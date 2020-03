Résultats de WWE NXT UK: 19 mars 2020

NXT UK a un GRAND match revanche en magasin!

Gallus a jubilé et le bombardier a répliqué, et maintenant nous avons un match revanche deux pour un! Qui fait bon sur NXT UK TakeOver: rachat de Cardiff?

RÉSULTATS OFFICIELS

Dani Luna contre Kay Lee Ray; gagne.

Ridge Holland VS Joseph Conners; gagne.

Six Man Tag: Gallus VS Dave Mastiff et sous-culture du sud du Pays de Galles; gagner (s).

JOUER PAR JEU

