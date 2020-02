Résultats du Super ShowDown de la WWE: Match pour le titre de l’équipe brute

Comme on l’a vu lors de l’événement à la carte WWE Super ShowDown à Riyad, en Arabie saoudite, à la Mohammed Abdou Arena sur le réseau WWE, les champions de la WWE Raw Tag Team Seth Rollins et Buddy Murphy ont fait leur dernière défense de titre contre The Street Profits.

Comme prévu, Rollins et Murphy ont réussi à conserver les titres.

La vie et @WWE_Murphy vous arrivent rapidement. #WWESSD

(via @WWEUniverse) pic.twitter.com/utxIyrLLgf

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 27 février 2020

*,

body .td_uid_2_5e580dd65e956_rand .td-trending-now-title,

body .td_uid_2_5e580dd65e956_rand .td-read-more a,

body .td_uid_2_5e580dd65e956_rand .td-weather-information: avant,

body .td_uid_2_5e580dd65e956_rand .td-weather-week: avant,

body .td_uid_2_5e580dd65e956_rand .td-subcat-dropdown: survolez .td-subcat-more,

body .td_uid_2_5e580dd65e956_rand .td-exchange-header: avant,

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e580dd65e956_rand .td-post-category,

body .td_uid_2_5e580dd65e956_rand .td-post-category: hover {

couleur de fond: # dd3333;

}

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e580dd65e956_rand .block-title> * {

rembourrage: 6px 7px 5px;

hauteur de ligne: 1;

}

body .td_uid_2_5e580dd65e956_rand .block-title {

couleur de la bordure: # dd3333;

}]]>

Histoires tendances