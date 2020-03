Résultats du WWE Live Event à State College, PA

La WWE a organisé un événement en direct samedi soir à State College, en Pennsylvanie, et voici les résultats.

* Kevin Owens, Ivar et Drew McIntyre ont vaincu Seth Rollins & The Authors of Pain

* Kevin Owens a vaincu Buddy Murphy via DQ

* Bobby Lashley a battu Cedric Alexander

* Charlotte Flair et Becky Lynch ont vaincu The Kabuki Warriors (c) Via DQ (match de championnat par équipe féminine WWE)

* Shayna Baszler a vaincu Liv Morgan

* Andrade (c) a battu Humberto Carrillo (match de championnat des États-Unis de la WWE)

* Erik Rowan a vaincu No Way Jose

* Ricochet a vaincu Luke Gallows

* Ricochet a vaincu Karl Anderson (avec Luke Gallows)