Résultats de WWE Smackdown (10/04/20): Braun Strowman-Title Match

La WWE a diffusé l’épisode post-WrestleMania de SmackDown sur FOX qui a réuni toutes les retombées de la nuit à la carte. Le nouveau champion universel a lancé son époque avec style. Elias a présenté un concert tandis que deux équipes se sont battues lors d’un match de championnat dans un match revanche de WrestleMania 36. Découvrez les résultats du spectacle qui a eu lieu au WWE Performance Center à Orlando, en Floride.

Le nouveau champion universel Braun Strowman a ouvert SmackDown en mémorisant son match WrestleMania contre Goldberg. Shinsuke Nakamura l’a interrompu pour organiser un match avec Strowman, plus tard dans la nuit. Cesaro a distrait Strowman permettant à Nakamura de tirer à bon marché sur le champion et de quitter le ring.

Le match des titres par équipes féminines de la WWE était le concours d’ouverture de SmackDown où Asuka et Kairi Sane ont défié Alexa Bliss et Nikki Cross. Bliss a raté un Moonsault permettant à Sane de se connecter avec une lance. Mais le Twisted Bliss s’est rapidement connecté aux deux challengers. Cross a profité de cette opportunité et a frappé le Twisted Neckbreaker sur Sane pour obtenir la victoire.

Tucker a affronté Ziggler sur SmackDown dans un concours en simple. Avant de commencer le match, Tucker a raillé Ziggler avec ce qui s’est passé à WrestleMania avec Mandy Rose. Tucker a contré une tentative de Zig-Zag en le claquant dans la table d’annonce et s’est connecté avec un Crossbody. Ziggler a ensuite envoyé Tucker l’épaule en premier dans le poteau du ring et l’a attrapé avec un Superkick pour la victoire.

The Miz et John Morrison ont présenté un autre épisode des Dirt Sheets sur SmackDown avant que The Usos et The New Day ne les interrompent. Ils ont affirmé que le match WrestleMania ne s’était pas déroulé comme prévu. Les membres qui n’ont pas eu l’occasion de concourir devraient avoir une chance. Ils ont donc annoncé que ce serait Jey Uso contre Big E contre Miz pour les titres de l’équipe SmackDown Tag vendredi prochain.

The Forgotten Sons – Wesley Blake, Steve Cutler contre Lucha House Party était le prochain match sur SmackDown. L’équipe débutante de NXT a remporté une victoire facile alors que Cutler a livré une grosse corde à linge et a fait équipe avec son partenaire pour obtenir la victoire finale.

Oublié. Pas plus.

Dans les coulisses, Alexa Bliss et Nikki Cross ont accepté un défi de Carmella et Dana Brooke pour organiser un futur match de titre par équipe féminin.

Sasha Banks et la championne féminine de SmackDown, Bayley, ont quitté SmackDown pour montrer que leur amitié est meilleure que jamais. Tamina Snuka a interrompu et a affirmé qu’il avait fallu quatre femmes pour l’éliminer à WrestleMania. Elle voulait donc un coup de titre. Bayley a proposé que Tamina doive battre Banks, d’abord pour obtenir le titre, alors que Banks semblait en conflit.

Sheamus a écrasé Cal Bloom, membre de la liste NXT, avec un coup de pied brogue.

Braun Strowman contre Shinsuke Nakamura dans un match sans titre était le principal événement du SmackDown de cette semaine. Cesaro a tenté de distraire tout au long du match, mais Strowman l’a renversé et l’a jeté dans la barricade. Nakamura a pu se connecter avec Kinshasa pour deux chefs d’accusation.

Strowman s’est rapidement relevé et a frappé le Running Powerslam pour remporter la victoire. Après le match, Bray Wyatt a diffusé un épisode de Firefly Funhouse pour lancer un défi à Strowman qui a été accepté alors que SmackDown a cessé ses activités.

