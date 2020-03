Résultats et rapport de la WWE 205 en direct du 13 mars 2020

Le capitaine Lio Rush est à terre, mais l’or «n» noir continue! Qui a rejoint l’équipe NXT pour combattre le 205 Live OG alors que le WWE Performance Center devient le nouveau champ de bataille?

RÉSULTATS OFFICIELS

Match de Tag Elimination Arena 10 joueurs vide: Team NXT VS Team 205 Live; gagne.

JOUER PAR JEU

205 Live est en direct du WWE Performance Center!

Pour le meilleur ou pour le pire, l’histoire se fait ce soir puisque 205 Live a sa première diffusion depuis le PC à Orlando, mais c’est aussi avec une arène vide! Cela importera-t-il alors que la ligne est tracée dans la division Cruiserweight?

Empty Arena 10-Man Elimination Tag Match: Team NXT VS Team 205 Live!

Cette guerre civile Cruiserweight était historique avant, mais les circonstances l’obligent à être encore plus sans précédent! Aucun fan ne sera en direct pour assister à cette bataille de la nouvelle vague de 205 Live OG et NXT, mais nous en témoignerons tout de même! Qui restera debout après tout ce qui a été dit et fait?