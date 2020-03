Résultats de WWE NXT UK: 5 mars 2020

Un match vraiment MASSIVE pour le NXT UK Championship!

Imperium veut prendre complètement le relais, mais le Bomber se met en travers de leur chemin! Dave Mastiff sera-t-il trop pour que WALTER reste champion NXT UK?

RÉSULTATS OFFICIELS

Travis Banks contre Alexander Wolfe; Wolfe gagne.

Ridge Holland VS Saxon Huxley; La Hollande gagne.

Aoife Valkyrie VS Isla Dawn; gagne.

Championnat NXT UK: WALTER VS Dave Mastiff; gagne et

JOUER PAR JEU

Ce soir, NXT UK sera colossal!

“Ce soir, je sais à quoi je suis confronté. L’imbattable, l’incassable, l’indéniable. » Dave Mastiff connaît Walter, mais Walter ne connaît pas Dave Mastiff. Mastiff est l’homme le plus puissant auquel Walter sera confronté, et est un «poids lourd britannique à part entière. Et je n’ai aucun arrêt en moi. ” Mastiff ne veut pas du titre, il en a besoin! “Walter, ce soir, ton règne est terminé!”

Travis Banks VS Alexander Wolfe!

Le Kiwi Buzzsaw n’a pas pris trop de bonté à la moquerie d’Imperium, alors il est prêt à enfoncer ses dents dans le Hatchet Man allemand! Qui coupe l’autre alors que NXT UK se dirige vers Dublin?

La cloche sonne et Wolfe précipite Banks! Banks esquive la botte pour donner un genou volant! Wolfe renonce mais Banks augmente la vitesse et les plongées! Coup direct à la rampe! Banks met Wolfe dans le ring et court dans le coin pour sauter, DOUBLE STOMPS! Couvrir, DEUX! Wolfe survit à cette salve d’ouverture mais les fans sont excités pour la Buzzsaw. Les banques bondissent à nouveau, dans un Uppercut européen! Wolfe frappe le BOOT et va à Banks! Wolfe retire enfin sa veste et la jette sur Banks. Ensuite, Wolfe pleut des droits et met Banks dans le coin. Wolfe lance des mains lourdes puis amène Banks pour un chinlock debout. Il EuroUppers Banks dans le dos, puis griffe le visage de Banks! L’arbitre compte et Wolfe lâche à 4 jusqu’à coude Banks vers le bas.

Les fans se rassemblent pour Banks et il donne un coup de pied du tapis. Wolfe attrape la jambe pour la tirer, puis racle ses bottes sur le visage de Banks. Dropkick et couverture du sous-sol, DEUX! Wolfe s’accroche à Banks avec un jugulaire et broie Banks. Les fans se préparent pour un rassemblement et Banks se lève contre la cale. Banks se met sous tension, lance des coups de corps, mais Wolfe écope et claque durement Banks! Couvrir, DEUX! Wolfe garde Banks avec un autre chinlock et il abat plus fort Banks. Les banques perdurent alors que Wolfe recule et les fans se rallient à nouveau. Banks se bat, lance plus de coups de corps, mais Wolfe le pousse dans un coin pour une éclaboussure rapide. Wolfe jette les avant-bras et fouette Banks pour le renvoyer! Ensuite, Wolfe fouette Banks coin à coin avant de s’épousseter les mains.

Wolfe arrive mais Banks esquive! Wolfe s’arrête juste de frapper les boucles mais Banks lance à nouveau des coups de corps! Banks tire de tous les côtés et obtient un avantage avec les avant-bras. Wolfe pousse mais le coude qui roule revient! Wolfe titube et se précipite, mais Banks balaie les jambes! Banks va côte à côte, dropkick de fusil de chasse! Ensuite, Banks va côte à côte dans l’autre sens, pour un fusil de chasse au sous-sol! Wolfe est à terre et Banks bondit, DOUBLE ARRÊT! Les fans applaudissent alors que Wolfe se sauve et que Banks est sur le tablier. La pénalité bancaire frappe Wolfe! Banks remet Wolfe à l’intérieur puis prend la tête. Les fans se rallient alors qu’il atteint le sommet et bondit, UN AUTRE DOUBLE ARRÊT! Couvrir, DEUX !! Wolfe survit mais Banks reste concentré.

Banks donne des coups de pied dans le dos à Wolfe, encore et encore, et Wolfe continue de s’asseoir pour les prendre. Les fans tirent avec Banks alors qu’il se prépare, mais Wolfe bloque la buzzsaw de la Buzzsaw! Wolfe EuroUppers et court mais Banks le fait trébucher! Banks mule donne un coup de pied à Wolfe puis le fait reculer. Mais Wolfe obtient le SUPLEX ANARCHY! Couvrir, DEUX !! Les banques survivent mais les deux hommes sont à terre. Les fans se rassemblent alors que Banks et Wolfe bougent. Wolfe est le premier et il amène Banks à ses pieds pour parler des ordures en allemand. Banks jette un gros avant-bras! Wolfe EuroUppers mais les bottes de Banks! Banks saute et tisse sur la jambe de Wolfe. Wolfe serre les deux mains mais Banks se libère pour déclencher une grève de palme après une grève de palme!

Les banques reculent, donnent des coups de pied en avant et des rotondes, mais Wolfe se soumet au SUPLEX ALLEMAND! Couverture de pontage, DEUX! Wolfe traîne Banks, Banks sort de la bombe pour aller dans le coin, SLICE OF HEAVEN! Mais Wolfe s’effondre sur le tablier! Banks garde son sang-froid en allant vers le tablier. Les fans se rassemblent alors que Banks amène Wolfe. Banks veut le pêcheur mais Wolfe tient les cordes. Wolfe racle le visage de Banks pour ensuite le soulever, mais Banks se bat pour sortir et dans un coin. Les mules de Banks repoussent Wolfe, puis DOUBLE ARRÊTE Wolfe sur le tablier !! Les fans applaudissent alors que Banks revient sur le ring et que le décompte commence. Wolfe remue à 2, se traîne à 4, mais Banks recule.

Banks court mais le coup de pied est repoussé! Wolfe fait trébucher Banks et Banks frappe le tablier! Wolfe fait tourner Banks et le drape dans des crochets, pour un casse-cou papillon tordu! Banks se tord mais Wolfe le remet pour un DDT! Couvrir, DEUX !! Les banques survivent et les fans applaudissent! Wolfe se lève le premier et les fans se rallient. Wolfe traîne Banks sur ses pieds, mais Banks serre les dents en lançant de gros avant-bras! Banks frappe Wolfe encore et encore, mais Wolfe le bat de nouveau! Les clubs Wolfe et les clubs Banks le font ensuite passer, SIT-OUT BOMB! Couvrir, Wolfe gagne!

Gagnant: Alexander Wolfe, par pinfall

Le soldat de l’Imperium conquiert la scie sauteuse Kiwi! Est-ce juste la preuve que le quatuor prendra le contrôle de NXT UK à tous les niveaux?

NXT UK entend parler d’Eddie Dennis.

“Tout le monde est toujours étonné que je sois passé du directeur d’une école privée à un lutteur professionnel.” Mais plus Dennis passe de temps sur NXT UK, plus il réalise à quel point les deux rôles ont en commun. Dennis est diplômé d’une «université de briques rouges» et possède un baccalauréat spécialisé en mathématiques pures. En classe, c’était le travail de Dennis de façonner l’esprit des jeunes. «Tout lutteur professionnel peut manipuler une partie du corps. Mais il faut un certain niveau d’intellect pour manipuler l’esprit. » Quels sont les corps et les esprits que Dennis prévoit de manipuler ensuite?

La division NXT UK Tag Team se renforce chaque jour.

Imperium, South Wales Subculture, The Hunt, Grizzled Young Veterans, Pretty Deadly, Amir Jordan & Kenny Williams, et même la nouvelle équipe d’Ashton Smith & Oliver Carter. Tant d’équipes, mais elles doivent toutes passer à Gallus. Mark Coffey et Wolfgang détiennent l’or et mènent la charge dans l’avenir de cette marque.

Ridge Holland VS Saxon Huxley!

Le Peaky Blinder est unique en son genre et n’a pas encore ralenti depuis ses débuts au NXT UK. Mais la bête du plan astral sera-t-elle un obstacle que même l’ancien joueur de rugby ne pourra pas franchir?

La cloche sonne et Saxon court en Hollande! Bottes et massues saxonnes et genoux Hollande dans un coin, puis frappe des cordes à linge et des coups de corps. Holland lui arrête Huxley, attrape la botte pour un T-Bone SUPLEX! Les fans applaudissent alors que Holland serre les dents. Holland court et BLASTE Huxley de ses pieds! Huxley arrive à un coin mais Holland le fait monter pour l’Alabama Slam! Mais la Hollande n’a pas fini, il donne à Huxley encore PLUS de Northern Grit! Couvrir, la Hollande gagne!

Gagnant: Ridge Holland, par pinfall

Alabama, Yorkshire, peu importe où se trouve la Hollande, il est unique en son genre. Holland fait un travail rapide de Huxley mais donne toujours un bout de la casquette. Quand et où la Hollande trouvera-t-elle sa prochaine opportunité de dominer?

