Résultats de lutte d’impact et notes de match 3/3/20

Impact Wrestling nous apporte un petit peu d’histoire! Taya Valkyrie défiera Tessa Blanchard pour le Championnat du monde!

Tessa étant le visage de l’entreprise, suscite l’enthousiasme de voir comment ce match se joue. Nous verrons également si Su Yung enverra Havok dans le royaume des morts-vivants avec James Mitchell.

Il y a donc quelque chose pour tout le monde dans cette émission. En parlant de quelque chose… voici un autre code ICU à scanner!

Qu’est-ce que la réalité perdue signifie même? #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/jGe9oTfVa6

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 4 mars 2020

Évaluations IMPACT:

The North (Josh Alexander & Ethan Page) vs Fallah Bahh & TJP: TJP gagne via Bridging Sunset Flip Cradle – *** 1 / 4Moose vs Petey Williams: Moose gagne via No Jackhammer Needed – ** 1 / 4Joey Ryan vs Acey Romero: Acey gagne via Running Elbow – * 1 / 2No DQ: Havok vs Su Yung: Su gagne via Mandible Claw / Noose Choke – ** Swing Dancing (Johnny Swinger & Glenn Gilbertti) vs The Deaners (Cody and Cousin Jake): Cody gagne via Deaner DDT – ** 1/4 Championnat du monde d’impact: Taya Valkyrie vs Tessa Blanchard (c): Tessa conserve via Buzzsaw DDT – *** 1/2

Résultats d’IMPACT:

On nous dit que Gail Kim contrôlera la page Twitter ce soir.

Le Nord (Josh Alexand er & Ethan Page) contre Fallah Bahh & TJP

Après deux défaites en simple, nous obtenons un match tag; pour voir si The North peut endiguer le saignement. Ils commencent par maintenir la pression sur TJP et l’éloignent de Fallah. Mais Fallah a fait chanter la foule “Kuya” (qui est comme un grand frère en tagalog); pour essayer de rallier TJP. TJP crée le tag et Fallah fait un travail solide.

Fallah combat Alexander et ils ont un va-et-vient vraiment solide. Nous voyons de grands mouvements en tandem du Nord avec un iconoclasme en tandem et une bombe électrique en forme de crucifix en tandem. TJP se bat et ils commencent à créer un élan. TJP semble sur le point de ranger The North, mais Page arrête la tentative de corde supérieure. Ils essaient de supprimer Fallah, mais TJP et Alexander sont les hommes légaux. TJP saute donc de la corde supérieure, style Sunset Flip sur Alexander; avec un pontage pour remporter la victoire surprise!

Eddie Edwards précise ses sentiments, s’il remporte le meilleur de 5 contre Elgin la semaine prochaine:

. @ Tess_Blanchard est prêt pour @TheTayaValkyrie ce soir mais @TheEddieEdwards attend dans les coulisses une fois qu’il aura fini avec @ MichaelElgin25. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/9VzKomiGHC

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 4 mars 2020

Moose vs Petey Williams

Incité la semaine dernière par Moose à discréditer toutes choses TNA. Petey décide d’essayer de faire la fierté des originaux de la TNA chez Mr. Impact. Le match n’était pas mal du tout. Moose est devenu arrogant et l’a payé parfois, mais Petey va bien au Destroyer à chaque occasion; vient de le mordre comme d’habitude ces derniers temps. Un roll-up donne presque Petey la surprise, mais Moose frappe sa lance pour la victoire.

ImpactPlus Amazing Red vs Kid Kash, X Division Championship, 3 avril 2003

Madison est dans le dos en train de faire son Golden Challenge Gut Check… peu importe. Kiera Hogan se met en face, l’un des espoirs s’approche de Kiera; Madison peut donc avoir un nouvel animal de compagnie.

Joey Ryan contre Acey Romero

Donc, ce match était plus juste de regarder Joey Ryan perdre sa motivation pour son gadget. Il n’a pas huilé, a tenté à moitié de Sweet Tooth Music et a arrêté le YouPorn Plex. Acey a donc profité de la distraction de Joey Ryan et a remporté la victoire. Le match était pénible et maladroit aux points; mais la ride dans l’évolution du personnage de Joey Ryan pourrait être amusante.

Swinging… Disco… Balls? Disco et Swinger ont un petit segment avec Willie Mack et servent de comédie amusante.

Pas de DQ: Havok vs Su Yung

Je ne sais pas vraiment ce que j’attendais ici, mais je suppose que cela a répondu aux attentes. Quelques endroits sympas, une utilisation soignée de la brume de Su et de nombreuses captures d’écran pour une intention douteuse. La fin étant Su étranglant Havok avec un noeud coulant tout en appliquant la griffe mandibule… ouais, vous êtes les bienvenus fétichistes.

Su essaie d’envoyer Havok au royaume des morts-vivants via le cercueil, mais elle se bat.

La vengeance se sent creuse pour un @WeAreRosemary découragé, le lapin est toujours parti. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/7zJewXleTJ

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 4 mars 2020

Swing Dancing (Johnny Swinger & Glenn Gilbertti) vs The Deaners (Cody et Cousin Jake)

Swing Dancing est allé avec la vieille école de quartiers, des coups de poing chargés; alors qu’ils travaillaient sur Cody Deaner. Certes, ils semblaient avoir plus de plaisir à passer le rouleau que de construire vers une arrivée. Donc, après que Glenn a raté le coude du YMCA, les choses commencent à s’effondrer. Swinger a Cody retenu pour le coup de poing à la tête, mais Cody se déplace; Glenn montre Swinger et Cody gagne avec le Deaner DDT. Divertissant, mais pas comme si c’était un classique mat.

Championnat du monde Impact: Taya Valkyrie contre Tessa Blanchard (c)

Deux femmes en lice pour l’Impact World Championship est définitivement un moment historique. Le fait qu’ils ont une rivalité depuis plus d’un an; ajoute au match qui compte pour plus que des raisons culturelles. Lorsque les choses ont un sens avec la logique de la lutte et puisent dans quelque chose qui se passe dans la société; c’est toujours un moment intéressant.

Quant au match, c’était plutôt bien. Taya a appliqué beaucoup de sa personnalité et a presque pris le match à la légère au début; car elle pensait avoir le numéro de Tessa. Tessa a commencé à inverser la tendance avec son intensité, ses frappes rapides et ses coups de pied bas; mais Taya a freiné la plupart de l’élan avant que de réels dommages ne se produisent. Lorsque nous arrivons à l’arrivée, John E. essaie d’interférer au nom de Taya; un dysfonctionnement à la jonction se produit, permettant à Tessa de frapper sur le Buzzsaw DDT.

Note globale: 7,25 / 10

IMPACT était un bon spectacle. Un bon livre avec de bons matchs, une belle progression dans l’histoire avec The North, Joey Ryan, Su Yung et même Swing Dancing ont ajouté des choses au spectacle. L’événement principal a également prouvé que les deux femmes étaient à leur place pour plus que de simplement cocher une case; à une époque où l’égalité semble être plus un gadget qu’une réalité.

La semaine prochaine, nous obtenons la conclusion du meilleur d’Elgin et d’Edwards; et donc le prochain challenger de Tessa. Peut-être que nous aurons enfin une nouvelle dynamique dans le système de soins intensifs également. C’est probablement Sami Callihan, mais la même chose pendant 4 ou 5 semaines d’affilée devient un peu périmée.

Cette semaine a quand même été bonne et permet d’anticiper la semaine prochaine!