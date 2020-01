Résultats du WWE Royal Rumble: Baron Corbin contre Roman Reigns

Ce qui suit est de notre couverture play-by-play de l’événement PPV WWE Royal Rumble:

Match des chutes n’importe où: Baron Corbin contre Roman Reigns

Une bagarre a éclaté à l’extérieur du ring pour donner le coup d’envoi. De retour sur le ring, Reigns a essayé d’obtenir quelques tentatives d’épinglage rapides. Corbin a bloqué le coup de poing de Superman et a fini par frapper Deep Six pour 2. Ils se sont bagarrés dans la foule, puis de retour au bord du ring où Corbin a envoyé Reigns à travers une table d’annonce.

Les règnes ont touché deux gouttes samoanes à Corbin à travers deux tables. Reigns a envoyé Corbin dans une boîte d’équipement. Tout à coup, Robert Roode et Dolph Ziggler ont attaqué Reigns par derrière. Les Usos se sont précipités pour faire la sauvegarde. Jey Usos a sorti Ziggler et Roode en plongeant sur un échafaudage. Reigns a mis Corbin dans des toilettes portables et l’a poussé. C’était vide, pas de liquide.

Pour la pirogue, ils vont. Corbin a frappé Reigns dans l’intestin et le dos avec une chaise en acier. Les règnes ont frappé une lance à Corbin pour la victoire.

Gagnant: Roman Reigns