Résultats de lutte d’impact et notes de match 17/03/2020

Gloom and doom a été annoncé il y a quelques jours que Lockdown et Breakdown seraient reportés à la lumière des trucs sur les coronavirus. Cela devrait faire cet épisode d’IMPACT! intéressant car Lockdown devait être dans 2 semaines; donc je ne peux qu’imaginer ce qui était prévu.

Mais positivement, nous sommes censés être révélés pour les soins intensifs ce soir. Sami peut enfin revenir à la programmation.

Voyons ce qui se passe ce soir, mais j’apprécie toujours quand Kiera Hogan est à l’émission. Donc, au moins, nous avons cela.

IMPACT! Évaluations:

Championnat du monde par équipe par tag: TJP et Fallah Bahh vs The North (c): The North conserve via Northern Assault – *** 3 / 4Chris Bey vs Damian Drake: Chris via Beymouser – ** Annuler la culture (RVD avec Katie Forbes & Joseph P. Ryan) vs The Deaners: RVD gagne via 5 Star Frog Splash – * 1 / 2Kiera Hogan vs Lacey Ryan: Kiera gagne via Face the Music – ** Jake Crist vs Daga: Daga gagne via Double Underhook Gutbuster – *** 1 / 4

IMPACT! Résultats:

Après avoir été piraté la semaine dernière, aucune superstar n’a repris Twitter cette semaine. Mais au lieu de ça… voici un peu de Joseph P Ryan:

Championnat du monde par équipes par tag: TJP et Fallah Bahh vs The North (c)

Nous avons vu quelques matchs solides; les deux singles et tag entre ces quatre. Le Nord, à son tour, sépare TJP de Fallah; dominant juste le plus petit compétiteur du match.

Fallah obtient le hot tag et commence à aider les challengers à égaliser les choses. Quelques gros spots, une superbe Pop-up Powerbomb donne à l’équipe philippine le premier aperçu d’une chance. Après la pause commerciale, The North a de nouveau l’avantage; mais les choses sont beaucoup plus compétitives. Quelques gros spots de trading laissent les quatre hommes sur le tapis, puis nous commençons à trader les tentatives de finition. Le Nord prépare Fallah pour le Tandem Inverted Mat Slam; mais Fallah démarre. Ils vont chercher une bombe crucifix en tandem, mais une corde à linge double donne à Fallah la possibilité de marquer en TJP.

TJP obtient un robinet visible d’Ethan quand il l’a dans le tronçon Regal; mais l’arbitre a été renversé pendant que Josh et Fallah se battaient. Fallah frappe un grand plongeon, mais Page parvient à couper l’élan. Ils bloquent une tentative de TJP lors du coup de détonation et le frappent avec le combo Argentine Backbreaker / Spinebuster, que Don Callis appelle Northern Assault. Bon match, et je suis content qu’ils aient enfin un putain de nom pour ce coup.

Eddie nomme son équipe Lockdown, mais comme nous le savons; Le verrouillage est reporté. Il y a même un avertissement pendant la promo. Ils feraient mieux de s’y rendre plus tard dans l’année, Lockdown a toujours été mon PPV TNA préféré; donc j’avais hâte de le ramener.

Les vraies femmes au foyer de Slam Town? D’accord, Rosemary et Taya sont parfaits ensemble… et les deux réussissent bien dans les segments de cornball campy. C’était donc assez agréable, dans une sorte de parodie cringey.

Chris Bey contre Damian Drake

Ceci est une jolie correspondance d’amélioration des chiffres. Montrait Bey étant lisse comme du beurre dans le ring, charismatique et un peu plein de lui-même. Drake a tenté une broche rapide, mais Bey a viré à 1; et a rapidement mis en place son mouvement de finition. Un tremplin célèbre, qu’il appelle le Beymouser.

A fait un excellent travail pour dépeindre Chris Bey comme quelqu’un qui pourrait faire des vagues dans la division X.

ImpactPlus Flashback Moment: victoire de Ken Shamrock au titre de la NWA

Alisha Edwards rencontre Jordynne Grace essayant de se frayer un chemin dans l’équipe… maintenant hors de propos… de Lockdown de Grace. Cela montre Alisha comme une sorte de connard, mais Jordynne semble quand même la creuser. Je ne suis pas fan d’Alisha, mais ce n’était pas un mauvais segment.

Chase Stevens revient pour faire du battage publicitaire sur TNA No Place Like Home, donc bien sûr; Moose se montre irrespectueux envers le talent TNA. Chase lance le bon vieux, “Combien de titres avez-vous gagné” à Moose; nous obtenons donc une petite échauffourée. C’est agréable de voir ces noms plus anciens que je n’ai pas vus depuis longtemps. J’ai toujours apprécié les Naturals; surtout avec Shane Douglas comme manager.

Annuler Culture (RVD avec Katie Forbes et Joseph P. Ryan) vs The Deaners

Je me demande si le P, dans Joseph P Ryan, représente le pénis?

La promo d’avant-match dit essentiellement qu’ils ne feront pas le shtick pour lequel ils sont tous populaires. RVD a même fait déjà référence aux Deaners buvant; et c’est irresponsable de lutter sous l’influence d’une substance.

Quant au match, il était quelque peu pénible, mais chaque membre de Cancel Culture a fait le “Vous le voulez, vous ne pouvez pas l’avoir”; tache vers la foule. Katie est intervenue et a commencé à crier après Cody Deaner pour avoir regardé son corps. Super Kick de Joseph, 5 Star de Rob, et le match est terminé.

Un match assez jetable, mais je pense que c’est le point. Ce sont des anti-fans puisque ce sont les fans qui les harcèlent. C’est comme le droit à la censure, mais une approche moderne où il n’essaie pas d’éliminer la sexualité; et plus encore essayant de punir tout le monde à cause des critiques vocaux de la CBI. Je ne le déteste pas encore.

Ace Austin et Willie Mack dans le dos. Ace a essayé d’enrôler Willie comme son partenaire, mais Willie a refusé et a fait référence au match de championnat de la semaine prochaine.

Kiera Hogan contre Lacey Ryan

Lacey est un talent à venir assez impressionnant. Elle a de la hauteur et de l’athlétisme sur la plupart des KO; mais Kiera a apporté un nouveau feu aux matchs. La plus agressive Kiera attaque Lacey à mi-chemin de son entrée; et ne cède pas jusqu’à ce que Lacey frappe quelques mouvements pour la ralentir.

Après cela, ce fut un match de compétition assez basique, qui a mis en évidence la nouvelle attitude de Kiera et a donné à Lacey une apparence assez solide. Kiera sort les choses avec le Swinging Neckbreaker, mais c’était un match assez décent.

Je suis un grand fan de Kiera, donc j’aime la façon dont ils la construisent lentement… la séparant apparemment de Madison.

Encore une fois, Michael Elgin choisit son équipe Lockdown; mais cela n’a pas d’importance car il est reporté. Honnêtement, cela me rend un peu triste maintenant.

Jake Crist vs Daga

Une revanche de Sacrifice, nous voyons un match aussi compétitif que nous l’avions alors. Les deux hommes maîtrisent plusieurs styles; et peut s’ajuster à tout moment dans un match. Daga a apporté beaucoup de frappes et de suplexes debout solides; tandis que Jake a frappé une rafale de coups de pied et Cutters créatifs.

Le match a commencé à ressembler à Daga à perdre quand il a eu deux quasi-chutes après un La Magistral directement dans un Doctor Bomb. Jake a presque gagné de nulle part, rattrapant Daga qui sortait des cordes avec un Cutter; mais Daga donne enfin un nouvel élan. Il atteint sa fin de Double Underhook et égalise le score avec Jake.