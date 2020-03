Résultats et rapport de la WWE 205 en direct du 6 mars 2020

Mais le tag d’élimination 5v5 est encore dans une semaine! Quant à ce soir, WWE 205 Live veut savoir ce que signifie le retour de Jack Gallagher!

RÉSULTATS OFFICIELS

Ésaïe «Swerve» Scott contre Ariya Daivari; victoires.Oney Lorcan & Danny Burch VS Tony Nese & Mike Kanellis; gagner.

JOUER PAR JEU

205 Live revient sur la fin chaotique de la semaine dernière!

Juste au moment où Lio Rush était sur le point de battre Tony Nese, Mike Kanellis est intervenu pour jeter le match! Mais tandis que le premier capitaine et son nouveau copain frappaient Lio, Oney Lorcan & Danny Burch sont sortis! Les BritAm Brawlers ont sauvé leur capitaine d’équipe et ils ont combattu Nese et Kanellis jusqu’à l’arrière. Mais Lio était alors tout seul pour le retour de Jack Gallagher! Un Gentleman’s Dropkick AND Headbutt a laissé le Living Piece of Gold sur le tapis! Les médecins de la WWE n’ont pas autorisé Lio Rush à la compétition, et cela inclut le 5v5 de la semaine prochaine!

WWE Media rattrape Isaiah «Swerve» Scott.

L’équipe NXT est sans son capitaine, mais Swerve nous assure que lui et les quatre autres membres sont parvenus à un accord. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un capitaine, mais ils seront récompensés. Alors que les «205 Live Originals» affirment que c’est leur maison, ils vont découvrir que c’est la maison de qui? Swerve’s House. Mais cela signifie-t-il qu’ils ont un cinquième homme pour combler le poste vide? “Oh, oui.” Qui sera le nouveau cinquième homme?

Isaiah «Swerve» Scott VS Ariya Daivari!

En parlant de Swerve et des 205 Live OG, Swerve se jette avec le Lion persan pour une dernière chance sur le ton avant la guerre civile Cruiserweight de la semaine prochaine! Qui gagne de gros points pour son équipe avant que tout ne baisse?