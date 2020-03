Résultats du WWE NXT Live Event à Royal Oak, MI

La WWE a organisé un événement NXT en direct samedi soir à Royal Oak, MI au Royal Oak, MI et voici les résultats.

* Tommaso Ciampa bat. Damian Priest

* Match à six pour les femmes: Kayden Carter, Mia Yim et Tegan Nox ont battu. Dakota Kai, Raquel Gonzalez, Santana Garrett

* Austin Theory déf. Bronson Reed

* Dio Madden et Keith Lee ont battu. Adam Cole et Roderick Strong

* Cameron Grimes bat. Dexter Lumis

* Candace LeRae déf. Aliyah

* Titre de l’équipe NXT Tag: The Broserweights (c) def. Shane Thorne et Brendan Vink