cradle – ** Dez & Wentz vs XXXL vs Reno Scum vs Fallah Bahh & TJP: TJP gagne via Kobe Splash – *** Hernandez vs Rohit Raju: Hernandez gagne via Border Toss – N / AAce Austin vs Trey: Ace gagne via Cradle w / Tights – *** Tenille Dashwood vs Taya Valkyrie w / John E. Bravo: Tenille gagne via Sunset Flip Cradle – *** 1/4

Résultats d’IMPACT:

Johnny Swinger contre M. Jackson

D’accord, le «jeune mâle» s’est avéré être le vétéran de la lutte du Sud, «Action», âgé de 70 ans, Mike Jackson. Jackson l’a porté à Swinger, et il était en contrôle pour la meilleure partie du match. Ce fut l’un de ces matchs amusants où le talon de la comédie de poulet est battu par un lutteur de blagues.

La meilleure partie de tout cela; Madison et Josh Mathews sur le commentaire. Josh essaie de tirer sur Madison en perdant son match la semaine dernière, et elle recule avec; “Rappelez-vous quand vous avez perdu dans une émission de téléréalité et que vous n’avez plus jamais lutté”. C’était une belle brûlure, seulement augmentée par le fait que nous savons que ces deux-là sont mariés. Le match était donc médiocre mais amusant, Swinger gagnant par la triche est parfait pour son gadget.

Segment Ace Austin dans les coulisses avec Trey finalement s’impliquer; et garder cet angle avec sa maman en vie.

. @ TheTreyMiguel est bien au courant des jeux d’esprit que joue @The_Ace_Austin, il sait à quel point un as de la taille est grand. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/U8sYXKYBlA

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 15 avril 2020

Dez & Wentz vs XXXL vs Reno Scum vs Fallah Bahh & TJP

Nous avons eu une première publicité ici, mais ce n’était pas un mauvais match. Reno Scum a contrôlé une partie du match, le duo Rascalz a pris quelques-uns des plus gros bosses, XXXL était… présent; et TJP a fini par intervenir lorsque les choses ont commencé à s’effondrer. Ils ont donc choisi un endroit, n’ont pas pris trop de peine et ont profité du chaos. TJP dévoile son Kobe Splash et ils sont… officiels?… Officieux? prétendants numéro un.

Le match n’était pas mauvais pour ce qu’il était, j’avais juste l’impression qu’il n’avait jamais vraiment repris.

ImpactPlus Flashback Moment: Gail Kim vs Tessa Blanchard, Rebellion, 28 avril 2019

On voit Rohit se plaindre de son match contre Hernandez. Gama a pris rang et Rohit ne le sent pas. Je me demande donc si Desi Hit Squad se dissoudra bientôt.

Et encore une fois, je me rends compte que Cancel Culture est un peu grincheux… mais putain je l’apprécie.

. @ JoeyRyanOnline a interrompu un récapitulatif de sa défaite contre @CodyDeaner avec la dernière mise à jour de @TherealRVD et @TheKatieForbes. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/SaPT4mHpfg

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 15 avril 2020

Hernandez vs Rohit Raju

Super Mex fait une nouvelle apparition! Rohit est nourri à Hernandez, et Hernandez semble avoir été trop nourri; si vous comprenez mon sens. C’était une blague d’un match de squash, et oui, c’est fini.

OH MON CHRIST! Ce talk-show de Madison Rayne est fantastique. Kylie est adorable, Swinger est un fluage, et Kiera joue si mal la mauvaise fille. Cela a peut-être été un peu grincheux pour certains, mais j’ai tout aimé.

. @ MadisonRayne a utilisé les débuts de sa nouvelle émission Locker Room Talk pour remuer le pot entre @ HoganKnowsBest3 et @IamKylieRae. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/4z6QSptjiC

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 15 avril 2020

Nous avons donc une coupe au match de Qatar Pro Wrestling entre Michael Elgin et Eddie Edwards. Il semblait qu’il avait été modifié un peu, donc je ne le noterai pas comme une correspondance. Mais c’était intéressant de voir Eddie jouer au talon, Brian Cage a fait la sauvegarde pour Elgin, puis Elgin gagne avec le Championnat du Moyen-Orient. Monde étrange quand Michael Elgin joue face à face.

Ace Austin vs Trey

C’est ce que vous attendez le plus d’un match de X Division. Beaucoup de spots amusants et rapides; mais curieusement, il y avait beaucoup de battements mal synchronisés. Beaucoup d’étapes supplémentaires ou des périodes d’attente plus longues, donc c’était inattendu. Ces deux gars sont généralement assez bons, mais ce n’était pas aussi fluide que d’habitude.

Un as gagné avec une épingle sale ne nuit pas à sa crédibilité une tonne; mais on peut se demander pourquoi il est toujours bien placé alors qu’il ne peut pas faire le travail.

Tenille Dashwood contre Taya Valkyrie avec John E. Bravo

Ce match avait beaucoup de sens pour l’histoire. Taya est frustrée et essaie de prouver un point depuis qu’elle a perdu son titre. Ajouté avec le fait qu’elle a abusé de John E. Bravo; signifiait qu’ils avaient tous les deux quelque chose à prouver ce soir.

Bravo s’est impliqué tôt et souvent; faire trébucher Tenille sur la corde supérieure, puis utiliser la corde pour la suspendre après une tentative de soumission. Taya a donc dominé la majeure partie de ce match. Tenille a eu quelques petites explosions, mais elles ont été interrompues par l’implication de Bravo ou la haine de Taya pour sa situation actuelle.

Taya frappe une route vers Valhalla après la deuxième pause commerciale, mais Tenille attrape les cordes. Maintenant furieuse, Taya va chercher une chaise, l’arbitre la lui prend; elle essaie de décrocher un coup de pompier, mais Tenille Sunset Flips; et ramasse la chute.

Taya bat l’enfer toujours vivant de Tenille avec des armes pendant un certain temps. Finalement, Jordynne Grace sort pour la sauvegarde et Tenille se fait bercer. Peut-être que Taya l’a battue si fort qu’elle retournera à Emma.

La signature du contrat avec Shamrock et Callihan était l’événement principal. Callihan a porté l’aspect verbal depuis que Shamrock a joué le truc fort et silencieux. Les pouvoirs magiques de l’ICU et les serviteurs de TV Face étaient intéressants, mais pouvaient facilement ennuyer les gens.

Segment de signature de contrat long et court, solide, mais pas pour tout le monde. Cela a cependant confirmé que Shamrock vs Callihan est l’événement principal de la nuit 1.

Note globale: 7,5 / 10

Personnellement, je n’aime pas quand les émissions se terminent avec plus de 10 minutes de segment de contrat / promo; mais c’était plus tolérable que la plupart. Il y avait quelques matchs solides, une excellente construction pour les matchs de Rébellion et j’ai adoré les segments Talk Show et Cancel Culture.

Alors oui, comme retour à la maison pour un événement plus important, cela a tout vendu assez bien. Tout, des débuts de Kylie’s Knockout Official à un événement spécial, en passant par un match à quatre avec X Division contre Suicide, a connu un certain battage médiatique. Il est difficile d’être ennuyé par la façon dont Impact a conçu les histoires ici. Chaque angle se construit bien, le Talk Show a quelques jambes et Madison dans les commentaires était au-delà de l’or ce soir.

Bon putain de show Impact!