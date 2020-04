Résultats du titre du tournoi AEW TNT, matchs pour Dynamite la semaine prochaine

Ce soir sur AEW Dynamite, nous avons vu Lance Archer passer Colt Cabana en quarts de finale du championnat AEW TNT. Il défiera le vainqueur de Kip Sabian contre Dustin Rhodes. Ce fut un concours de renversement et d’élimination. Colt Cabana lui a donné tout ce qu’il avait, mais Lance Archer avait le numéro de Colt sur la numérotation rapide ce soir.

EXCLUSIF SOCIAL – @coltcabana revient sur sa performance d’après-match contre @lancehoyt.

Regardez #AEWDynamite MAINTENANT sur @TNTDrama 8e / 7c #AEWonTNT @AEWonTNT pic.twitter.com/n0b6LEyC21

– All Elite Wrestling (@AEWrestling) 16 avril 2020

Le tournoi AEW TNT Championship se terminera le 23 mai à «Double or Nothing!». Selon vous, qui sera couronné premier champion TNT? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Annonce de la carte pour AEW Dynamite la semaine prochaine.

Nous verrons deux matchs AEW TNT en quart de finale la semaine prochaine. Tout d’abord, nous verrons Dustin Rhodes contre Kip Sabian. Le vainqueur affrontera Lance Archer en demi-finale. Ensuite, nous verrons Sammy Guevera contre Darby Allin. Le vainqueur affrontera Cody en demi-finale.

Nous verrons également Orange Cassidy contre Jimmy Havok. À la suite des événements de Dynamite de ce soir, Cassidy a la possibilité d’égaliser le score avec Havok.

“The Exalted One” Brodie Lee et “The Cleaner” Kenny Omega seront également en action la semaine prochaine.

Check-out: Résultats AEW Dynamite (15 avril 2020)

Le titre mondial @AEWrestling est en jeu ce soir! Arène vide, match non bloqué ft @JonMoxley en défense contre @RealJakeHager w / @JRsBBQ en commentaire! TNT Championship Tournament match ft @LanceHoyt vs @ColtCabana .. et plus encore! Branchez-vous sur #AEWDynamite en 5 minutes sur TNT! pic.twitter.com/NRWXa36Td4

– Justin Roberts (@JustinRoberts) 15 avril 2020