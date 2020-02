Résultats de WWE NXT UK: 6 février 2020

Ce sera non seulement une première pour NXT UK, mais peut-être pour toute la WWE! Dans une revanche de TakeOver: Blackpool II, ce sera Eddie Dennis VS Trent Seven, dans un STEEL CORNER STREET FIGHT!

RÉSULTATS OFFICIELS

Piper Niven VS Dani Luna; gagne: A-Kid VS Tyler Bate; victoires.Steel Corner Street Fight: Eddie Dennis VS Trent Seven; gagne.

JOUER PAR JEU

Piper Niven VS Dani Luna!

La Scottish Viper n’est peut-être plus la championne féminine NXT UK maintenant, mais il y a toujours une autre chance! Piper reviendra-t-il vers le titre? Ou sera-t-elle déraillée par un autre concurrent affamé?

La cloche sonne et les fans applaudissent «WALES ~! WALES ~! ”Pour soutenir Dani. Dani et Piper encerclent et se ligotent. Les deux font le tour, assez même en force. Mais Piper prend l’avantage et pousse Dani vers un corner. Dani se met en marche pour repousser Piper! Piper amène Dani dans une pochette de cobra mais Dani persiste. Dani fouille à la cale mais Piper la fait tourner pour une prise de tête. Dani s’éteint et les deux épaules du bélier. Aucun des deux ne tombe alors Dani court pour enfoncer Piper. Piper reste debout alors Dani court à nouveau. Dani glisse sous Piper et saute dessus, puis botte et démarre! Piper attrape le coup de pied suivant pour repousser Dani. Dani rebondit et bondit mais dans les bras de Piper!

Piper se déplace mais Dani glisse vers la taille. Dani essaie mais elle ne peut pas soulever Piper. Piper balance un coude arrière, mais Dani le plonge pour le ramasser. Ça ne marchera toujours pas, et Piper écope Dani pour un chelem à la place! Piper avec le crossbody du sous-sol! Couvrir, DEUX! Les fans se rassemblent alors que Piper remet Dani dans l’embrayage du cobra. Dani endure la manivelle et se bat vers le haut. Dani pousse à nouveau la retenue, mais Piper la transforme en brise-dos et LARIAT! Couvrir, DEUX! Piper devient frustré mais les fans se rallient à nouveau. Dani se redresse mais Piper l’attrape. Dani lance des coups de corps mais Piper HEADBUTTS! Descend Dani et Piper titube.

Piper plane sur Dani alors que les fans se rassemblent et se battent en duel. Piper lève Dani et la fouette dans un coin dur! Dani frappe les boucles puis frappe le tapis, mais Piper va de coin en coin. Dani lance le splash puis jette les mains! Elle laisse tomber une jambe et essaie de porter un pompier! Dani lève Piper mais ne peut pas la garder! Piper sort, le pompier porte mais Dani susnet retourne. Piper traîne Dani pour un scoop et MICHINOKU DRIVER! Couvrir, Piper gagne!

Gagnant: Piper Niven, par pinfall

Un match fort entre les frappeurs lourds, mais Piper the Viper est de retour sur une piste gagnante! Se retrouvera-t-elle assez tôt dans la scène du titre?

Les NXT UK Tag Team Champions sont prêts à se battre!

Mark Coffey et Wolfgang de Gallus ont entendu ce que Danny Burch et Oney Lorcan avaient à dire. Ils viennent pour un combat, alors ne cherchez plus. Mark sait que Danny a rempli Oney’s entendu avec des histoires de quand il était “The Govenah”, mais ce n’est plus comme ça. C’est ça, Wolfie? Ce n’est pas le cas, Marcus. Gallus court maintenant dans les rues. Et pourquoi ça, Wolfie? Eh bien, Marcus, c’est parce que les Gallus Boys finissent toujours en tête. Est-ce que ce sera toujours le cas lorsque Coffey et Wolfgang jetteront la main aux BritAm Brawlers?

NXT UK Media a rencontré Jordan Devlin plus tôt cette semaine.

L’Irish Ace et NEW NXT Cruiserweight Champion se sent bien. Devlin nous rappelle qu’il ne s’est pas contenté de dire qu’il était le meilleur lutteur du Royaume-Uni ou d’Europe. Il est LE MEILLEUR DU MONDE! Le titre posé sur son épaule prouve qu’il est le meilleur lutteur de moins de 205 livres au monde! C’est pourquoi vous ne pariez jamais contre l’As.

A-Kid VS Tyler Bate!

Bien que l’Ice irlandais ait battu l’As espagnol et que le Big Strong Boy ait battu Devlin à Blackpool, A-Kid veut se mesurer au premier champion du Royaume-Uni pour vraiment voir où il en est. Est-ce que AK passera avec brio? Ou a-t-il encore beaucoup à apprendre?