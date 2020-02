Résultats et rapport de la WWE 205 en direct le 14 février 2020

Alors que Lio Rush se prépare à l’emporter sur l’Irish Ace, le reste de WWE 205 Live travaille pour déterminer qui est le prochain! Qui sera victorieux à Vancouver?

RÉSULTATS OFFICIELS

JOUER PAR JEU

Et le nouveau candidat n ° 1 au championnat NXT Cruiserweight…

Dans un match revanche de leur propre match pour le titre, Lio Rush et Angel Garza se sont à nouveau affrontés et se sont déplacés pour se déplacer dans un classique instantané! Mais au final, le MOTH (l’homme de l’heure) a gardé ses ailes coupées et a pris le dessus sur Garza! L’Ice irlandais se prépare maintenant pour le Living Piece of Gold comme sa prochaine étape sur le Jordan Devlin Cruiserweight Championship Tour. La dernière heure de la tournée aura-t-elle lieu mercredi prochain?

Les frères Singh VS Oney Lorcan et Danny Burch!

La Colombie-Britannique adore les Bollywood Boys! Les héros de la ville natale transformeront-ils le wagon de bienvenue en fracas au box-office?

Avant le match, les Singh Brothers attrapent des micros pour dire que les garçons préférés de Vancouver de BOLLY BOLLY BOLLYWOOD ~, sont de retour! Ils venaient au Rogers Arena pour regarder des spectacles de la WWE. Pour être de retour dans le cadre d’un événement de la WWE, les Singhs remercient les fans d’être ici. Juste avant de sortir, un Canadien du nom de Wayne Gretzky leur a téléphoné. Il leur a donné quelques-uns des meilleurs conseils de tous les temps: amusez-vous et appréciez le moment. Les fans chantent: “Vous le méritez!”

Les Singh Brothers ont également reçu un autre conseil, et peut-être le plus important jamais. Gretzky leur a dit qu’après leur victoire ce soir, assurez-vous de retirer l’ENFER du Canada! Emmenez Bollywood aux lumières vives d’Hollywood! Et pour mieux les faire, Samir enlève son maillot des Canucks pour montrer son maillot Gretzky LA KINGS! Sunil se sent trahi! Samir ne peut pas faire ça au Canada! Parce que Gretzky a dit à Sunil de dire qu’il est normal d’encourager une équipe gagnante, qui a remporté une coupe Stanley. Parce que Sunil enlève son chandail des Canucks pour montrer son chandail de la Feuille d’érable de Toronto! Toujours canadien. Les fans huent alors que les Bollywood Boys dansent sur les chandails des Canucks, mais voici Oney Lorcan & Danny Burch! Et la bagarre est lancée à la rampe!

C’est comme une mêlée de hockey alors qu’Oney met Samir dans le ring et Burch tire la chemise de Sunil par-dessus sa tête pour des uppercuts! La cloche sonne et ce match est officiel, et les clubs Burch s’éloignent sur Sunil. Lorcan met Samir dans un coin pour faire pleuvoir ses droits, jusqu’à 10! Les fans tirent pour Lorcan mais Sunil envoie Burch dans le tablier! Sunil distrait Oney et Samir le frappe! Lorcan tombe du ring et Samir fait pivoter les hanches. Samir sort pour mettre Oney dedans, puis le matraque. Samir fait pleuvoir ses propres droits, mais les fans huent alors qu’il étouffe Lorcan sur les cordes. L’arbitre compte et Samir relâche à 4, puis amène Lorcan à marquer Sunil. SUPERKICK Russian Leg Sweep!

Sunil prend le temps de se moquer avant qu’il ne frappe Burch! Sunil traîne Lorcan et l’amène autour de snap suplex! Couvrir, UN, mais Sunil se fixe avec un jugulaire. Lorcan se bat alors que Sunil le broie. Les fans huent le “Bolly Bolly Bolly!” et ralliez-vous à Lorcan. Lorcan se met debout et lance des coups de corps. Sunil s’agenouille puis balaye Samir. La tasse Singhs Lorcan et Samir éloigne Lorcan de Burch. Samir lance le facelock mais les fans se rallient. Lorcan se remet en marche, lance des coups de corps et se libère pour courir, dans le coude arrière de Samir! Couvrir, DEUX! Samir retient Lorcan avec un autre chinlock, mais les fans se rallient à nouveau.

“Un deux!” résonne alors que Lorcan se remet à monter. Lorcan lance plus de coups de corps mais Samir frappe et fouette. Coudes de Lorcan Sunil vers le bas puis coudes Samir loin! Les fans applaudissent alors que Lorcan envoie Samir! Lorcan rampe vers son coin mais Samir intercepte. Lorcan glisse toujours et balise Burch! Le Govenah se rallie aux faiseurs de foin sur les Singh Brothers! Burch frappe et fait tourner Samir pour un GRAND Uppercut européen! Samir arrive dans un coin, Burch court pour la corde à linge et l’enziguri! SNAP GERMAN! Burch appelle Lorcan et ils travaillent ensemble, mais Sunil se précipite. Sunil sauve Samir et il y a un peu de croisement avant un DOUBLE SUPERKICK!

Sunil traîne Burch de haut en bas tandis que Samir grimpe. Brise-dos et coude tombant, BOLLYWOOD BLAST !! Couvrir, mais Lorcan casse à peine à temps! Sunil attrape Lorcan mais les deux hommes tombent du ring. Samir vise Burch et court, mais obtient une botte! Burch saute, lance-missiles! Burch démarre et Lorcan se lève! “ONEEEY!” Tag à Lorcan et ils traînent Samir vers le haut. LONDON TOWER! Cover, Lorcan & Burch gagnent!

Gagnants: Danny Burch & Oney Lorcan, par pinfall

Les BritAm Brawlers ont amené la lutte contre les méchants de la ville natale et ont été remboursés au nom de la Colombie-Britannique! Mais attendez, Ariya Daivari et THE Brian Kendrick semblent applaudir moqueusement la victoire. Et puis les Singh Brothers attaquent par derrière! Ils, Kendrick et Daivari piétinent tous Burch & Lorcan! Les Bollywood Boys aident les 205 Live OG à sortir tandis que Kendrick apporte des chaises! Lorcan riposte mais reçoit un coup de pied dans les côtes! Burch aussi! Kendrick s’assied sur une chaise tandis que Daivari en place une autre dans un coin. Kendrick SMASHES Burch de sa chaise, tandis que Daivari jette Lorcan dans la sienne! Puis un bouledogue sur la chaise! Les fans huent alors que Daivari et Kendrick se vantent. Les arbitres leur disent de partir mais le mal est fait et le message est envoyé. Lorcan & Burch sera-t-il en mesure de répondre sur le chemin de WrestleMania?

WWE 205 Live aura un match revanche sauvage!

Les expériences de mort imminente n’empêcheront pas Joaquin Wilde de faire tout ce qu’il veut pour vivre pleinement sa vie. Mais Raul Mendoza cherche à faire de même, en essayant de franchir la «ligne Mendoza». Ce match a lieu la semaine prochaine, qui remporte la victoire au deuxième tour?

WWE 205 Live partage une interview post NXT avec Lio Rush.

Nous avons tous vu et entendu Jordan Devlin prononcer des mots forts au nouveau concurrent n ° 1. Mais Lio pense-t-il que l’As irlandais n’est pas prêt? «Est-il prêt pour Lio Rush? C’est la question que je pose dans le monde entier. ” Lio a été signé à la WWE à seulement 22 ans, et c’est parce qu’il est le «meilleur putain de poids lourd au monde». Lio ose TOUT LE MONDE pour lui prouver le contraire. Il a été contre les «as» toute sa vie, donc ce que quelqu’un d’autre dit n’a pas d’importance. Lio a gagné, il est le nouveau roi des Cruiserweights! Et il deviendra double champion NXT Cruiserweight, “que M. Devlin le veuille ou non.”

Jordan Devlin tweete une réponse.

“Les As ont battu Kings dopey, vous savez que si vous étiez assez vieux pour jouer. Écoutez, juste avertissement, n’essayez pas de le mélanger avec moi en ligne. Je ne suis pas un toucher doux comme les Yanks, je vais vous faire une sainte démonstration pour le plaisir. Profitez de vos 10 minutes sous mes projecteurs la semaine prochaine et essayez de prendre quelques conseils. ” L’As irlandais est à tapis, mais l’homme de l’heure le fera-t-il plier?

WWE 205 Live revient sur le ring, et Daivari et Kendrick sont toujours là!

Kendrick est heureux de pouvoir parler maintenant, même s’il a presque oublié qu’il était ici. “Et ces Bollywood Boys, hein?” Kendrick avait tout faux! Ils viennent d’ici à Vancouver, et Kendrick a simplement supposé qu’ils étaient comme n’importe quel autre Canadien: au premier signe de problème, ils courraient la queue et couraient. Il a juste pensé que, compte tenu de l’histoire, ils ne l’auraient pas en eux. Vous pourriez dire: «Mais Brian, qu’est-ce qui se passe au hockey?» Patinage artistique avec des épaulettes et flash d’information: Vancouver n’est même pas bon à ça! Mais les Singh ont prouvé quelque chose: ils étaient des citoyens américains courageux, honorables et honoraires. Kendrick les remercie de l’aide.

Daivari veut que les fans comprennent que lui et Kendrick font 205 OG, les originaux. Kendrick a fondé WWE 205 Live en tant que Champion Cruiserweight! Récupérer ce titre est une priorité absolue, donc ils ne peuvent pas faire entrer de nouveaux gars comme Oney Lorcan et Danny Burch. Ce message était très fort et clair avec deux chaises en acier! Kendrick a de bonnes nouvelles pour tout le monde ici. Kendrick et Daivari sont obligés de lutter ce soir, et ils sont déjà là, alors qui est là pour leur faire face? C’est un défi ouvert, si vous voulez. Tony Nese apparaît! Mais qui est le partenaire tag du Premier Athlete? MIKE KANELLIS !? L’Amant est de retour, les choses s’étant apparemment arrangées avec la direction. Ces deux grandes surprises vont-elles surprendre Kendrick & Daivari et #DoSomething?

Ariya Daivari & THE Brian Kendrick VS Tony Nese & Mike Kanellis!

Les équipes trient et Daivari commence par Nese, mais Daivari et Kendrick se précipitent tous les deux sur Nese et Kanellis! La bagarre est en cours avec la cloche et Kanellis envoie Kendrick dehors. Nese coupe et poinçonne Daivari bck, puis CHOPS Daivari à nouveau. L’arbitre rétablit l’ordre alors que Daivari renverse un fouet, mais Kendrick fait trébucher Nese! Daivari frappe Nese et le frappe encore et encore! Il traîne Nese pour faire sauter les boucles, puis absorbe la chaleur des «Canadiens puants». Nese lève les avant-bras puis fouette, mais Daivari tient des cordes. Daivari se balance, Nese fait des coups de pied dans les matrices et les mules, soulève les genoux et balaie les jambes! Couvrir, UN!

Nese garde son sang-froid en traînant Daivari de haut en bas. Taggez Kanellis et le fouet Daivari, pour un pied à genoux! Couvrir, DEUX! Kanellis entraîne Daivari de haut en bas vers le suplex! Couvrir, DEUX! Kanellis plane sur Daivari, le traîne et le fouette dans le coin. Tag to Nese and Kanellis garde Daivari pris au piège tandis que Nese donne un coup de coude à Daivari. Revenons à Kanellis et au fouet Daivari. Nese voyages Daivari, dropkicks de sous-sol Kanellis! Couvrir, DEUX! Kendrick devient frustré alors que Kanellis met Daivari dans un coin pour CHOP! Kanellis repousse Daivari des boucles et CHOPS à nouveau. Tag to Nese and Nese CHOPS Daivari pour lui-même!

Nese traîne Daivari mais la gorge de Daivari se coupe! Kanellis proteste mais Daivari fouette Nese dans le coin. Nese bottes Daivari loin puis coudes Kendrick! Daivari donne un coup de pied à Nese à l’époque, mais Nese se retourne vers le bulldog hotshot! Puis PREMIER TRIANGLE, mais Kendrick retire Daivari! Nese flops sur le tapis alors que l’arbitre réprimande l’homme avec un plan. Nese rampe mais Daivari est sur lui dans les cordes. Daivari tourne Nese pour un cliché casse-cou! Les fans huent mais Daivari s’imprègne de tout. Daivari piétine Nese, puis retourne Kendrick. Daivari entraîne Nese pour que Kendrick lance des coups.

Kendrick joue avec Nese et se tient sur un pied pour l’ancrer. Kendrick attrape Nese dans un jugulaire pour aller loin avec les avant-bras. Il met une pochette de chameau modifiée, en utilisant une manivelle de cou plutôt qu’une croix. Les fans se mobilisent et Nese jawbreakers free! Nese ROCKS Daivari mais Kendrick attrape Nese en premier. Kendrick cravate mais pas de pain tranché. Nese coudes, sauts et tags chauds Kanellis! Kanellis esquive Kendrick pour faire basculer Daivari puis CHOP loin sur Kendrick! Kanellis bobs ‘n’ tisse et CHOPS plus! Il fouette Kendrick coin à coin et frappe une corde à linge de coin! puis revenez dans l’autre sens! Kanellis part une troisième fois, mais Kendrick le démarre! Kendrick court mais dans un SPINE BUSTER! Couvrir, DEUX!

Kanellis est frustré mais il se concentre à nouveau. Le pompier de Kanellis porte mais Kendrick se bat. Kendrick bouscule Kanellis et Daivari le jette! L’arbitre réprimande Daivari mais Daivari traîne Kanellis. Kendrick parle de détritus à Nese, ce qui distrait l’arbitre, et Daivari RAMS Kanellis dans les barrières! Daivari joue innocent mais dit aux fans de se taire et de ne pas vif. Kendrick cravate Kanellis pour le jeter dans le tablier! Les fans huent alors que Kendrick se tient sur le dos de Kanellis. Kendrick met Kanellis au compte de 7 puis ancre une jambe. Kendrick a une genouillère et entraîne Kanellis. Les fans se préparent pour un rassemblement et Kanellis rampe pour le chasser de Kendrick.

Kendrick étiquette Daivari qui associe Kanellis. Le ventouse de Daivari frappe Nese, et l’arbitre est occupé avec Nese alors que Daivari marche à pied sur Kanellis! Daivari traîne Kanellis jusqu’à snapmare et chinlock. Kanellis perdure et les fans huent Daivari. Les fans se rassemblent alors que Kanellis se fraye un chemin et lance des coups de corps. Kanellis CHOPS Daivari, et encore! Et encore! Kanellis fouette, Daivari recule, mais Kanellis esquive, les cordes à linge doubles abattent les deux hommes! Les fans se rassemblent à nouveau alors que Kanellis et Daivari rampent. Kendrick se précipite mais Kanellis l’esquive pour marquer Nese! Nese est en haut et saute, GRAND dropkick de missile! Nese snapmare genoux puis bottes de course et moulin à vent coups de pied Daivari!

Les fans tirent avec Nese alors qu’il frappe un coude arrière sur Daivari. Kendrick fouette mais Nese renverse pour envoyer Kendrick dehors. Nese utilise Daivari et le hotshot bulldog pour l’aider à voler sur Kendrick! Puis le PREMIER TRIANGLE frappe! Couvrir, DEUX !! Daivari survit et Nese ne peut pas le croire! Nese traîne Daivari mais obtient un coup de mâchoire. Daivari serre la tête, mais Nese le repousse. Kanellis intervient lorsque Nese se met hors tension, mais Kendrick intervient également. Nese esquive Daivari pour tourner et fouetter dans l’avant-bras de Kanellis. Nese glisse ensuite sous pour pomper la poignée Daivair pendant que Kanellis grimpe. Kanellis bondit alors que Nese se soulève, le genou volant POWERSLAM! Couvrir, mais Daivari n’est pas légal!

Kendrick BOOTS Nese et Captain’s Hook on Kanellis !! Kanellis s’empare de Daivari mais Daivari s’enfuit! Kanellis griffe, mais Nese arrive! Daivari obtient Nese avec le Million RIAL Dream! Nese propulse Daivari sur Kendrick et Kanellis! Les quatre hommes sont à terre et les prises sont brisées alors que Vancouver se redresse. Daivari aide Kendrick à revenir dans son coin, puis s’incline. Il faut aussi que Nese s’incline, et il secoue Daivari en premier. Daivari donne un coup de pied à l’épaule de Nese, puis poursuit Nese à l’extérieur. Daivari met Nese dans le ring mais Kanellis SUPERKICKS! Nese court à PREMIER FOSBURY! Nese met Daivari, monte en haut, PREMIER 450 !! Couvrir, mais Kendrick le brise!

L’arbitre réprimande mais Kendrick traîne Daivari dans leur coin. Kanellis entre chez SUPERKICK Kendrick! Kanellis et Nese mettent Daivari dans un corner et en haut. Les deux hommes montent pour rejoindre Daivari mais Daivari combat Nese. Daivari combat Kanellis et le pousse vers le bas! SHORYUKEN de Nese! Mais Kendrick se joint à BOOT Nese! Kendrick cravate et utilise les cordes pour les PAINS TRANCHÉS! Tag to Daivari qui ajuste et PERSIAN LION SPLASH! Couvrir, DEUX!?! Nese vit toujours et les JO ne peuvent pas le croire! Kendrick décide de mettre fin à cela d’une manière différente, et fait ressortir… des chaises!

L’arbitre avertit Daivari et Kendrick de ne pas les utiliser, mais ils l’intimident avec ces chaises. Daivari et Kendrick visent Nese ensemble, mais voici Lorcan et Burch! Bandés comme ils sont, les bagarreurs se frayent un chemin vers le ring! Nese fait rouler Daivari dans la distraction! Nese et Kanellis gagnent !!

Gagnants: Tony Nese et Mike Kanellis

Et puis la bagarre recommence alors que Lorcan et Burch remettent Kendrick et Daivari! Daivari a une chaise mais Burch lui donne un coup de pied! Lorcan attrape une chaise à JAM Kendrick dans les côtes. Burch fait de même avec Daivari, et il SMACKS Daivari sur le dos en même temps que les bouledogues de Lorcan Kendrick sur l’autre chaise! Lorcan place sa chaise dans le coin et Burch fait glisser Kendrick, pour le briser dedans! Burch attrape l’autre chaise, Lorcan nourrit Daivari au PLAN DE LA CHAISE! Les fans sont enflammés avec le furieux One Two, mais cette querelle féroce est-elle loin d’être terminée?

DERNIÈRES NOUVELLES!

Drake Maverick, GM de WWE 205 Live, a déjà décidé que la semaine prochaine, THE Brian Kendrick & Ariya Daivari affronteront Lorcan & Burch, dans un MATCH NON DISQUALIFICATIONS !!

Mes pensées:

Cet épisode était un peu en désordre, honnêtement. Alors que Vancouver en tant que foule était fatiguée d’un SmackDown tout aussi étrange, des choix intéressants ont été faits ce soir. Ai-je déjà dit que le projet de la WWE avait vidé la division Cruiserweight? WWE 205 Live est devenu fondamentalement le WWE Main Event pour NXT avec la façon dont il y avait un peu plus d’attention sur le NXT Cruiserweight Championship qu’autre chose. Mais j’apprécie que les deux matches que nous avons eu ce soir soient liés. Nous devrions tous nous attendre à ce que les Singh Brothers ne tournent pas encore la face, même s’ils étaient dans leur ville natale. La bagarre et le battement avec Kendrick & Daivari ont été la bonne partie de l’intégration de l’histoire.

J’ai été surpris de voir que Nese et Kanellis feraient leurs débuts en ondes ici, et rétrospectivement, ils n’auraient pas dû parce que Vancouver s’en fichait juste quand ils sont apparus. Leur match avec Kendrick & Daivari a été le meilleur match ce soir, mais cela a du sens car c’était l’événement principal. Mais même à la WWE, Burch et Lorcan sont revenus un peu plus loin pour battre Kendrick et Daivari dans la même nuit. Et c’est pour cela que Nese & Kanellis ont gagné qui ont aussi fait les choses un peu la semaine. La seule chose que je peux espérer en tirer, c’est que WWE 205 Live nous fournira un Fatal 4 Way Tag pour déterminer les champions par équipe NXT Cruiserweight Tag, juste deux ans trop tard.

Mon score: 7,9 / 10