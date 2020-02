Résultats et notes des matchs du NJPW New Japan Road Day 2 21/2/20

New Japan Road Day 2, est bien, un peu plus faible sur le papier. Vous savez que vous êtes dans un show bizarre quand les titres NEVER 6 Man sont le match semi-principal.

Nakanishi est à un jour de la retraite, mais au moins nous obtenons Kota Ibushi et Hiroshi Tanahashi dans l’événement principal. Peut-être que les Golden Aces peuvent récupérer une carte sensiblement faible? Peut-être qu’il poinçonnera au-dessus de sa catégorie de poids?

Découvrons-le!

Nouvelles évaluations de la route du Japon:

Gabriel Kidd & Tiger Mask vs Yuya Uemura & Yota Tsuji: Tiger Mask gagne via Cross Armbar @ 8: 25 – ** Suzuki-Gun (Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Taichi & Minoru Suzuki) vs Roppongi 3k, David Finlay & Juice Robinson: Finlay gagne via Acid Drop @ 10: 30 – ** Tomohiro Ishii, Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs Togi Makabe, Toa Henare & Tomoaki Honma: YOSHI-HASHI gagne via Butterfly Lock @ 11: 50 – ** 1 / 4Yuji Nagata, Satoshi Kojima, Hiroyoshi Tenzan & Manabu Nakanishi vs Jay White, Bad Luck Fale, Jado & Gedo: Nakanishi gagne via l’Argentine Backbreaker @ 12:40 – ** 3 / 4Will Ospreay, Rocky Romero & Kazuchika Okada vs Hiromu Takahashi, SANADA & Tetsuya Naito : Hiromu gagne via Time Bomb @ 12: 25 – *** 1 / 4NEVER 6 Man Tag Championship: Toru Yano, Ryusuke Taguchi & Colt Cabana vs Shingo Takagi, EVIL & BUSHI: BUSHI conserve via BUSH Roll @ 14: 15 – ** * 1 / 4IWGP Heavyweight Tag Team Championships: Guerrillas of Destiny (Tama Tonga & Tanga Loa) (c) vs The Golden Aces (Hiroshi Tanahashi & Kota Ibushi): Tanahash je gagne via High Fly Flow @ 20: 10 – *** 1/2 – CHANGEMENT DE TITRE !!!

Résultats de New Japan Road:

Gabriel Kidd & Tiger Mask contre Yuya Uemura & Yota Tsuji

Cela a fait avancer l’histoire de Yuya avec Tiger Mask, mais c’était une montre étrange. Kidd est toujours le pire de tous les Young Lions et Tiger Mask ne semblait pas être très net; mais ce n’était pas mal pour un match de Young Lion. Après l’avoir tapoté, Tiger Mask a soulevé Yuya et lui a donné une côtelette de félicitations et un arc. Un de ces moments du genre «Bon boulot».

Suzuki-Gun (Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Taichi & Minoru Suzuki) contre Roppongi 3k, David Finlay & Juice Robinson

C’est définitivement un match contre la gueule de bois. Je veux dire que purement sur la base que personne dans ces matchs n’a aucun lien; ils sont juste en tournée et ont besoin de quelque chose à faire. Peut-être qu’un match des restes a du sens. Apparemment, nous n’avons pas fini nos spaghettis et il nous en reste encore pour ce soir.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas grave. Roppongi 3k aura toujours des problèmes avec Despy et Kanemaru, mais qui s’en soucie vraiment. Finlay et Juice pourraient prétendre à contester les titres de tag si les Golden Aces gagnent, alors voilà. Suzuki et Taichi expriment leurs salutations. Finlay remporte la victoire, donc cela devrait suggérer de les garder en forme afin qu’ils puissent défier les ceintures Heavyweight Tag plus tard.

Tomohiro Ishii, Hirooki Goto & YOSHI-HASHI contre Togi Makabe, Toa Henare & Tomoaki Honma

Oh wow, YOSHI-HASHI et Tomoaki Honma, parlent de rivetage… non, c’est un peu boiteux. Henare s’en prend à Ishii, comme il a tendance à aimer le faire; alors qu’il montre un grand feu, il ne correspond pas vraiment. La détermination de Henare à sortir de la carte du bas rend les choses divertissantes, mais YOSHI-HASHI et Honma sont difficiles à vendre. De plus, ces deux-là finissent le match; HASHI obtient la victoire, car je suppose qu’il en obtient une. Ugh… juste… heureusement, c’est fini.

Yuji Nagata, Satoshi Kojima, Hiroyoshi Tenzan & Manabu Nakanishi contre Jay White, Bad Luck Fale, Jado & Gedo

Donc, à en juger par la composition du Bullet Club et la petite séquence de victoires de la troisième génération ont été lancées; le premier rougissement est que Gedo ou Jado mangeront la broche. Nous ne voyons certainement pas A Squad du Bullet Club contre des vétérans assez solides. Ouaip, Nakanishi a soumis Gedo. Mis à part la prévisibilité du match; c’était amusant car les vétérans ont quelques liens avec les membres du Bullet Club dans le match. Tous les vétérans ont réussi des mouvements de signature, des endroits divertissants; et c’était juste un bon moment enveloppé dans un match de catch.

Will Ospreay, Rocky Romero & Kazuchika Okada contre Hiromu Takahashi, SANADA & Tetsuya Naito

D’accord, la prévisibilité a finalement diminué, et nous obtenons un homme de 6 avec certains des plus grands noms du Nouveau Japon en ce moment. Avec Ospreay passant officiellement au Heavyweight après son match dans RevPro avec ZSJ; Naito a plus en jeu que l’on aurait pu penser.

Ce fut un match amusant. Hiromu et Ospreay ont eu quelques instants, qui seront désormais éphémères car il y a une différence de classe de poids. Naito a même commencé contre Ospreay et ils se sont amusés à jouer ensemble. Est-ce que quelque chose de vraiment important s’est produit? Non pas du tout. Mais c’était amusant; et nous obtenons quelques coups plus espiègles entre Hiromu et Naito avant leur match d’anniversaire.

Après le match, Hiromu tente une attaque rapide; mais personne ne déclenche une grève et ils se moquent les uns des autres. Ils ont une rivalité fraternelle, et vous pouvez voir le feu compétitif bien mélangé avec le respect personnel. Ce sera un sacré match.

JAMAIS 6 Championnat de Tag Homme: Toru Yano, Ryusuke Taguchi & Colt Cabana vs Shingo Takagi, EVIL & BUSHI

La première comédie fait un match intéressant. Yano dit qu’il a perdu les titres qu’il a volés, mais ils poudrent tous et trouvent les ceintures sous le ring. Ils essaient de se proclamer les prochains champions et partent, mais Red Shoes en a assez de leur merde. Après être resté à l’extérieur du ring, essayant de décider d’un membre légal, Taguchi se glisse à 19 ans et LIJ se profile au-dessus de lui, lui donnant le cul à battre qu’il mérite.

Takagi est le starter officiel de LIJ, et c’est parfait. N’oublions pas que Shingo Takagi est l’actuel Dragon Gate Open the Owari Gate Champion. Quel est leur titre de comédie. Shingo a donc beaucoup d’expérience en jouant sur les aspects comiques tout en étant l’homme droit du match.

Ce n’était pas près d’une rencontre épique de ringwork. La comédie que Yano et Cabana ont apportée était super; lorsqu’il est juxtaposé à Shingo et EVIL. Shingo a bien saisi Red Shoes à la fin du match pour le garder dans le coin. BUSHI a essayé d’utiliser la ceinture, a échoué, puis Taguchi a essayé d’utiliser la ceinture pour bloquer la brume de BUSHI; mais il a juste attendu, et a soufflé la brume après que la ceinture ait été abaissée. Amusant pour ce que c’était.

Championnats par équipes poids lourds IWGP: Guerrillas of Destiny (Tama Tonga & Tanga Loa) (c) vs The Golden Aces (Hiroshi Tanahashi & Kota Ibushi)

Eh bien, ce match aurait dû avoir lieu pendant la tournée The New Beginning, mais Kota Ibushi est tombé malade et a donc dû faire pivoter les matchs pour le titre. Tanahashi a connu le succès par équipe au début de sa carrière, d’abord avec Yutaka Yoshie puis avec Shinsuke Nakamura. Mais il est l’as des singles depuis si longtemps; devrait être intéressant de voir si les Golden Aces peuvent le comprendre.