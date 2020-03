Résultats et classements des matchs de la série AJPW Dream Power 23/03/2020

Après avoir été suspendu pendant environ un mois, AJPW revient à avoir assisté à des événements!

Il y a quelques matchs de titre à régler avant le Carnaval des champions 2020. De plus, nous avons un bon nombre de combattants dans les matchs de cartes inférieurs; c’est donc notre premier véritable bloc de construction aux histoires à travers le carnaval.

Kento, qui vient de battre le record de défense du titre de Toshiaki Kawada après avoir battu Yuma Aoyagi; devenait un peu gros pour ses culottes pour ainsi dire. L’arrogance de Kento était pleinement visible après sa défense, et l’ancien Ace Suwama en a pris ombrage.

Un affrontement générationnel pour le record de défense! Suwama se met sur la voie de la montée du nouvel As à des sommets sans précédent. L’ancien As a-t-il encore une carte à jouer? ou Kento sera-t-il au Champion Carnival en tant que Triple Crown Champion?

Évaluations AJPW:

Dan Tamura & Rising HAYATO vs Hokuto Omori & Tatsuya Hanami: Omori gagne via German Suplex Hold @ 6: 50 – ** Black Menso-re, Francesco Akira & Tsugataka Sato vs Shuji Ishikawa, Hikaru Sato & Yusuke Okada: Hikaru gagne via Ude- Hishigi-Gyaku-Juji-Gatame @ 10: 35 – ** ¼Jinsei Shinzaki, Tajiri & Yoshitatsu vs Jun Akiyama, Takao Omori & Osamu Nishimura: Yoshitatsu gagne via Koji Clutch @ 8: 05 – ** 1 / 4KAI, Yuma Aoyagi & Zeus vs Gianni Valleta, Ayato Yoshida & Ryoji Sai: KAI gagne via Gannosuke Clutch @ 6: 25 – *** Championnat du monde poids lourd junior: Susumu Yokosuka (c) vs Izanagi: Yokosuka conserve via Yokosuka Driver @ 8: 35 – *** Tous Championnat Asie Tag: Jake Lee & Koji Iwamoto (c) vs Yankee Two Kenju (Yuko Miyamoto & Isami Kodaka): Kodaka gagne via Isami-Ashi Zan @ 12: 25 – *** ½ – CHANGEMENT DE TITRE !!Triple Crown Championship: Kento Miyahara (c) vs Suwama: Suwama gagne via Giant Slam Hold @ 31: 25 – **** ¾ – CHANGEMENT DE TITRE !!!

Revue AJPW:

Dan Tamura & Rising HAYATO contre Omori Hokuto & Tatsuya Hanami

C’était un match de tag de catch de jeune garçon typique. Hanami est de 2AW, mais ne regarde pas trop loin au-delà des autres participants. Il y a eu un tir convenable et rien d’offensant; mais rien de vraiment détaillé.

Menso-re noir, Francesco Akira & Tsugataka Sato contre Shuji Ishikawa, Hikaru Sato & Yusuke Okada

Shuji est un peu à sa place dans ce match. Okada et Hikaru sont juniors, et Francesco était le plus récent challenger pour le titre junior. Menso-re est généralement là-bas à des fins comiques, donc je suppose qu’une nuit facile pour Shuji pourrait être appréciée.

La majeure partie de l’action réelle s’est produite entre Hikaru et Francesco. Étant donné que Hikaru a perdu en finale du tournoi pour le titre junior vacant et Francesco a perdu son défi; il y a une rivalité logique pour le positionnement dans les rangs. Francesco s’est battu vaillamment contre le lutteur le plus vétéran, mais Hikaru est très habile au grappling et à la lutte sur tapis. Donc, même après que les autres membres de l’équipe aient interrompu une tentative de soumission, Hikaru a réussi à garder Francesco au sol et à se glisser dans un Cross Armbreaker.

Jinsei Shinzaki, Tajiri & Yoshitatsu vs Jun Akiyama, Takao Omori & Osamu Nishimura:

Nous commençons avec les interactions les plus intéressantes du match, et c’est Akiyama contre Shinzaki. Les deux partent pour les duels de pouvoir de Tackle Épaule, jusqu’à ce que Shinzaki commence à montrer une grande agilité; surtout pour un homme de 53 ans. Leap Frogs over Akiyama, Cartwheels loin d’Akiyama et va pour un coup de pied debout. Shinzaki retire sa coupe de marche de corde de prière et nous arrivons au point où Tajiri veut affronter Nishimura.

Après cela, c’est assez basique. Yoshitatsu est battu un peu par les trois vétérans, mais une fois que les deux équipes ont terminé; Yoshitatsu tire le meilleur parti de Takao. Après avoir secoué un Codebreaker de Jericho, Yoshitatsu verrouille l’embrayage Koji pour donner un élan au Champion Carnival.

KAI, Yuma Aoyagi & Zeus contre Gianni Valleta, Ayato Yoshida & Ryoji Sai

Zeus est sorti en colère et a couru droit sur Yoshida, qui lui ressemble un peu. Certes, comme il s’est écoulé environ un mois entre les émissions, je ne me souviens pas s’il y a une raison à cela; au-delà de vouloir donner le ton. Tous ces hommes participent au Champion Carnival et Zeus a définitivement quelque chose à prouver.

Le match commence par beaucoup de bagarres chaotiques à l’extérieur avant de finalement revenir. Yuma mange un peu d’offense de Sai et Yoshida lorsque leur équipe commence à essayer de revenir, mais Zeus ne jouait pas. Il ferait des attaques assez explosives pour essayer de ralentir l’élan de l’autre équipe, et KAI doit affronter Valleta. Valleta et son équipe ont fait pour les attaques de coin de train d’équipe triple, mais Valleta étant Diet Bruiser Brody; il va à la chaîne, et cela lui coûte. KAI parvient à attraper l’idiot avec une pochette Gannosuke et à s’échapper avec la chute effrontée.

Zeus est toujours en colère, jetant des gens et des chaises. Donc, en construisant vers le Champion Carnival, il semble que Zeus ait vraiment un feu en lui.

Championnat du monde junior des poids lourds: Susumu Yokosuka (c) contre Izanagi

Le plan de match d’Izanagi était assez simple. Presque immédiatement, Utamaro était à l’extérieur, attrapant Yokosuka, le frappant avec une chaise, glissant des armes vers Izanagi et prenant généralement des coups bon marché. Izanagi a même obtenu un bâton de nuit avec lequel il a chargé sa botte; et a frappé Yokosuka avec un coup de pied rond raide sur le côté de la tête.

Mais nous devons tous savoir que les champions ne descendent pas aussi facilement. Mais le match était un peu gênant, car dès que Yokosuka aurait pris de l’élan, Utamaro interférerait et nous nous en occuperions. Il y a eu quelques moments de dysfonctionnement avec Utamaro frappant Izanagi ou vice versa. Yokosuka a pris la petite ouverture et a frappé quelques-uns de ses mouvements. Yokosuka Cutter n’a pas terminé Izanagi, alors il a retiré le pilote Yokosuka pour la chute.

C’est une bonne chose que Hikaru Sato ait remporté la victoire plus tôt dans la nuit, car il semblait que Yokosuka voulait que Sato vienne le défier. Ce que je peux seulement déduire est un défi né du respect et du fait que Sato est resté pertinent, c’est un bon challenger.

All Asia Tag Championship: Jake Lee & Koji Iwamoto (c) contre Yankee Two Kenju (Yuko Miyamoto & Isami Kodaka)

Yankee Two Kenju est un ancien champion All Asia Tag, et fait partie de la beauté du titre, c’est une promotion croisée. Nous mettons donc l’équipe BJW au défi, et au début, Iwamoto semble être en très bonne forme et faire très bien. Il y a un respect assez sain entre les deux, et au début, cela montre quand aucune équipe ne prend de raccourcis.

Finalement, les membres JIN montrent leurs vraies couleurs alors que Jake prend quelques clichés bon marché tandis qu’Iwamoto a Miyamoto dans une pochette de chameau. Miyamoto parvient à emmener Jake à l’extérieur et à le sortir de l’équation suffisamment. Yankee Two Kenju a frappé de superbes combos, en particulier le Running Meteora into the Diving Knees; obligeant Jake à faire la sauvegarde. Iwamoto a essayé de riposter, mais il a été réduit dans une position, parfaite pour le dernier mouvement d’Isami. Isami-Ashi Zan (coup de pied à l’adversaire agenouillé) et Iwamoto est absent pour les trois.

Championnat Triple Crown: Kento Miyahara (c) contre Suwama

C’était un grand contraste entre Miyahara et l’impression que la victoire était inévitable dès la première cloche. Attendu que Suwama se battait pour suivre Kento; mais surtout, pour prouver à Kento qu’il n’est pas intouchable.